Відбулося чергове засідання виконкому Олександрійської міськради

39 питань порядку денного розглянуло чергове засідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради, яке відбулося сьогодні, 9 грудня, повідомляє «Голос Громади».

Як завжди, на початку присутні заслухали проєкти та ухвалили рішення з питань статусу, виховання та місця проживання дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, або позбавлені батьківського піклування. Блок таких рішень ухвалено за матеріалами, підготовленими службою у справах дітей міської ради.

Одним з наступних рішень виконком визначив нові тарифи на централізоване теплопостачання комунальним підприємством «Теплокомуненерго» для потреб бюджетних установ, організацій та інших споживачів. Вони суттєво зросли у зв`язку зі збільшенням вартості природного газу для опалення, але як наголошувалося на засіданні, ці тарифи не поширюються на населення.

У школах і дитсадках міста введуть нові штатні посади «постачальників». А якщо точніше – фахівців із публічних закупівель: така вимога часу, пов`язана з тим, що дані заклади фактично ведуть самостійну господарську діяльність. Всього у міській сфері освіти буде введено 19,5 таких посад.

Олександрійський ЦНАП має знову змінити свою назву – на «Центр надання адміністративних послуг Олександрійської територіальної громади «Центр Дії». Так рекомендував виконком міській раді у зв`язку з приєднанням територій, розширенням меж обслуговування ЦНАПом, а також із новими впровадженнями Міністерства цифрової трансформації України.

Блок питань сфери житлово-комунального господарства запропонувало профільне управління, серед яких – чергова передача багатоквартирних будинків у підпорядкування новостворених ОСББ.

Також виконкомом запропоновано міській раді затвердити три програмних документи: розвитку на архівної справи на 2022 рік, розвитку бібліотек Олександрійської громади, а також Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності Олександрійського міського голови, секретаря міської ради депутатів та членів виконавчого комітету.

Серед рішень сфери культури ухвалено дозволити гастролі в Олександрії двох театрів, а управління економіки міської ради запропонувало визначити місця для вуличної торгівлі новорічними ялинками.

Як зазвичай, на завершення засідання були розглянуті питання приватизації, оренди майна та землі, а також внесення робочих змін до міського бюджету на 2021 рік.

Про ці та деякі інші ухвалені рішення виконкому детальніше – у подальших повідомленнях «Голосу Громади».