Відбулося чергове засідання виконкому міської ради

25 питань порядку денного розглянуло чергове засідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради, яке відбулося 16 грудня, повідомляє «Голос Громади».

Серед ухвалених рішень з розглянутих питань на початку були чотири таких, що стосувалися виховання, опіки, статусу дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського виховання. Матеріали готувала служба у справах дітей Олександрійської міської ради.

Наступні рішення можна вважати перспективно-довгостроковими: відділ молоді і спорту міської ради запропонував прийняти два документи: соціальну програму підтримки молоді та розвитку молодіжної політики в Олександрійській територіальній громаді на 2022-2025 роки і міську цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту Олександрійської територіальної громади до 2025 року. Після схвалення виконкомом їх має затвердити міська рада.

Такими ж були і ще два програмні документи: бюджет Олександрійської міської територіальної громади та програма економічного і соціального розвитку Олександрійської територіальної громади на 2022 рік.

Чотири різнонапрямкових рішення ухвалив виконком у сфері житлово-комунального господарства: стосовно Програми охорони навколишнього природного середовища Олександрійської територіальної громади на 2022-2025 роки, затвердження результатів конкурсу з визначення виконавців послуг зі збирання і вивезення рідких побутових відходів з території населених пунктів Олександрійської територіальної громади та інші.

Наступними були чотири питання, підготовлені відділом архітектури та ремонтно-будівельних робіт управління ЖКГ міської ради і п`ять проєктів рішень від управління економіки. Останні стосувалися завжди гострих проблем, таких як міські автобусні пасажироперевезення та видатки міського бюджету.

Серед інших технічних питань, розглянутих на засіданні: Олександрійський міськрайонний центр зайнятості запропонував затвердити оновлений перелік для організації громадських робіт у 2022 році;

відділ внутрішньої політики міської ради – погодити проведення заходів Церкві християн віри євангельської «Девора», а управління культури і туризму міської ради – затвердити заходи з проведення новорічних та різдвяних свят в Олександрійській територіальній громаді.

Про ці та інші рішення «Голос Громади» детальніше розповість у подальшому.