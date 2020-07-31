Відбулося урочисте вручення свідоцтв випускникам Новопразької громади

Днями випускники навчальних закладів громади отримали свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт відомства.
Понад 30 старшокласників Новопразької громади одержали документи про успішне закінчення школи.
Викладачі закладу додали зусиль, щоб створити урочисту та святкову атмосферу у зворушливий момент вручення свідоцтв. Свято відбулося з дотриманням карантинних вимог.
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