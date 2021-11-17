Відбулося чергове засідання виконкому Олександрійської міськради

30 питань порядку денного розглянув виконком Олександрійської міської ради на черговому засіданні 17 листопада, повідомляє «Голос Громади».

Перед початком роботи міський голова Сергій Кузьменко висловив подяку всім працівникам освіти, які дуже свідомо поставилися до своєї обов`язкової вакцинації від коронавірусної інфекції, що дало можливість у нормальному режимі здійснювати навчальний процес у міських закладах загальної освіти, не перериваючи його. І завдяки їм батьки можуть бути спокійними за своїх дітей, яких щодня відправляють до міських шкіл за здобуттям знань. «Це відповідальне рішення, яке потрібне для здоров`я кожного з нас особисто, для наших близьких, для допомоги нашим медикам, які щодня стикаються з непростими проблемами. Хочу ще раз сказати: ви великі молодці, великі патріоти і відповідальні люди», – наголосив міський голова, адресуючи свою подяку педагогам. Присутні, на знак поваги до освітян, пiдтримали його слова оплесками…

Далі засідання проходило у звичному режимі. Серед перших у черзі денній були 6 питань стосовно призначення опіки, місця проживання, реєстрації семи неповнолітніх та надання їм відповідного статусу дітей, позбавлених батьківського піклування. Відповідні проєкти рішень підготовлені службою у справах дітей міської ради. Ще одним рішенням, ухваленим виконкомом з цього блоку, було продовження дії соціальної програми Олександрійської територіальної громади «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2026 року».

Програму з підготовки та проведення заходів з відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів і Дня Гідності та Свободи в Олександрії підготувало управління культури та туризму міської ради. Вони також були затверджені виконкомом.

Управління соціального захисту населення міської ради запропонувало затвердити протокол засідання міської тимчасової комісії з питань використання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків.

А управління економіки міськради доповіло про розрахунки нового тарифу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в межах Олександрійської територіальної громади у звичайному режимі руху. Присутні, враховуючи всі надані висновки, затвердили тарифи на проїзд міськими автобусами в межах міста у розмірі 8 гривень, а до селища Олександрійського – 13 гривень.

У блоці питань житлово-комунальної сфери присутніми було надано згоду на безоплатну передачу об’єктів нерухомого майна з державної власності у комунальну власність Олександрійської територіальної громади в особі Олександрійської міської ради, погоджено відшкодування частини кредитних коштів, залучених об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та ухвалено інші рішення.

Також виконком розглянув блок з 12-ти питань приватизації, оренди майна та землі комунальної власності, підготовлений «однойменним» управлінням і затвердив визначення головного розпорядника бюджетних коштів – цей проєкт рішення був запропонований фінансовим управлінням міської ради.

Про деякі з ухвалених рішень «Голос Громади» розповість детальніше у наступних повідомленнях.