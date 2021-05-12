Сьогодні, 12 травня, Сергій Кузьменко провів черговий прямий телефонний зв’язок із жителями Олександрії. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Олександрійської міськради.

Переважна кількість питань від олександрійців, як завжди, стосувались сфери житлово-комунального господарства.

Сьогодні серед питань, що турбували містян, були: ремонт ліфта у багатоповерхівці по вул. Першотравневій, забезпечення водопостачанням верхніх поверхів будинку по вул. Дніпровській, підключення будинків вул. Ушинського і вул.Козацькій до централізованої системи водовідведення тощо.

По завершенню спілкування міський голова дав доручення начальникам підвідомчих структур вивчити дані питання, здійснити обстеження об’єктів та знайти шляхи для вирішення проблемних питань.