Сьогодні, 12 травня, Сергій Кузьменко провів черговий прямий телефонний зв’язок із жителями Олександрії. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Олександрійської міськради.

Переважна кількість питань від олександрійців, як завжди, стосувались сфери житлово-комунального господарства.

Сьогодні серед питань, що турбували містян, були: ремонт ліфта у багатоповерхівці по вул. Першотравневій, забезпечення водопостачанням верхніх поверхів будинку по вул. Дніпровській, підключення будинків вул. Ушинського і вул.Козацькій до централізованої системи водовідведення тощо.

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По завершенню спілкування міський голова дав доручення начальникам підвідомчих структур вивчити дані питання, здійснити обстеження об’єктів та знайти шляхи для вирішення проблемних питань.

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