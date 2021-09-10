Відбулося чергове засідання виконкому Олександрійської міськради

33 питання було внесено на порядок денний чергового засідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради, яке відбулося 9 вересня, повідомляє «Голос Громади».

На початку засідання присутні заслухали і проголосували за проєкти рішень про передачу на баланс управління освіти новопридбаного шкільного автобуса (суто технічне питання) та про створення у дитячо-юнацькій спортивній школі №2 нової секції. Після цього були два питання, запропоновані до розгляду службою у справах дітей міської ради – про встановлення опіки над двома малолітніми дітьми, які залишилися без батьківського виховання.

Блок з шести питань, порушених управлінням культури і туризму міської ради, включав у себе надання дозволів на проведення в Олександрії цілого ряду гастрольних вистав протягом вересня – жовтня цього року, затвердження Календаря знаменних і пам’ятних дат Олександрійської територіальної громади на 2022 рік та погодження плати за навчання в мистецьких школах, підпорядкованих управлінню культури і туризму міської ради.

Знову «повернув» присутніх до фізкультурно-спортивної теми начальник відділу молоді та спорту міської ради Андрій Ярошевський, який запропонував проєкти рішень про затвердження у новій редакції Положення про відділ молоді та спорту Олександрійської міської ради та посилення фінансової самостійності цього відділу, а також про нагородження до Дня фізичної культури та спорту одинадцяти олександрійських тренерів, викладачів та спортивних функціонерів.

«Технічними» можна назвати і три питання управління економіки (серед них – погодження міської влади на проведення садово-городнього ярмарку);

чотири проєкти рішень, підготовлених відділом архітектури та ремонтно-будівельних робіт управління житлово-комунального господарства, в тому числі – про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами;

одне питання управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування міської ради – про передачу житлових будинків селища Пантаївки і управління соціального захисту населення міської ради – про затвердження протоколу засідання міської тимчасової комісії з питань використання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків.

12 проєктів рішень підготувало управління приватизації, оренди майна та землі міської ради – про безоплатну передачу в користування, оренду, приватизацію, інвентаризацію земельних ділянок, проведення земельних торгів тощо.

І на завершення – проєкт про внесення поточних змін у бюджет Олександрійської міської територіальної громади на 2021 рік, запропонований начальником фінансового управління міської ради Олександром Лукашовим. Всі запропоновані порядком денним рішення були проголосовані.

Про ці та інші ухвалення чергового виконкому «Голос Громади» у подальшому повідомить більш детально.