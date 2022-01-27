Відбулося чергове засідання виконкому міської ради

49 питань порядку денного розглянув виконавчий комітет Олександрійської міськради на засіданні, яке пройшло сьогодні, 27 січня, повідомляє «Голос Громади».

Серед ухвалених рішень – ряд затверджених довгострокових програм функціонування та розвитку різних сфер життя громади міста, а також рішення стосовно робочих питань сьогодення.

Зокрема затверджено такі документи, як «Програма розвитку освіти до 2027 року»; «Програма розвитку креативних індустрій на 2022-2024 роки»; «Програма компенсаційних виплат перевізникам за пільгове перевезення окремих категорій громадян» і два оновлених положення – про управління справами Олександрійської міської ради та про службу у справах дітей. Була схвалена присутніми також «Концепція функціонування відділу музейного центру «Будинок Дмитра Чижевського» і робочий план її реалізації на 2022-2024 роки.

Блок проєктів рішень стосовно житлово-комунальної сфери міста представило на розгляд управління ЖКГ міської ради: про передачу деяких основних засобів з балансу КП «Теплокомуненерго» на баланс КП «Чисте місто»; про передачу багатоповерхового житлового будинку з балансу КП «Житлогосп» в управління новоствореного ОСББ та про встановлення тарифів на теплову енергію для двох постачальників централізованого опалення – приватного підприємства «Каярд-Україна» і комунального «Теплокомуненерго».

У свою чергу, управління культури міськради запропонувало дозволити в Олександрії гастролі популярного українського естрадного гурту «Фристайл» та демонстрацію двох російськомовних вистав – «Любов і голуби» та «Д.О.Н.Р.» іногородніх театрів у січні, лютому та березні поточного року.

А комісія комісії з питань топоніміки, охорони культурної спадщини та місцевої символіки вважає доцільним утворити в місті новий топонімічний об’єкт, перейменувати Дніпропетровське шосе та оновити дві меморіальні дошки видатним українським діячам, які мають пряме відношення до Олександрії.

Серед наступних рішень: виконком затвердив «План основних заходів цивільного захисту Олександрійської територіальної громади на 2022 рік – січень 2023 року»;

результати проведеного управлінням соціального захисту населення обстеження автобусних маршрутів і перерахунку на них кількості пасажирів пільгових категорій;

рішення стосовно платних і безоплатних послуг, які надає територіальний центр соціального обслуговування м.Олександрії;

блок ухвал з дванадцяти питань щодо приватизації, оренди землі та майна та деякі інші рішення.

Завершальним було бюджетне питання. Фінансове управління міської ради запропоновувало внести ряд коригувань у дохідну та видаткову частини місцевого бюджету на поточний рік у зв`язку з надходженнями державних цільових субвенцій. Остаточне рішення за висновками виконкому ухвалюватиме найближча сесія міської ради.

Про деякі з рішень виконкому «Голос Громади» поінформує у своїх наступних повідомленнях.