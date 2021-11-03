Відбулося чергове засідання виконкому Олександрійської міської ради

1

46 питань порядку денного розглянув виконавчий комітет Олександрійської міської ради на сьогоднішньому засіданні, повідомляє «Голос Громади».

Серед першочергових присутні розглянули шість проєктів рішень, підготовлених службою у справах дітей міської ради, стосовно прав, опіки та місця проживання дітей, позбавлених батьківського піклування, а також реєстрації новонародженої дитини, від якої відмовилися батьки.

Стосовно молодіжної політики: при Олександрійській міській раді буде створена Молодіжна рада. За поданням відділу молоді та спорту міськради, рішення про організацію установчих зборів для формування складу Молодіжної ради ухвалили члени виконкому.

Читайте також:  Комунальне підприємство Кіровоградщини підозрюють у забруднені р. Інгул

Ще 13 кисневих концентраторів, придбаних раніше для лікування хворих на COVID-19, будуть передані з балансу міської поліклініки (КП «ЦПМСД») у тимчасове користування міській та районній лікарням. Про необхідність такого перерозподілу медичного обладнання в нинішніх реаліях пандемічної ситуації доповіла на засіданні начальник управління охорони здоров`я Тамара Сакара.

Наступним і останнім питанням зі сфери медицини була пропозиція про надання дозволу на придбання квартири для запрошеного на роботу до Центральної міської лікарні спеціаліста. Заперечень проти такого рішення у присутніх не виникло.

Читайте також:  В ОСББ – всією вулицею!

Своїми напрацюваннями з чергового обстеження маршруту і перерахунку кількості пасажирів пільгових категорій поділилося управління захисту населення міської ради. Цього разу його працівниками вивчався автобусний маршрут № 9 станом за жовтень поточного року. Результати цих досліджень також були затверджені.

Блок з дев`яти проєктів рішень запропонувало управління Житлово-комунального господарства: про передачу з управління КП «Житлогосп» в новостворені ОСББ трьох житлових будинків та одного гуртожитка, про надання службового житла i соціального житла, передбаченого для дітей-сиріт; про конкурс з визначення виконавця робіт з благоустрою та про відшкодування кредитних коштів ОСББ.

Читайте також:  Користувачам фальшивими сертифікатами про вакцинацію загрожуватиме ув`язнення?

В ході подальшої роботи виконком ухвалив також ще низку інших робочих рішень, серед яких  пропозиції управління приватизації, оренди майна та землі і фінансового управління міськради – про поточні зміни до бюджету Олександрійської міської територіальної громади на 2021 рік.

Про деякі з цих рішень «Голос Громади» детальніше розповість у подальших випусках.

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ