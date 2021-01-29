Відбулася п`ята сесія Олександрійської міськради: які рішення ухвалили

29 січня відбулася чергова (п’ята) сесія Олександрійської міської ради VIII скликання, до порядку денного якої було внесено 40 планових та 6 додаткових питань порядку денного, повідомляє «Голос Громади».

Участь у пленарному засіданні на момент початку взяли 34 депутати, вів його міський голова Сергій Кузьменко. Перед розглядом черги денної він оголосив про недавні кадрові зміни у керівному складі виконавчих органів міської ради: начальником управління приватизації, оренди майна та землі міської ради призначено Олега Репенька; Михайло Сулятицький очолює управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування міської ради; Олександр Лукашов – фінансове управління, а директором Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) стала Олена Грінчак.

Потім, згідно з регламентом, депутатам була надана трибуна для оголошення їхніх запитів і звернень на побажання жителів олександрійської громади, а також з деяких організаційних питань. Зокрема, Віталій Заріцький оголосив свій депутатський запит стосовно роботи в Олександрії автономних котелень на твердому паливі (дровах), які опалюють ряд закладів бюджетної сфери міста. За словами депутата, які він підкріпив аргументованими цифрами, ці приватні альтернативні котельні, при майже (або й повній) відсутності економії коштів бюджету міста, умудряються ще й працювати не в правовому полі стосовно оренди земельних ділянок комунальної власності. Народний обранець у своєму запиті рекомендував відповідним виконавчим структурам міськради розібратися з цими порушеннями, а також і взагалі з доцільністю роботи в місті дров`яних котелень.

Також депутат Віталій Гаврюшенко заявив про зміни у складі фракції партії «Пропозиція» у міській раді: головою фракції обрано Ларису Савченко, заступником – Андрія Ярошевського.

Інші депутатські звернення на черговій сесії також стосувалися дотримання порядку роботи нічними закладами торгівлі, а ще давно наболілого питання використання та обліку електроенергії у гуртожитках міста. Проблема полягає в тому, що облік спожитої електрики у таких багатоквартирних (чи багатокімнатних) будинках ведеться одним загальним електролічильником, показники якого потім діляться на всіх мешканців порівну і це створює купу різних проблем. Звернення містило пропозицію детальніше вивчити це питання, знайти організацію-виконавця, яка зможе розробити проектно-кошторисну документацію на реконструкцію електромереж у гуртожиткових будівлях, з подальшою метою приведення до загальноприйнятого порядку індивідуального обліку електроенергії окремими квартирами-споживачами.

В ході роботи сесії над порядком денним було ухвалено низку організаційних рішень: стосовно перейменувань управлінь, шкіл, дитсадків, інших підрозділів, підпорядкованих Олександрійській міській раді, зміни складу їхніх структур, передачі відповідного майна і будівель олександрійській територіальній громаді тощо – всі ці ухвали викликані державною адміністративно – територіальною реформою Олександрійщини, або ж відповідними вимогами державного законодавства.

Сесія ухвалила створити робочу групу з розробки Статуту Олександрійської територіальної громади і відвела їй на це двомісячний термін.

Також депутати затвердили ряд річних і довгострокових програм роботи міської ради, або вносили поточні зміни в існуючі програмні документи. Крім того, були розглянуті чергові питання роботи міського громадського транспорту, внесені зміни до бюджету міста на 2021 рік у зв`язку з отриманням 3,6 мільйона гривень державної субвенції, вирішений блок питань оренди майна та землі комунальної власності.