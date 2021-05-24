Відійшов у вічність олександрійський козак Володимир Соловей

Олександрійці сумують, адже сьогодні помер олександрієць, гарна та добра людина, козак — Володимир Соловей, повідомляє “Голос Громади”.

Поховання відбудеться завтра 12:00 годині у Байдаківському мікрорайонні по вул. Трудових Резервів, 19.

Співчуття рідним та близьким!

Пост у пам`ять про Володимира зі сторінки Богдана Тобілевича: “СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА СОЛОВ’Я (1959-2021) Сьогодні помер мій товариш, відомий олександрійський козак, щирий українець, музичний керівник фольклорного колективу “Українські вечорниці” Палацу культури “Світлопільський” Володимир Іванович Соловей (08.05.1959-24.05.2021). Володимир Соловей народився 08 травня 1959 року в селі Плішки Олександрівського району Кіровоградської області. Нащадок старовинного козацького роду. Працював водієм автобусу. В останні роки – технічний працівник Палацу культури “Світлопільський”. Починаючи з 1990-х років брав активну участь у сучасному козацькому русі Олександрійщини – був активістом Олександрійської школи традиційного козацького бойового мистецтва “Спас”, Громадської організації “Козацький Звичай”, обозним Усівської Козацької Громади, Громадської спілки “Січ Війська Запорозького”. Світла пам’ять про Володимира Солов’я – славного козака та гарну людину з відкритою щирою душею – назавжди залишиться у серцях олександрійців та олександрійок. Він був та завжди буде одним з символів сучасного Олександрійського козацтва, прикладом для наслідування. Спочивай з миром, Козаче! Нехай земля буде пухом та Царство Небесне справжньому патріоту України!”