Відбулося чергове засідання виконкому

10 березня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади».

Перед початком розгляду питань порядку денного міський голова Сергій Кузьменко висловив вдячність усім олександрійцям, які у складний воєнний час не залишаються байдужими, надають посильну допомогу військовим та всіляко підтримують людей, які вимушено покинули свої домівки через бойові дії та прибули до Олександрії.

Порядок денний складався з шести найнагальніших питань. В ході їх розгляду присутні затвердили перелік розпорядників бюджетних коштів, задіяних до здійснення заходів правового режиму воєнного стану. Це дасть можливість спростити процедуру одержання і використання фінансового ресурсу на вирішення найнеобхініших питань по галузях інфраструктури.

Виконком запропонував міській раді скоригувати місцевий бюджет і за рахунок внутрішнього перерозподілу направити кошти на фінансову підтримку добровольчого формування територіальної оборони, управлінню охорони здоров’я – на придбання медикаментів, а також на підтримку КП «Житлогосп».

З метою якісного обслуговування, прибирання території міста під час воєнного стану виконком виділив із міського запасу паливно-мастильні матеріали для КП «Чисте місто» та ТОВ «Екотранссервіс-21».

Для забезпечення сталих перевезень на міських автобусах під час воєнного стану виконком залишив чинними договори з перевезення пасажирів на маршрутах: №№ 2/1, 2/2, 5/2, 6 (ФОП Хованський З.О.); №№ 5/1, 5/3, 14, 15, 18 (Проквас В.В.) та №№ 4/1, 4/2, 7/1, 7/2, 16, 17 (ФОП Міщенко О.А.).

Також на засіданні члени виконкому прийняли рішення про встановлення опіки та призначення опікуна над малолітнім хлопчиком, у якого померла мати.