Відбулося чергове засідання виконкому

26 питань порядку денного розглянув виконком Олександрійської міської ради на черговому засіданні, яке відбулося 1 жовтня, повідомляє «Голос Громади».

Серед них – два питання зі сфери освіти міста та шість проектів рішень, запропонованих службою у справах дітей міськради, стосовно статусу, місця проживання, опіки дітей, що опинилися у складних життєвих ситуаціях.

Також засідання своїм рішенням дозволило проведення в місті мирного зібрання-акції під назвою «Хода на свободу», мета якої – привернути увагу до проблеми торгівлі людьми.

Згідно з іншим рішенням виконкому та змінами у державному законодавстві відтепер зміниться порядок роботи міської служби «Соціальне таксі», зокрема розширено категорію осіб, які матимуть право користуватися цією послугою.

Ще один житловий багатоповерховий будинок перейде з управління КП «Житлогосп» в новостворене ОСББ «Затишна оселя 137». А інша багатоповерхівка по вул.Студентській забажала відключитися від мереж централізованого теплопостачання, але з технічних причин не отримала дозволу виконкому на даному засіданні.

Черга квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, поповнилася трьома заявниками: це учасник бойових дій, інвалід з дитинства та особа, що має статус дитини, позбавленої батьківського піклування.

Складне питання подальшої діяльності КП «Теплокомуненерго», пов`язане з арештами банківських рахунків підприємства, у свою чергу спричинених дебіторськими заборгованостями ТКЕ за енергоносії, розглядав виконком і ухвалив відповідне рішення з метою можливості роботи підприємства у новому опалювальному сезоні.

А Олександрійський ЦНАП клопотав про збільшення штату працівників на 3 одиниці у зв`язку з подальшим розширенням переліку послуг, які він надає. Виконком не заперечував, але остаточне рішення з цього питання прийматиме депутатський корпус на найближчій черговій сесії міської ради.

Наступні 8 рішень виконком ухвалив стосовно відведення земельних ділянок у межах норм безоплатної приватизації, їх оренди, інвентаризації тощо.

Останнім ухвалювалося рішення запропонувати міській раді внести поточні зміни до бюджету міста на 2021 рік збільшенням його дохідної та видаткової частин на 417,3 тис.грн.

(Про ці та деякі інші з розглянутих питань «Голос Громади» детальніше розповість у найближчих повідомленнях).