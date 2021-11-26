Відбулося чергове засідання виконкому Олександрійської міськради

23 питання порядку денного було розглянуто на засіданні виконкому Олександрійської міської ради, яке відбулося 25 листопада, повідомляє «Голос Громади».

Першими були 4 рішення за матеріалами, підготовленими службою у справах дітей міськради. Вони стосувалися визначення місця проживання, піклування та надання статусу дітей, що позбавлені батьківського піклування.

В Олександрії незабаром розпочнеться спартакіада молоді серед вищих та професійно-технічних навчальних закладів міста, яка триватиме до весни наступного року. З такою пропозицією виступив відділ молоді та спорту міськради.

А з метою підготовки допризовної молоді до виконання військового обов’язку щодо захисту держави, забезпечення призову та мобілізації на території Олександрійської громади згідно з державним законодавством, виконком вирішив запропонували міській раді затвердити програму «Призовник» на 2022 рік.

Також на засіданні було ухвалено ряд нагородних рішень – про відзначення з нагоди Дня місцевого самоврядування, Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та про нагородження Почесною грамотою Олександрійської міської ради директора ПП «Слав`яночка» – Сергія Селезньова за високий професіоналізм, активну життєву позицію та з нагоди 60-річчя від Дня народження.

Виконком своїм наступним рішенням запропонував міській раді внести зміни до міського бюджету на поточний рік, збільшивши його доходи та видатки на 14,5 млн грн. Остаточне рішення ухвалить найближча сесія Олександрійської міськради.

Наприкінці засідання було прийнято 12 рішень, підготовлених управлінням приватизації, оренди майна та землі міської ради.

Про деякі з ухвалених рішень буде повідомлено детальніше у подальших матеріалах.