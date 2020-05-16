Відбулася сесія міської ради. Що хвилює олександрійців?

На черговій сесії Олександрійської міської ради депутати озвучили ряд запитів і звернень за дорученнями виборців міста, повідомляє «Голос Громади».

15 травня відбулася чергова 84-та сесія Олександрійської міської ради, на розгляд якої було запропоновано 32 питання. Перед початком розгляду порядку денного, згідно з регламентом, депутати озвучили запити жителів міста. Зокрема депутат Віталій Заріцький нагадав, що будинок № 111 по пр. Соборному (відомий, як «Арка») не має елементарного зовнішнього вуличного освітлення, про що його жителі скаржаться вже років зо три і відповідно депутат регулярно направляє про це свої звернення, але виконавчі органи міської влади на них не реагують або відповідають відписками. Також мешканці цього ж будинку нарікають на те, що автотранспорт сусіднього з ними відділення «Нової пошти» зробив проїжджу дорогу повз їхній двір і розбиває асфальтове тротуарне покриття. Тому не завадило б зобов`язати адміністрацію пошти облаштувати покриття тротуару, вважає депутат В.Заріцький у своєму зверненні. І наостанок виступу він попросив міського голову Степана Цапюка звернути увагу на виконавчу дисципліну секретаря міської ради Олени Богоявленської, яка неодноразово ігнорує розпорядження міського голови. Цього разу вона не виконала його доручення забезпечити присутніх у сесійній залі засобами індивідуального захисту (масками) в умовах карантину.

Депутат Микола Острівний доповів про гостру проблему жителів с.Звенигородки. За його словами, склалося так, що на сільському кладовищі вже зовсім не залишилося місць для поховання померлих. В той же час є інша вільна земельна територія, але необхідних рішень стосовно проблеми ніхто не поспішає приймати. Також депутат нагадав про вже озвучену ним раніше скаргу селян стосовно мосту через Інгулець у Звенигородці, який дедалі більше руйнується. І ще одна сільська проблема, доведена до присутніх М.Острівним: між сусідніми Звенигродкою і Марто-Іванівкою відсутня нормальна дорога сполучення, що створює великі незручності жителям обох сіл.

Серед інших депутатських звернень: мешканці будинків вулиці Козачої поскаржилися, що під час облаштування автостоянки навпроти відділення «Приватбанку», розташованого там, зрізанням пошкоджено дерева. Тому було запропоновано зобов`язати керівництво відділення банку висадити нові дерева там же, якщо пошкоджені дерева виявляться нежиттєздатними. Порушувалося також питання про стан виконання судових рішень стосовно тарифів КП «Житлогосп» (таких судових засідань з розгляду правомірності тарифоутворення цього комунального підприємства останнім часом було вже декілька). Цікавило депутатів використання коштів міського бюджету та обсяги фінансування на озеленення міста і обрізку дерев на його території.

І нарешті, згадалося також вже напівзабуте в «коронавірусних» реаліях скандально відоме питання закриття міською владою навчальних закладів і звільнення їхніх працівників у селищі Пантаївці, про відсутність виділення коштів з міського бюджету на ці заклади, а також про незручності, які відчувають жителі селища через скасоване автобусне сполучення між Пантаївкою і Олександрією.

Замість передбачених регламентом на депутатську «розминку» 30-ти хвилин, оголошення звернень і запитів та дебати по них тривали понад годину, після чого власне розпочалася робота за порядком денним. Про найголовніші з розглянутих питань «Голос Громади» детальніше повідомлятиме у подальшому.