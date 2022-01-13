Відбулося чергове засідання виконкому Олександрійської міської ради

27 питань порядку денного розглянуло 13 січня засідання виконкому Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади».

Першими у переліку були два проєкти рішень, підготовлені службою у справах дітей – стосовно встановлення опіки над малолітньою дитиною та про запровадження послуг патронату у патронатній сім`ї.

Дитячо-юнацька спортивна школа №2, згідно з наступними рішеннями виконкому, отримала затверджений у новій редакції статут комунального закладу і відповідно статуту – будівлю, споруди, земельну ділянку та інші матеріальні цінності, які передані з балансу управління освіти на баланс відділу молоді та спорту міської ради.

Оновлений статут затвердили присутні також для Олександрійського музейного центру ім. А.Ф.Худякової.

У свою чергу, відділ молоді та спорту запропонував затвердити положення та персональний склад Молодіжної ради (про створення цього нового дорадчого органу при міській раді нещодавно повідомляв «Голос Громади»).

Найближчими вихідними в Олександрії очікуються гастролі полтавського «Сучасного театру», який представить глядачам дві вистави – дитячу і вечірню.

Управління економіки міської ради розробило програму зайнятості населення Олександрійської територіальної громади на 2022-2024 роки і запропонувало внести зміни та доповнення до попереднього рішення міської ради стосовно придбання автобусів на умовах лізингу для новоствореного комунального підприємства «Олександрійський транспорт».

Три робочих проєкти рішень запропонувало також управління житлово-комунального господарства, в тому числі – з метою виконання заходів з ліквідації наслідків зимової негоди.

А пропозиція відділу внутрішньої політики міської ради стосувалася погодження проведення масового заходу громадською організацією з нагоди свята Хрещення Господнього на ставку у мікрорайоні Перемога.

На завершення виконком розглянув блок з 14-ти питань управління приватизації, оренди майна та землі міської ради. Всі вищепреелічені проєкти рішень біли схвалені присутніми. Детальніше про деякі з рішень «Голос Громади» розповість у подальших окремих повідомленнях.