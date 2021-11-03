Відбулося чергове засідання виконкому Олександрійської міської ради

46 питань порядку денного розглянув виконавчий комітет Олександрійської міської ради на сьогоднішньому засіданні, повідомляє «Голос Громади».

Серед першочергових присутні розглянули шість проєктів рішень, підготовлених службою у справах дітей міської ради, стосовно прав, опіки та місця проживання дітей, позбавлених батьківського піклування, а також реєстрації новонародженої дитини, від якої відмовилися батьки.

Стосовно молодіжної політики: при Олександрійській міській раді буде створена Молодіжна рада. За поданням відділу молоді та спорту міськради, рішення про організацію установчих зборів для формування складу Молодіжної ради ухвалили члени виконкому.

Ще 13 кисневих концентраторів, придбаних раніше для лікування хворих на COVID-19, будуть передані з балансу міської поліклініки (КП «ЦПМСД») у тимчасове користування міській та районній лікарням. Про необхідність такого перерозподілу медичного обладнання в нинішніх реаліях пандемічної ситуації доповіла на засіданні начальник управління охорони здоров`я Тамара Сакара.

Наступним і останнім питанням зі сфери медицини була пропозиція про надання дозволу на придбання квартири для запрошеного на роботу до Центральної міської лікарні спеціаліста. Заперечень проти такого рішення у присутніх не виникло.

Своїми напрацюваннями з чергового обстеження маршруту і перерахунку кількості пасажирів пільгових категорій поділилося управління захисту населення міської ради. Цього разу його працівниками вивчався автобусний маршрут № 9 станом за жовтень поточного року. Результати цих досліджень також були затверджені.

Блок з дев`яти проєктів рішень запропонувало управління Житлово-комунального господарства: про передачу з управління КП «Житлогосп» в новостворені ОСББ трьох житлових будинків та одного гуртожитка, про надання службового житла i соціального житла, передбаченого для дітей-сиріт; про конкурс з визначення виконавця робіт з благоустрою та про відшкодування кредитних коштів ОСББ.

В ході подальшої роботи виконком ухвалив також ще низку інших робочих рішень, серед яких пропозиції управління приватизації, оренди майна та землі і фінансового управління міськради – про поточні зміни до бюджету Олександрійської міської територіальної громади на 2021 рік.

Про деякі з цих рішень «Голос Громади» детальніше розповість у подальших випусках.