Відбулося чергове засідання виконкому Олександрійської міськради

36 питань порядку денного розглянув виконавчий комітет Олександрійської міської ради на своєму черговому засіданні 10 лютого, повідомляє «Голос Громади».

Першими в переліку питань порядку денного були три проєкти рішень, підготовлені управлінням освіти та п`ять – службою у справах дітей міської ради.

Шість пропозицій щодо надання погоджень на проведення в місті ряду вистав, концертів та одного фестивалю протягом найближчих двох місяців представило управління культури і туризму. За всі погодження проголосували члени виконкому.

У свою чергу, управління економіки запропонувало до розгляду звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради; погодження підприємцям місць торгівлі живими квітами на території міста до весняних свят на період з 4 по 10 березня, а також переглянути рішення виконкому 2018 року про надання дозволу двом магазинам та двом кафе на цілодобовий режим роботи. Отож надалі ці чотири суб`єкти підприємництва не працюватимуть у нічний час.

Постановка на квартирний облік та зняття з нього, видача ордера на житлове приміщення – такими були рішення виконкому за поданням управління житово-комунального господарства міськради. А ще управління ЖКГ вважає за доцільне передати з балансу КП «Теплокомуненерго» на баланс КП «Чисте місто» деякі основні засоби та списати з балансу КП «Зеленгосп» конструкцію новорічної ялинкової споруди. І нарешті, комісія, склад якої затвердив виконком за пропозицією УЖКГ, проводитиме обстеження полезахисних лісових смуг, визначатиме заходи з утримання, збереження та поліпшення їхнього санітарного стану.

З нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, який відзначається 15 лютого, в місті пройдуть меморіальні заходи. Також виконком вирішив нагородити дев`ятьох учасників таких бойових дій. А на 20 лютого в Олександрії заплановані заходи з вшанування Героїв Небесної Сотні.

Завершальними були вісім проєктів рішень, які розглянув виконавчий комітет за поданням управління приватизації, оренди майна та землі міської ради.

Про деякі з рішень детальніше – в подальших повідомленнях «Голосу Громади».