Відключення світла на Олександрійщині у третій декаді липня

У третій декаді липня Олександрійський РЕМ планує провести планові відключення. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.
Відключення електропостачання будуть відбуватися за наступними адресами:
|Назва енергооб’єкта
|Початок виконання робіт
|Закінчення виконання робіт
|Причина відключення (вид робіт)
|Примітка
|Дата оприлюднення на сайті
|ПС Попельнастое 35/10 кВ->Л144 10 кВ->КТП-481 10/0.4 кВ
|21.07.2021 09:00
|21.07.2021 17:00
|Плановий ремонт
|29.06.2021
|Попельнасте, Зоряна, 21-22, 24, 28, 31, 33-36, 40-45, 47-57
|ПС Н-Александровка 1Т 35/10 кВ->Л161 10 кВ->КТП-320 10/0.4 кВ
|21.07.2021 09:00
|21.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|08.07.2021
|Протопопівка, Козацька, 37а, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61-62, 64-66, 68-78, 80-83, 85-92, 96-98, 99а, 100, 101а, 102, 104, 106, 108
Протопопівка, Кононова, 1-15, 17, 19, 21, 23, 25
Протопопівка, Мисливська вул., 1-5, 5а, 6, 8, 8а, 9-13, 15-21, 23, 25, 25А, 27
Протопопівка, Мисливський пров., 1, 1а, 2, 2б, 4, 6, 8
|Л625 6 кВ->КТП-1128 6/0.4 кВ->Ф5
|21.07.2021 09:38
|21.07.2021 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|29.06.2021
|Олександрія, Андрія Демченка, 1, 4, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 16, 20, 22, 22А, 24, 26, 28, 30
Олександрія, Олександра Козьми, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
Олександрія, Чайковського, 17, 27
|ПС Сахзавод 2Т 35/6 кВ->Л604 6 кВ->КТП-57 6/0.4 кВ
|21.07.2021 09:47
|21.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|29.06.2021
|Приютівка, пр.Дружби, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 44
Приютівка, Центральна, 2-4, 6
Приютівка, Шосейна, 2а
|Л616Р 6 кВ->ЗТП-1106 1Т 6/0.4 кВ->Ф8
|21.07.2021 09:54
|21.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|05.07.2021
|Олександрія, Братська, 31, 33, 41А
Олександрія, Григорія Усика, 69, 71
Олександрія, Діброви, 40, 42
Олександрія, пров.Якова Шахунянца, 1-5, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23
|Л786 35 кВ->Л787 35 кВ->ПС Конзавод 35/10 кВ
|21.07.2021 10:04
|21.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|07.07.2021
|Лікарівка, Гагаріна, 1-5, 7-11, 13, 15
Лікарівка, Кармелюка, 1-2, 4, 8, 10, 12, 15а, 16, 18, 24
Лікарівка, Кооперативна, 1, 3, 7-10, 12-22, 24, 26
Лікарівка, Л.Костенко, 7, 10, 14, 16, 18, 24
Лікарівка, Миру, 1-3, 7, 9, 9а, 40
Лікарівка, Нова, 1-14, 16
Лікарівка, Садова, 1-8, 9а, 10-22, 24-26, 28, 30, 32, 34-37, 39-40, 42-47, 49, 49б, 50-53, 53а, 56-57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73
Лікарівка, Степова, 1-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 68
Лікарівка, Хліборобів, 1-2, 2а, 3, 5, 6а, 7-8, 8а, 9-10, 10а, 11-17, 20-28, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 49а, 51, 55, 57, 61, 69а, 73, 75, 77, 81, 85, 87, 89, 93, 95, 97, 99, 107, 109, 111, 113, 117, 119, 121, 123, 123А, 125, 129, 133
Лікарівка, Центральна, 1, 3-18, 20-34
Лікарівка, Шевченко, 1, 1 корп.2, 2, 2а, 3-5, 7-11, 13-15, 17-18, 20, 22-23, 25
Н.Олексіївка, Миру, 6
|ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л7 10 кВ->КТП-1071 10/0.4 кВ
|21.07.2021 10:38
|21.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|25.06.2021
|Олександрія, Єфремова, 1-2, 2б, 3-15, 17, 19, 21, 23
Олександрія, Залізнична, 24, 26, 26А, 28-49, 51
Олександрія, Запорізька, 32-33, 35, 37, 39, 41, 41А, 42-43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77
Олександрія, Максима Бендерова, 78, 80, 80А, 82, 84, 86А, 87Б, 89, 89А, 89Б, 89В, 91, 91А, 93, 93А, 93Б, 95, 95А
Олександрія, пров.Григорія Грузина, 1-11, 11А, 12, 14-18, 20, 22, 22А
Олександрія, пров.Копиленка, 1-13
Олександрія, Пушкіна, 48, 50, 52, 54, 56, 58-68, 68а, 69-77, 78А, 79-98, 100, 102, 104
|ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л7 10 кВ->КТП-1097 10/0.4 кВ
|21.07.2021 10:38
|21.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|25.06.2021
|Олександрія, Залізнична, 50, 52-54, 56-59, 61-63, 63А, 64-71, 71А, 72-76, 78-82, 84
Олександрія, Запорізька, 44, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107
Олександрія, пров.Краснодонців, 6-17, 19
Олександрія, пров.Михайла Гризана, 2-3, 5-6, 8-17, 20
Олександрія, Пушкіна, 99, 101, 103, 105-135, 135А, 136
|Л628 6 кВ->КТП-1149 6/0.4 кВ->Ф2
|22.07.2021 09:00
|22.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|25.06.2021
|Олександрія, Войнівська, 26А, 26Е, 28, 28А, 28В, 32
Олександрія, Леоніда Чернова, 128, 138
Олександрія, пров.Академіка Павлова, 61, 63
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1063 6/0.4 кВ
|22.07.2021 09:00
|22.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|25.06.2021
|Олександрія, Верхньо-Головківська, 103, 105, 107, 109, 109А, 111, 113, 115, 115А, 117, 117А, 119, 121-133, 133А, 134-136, 136А, 137-141, 141А, 142-146, 146А, 147-148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 162А
Олександрія, Іванівська, 11, 13, 15
Олександрія, Леоніда Чернова, 87-108, 110-112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 140а
Олександрія, Нижче-Польова, 81, 83, 85, 87, 89, 90А, 91-92, 92А, 93, 93А, 94-95, 95А, 96-126, 126А, 128, 130, 132, 134
Олександрія, пров.Академіка Павлова, 1-4, 4А, 4Б, 5-12, 12А, 13-22, 22А, 23-33, 36, 57, 59
Олександрія, Тургенєва, 10-17
|Л628 6 кВ->КТП-1064 6/0.4 кВ->Ф3
|22.07.2021 09:00
|22.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|25.06.2021
|Олександрія, Верхньо-Головківська, 63, 76
Олександрія, Нижче-Польова, 41, 43, 45, 47, 49, 52, 54, 56, 58, 60
Олександрія, Олексія Скічка, 68, 70, 72, 74-81, 83, 83А, 85, 87
Олександрія, Ярочинська, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22
|Л628 6 кВ->КТП-1417 6/0.4 кВ->Ф2
|22.07.2021 09:00
|22.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|25.06.2021
|Олександрія, Верхньо-Головківська, 101, 120
Олександрія, Іванівська, 3, 5-8, 8А, 9, 9А
Олександрія, пров.Івана Богуна, 38-40, 42-43, 46, 48, 50-54, 56
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1095 6/0.4 кВ
|22.07.2021 09:00
|22.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|25.06.2021
|Олександрія, 2-го Українського фронту, 7, 9, 11-15, 15А, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
Олександрія, Знам’янська, 3, 3А, 3Б, 5, 7-9, 11-14, 16, 16А, 17-21, 23, 25, 27
Олександрія, Нижче-Польова, 1-4, 4А, 5-17, 18А, 19-24, 28, 30, 32, 32А, 34, 36
|Л628 6 кВ->КТП-1096 6/0.4 кВ->Ф5
|22.07.2021 09:00
|22.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|25.06.2021
|Олександрія, Григорія Сковороди, 1 корп.1, 67
|Л628 6 кВ->КТП-1063 6/0.4 кВ->Ф1
|22.07.2021 09:00
|22.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|25.06.2021
|Олександрія, Леоніда Чернова, 87-108, 110-112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 140а
Олександрія, пров.Академіка Павлова, 1-4, 4А, 4Б, 5-12, 12А, 13-22, 22А, 23-33, 36, 57, 59
Олександрія, Тургенєва, 14, 16-17
|Л628 6 кВ->КТП-1095 6/0.4 кВ->Ф1
|22.07.2021 09:00
|22.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|25.06.2021
|Олександрія, 2-го Українського фронту, 15, 15А, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
Олександрія, Нижче-Польова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18А, 19-24, 28, 30, 32, 32А, 34, 36
|Л-607/1 35 кВ->ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ
|22.07.2021 09:00
|22.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|25.06.2021
|Олександрія, 2-го Українського фронту, 1-5, 5А, 6-15, 15А, 16-22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Олександрія, Богдана Хмельницького, 20, 25-49, 51-56, 58
Олександрія, Бойківська, 1-3, 5, 7, 9-11, 11А, 12-29, 31-42, 42А, 43-44, 44А, 45-51, 51А, 52, 52А, 53А, 54, 54А, 55-56, 56А, 56Б, 57-62, 62А, 63, 65, 65А, 67, 69
Олександрія, Верхньо-Головківська, 1-3, 3А, 5-17, 17 корп.1, 18-51, 51А, 52-71, 71А, 72, 74-78, 80-100, 100А, 101-109, 109А, 110-115, 115А, 116-117, 117А, 118-133, 133А, 134-136, 136А, 137-141, 141А, 142-146, 146А, 147-148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 162А
Олександрія, Виноградна, 1-3, 3А, 3Б, 3Г, 3Д, 4-5, 5А, 5Б, 5В, 6-22, 24, 26
Олександрія, Вище-Празька, 1-13, 13А, 14-25, 25А, 26-30, 30А, 31-36, 36А, 37-42, 42А, 43-60, 62-72, 72А, 73-81, 83, 83А, 84-97, 97А, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112
Олександрія, Войнівська, 1-2, 2В, 2Г, 2д, 3-7, 7А, 8, 8А, 9-11, 11А, 11б, 12-14, 14а, 15-18, 20, 22, 24, 24А, 26А, 26Е, 28, 28А, 28В, 32
Олександрія, Григорія Волкова, 1-2, 2д, 3, 3А, 4-12, 12А, 12Б, 13, 14А, 15-21, 23
Олександрія, Григорія Логвина, 13-15, 17-21, 24-25, 25 корп.1, 25А, 26-41, 41А, 42-50, 50А, 51-55, 59, 61, 63
Олександрія, Григорія Сковороди, 1, 1 корп.1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91А, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123
Олександрія, Димитрова СГТ ~ФЕД~, 509
Олександрія, Знам’янська, 1-3, 3А, 3Б, 4-9, 11-14, 16, 16А, 17-31, 33, 35-37, 39, 41, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83
Олександрія, Іванівська, 1, 1А, 2-8, 8А, 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 19, 21
Олександрія, Київська, 19-26, 26/1, 27, 29-48, 50-55, 57
Олександрія, Козацький шлях, 1-3, 5-11, 11А, 12-18, 18А, 19-22, 23А, 24-42, 44, 46-52, 54-70, 70А, 71-76, 76А, 77-79, 79А, 80-81, 81А, 82-86, 88, 90, 92, 94, 96, 98
Олександрія, Леоніда Чернова, 1-50, 52-53, 53а, 53б, 54-71, 73, 73А, 74-83, 83А, 84-108, 110-112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 138, 140а
Олександрія, Нагорна, 127, 129, 131, 133, 135, 143, 145
Олександрія, Нижче-Польова, 1-4, 4А, 5-17, 18А, 19-25, 25А, 27-32, 32А, 33-47, 48А, 49, 51-74, 74А, 75-84, 84А, 85-89, 90А, 91-92, 92А, 93, 93А, 94-95, 95А, 96-126, 126А, 128, 130, 132, 134
Олександрія, Олександрійська, 1-47, 47А, 48-60, 62, 64
Олександрія, Олексія Скічка, 2-27, 27А, 28-33, 35, 37-83, 83А, 84-95, 98-157, 157А, 158-164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180
Олександрія, Осіння, 1, 3, 21, 23, 29, 37, 47, 49, 52, 54, 56, 63, 65, 71, 75-77, 99
Олександрія, Петра Маркова, 1, 1А, 1Б, 2, 4-7, 9-10, 15
Олександрія, Польова, 1, 1А, 2-9, 9А, 10-14, 16-18, 20, 22-28, 30, 32, 34, 36-38, 40, 42, 44, 46, 48, 48А, 48Б, 48В, 48Д, 48Е, 50, 52, 54, 56а, 58, 60, 74, 74А, 80
Олександрія, пров.Академіка Павлова, 1-4, 4А, 4Б, 5-12, 12А, 13-22, 22А, 23-33, 36, 57, 59, 61, 63
Олександрія, пров.Вересневий, 1-7
Олександрія, пров.Володимира Груші, 1-2, 4, 4А
Олександрія, пров.Знам’янський, 2-3, 79
Олександрія, пров.Івана Богуна, 11-23, 23А, 24-36, 38-40, 42-43, 46, 48, 50-54, 56, 61-62, 64-70, 73-74, 76, 79, 81-82, 87-88, 90, 93-95, 98-99, 102
Олександрія, пров.Курганський, 1-2
Олександрія, пров.Леоніда Чернова, 1-8, 10
Олександрія, пров.Ломоносова, 1-7, 9, 11, 13
Олександрія, пров.Маяковского, 1-12, 14, 16, 18, 20, 22
Олександрія, пров.Миколи Герасюти, 1, 33
Олександрія, пров.Михайла Іванова, 1, 1Г, 1Д, 2-14, 14А, 15-16, 18-24, 26-34, 36, 38, 40, 42
Олександрія, пров.Нагорний, 2, 8, 10, 12, 14
Олександрія, пров.Олени Журливої, 1-20, 20А, 21-27, 29, 31, 33
Олександрія, пров.Ольги Березняк, 1, 1А, 3, 5а, 7, 216, 502Д, 511Д
Олександрія, пров.Павла Доцуги, 1-11, 13, 15
Олександрія, пров.Польовий, 7-8, 10, 12, 16, 20, 26
Олександрія, пров.Пугачова, 1
Олександрія, пров.Разіна, 1-2, 2А, 3, 5
Олександрія, пров.Сергія Солопа, 1, 3, 3А, 3Б, 4-5, 5А, 6-7, 9, 11, 13
Олександрія, пров.Сергія Тюленіна, 1-3, 5-9
Олександрія, пров.Степняка-Кравчинського, 1-15, 17, 19, 21
Олександрія, пров.Суворова, 1, 1А, 2-3, 3А, 4-11, 13-21, 21А, 22-25, 25А, 26-29, 31-33, 35, 35А, 36-38, 40, 42, 44, 46, 48
Олександрія, пров.Таврійський, 1-6, 8, 9А, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
Олександрія, пров.Цеглянокаменярський, 2-5, 7, 7А, 8-10, 10А, 11-12
Олександрія, Ровенська, 1, 1А, 2-6, 6А, 7-11, 11А, 12-14, 14А, 15-24, 26, 28
Олександрія, Тургенєва, 1, 1А, 2, 4, 5в, 6-7, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 9-17
Олександрія, Франка, 1, 3-34, 34А, 35-39, 39А, 40-44, 44А, 45, 45А, 46-60, 60А, 61-66, 66А, 67-73, 73А, 74-80, 81А, 82-87, 87А, 87Б, 88-92, 94-108, 108А, 109-111, 111А, 112-113, 113А, 114, 116-117, 117А, 118-120, 122, 122А, 123-133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149
Олександрія, Червона, 1, 1А, 3, 3а, 4-5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37-39, 41, 43, 45, 47, 49, 51
Олександрія, Яблунева, 1-2, 2А, 3-8, 8А, 9-21, 21А, 22, 22а, 23-24, 24А, 25-28, 28А, 29-33, 33А, 34-42, 43А, 44-54
Олександрія, Ярочинська, 1-13, 15-18, 20, 22, 24, 26, 28
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1149 6/0.4 кВ
|22.07.2021 09:00
|22.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|25.06.2021
|Олександрія, Войнівська, 1-2, 2В, 2Г, 2д, 3-7, 7А, 8, 8А, 9-11, 11А, 11б, 12-14, 14а, 15-18, 20, 22, 24, 24А, 26А, 26Е, 28, 28А, 28В, 32
Олександрія, Григорія Волкова, 1-3, 3А, 4-12, 12А, 12Б, 13, 14А, 15-21, 23
Олександрія, Леоніда Чернова, 128, 138
Олександрія, Петра Маркова, 1, 1А, 1Б, 2, 4-7, 9-10, 15
Олександрія, пров.Академіка Павлова, 61, 63
|Л628 6 кВ->КТП-1063 6/0.4 кВ->Ф4
|22.07.2021 09:00
|22.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|25.06.2021
|Олександрія, Верхньо-Головківська, 103, 105, 107, 109, 109А, 111, 113, 115, 115А, 117, 117А, 119, 121-133, 133А, 134-136, 136А, 137-141, 141А, 142-146, 146А, 147-148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 162А
Олександрія, Іванівська, 11, 13, 15
Олександрія, Нижче-Польова, 81, 83, 85, 87, 89, 90А, 91-92, 92А, 93, 93А, 94-95, 95А, 96-126, 126А, 128, 130, 132, 134
Олександрія, Тургенєва, 10-13, 15
|Л628 6 кВ->КТП-1149 6/0.4 кВ->Ф1
|22.07.2021 09:00
|22.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|25.06.2021
|Олександрія, Войнівська, 1-2, 2В, 2Г, 2д, 3-7, 7А, 8, 8А, 9-11, 11А, 11б, 12-14, 14а, 15-18, 20, 22, 24, 24А
Олександрія, Григорія Волкова, 1-3, 3А, 4-12, 12А, 12Б, 13, 14А, 15-21, 23
Олександрія, Петра Маркова, 1, 1А, 1Б, 2, 4-7, 9-10, 15
|ПС С-з Техникум 1Т 35/6 кВ->Л641 6 кВ->КТП-1394 6/0.4 кВ
|22.07.2021 09:00
|22.07.2021 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|29.06.2021
|Л802 35 кВ->ПС Попельнастое 35/10 кВ->Л142 10 кВ
|22.07.2021 09:00
|22.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|23.06.2021
|Попельнасте, Партизанська, 1-2, 2А, 15, 15А, 19, 19А, 23А, 24
Попельнасте, Степова, 7, 10, 10а, 25-26, 48а, 51
Попельнасте, Шевченка, 54, 56, 58-61, 63, 65-70, 72, 74-76, 78-82, 84-88, 89а, 89б, 90-92, 94-96
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1417 6/0.4 кВ
|22.07.2021 09:00
|22.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|25.06.2021
|Олександрія, Верхньо-Головківська, 101, 120
Олександрія, Іванівська, 3, 5-8, 8А, 9, 9А
Олександрія, Олексія Скічка, 143, 145
Олександрія, пров.Івана Богуна, 38-40, 42-43, 46, 48, 50-54, 56, 61-62, 64-70, 73-74, 76, 79, 81-82, 87-88, 90, 93-95, 98-99, 102
Олександрія, Тургенєва, 1, 1А, 2, 4, 5в, 6-7, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 9
|Л628 6 кВ->КТП-1417 6/0.4 кВ->Ф1
|22.07.2021 09:00
|22.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|25.06.2021
|Олександрія, пров.Івана Богуна, 82, 87-88, 90, 93-95, 98-99, 102
Олександрія, Тургенєва, 2, 4, 5в, 6-7, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 9
|Л628 6 кВ->КТП-1449 6/0.4 кВ->Ф2
|22.07.2021 09:00
|22.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|25.06.2021
|Олександрія, Іванівська, 17, 19
Олександрія, Леоніда Чернова, 50, 52, 54, 56-61, 63-71, 73, 73А, 74-83, 83А, 84, 86
Олександрія, Олександрійська, 27
Олександрія, Польова, 56а
Олександрія, пров.Вересневий, 1-6
Олександрія, пров.Олени Журливої, 15, 17, 19, 20А, 21-27, 29, 31, 33
|Л628 6 кВ->КТП-1449 6/0.4 кВ->Ф3
|22.07.2021 09:00
|22.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|25.06.2021
|Олександрія, Виноградна, 17, 19-22, 24, 26
Олександрія, Іванівська, 21
Олександрія, Леоніда Чернова, 55, 62, 85
Олександрія, Олександрійська, 20-26, 28-47, 47А, 48-60, 62, 64
Олександрія, Польова, 48Д, 48Е, 50, 52, 54, 58, 60, 74, 74А, 80
Олександрія, пров.Вересневий, 7
Олександрія, пров.Олени Журливої, 20
|Л628 6 кВ->КТП-1096 6/0.4 кВ->Ф2
|22.07.2021 09:00
|22.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|25.06.2021
|Олександрія, Григорія Волкова, 2д
Олександрія, Григорія Сковороди, 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91А, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123
|Л628 6 кВ->КТП-1449 6/0.4 кВ->Ф4
|22.07.2021 09:00
|22.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|25.06.2021
|Олександрія, Леоніда Чернова, 53, 53а, 53б
|Л628 6 кВ->КТП-1096 6/0.4 кВ->Ф4
|22.07.2021 09:00
|22.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|25.06.2021
|Олександрія, Іванівська, 1, 1А, 2, 4
Олександрія, Олексія Скічка, 111-127, 129-142, 144, 146-157, 157А, 158-164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180
|Л628 6 кВ->КТП-1095 6/0.4 кВ->Ф2
|22.07.2021 09:00
|22.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|25.06.2021
|Олександрія, 2-го Українського фронту, 7, 9, 11-14, 16, 18
Олександрія, Знам’янська, 3, 3А, 3Б, 5, 7-9, 11-14, 16, 16А, 17-21, 23, 25, 27
Олександрія, Нижче-Польова, 2, 4, 4А, 6, 8, 10, 12, 14, 16
|Л628 6 кВ->КТП-1064 6/0.4 кВ->Ф4
|22.07.2021 09:00
|22.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|25.06.2021
|Олександрія, Верхньо-Головківська, 49, 51, 51А, 52-62, 64, 66, 68, 70, 72, 74
Олександрія, Нижче-Польова, 25, 25А, 27, 29, 31, 33, 35, 37-40, 42, 44, 46, 48А
Олександрія, Олексія Скічка, 50, 52, 54, 56, 58, 60-67, 69, 71, 73
Олександрія, Ярочинська, 1, 3, 5, 7, 9, 11
|Л628 6 кВ->КТП-1417 6/0.4 кВ->Ф3
|22.07.2021 09:00
|22.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|25.06.2021
|Олександрія, Олексія Скічка, 143, 145
Олександрія, пров.Івана Богуна, 61-62, 64-70, 73-74, 76, 79, 81
Олександрія, Тургенєва, 1, 1А
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1096 6/0.4 кВ
|22.07.2021 09:00
|22.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|25.06.2021
|Олександрія, Григорія Волкова, 2д
Олександрія, Григорія Сковороди, 1, 1 корп.1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91А, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123
Олександрія, Іванівська, 1, 1А, 2, 4
Олександрія, Олексія Скічка, 111-142, 144, 146-157, 157А, 158-164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1449 6/0.4 кВ
|22.07.2021 09:00
|22.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|25.06.2021
|Олександрія, Виноградна, 17, 19-22, 24, 26
Олександрія, Іванівська, 17, 19, 21
Олександрія, Леоніда Чернова, 40, 42, 44-50, 52-53, 53а, 53б, 54-71, 73, 73А, 74-83, 83А, 84-86
Олександрія, Олександрійська, 1-47, 47А, 48-60, 62, 64
Олександрія, Польова, 48Д, 48Е, 50, 52, 54, 56а, 58, 60, 74, 74А, 80
Олександрія, пров.Вересневий, 1-7
Олександрія, пров.Олени Журливої, 1-20, 20А, 21-27, 29, 31, 33
Олександрія, Ярочинська, 13, 15, 17, 24, 26, 28
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->ЗТП-1020 6/0.4 кВ
|22.07.2021 09:00
|22.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|25.06.2021
|Олександрія, 2-го Українського фронту, 1-5, 5А, 6, 8, 10
Олександрія, Верхньо-Головківська, 1-3, 3А, 5-17, 17 корп.1, 18-48, 50
Олександрія, Вище-Празька, 1-2, 4, 6
Олександрія, Знам’янська, 1-2, 4, 6
Олександрія, Козацький шлях, 1-3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
Олександрія, Олексія Скічка, 2-27, 27А, 28-33, 35, 37-49, 51, 53, 55, 57, 59
Олександрія, пров.Ломоносова, 1-7, 9, 11, 13
Олександрія, пров.Цеглянокаменярський, 2-5, 7, 7А, 8-10, 10А, 11-12
|Л628 6 кВ->ЗТП-1020 6/0.4 кВ->Ф3
|22.07.2021 09:00
|22.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|25.06.2021
|Олександрія, 2-го Українського фронту, 1-5, 5А, 6, 8, 10
Олександрія, Верхньо-Головківська, 1-3, 3А, 5-17, 17 корп.1, 18-48, 50
Олександрія, Вище-Празька, 1-2, 4, 6
Олександрія, Знам’янська, 1-2, 4, 6
Олександрія, Козацький шлях, 1-3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
Олександрія, Олексія Скічка, 2-27, 27А, 28-33, 35, 37-49, 51, 53, 55, 57, 59
Олександрія, пров.Ломоносова, 1-7, 9, 11, 13
Олександрія, пров.Цеглянокаменярський, 2-5, 7, 7А, 8-10, 10А, 11-12
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1064 6/0.4 кВ
|22.07.2021 09:00
|22.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|25.06.2021
|Олександрія, Верхньо-Головківська, 49, 51, 51А, 52-71, 71А, 72, 74-78, 80-100, 100А, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118
Олександрія, Виноградна, 1-3, 3А, 3Б, 3Г, 3Д, 4-5, 5А, 5Б, 5В, 6-16, 18
Олександрія, Нижче-Польова, 25, 25А, 27, 29, 31, 33, 35, 37-47, 48А, 49, 51-74, 74А, 75-80, 82, 84, 84А, 86, 88
Олександрія, Олексія Скічка, 50, 52, 54, 56, 58, 60-83, 83А, 84-95, 98-110
Олександрія, пров.Івана Богуна, 11-23, 23А, 24-36
Олександрія, Ярочинська, 1-12, 16, 18, 20, 22
|Л628 6 кВ->КТП-1449 6/0.4 кВ->Ф1
|22.07.2021 09:00
|22.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|25.06.2021
|Олександрія, Леоніда Чернова, 40, 42, 44-49
Олександрія, Олександрійська, 1-19
Олександрія, пров.Олени Журливої, 1-14, 16, 18
Олександрія, Ярочинська, 13, 15, 17, 24, 26, 28
|Л628 6 кВ->КТП-1096 6/0.4 кВ->Ф3
|22.07.2021 09:00
|22.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|25.06.2021
|Олександрія, Олексія Скічка, 128
|Л628 6 кВ->КТП-1064 6/0.4 кВ->Ф1
|22.07.2021 09:00
|22.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|25.06.2021
|Олександрія, Верхньо-Головківська, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89-98, 100, 100А, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118
Олександрія, Виноградна, 1-4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Олександрія, Нижче-Польова, 51, 53, 55, 57, 59, 61-74, 74А, 75-80, 82, 84, 84А, 86, 88
Олександрія, Олексія Скічка, 82, 84, 86, 88-95, 98-110
Олександрія, пров.Івана Богуна, 11-23, 23А, 24-36
|Л628 6 кВ->КТП-1064 6/0.4 кВ->Ф2
|22.07.2021 09:00
|22.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|25.06.2021
|Олександрія, Верхньо-Головківська, 65, 67, 69, 71, 71А, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 99
Олександрія, Виноградна, 3А, 3Б, 3Г, 3Д, 5, 5А, 5Б, 5В, 7, 9, 11, 13, 15
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л1230 6 кВ->КТП-1114 6/0.4 кВ
|22.07.2021 09:00
|22.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|25.06.2021
|Олександрія, Гвардійська, 2, 4
Олександрія, Новопразьке шосе, 12, 14, 16, 18-25, 25А, 26-31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69
Олександрія, Новоселів, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
|ПС Конзавод 35/10 кВ->Л181 10 кВ->КТП-563 10/0.4 кВ
|22.07.2021 09:00
|22.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|29.06.2021
|Лікарівка, Садова, 1-8, 9а, 10-22, 24-26, 28, 30, 32, 34-37, 39-40, 42-47, 49, 49б, 50-53, 53а, 56-57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73
Лікарівка, Центральна, 1, 3-18, 20-34
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ->КТП-61 10/0.4 кВ
|22.07.2021 09:00
|22.07.2021 17:00
|Плановий ремонт
|01.07.2021
|Гайове, Пятихатки, 2, 2А, 3, 5-7, 10, 10А, 11, 13, 13А, 14, 17, 21А, 25
|Л886 35 кВ->ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1121 10 кВ
|22.07.2021 09:00
|22.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|08.07.2021
|Бутівське, Бутовська, 2, 6, 8, 10, 12
Бутівське, Житомирська, 1-25, 27-30, 32-46, 48-49, 49а, 50-54, 56-66, 68, 70
Бутівське, Калинівська, 1, 3, 5-11, 14
Бутівське, Квітнева, 4, 6, 8
Бутівське, Київська, 1-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
Бутівське, Миру, 8, 12, 16, 18
Бутівське, Молодіжна, 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Бутівське, Нагірна, 1, 3, 5-9, 11-12, 14-16
Бутівське, Польова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
Бутівське, Садова, 6, 8, 10, 12, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Бутівське, Шевченко, 2, 4, 6-9, 11-18
Бутівське, Шкільна, 1, 3, 5, 7
Занфірівка, Комарова, 4, 6-7
Занфірівка, Лісова, 1, 4-5, 9-10, 12-13, 16-19, 22, 25, 30, 34, 58
Занфірівка, Польова, 2-3, 5, 11
Занфірівка, Толбухіна, 16
|Л786 35 кВ->Л787 35 кВ->ПС Конзавод 35/10 кВ
|22.07.2021 09:00
|22.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|07.07.2021
|Лікарівка, Гагаріна, 1-5, 7-11, 13, 15
Лікарівка, Кармелюка, 1-2, 4, 8, 10, 12, 15а, 16, 18, 24
Лікарівка, Кооперативна, 1, 3, 7-10, 12-22, 24, 26
Лікарівка, Л.Костенко, 7, 10, 14, 16, 18, 24
Лікарівка, Миру, 1-3, 7, 9, 9а, 40
Лікарівка, Нова, 1-14, 16
Лікарівка, Садова, 1-8, 9а, 10-22, 24-26, 28, 30, 32, 34-37, 39-40, 42-47, 49, 49б, 50-53, 53а, 56-57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73
Лікарівка, Степова, 1-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 68
Лікарівка, Хліборобів, 1-2, 2а, 3, 5, 6а, 7-8, 8а, 9-10, 10а, 11-17, 20-28, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 49а, 51, 55, 57, 61, 69а, 73, 75, 77, 81, 85, 87, 89, 93, 95, 97, 99, 107, 109, 111, 113, 117, 119, 121, 123, 123А, 125, 129, 133
Лікарівка, Центральна, 1, 3-18, 20-34
Лікарівка, Шевченко, 1, 1 корп.2, 2, 2а, 3-5, 7-11, 13-15, 17-18, 20, 22-23, 25
Н.Олексіївка, Миру, 6
|Л886 35 кВ->ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1121 10 кВ
|22.07.2021 09:00
|22.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|12.07.2021
|Бутівське, Бутовська, 2, 6, 8, 10, 12
Бутівське, Житомирська, 1-25, 27-30, 32-46, 48-49, 49а, 50-54, 56-66, 68, 70
Бутівське, Калинівська, 1, 3, 5-11, 14
Бутівське, Квітнева, 4, 6, 8
Бутівське, Київська, 1-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
Бутівське, Миру, 8, 12, 16, 18
Бутівське, Молодіжна, 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Бутівське, Нагірна, 1, 3, 5-9, 11-12, 14-16
Бутівське, Польова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
Бутівське, Садова, 6, 8, 10, 12, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Бутівське, Шевченко, 2, 4, 6-9, 11-18
Бутівське, Шкільна, 1, 3, 5, 7
Занфірівка, Комарова, 4, 6-7
Занфірівка, Лісова, 1, 4-5, 9-10, 12-13, 16-19, 22, 25, 30, 34, 58
Занфірівка, Польова, 2-3, 5, 11
Занфірівка, Толбухіна, 16
|ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л621Р 6 кВ->ЗТП-1018 1Т 6/0.4 кВ
|22.07.2021 09:00
|22.07.2021 17:00
|Плановий ремонт
|12.07.2021
|Олександрія, Братська, 12, 14-17, 19, 21, 23
Олександрія, Бульварна, 19, 21, 23, 27, 29-30, 32, 34
Олександрія, Діброви, 32, 42, 49, 50А, 51-53, 55, 57, 59, 61, 63
Олександрія, Юрія Осмоловського, 1-2, 4, 6, 8, 12, 14
|Л152 10 кВ->КТП-152 10/0.4 кВ->Ф1
|23.07.2021 09:00
|23.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|08.07.2021
|Новоулянівка, Вишнева, 1-4, 7, 7А, 8, 11-12, 14
Новоулянівка, Центральна, 2-3, 3а, 4-7, 9-17, 24-25, 27-34, 38-43, 45-46, 48-55, 57
|Л1102 10 кВ->КТП-331 10/0.4 кВ->Ф1
|23.07.2021 09:00
|23.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|01.07.2021
|Королівка, Польова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
Королівка, Широка, 2-14, 17-19
|ПС Александровка 1Т 35/10 кВ->Л153 10 кВ->КТП-163 10/0.4 кВ
|23.07.2021 09:00
|23.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|29.06.2021
|Олександрівка, Зелена, 19-20, 22, 28, 31, 41, 47, 48а, 56-57, 57а, 58-60, 62-65, 67-71, 73-77, 77а, 77б, 78-80, 80а, 81-94, 96, 100
|Л616Р 6 кВ->ЗТП-1106 1Т 6/0.4 кВ->Ф8
|23.07.2021 09:00
|23.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|05.07.2021
|Олександрія, Братська, 31, 33, 41А
Олександрія, Григорія Усика, 69, 71
Олександрія, Діброви, 40, 42
Олександрія, пров.Якова Шахунянца, 1-5, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23
|Л616Р 6 кВ->ЗТП-1106 1Т 6/0.4 кВ->Ф7
|23.07.2021 09:00
|23.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|05.07.2021
|Олександрія, Братська, 20, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 41, 41А, 45
Олександрія, Бульварна, 36, 38, 40
Олександрія, Григорія Усика, 58, 60, 83, 85, 87-89, 91, 93, 95, 97
Олександрія, Діброви, 65
Олександрія, Ярмаркова, 16-21, 25, 27, 29, 31, 31А, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
|ПС С-з Техникум 1Т 35/6 кВ->Л641 6 кВ->КТП-1394 6/0.4 кВ
|23.07.2021 09:00
|23.07.2021 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|29.06.2021
|ПС Сахзавод 2Т 35/6 кВ->Л604 6 кВ->ЗТП-380 6/0.4 кВ
|23.07.2021 10:00
|23.07.2021 13:00
|Плановий ремонт
|Заміна трансформаторів струму.
|12.07.2021
|Приютівка, Межева, 1, 3-6, 6а
|Л501 35 кВ->ПС Головковка 1Т 35/10 кВ->Л1101 10 кВ
|24.07.2021 08:00
|24.07.2021 17:00
|Плановий ремонт
|БМО
|13.07.2021
|Головківка, 1 травня, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18а, 20, 22, 26
Головківка, 8 Марта, 7, 11, 13
Головківка, Дружби, 2, 5-16, 18-20, 25-31, 33-34, 36-39, 41, 43, 45, 47-49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 71
Головківка, Затишна, 1-14, 17, 21
Головківка, Коцюбинського, 2-4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24
Головківка, Миру, 1-2, 8, 10, 13-15, 17-20, 22-23, 25, 29-31, 32а, 34, 34а, 36, 39-40, 40а, 41-45, 47-53, 55-60, 62-64, 66-69, 71-72, 74-75, 77-83, 91-92, 94, 98-102, 105-106, 108, 110, 112-113, 115, 121, 126, 132, 134, 136, 140, 142, 144, 146
Головківка, Набережна, 1-3, 5, 9-16, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 82
Головківка, Партизанська, 1, 6-7, 9, 11, 14-17, 20-22, 24, 30
Головківка, Перемоги, 1-3, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29
Головківка, пров.Центральний, 15
Головківка, Соборна, 1-5, 7, 9-10, 16-18, 21, 27-29, 31, 33, 35-36, 38-39, 41, 43, 45, 47, 51-53, 55, 57, 59-63, 65-67, 69-71, 73-85, 86а, 87, 89, 91
Головківка, Сонячна, 1-4, 6-8, 10-11, 13-14, 14а, 15, 17, 19
Головківка, Суворова, 2-3, 7, 17, 21-25, 27, 35
Головківка, Центральна, 4, 6а, 12, 16, 18, 22, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40а, 45-48, 50, 52, 52а, 54-55, 57, 59-63, 65, 67-68, 70-76, 78-82, 84-88, 90-99, 102-109, 111, 113-116, 119-122, 124-125, 125а, 126-128, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 187, 189, 191, 195, 197, 199, 274, 287
|ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1103 10 кВ->КТП-71 10/0.4 кВ
|24.07.2021 09:00
|24.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|29.06.2021
|Головківка, Бузкова, 1а
Головківка, Тимірязєва, 5, 7, 9, 14-15
Головківка, Центральна, 188, 194, 196, 198, 200, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 224а, 228, 232-234, 282, 297, 301, 303, 305, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 325, 327, 333, 337, 339, 343, 345, 349, 353, 355, 357, 359
|Л616Р 6 кВ->ЗТП-1106 1Т 6/0.4 кВ->Ф8
|26.07.2021 09:00
|26.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|25.06.2021
|Олександрія, Братська, 31, 33, 41А
Олександрія, Григорія Усика, 69, 71
Олександрія, Діброви, 40, 42
Олександрія, пров.Якова Шахунянца, 1-5, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23
|Л616Р 6 кВ->ЗТП-1106 1Т 6/0.4 кВ->Ф8
|26.07.2021 09:00
|26.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|05.07.2021
|Олександрія, Братська, 31, 33, 41А
Олександрія, Григорія Усика, 69, 71
Олександрія, Діброви, 40, 42
Олександрія, пров.Якова Шахунянца, 1-5, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23
|Л612 6 кВ->ЗТП-1088 6/0.4 кВ->Ф8
|26.07.2021 09:00
|26.07.2021 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|29.06.2021
|Олександрія, пр.Соборний, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196
|Л802 35 кВ->ПС Попельнастое 35/10 кВ->Л142 10 кВ
|26.07.2021 09:00
|26.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|23.06.2021
|Попельнасте, Партизанська, 1-2, 2А, 15, 15А, 19, 19А, 23А, 24
Попельнасте, Степова, 7, 10, 10а, 25-26, 48а, 51
Попельнасте, Шевченка, 54, 56, 58-61, 63, 65-70, 72, 74-76, 78-82, 84-88, 89а, 89б, 90-92, 94-96
|Л786 35 кВ->Л787 35 кВ->ПС Конзавод 35/10 кВ
|26.07.2021 09:00
|26.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|07.07.2021
|Лікарівка, Гагаріна, 1-5, 7-11, 13, 15
Лікарівка, Кармелюка, 1-2, 4, 8, 10, 12, 15а, 16, 18, 24
Лікарівка, Кооперативна, 1, 3, 7-10, 12-22, 24, 26
Лікарівка, Л.Костенко, 7, 10, 14, 16, 18, 24
Лікарівка, Миру, 1-3, 7, 9, 9а, 40
Лікарівка, Нова, 1-14, 16
Лікарівка, Садова, 1-8, 9а, 10-22, 24-26, 28, 30, 32, 34-37, 39-40, 42-47, 49, 49б, 50-53, 53а, 56-57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73
Лікарівка, Степова, 1-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 68
Лікарівка, Хліборобів, 1-2, 2а, 3, 5, 6а, 7-8, 8а, 9-10, 10а, 11-17, 20-28, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 49а, 51, 55, 57, 61, 69а, 73, 75, 77, 81, 85, 87, 89, 93, 95, 97, 99, 107, 109, 111, 113, 117, 119, 121, 123, 123А, 125, 129, 133
Лікарівка, Центральна, 1, 3-18, 20-34
Лікарівка, Шевченко, 1, 1 корп.2, 2, 2а, 3-5, 7-11, 13-15, 17-18, 20, 22-23, 25
Н.Олексіївка, Миру, 6
|Л186 10 кВ->КТП-570 10/0.4 кВ->Ф1
|26.07.2021 09:00
|26.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|08.07.2021
|Лікарівка, Хліборобів, 1, 2а, 3, 5, 6а, 7, 8а, 9, 10а, 11-13, 15, 17, 21, 23, 25-27
|Л886 35 кВ->ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1121 10 кВ
|27.07.2021 09:00
|27.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|12.07.2021
|Бутівське, Бутовська, 2, 6, 8, 10, 12
Бутівське, Житомирська, 1-25, 27-30, 32-46, 48-49, 49а, 50-54, 56-66, 68, 70
Бутівське, Калинівська, 1, 3, 5-11, 14
Бутівське, Квітнева, 4, 6, 8
Бутівське, Київська, 1-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
Бутівське, Миру, 8, 12, 16, 18
Бутівське, Молодіжна, 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Бутівське, Нагірна, 1, 3, 5-9, 11-12, 14-16
Бутівське, Польова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
Бутівське, Садова, 6, 8, 10, 12, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Бутівське, Шевченко, 2, 4, 6-9, 11-18
Бутівське, Шкільна, 1, 3, 5, 7
Занфірівка, Комарова, 4, 6-7
Занфірівка, Лісова, 1, 4-5, 9-10, 12-13, 16-19, 22, 25, 30, 34, 58
Занфірівка, Польова, 2-3, 5, 11
Занфірівка, Толбухіна, 16
|Л1101 10 кВ->КТП-81 10/0.4 кВ->Ф2
|27.07.2021 09:00
|27.07.2021 17:00
|Плановий ремонт
|16.07.2021
|Головківка, Миру, 23, 25, 31, 34, 34а, 36, 39-40, 40а, 41, 44-45, 48
Головківка, Сонячна, 7, 11, 13, 15, 17, 19
|Л786 35 кВ->Л787 35 кВ->ПС Конзавод 35/10 кВ
|27.07.2021 09:00
|27.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|07.07.2021
|Лікарівка, Гагаріна, 1-5, 7-11, 13, 15
Лікарівка, Кармелюка, 1-2, 4, 8, 10, 12, 15а, 16, 18, 24
Лікарівка, Кооперативна, 1, 3, 7-10, 12-22, 24, 26
Лікарівка, Л.Костенко, 7, 10, 14, 16, 18, 24
Лікарівка, Миру, 1-3, 7, 9, 9а, 40
Лікарівка, Нова, 1-14, 16
Лікарівка, Садова, 1-8, 9а, 10-22, 24-26, 28, 30, 32, 34-37, 39-40, 42-47, 49, 49б, 50-53, 53а, 56-57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73
Лікарівка, Степова, 1-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 68
Лікарівка, Хліборобів, 1-2, 2а, 3, 5, 6а, 7-8, 8а, 9-10, 10а, 11-17, 20-28, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 49а, 51, 55, 57, 61, 69а, 73, 75, 77, 81, 85, 87, 89, 93, 95, 97, 99, 107, 109, 111, 113, 117, 119, 121, 123, 123А, 125, 129, 133
Лікарівка, Центральна, 1, 3-18, 20-34
Лікарівка, Шевченко, 1, 1 корп.2, 2, 2а, 3-5, 7-11, 13-15, 17-18, 20, 22-23, 25
Н.Олексіївка, Миру, 6
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-229 10/0.4 кВ
|27.07.2021 09:00
|27.07.2021 17:00
|Плановий ремонт
|29.06.2021
|Пахарівка, Вишнева, 1-3, 5-13
Пахарівка, Молодіжна, 1, 1а, 2-4, 6-8, 10-12, 14, 16-18, 25
Пахарівка, Попова, 1, 1а, 2, 4, 6-10, 13-14, 16, 18-20, 22-23, 25-28, 32
Пахарівка, Шкільна, 1-8, 10-15, 19, 21, 23-24, 26, 28-30, 32
|Л886 35 кВ->ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1121 10 кВ
|27.07.2021 09:00
|27.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|08.07.2021
|Бутівське, Бутовська, 2, 6, 8, 10, 12
Бутівське, Житомирська, 1-25, 27-30, 32-46, 48-49, 49а, 50-54, 56-66, 68, 70
Бутівське, Калинівська, 1, 3, 5-11, 14
Бутівське, Квітнева, 4, 6, 8
Бутівське, Київська, 1-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
Бутівське, Миру, 8, 12, 16, 18
Бутівське, Молодіжна, 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Бутівське, Нагірна, 1, 3, 5-9, 11-12, 14-16
Бутівське, Польова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
Бутівське, Садова, 6, 8, 10, 12, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Бутівське, Шевченко, 2, 4, 6-9, 11-18
Бутівське, Шкільна, 1, 3, 5, 7
Занфірівка, Комарова, 4, 6-7
Занфірівка, Лісова, 1, 4-5, 9-10, 12-13, 16-19, 22, 25, 30, 34, 58
Занфірівка, Польова, 2-3, 5, 11
Занфірівка, Толбухіна, 16
|Л612 6 кВ->ЗТП-1088 6/0.4 кВ->Ф8
|27.07.2021 09:00
|27.07.2021 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|29.06.2021
|Олександрія, пр.Соборний, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196
|ПС Энергетик-1 35/6 кВ->Л1220 6 кВ->РП-10 6/0.4 кВ
|27.07.2021 09:00
|27.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|25.06.2021
|Олександрійське, Бєляєва, 1-38
Олександрійське, Дачна, 1, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 26
Олександрійське, Дружби, 1-3, 5, 7, 9
Олександрійське, Калинова, 1, 3-4, 6, 8, 10, 12
Олександрійське, Ковтуна, 20, 22, 31
Олександрійське, Павла Кравченка, 1, 3, 10
Олександрійське, Ціолковського, 1-26, 28-31, 33, 35, 37
|Л628 6 кВ->КТП-1069 6/0.4 кВ->Ф2
|27.07.2021 09:00
|27.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|05.07.2021
|Олександрія, Бойківська, 1-2
Олександрія, Козацький шлях, 7, 9, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23А, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51
Олександрія, пров.Степняка-Кравчинського, 1-13, 15, 17, 19, 21
|Л628 6 кВ->КТП-1068 6/0.4 кВ->Ф3
|27.07.2021 09:00
|27.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|05.07.2021
|Олександрія, Козацький шлях, 83, 85
Олександрія, пров.Курганський, 1-2
Олександрія, пров.Пугачова, 1
Олександрія, пров.Разіна, 1-2
Олександрія, Червона, 1, 1А, 3, 3а, 4-5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37-39, 41, 43, 45, 47, 49, 51
Олександрія, Яблунева, 26
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1010А 6/0.4 кВ
|27.07.2021 09:00
|27.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|05.07.2021
|Олександрія, Бойківська, 3, 5, 7, 9-11, 11А, 12-29, 31-42, 42А, 43-44, 44А, 45-51, 51А, 52, 52А, 53А, 54, 54А, 55-56, 56А, 56Б, 57-62, 62А, 63, 65, 65А, 67, 69
Олександрія, Козацький шлях, 81, 81А
Олександрія, пров.Ольги Березняк, 1, 1А, 3, 5а, 7, 216, 502Д, 511Д
Олександрія, пров.Суворова, 1, 1А, 2-3, 3А, 4-11, 13-21, 21А, 22-25, 25А, 26-29, 31-33, 35, 35А, 36-38, 40, 42, 44, 46, 48
Олександрія, Франка, 80, 82, 84, 86, 88-92, 94-108, 108А, 109-111, 111А, 112-113, 113А, 114, 116-117, 117А, 118-120, 122, 122А, 123-133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149
Олександрія, Яблунева, 1-2, 2А
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1069 6/0.4 кВ
|27.07.2021 09:00
|27.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|05.07.2021
|Олександрія, Бойківська, 1-2
Олександрія, Козацький шлях, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23А, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51
Олександрія, пров.Миколи Герасюти, 1, 33
Олександрія, пров.Михайла Іванова, 1, 1Г, 1Д, 2-14, 14А, 15-16, 18-24, 26-34, 36, 38, 40, 42
Олександрія, пров.Степняка-Кравчинського, 1-15, 17, 19, 21
Олександрія, Франка, 1, 3-34, 34А, 35-39, 39А, 40-44, 44А, 45, 45А, 46-60, 60А, 61-66, 66А, 67-73, 73А, 74-79, 81А, 83, 85, 87, 87А, 87Б
|Л628 6 кВ->ЗТП-1167 2Т 6/0.4 кВ->Ф5
|27.07.2021 09:00
|27.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|05.07.2021
|Олександрія, Нагорна, 127, 129, 131, 133, 135
|Л628 6 кВ->КТП-1010А 6/0.4 кВ->Ф2
|27.07.2021 09:00
|27.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|05.07.2021
|Олександрія, Бойківська, 3, 5, 7, 9-11, 11А, 12-29, 31, 33, 35
Олександрія, Козацький шлях, 81, 81А
Олександрія, пров.Суворова, 1, 1А, 2-3, 3А, 4-11, 13-21, 21А, 22-25, 25А, 26-29, 31-33, 35, 35А, 36-38, 40, 42, 44, 46, 48
Олександрія, Франка, 89-90, 92, 94, 99, 120, 122А, 143, 145
Олександрія, Яблунева, 1-2, 2А
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->ЗТП-1167 2Т 6/0.4 кВ
|27.07.2021 09:00
|27.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|05.07.2021
|Олександрія, Нагорна, 127, 129, 131, 133, 135
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1427 6/0.4 кВ
|27.07.2021 09:00
|27.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|05.07.2021
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1068 6/0.4 кВ
|27.07.2021 09:00
|27.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|05.07.2021
|Олександрія, Димитрова СГТ ~ФЕД~, 509
Олександрія, Козацький шлях, 83, 85
Олександрія, пров.Курганський, 1-2
Олександрія, пров.Пугачова, 1
Олександрія, пров.Разіна, 1-2, 2А, 3, 5
Олександрія, Червона, 1, 1А, 3, 3а, 4-5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37-39, 41, 43, 45, 47, 49, 51
Олександрія, Яблунева, 3-8, 8А, 9-21, 21А, 22, 22а, 23-24, 24А, 25-28, 28А, 29-33, 33А, 34-42, 43А, 44-54
|Л628 6 кВ->КТП-1010А 6/0.4 кВ->Ф4
|27.07.2021 09:00
|27.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|05.07.2021
|Олександрія, Бойківська, 32, 34, 36-42, 42А, 43-44, 44А, 45-51, 51А, 52, 52А, 53А, 54, 54А, 55-56, 56А, 56Б, 57-62, 62А, 63, 65, 65А, 67, 69
Олександрія, пров.Ольги Березняк, 1, 1А, 3, 5а, 7, 216, 502Д, 511Д
Олександрія, Франка, 132
|Л628 6 кВ->КТП-1069 6/0.4 кВ->Ф3
|27.07.2021 09:00
|27.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|05.07.2021
|Олександрія, Козацький шлях, 5
Олександрія, пров.Миколи Герасюти, 1, 33
Олександрія, пров.Михайла Іванова, 1, 1Г, 1Д, 2-14, 14А, 15-16, 18-24, 26-34, 36, 38, 40, 42
Олександрія, пров.Степняка-Кравчинського, 14
Олександрія, Франка, 1, 3-34, 34А, 35-39, 39А, 40-44, 44А, 45, 45А, 46-60, 60А, 61-66, 66А, 67-73, 73А, 74-79, 81А, 83, 85, 87, 87А, 87Б
|Л628 6 кВ->КТП-1010А 6/0.4 кВ->Ф3
|27.07.2021 09:00
|27.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|05.07.2021
|Олександрія, Франка, 80, 82, 84, 86, 88, 90-91, 95-108, 108А, 109-111, 111А, 112-113, 113А, 114, 116-117, 117А, 118-119, 122-131, 133, 135, 137, 139, 141, 147, 149
|Л-607/1 35 кВ->ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ
|27.07.2021 09:00
|27.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|05.07.2021
|Олександрія, 2-го Українського фронту, 1-5, 5А, 6-15, 15А, 16-22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Олександрія, Богдана Хмельницького, 20, 25-49, 51-56, 58
Олександрія, Бойківська, 1-3, 5, 7, 9-11, 11А, 12-29, 31-42, 42А, 43-44, 44А, 45-51, 51А, 52, 52А, 53А, 54, 54А, 55-56, 56А, 56Б, 57-62, 62А, 63, 65, 65А, 67, 69
Олександрія, Верхньо-Головківська, 1-3, 3А, 5-17, 17 корп.1, 18-51, 51А, 52-71, 71А, 72, 74-78, 80-100, 100А, 101-109, 109А, 110-115, 115А, 116-117, 117А, 118-133, 133А, 134-136, 136А, 137-141, 141А, 142-146, 146А, 147-148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 162А
Олександрія, Виноградна, 1-3, 3А, 3Б, 3Г, 3Д, 4-5, 5А, 5Б, 5В, 6-22, 24, 26
Олександрія, Вище-Празька, 1-13, 13А, 14-25, 25А, 26-30, 30А, 31-36, 36А, 37-42, 42А, 43-60, 62-72, 72А, 73-81, 83, 83А, 84-97, 97А, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112
Олександрія, Войнівська, 1-2, 2В, 2Г, 2д, 3-7, 7А, 8, 8А, 9-11, 11А, 11б, 12-14, 14а, 15-18, 20, 22, 24, 24А, 26А, 26Е, 28, 28А, 28В, 32
Олександрія, Григорія Волкова, 1-2, 2д, 3, 3А, 4-12, 12А, 12Б, 13, 14А, 15-21, 23
Олександрія, Григорія Логвина, 13-15, 17-21, 24-25, 25 корп.1, 25А, 26-41, 41А, 42-50, 50А, 51-55, 59, 61, 63
Олександрія, Григорія Сковороди, 1, 1 корп.1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91А, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123
Олександрія, Димитрова СГТ ~ФЕД~, 509
Олександрія, Знам’янська, 1-3, 3А, 3Б, 4-9, 11-14, 16, 16А, 17-31, 33, 35-37, 39, 41, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83
Олександрія, Іванівська, 1, 1А, 2-8, 8А, 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 19, 21
Олександрія, Київська, 19-26, 26/1, 27, 29-48, 50-55, 57
Олександрія, Козацький шлях, 1-3, 5-11, 11А, 12-18, 18А, 19-22, 23А, 24-42, 44, 46-52, 54-70, 70А, 71-76, 76А, 77-79, 79А, 80-81, 81А, 82-86, 88, 90, 92, 94, 96, 98
Олександрія, Леоніда Чернова, 1-50, 52-53, 53а, 53б, 54-71, 73, 73А, 74-83, 83А, 84-108, 110-112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 138, 140а
Олександрія, Нагорна, 127, 129, 131, 133, 135, 143, 145
Олександрія, Нижче-Польова, 1-4, 4А, 5-17, 18А, 19-25, 25А, 27-32, 32А, 33-47, 48А, 49, 51-74, 74А, 75-84, 84А, 85-89, 90А, 91-92, 92А, 93, 93А, 94-95, 95А, 96-126, 126А, 128, 130, 132, 134
Олександрія, Олександрійська, 1-47, 47А, 48-60, 62, 64
Олександрія, Олексія Скічка, 2-27, 27А, 28-33, 35, 37-83, 83А, 84-95, 98-157, 157А, 158-164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180
Олександрія, Осіння, 1, 3, 21, 23, 29, 37, 47, 49, 52, 54, 56, 63, 65, 71, 75-77, 99
Олександрія, Петра Маркова, 1, 1А, 1Б, 2, 4-7, 9-10, 15
Олександрія, Польова, 1, 1А, 2-9, 9А, 10-14, 16-18, 20, 22-28, 30, 32, 34, 36-38, 40, 42, 44, 46, 48, 48А, 48Б, 48В, 48Д, 48Е, 50, 52, 54, 56а, 58, 60, 74, 74А, 80
Олександрія, пров.Академіка Павлова, 1-4, 4А, 4Б, 5-12, 12А, 13-22, 22А, 23-33, 36, 57, 59, 61, 63
Олександрія, пров.Вересневий, 1-7
Олександрія, пров.Володимира Груші, 1-2, 4, 4А
Олександрія, пров.Знам’янський, 2-3, 79
Олександрія, пров.Івана Богуна, 11-23, 23А, 24-36, 38-40, 42-43, 46, 48, 50-54, 56, 61-62, 64-70, 73-74, 76, 79, 81-82, 87-88, 90, 93-95, 98-99, 102
Олександрія, пров.Курганський, 1-2
Олександрія, пров.Леоніда Чернова, 1-8, 10
Олександрія, пров.Ломоносова, 1-7, 9, 11, 13
Олександрія, пров.Маяковского, 1-12, 14, 16, 18, 20, 22
Олександрія, пров.Миколи Герасюти, 1, 33
Олександрія, пров.Михайла Іванова, 1, 1Г, 1Д, 2-14, 14А, 15-16, 18-24, 26-34, 36, 38, 40, 42
Олександрія, пров.Нагорний, 2, 8, 10, 12, 14
Олександрія, пров.Олени Журливої, 1-20, 20А, 21-27, 29, 31, 33
Олександрія, пров.Ольги Березняк, 1, 1А, 3, 5а, 7, 216, 502Д, 511Д
Олександрія, пров.Павла Доцуги, 1-11, 13, 15
Олександрія, пров.Польовий, 7-8, 10, 12, 16, 20, 26
Олександрія, пров.Пугачова, 1
Олександрія, пров.Разіна, 1-2, 2А, 3, 5
Олександрія, пров.Сергія Солопа, 1, 3, 3А, 3Б, 4-5, 5А, 6-7, 9, 11, 13
Олександрія, пров.Сергія Тюленіна, 1-3, 5-9
Олександрія, пров.Степняка-Кравчинського, 1-15, 17, 19, 21
Олександрія, пров.Суворова, 1, 1А, 2-3, 3А, 4-11, 13-21, 21А, 22-25, 25А, 26-29, 31-33, 35, 35А, 36-38, 40, 42, 44, 46, 48
Олександрія, пров.Таврійський, 1-6, 8, 9А, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
Олександрія, пров.Цеглянокаменярський, 2-5, 7, 7А, 8-10, 10А, 11-12
Олександрія, Ровенська, 1, 1А, 2-6, 6А, 7-11, 11А, 12-14, 14А, 15-24, 26, 28
Олександрія, Тургенєва, 1, 1А, 2, 4, 5в, 6-7, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 9-17
Олександрія, Франка, 1, 3-34, 34А, 35-39, 39А, 40-44, 44А, 45, 45А, 46-60, 60А, 61-66, 66А, 67-73, 73А, 74-80, 81А, 82-87, 87А, 87Б, 88-92, 94-108, 108А, 109-111, 111А, 112-113, 113А, 114, 116-117, 117А, 118-120, 122, 122А, 123-133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149
Олександрія, Червона, 1, 1А, 3, 3а, 4-5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37-39, 41, 43, 45, 47, 49, 51
Олександрія, Яблунева, 1-2, 2А, 3-8, 8А, 9-21, 21А, 22, 22а, 23-24, 24А, 25-28, 28А, 29-33, 33А, 34-42, 43А, 44-54
Олександрія, Ярочинська, 1-13, 15-18, 20, 22, 24, 26, 28
|Л628 6 кВ->КТП-1068 6/0.4 кВ->Ф2
|27.07.2021 09:00
|27.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|05.07.2021
|Олександрія, Димитрова СГТ ~ФЕД~, 509
Олександрія, пров.Разіна, 2А, 3, 5
Олександрія, Яблунева, 3-8, 8А, 9-21, 21А, 22, 22а, 23-24, 24А, 25, 27-28, 28А, 29-33, 33А, 34-42, 43А, 44-54
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->ЗТП-1167 1Т 6/0.4 кВ
|27.07.2021 09:00
|27.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|05.07.2021
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->ЗТП-1031 6/0.4 кВ
|27.07.2021 09:00
|27.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|05.07.2021
|ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1103 10 кВ->КТП-78 10/0.4 кВ
|27.07.2021 09:00
|27.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|29.06.2021
|Головківка, Миру, 143, 145, 152, 154, 154а, 154б
|ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1103 10 кВ->КТП-78 10/0.4 кВ
|27.07.2021 09:00
|27.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|29.06.2021
|Головківка, Миру, 143, 145, 152, 154, 154а, 154б
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л113 10 кВ->КТП-45 10/0.4 кВ
|27.07.2021 09:00
|27.07.2021 17:00
|Плановий ремонт
|01.07.2021
|Світлопілля, Миру, 2-3, 5-9, 11, 17, 21, 23, 25, 25а, 31, 33
Світлопілля, Молодіжна, 3, 5, 8, 10-12, 14-19, 21-22, 30, 33, 40, 42
Світлопілля, Садова, 1-6, 8-10, 13, 15-17, 19-22, 24
Світлопілля, Центральна, 5, 7, 11-12, 15-16, 18, 20, 22-24, 26, 28, 30, 35
|Л113 10 кВ->КТП-45 10/0.4 кВ->Ф1
|27.07.2021 09:00
|27.07.2021 17:00
|Плановий ремонт
|01.07.2021
|Світлопілля, Центральна, 5, 7, 11-12, 15-16, 18, 20, 22-24, 26, 28, 30, 35
|Л113 10 кВ->КТП-45 10/0.4 кВ->Ф2
|27.07.2021 09:00
|27.07.2021 17:00
|Плановий ремонт
|01.07.2021
|Світлопілля, Миру, 2-3, 5-9, 11, 17, 21, 23, 25, 25а, 31, 33
Світлопілля, Молодіжна, 3, 5, 8, 10-12, 14-19, 21-22, 30, 33, 40, 42
Світлопілля, Садова, 1-6, 8-10, 13, 15-17, 19-22, 24
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л113 10 кВ->КТП-46 10/0.4 кВ
|27.07.2021 09:00
|27.07.2021 17:00
|Плановий ремонт
|01.07.2021
|Світлопілля, Вишнева, 1
Світлопілля, Набережна, 4, 10
Світлопілля, Шевченко, 7-10, 12-16, 22, 24
Світлопілля, Шкільна, 3-4, 6, 8-9, 11, 13-15, 17, 19-20, 29
|Л852 35 кВ->ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л113 10 кВ
|27.07.2021 09:00
|27.07.2021 17:00
|Плановий ремонт
|01.07.2021
|Нова Прага, Волошкова, 1, 2а, 3, 4а, 5-8, 9а, 10-12, 14-15, 18, 20
Нова Прага, Джерельна, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 6, 6а, 7, 7а, 8, 10, 10а, 11-13, 13а, 14-15, 15а, 16-17, 20а, 21, 21а, 23, 23а, 24-25, 25а, 27, 27а, 27б, 29
Нова Прага, Долинна, 3
Нова Прага, Золотий Яр, 1-3, 4а, 5-8, 10, 12-17, 19-20, 22-23, 25-26, 28а, 29, 31, 39, 41
Нова Прага, Кленова, 2, 2а, 3-4, 4а, 5, 6а, 7, 7а, 8-10, 12
Нова Прага, Козацька, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86-100, 100б, 101, 103, 105, 107-109, 111, 113, 115, 117-119, 120а, 121-122, 123а, 124-126, 130-139, 140а, 141-144, 146-150, 152, 154-156, 158-160
Нова Прага, Короленко, 2, 6, 8, 10, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34а, 36, 40, 44
Нова Прага, Кутузова, 1-8, 9а, 11, 13, 25
Нова Прага, Миру, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 40-47, 47а, 48-49, 50а, 51, 51а, 51б, 52, 53а, 53б, 54а, 54б, 54в, 55, 57, 57а, 58а, 59, 59а, 61, 62а, 63, 63а, 65-67, 69, 69а, 70-75, 78а, 79, 79а, 81а, 82а, 83-88, 90, 90а, 91-92, 92а, 93-96, 96а, 97-100, 101а, 102-103, 105, 105а, 109, 111, 113, 115, 117, 153а, 153г, 155а
Нова Прага, Пушкіна, 1, 3-4, 6, 8-11, 13-17, 19-20, 22-25, 27, 29-31, 33, 35-37, 39-40, 42, 44-48, 50-66, 69-83, 85-88, 91, 93-96, 98-99, 101-108, 111-113
Нова Прага, Сапіна, 2, 4, 6, 6а, 10, 10а, 12, 14, 18, 28, 28а
Нова Прага, Срібний Яр, 1а, 1б, 2-4, 6, 8, 10, 10а, 11, 11а, 13, 15а, 17, 17а, 19, 21
Нова Прага, Суворова, 1, 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 3а, 3в, 5-6, 8, 11-12, 12а, 13-14, 20, 21а, 22-26, 28-32, 35-37, 39, 44, 47, 49, 55, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 89, 91, 93, 95, 99, 103, 105, 107
Нова Прага, Толстого, 1-14, 16-20, 22-24
Нова Прага, Федора Плотніра, 1-2, 2а, 2б, 3, 6-7, 10-11, 11а, 11б, 12, 12а, 13-14, 19, 23, 25
Нова Прага, Шевченко, 1-3, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 4, 6, 8, 9а, 11, 13, 13а, 13б, 14-22, 23а, 24-27, 29-33, 33а, 34-40, 40а, 41-46, 47а, 48-50, 51а, 52, 53а, 54, 56, 56а, 57а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72а, 78а, 80-81, 83, 86, 92, 100, 106
Нова Прага, Щедріна, 3-4
Світлопілля, Вишнева, 1
Світлопілля, Миру, 2-3, 5-9, 11, 17, 21, 23, 25, 25а, 31, 33
Світлопілля, Молодіжна, 3, 5, 8, 10-12, 14-19, 21-22, 30, 33, 40, 42
Світлопілля, Набережна, 4, 10
Світлопілля, Садова, 1-6, 8-10, 13, 15-17, 19-22, 24
Світлопілля, Центральна, 5, 7, 11-12, 15-16, 18, 20, 22-24, 26, 28, 30, 35
Світлопілля, Шевченко, 7-10, 12-16, 22, 24
Світлопілля, Шкільна, 3-4, 6, 8-9, 11, 13-15, 17, 19-20, 29
|Л113 10 кВ->КТП-46 10/0.4 кВ->Ф1
|27.07.2021 09:00
|27.07.2021 17:00
|Плановий ремонт
|01.07.2021
|Світлопілля, Вишнева, 1
Світлопілля, Набережна, 4, 10
Світлопілля, Шевченко, 7-10, 12-16, 22, 24
Світлопілля, Шкільна, 3-4, 6, 8-9, 11, 13-15, 17, 19-20, 29
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л113 10 кВ->КТП-346 10/0.4 кВ
|27.07.2021 09:00
|27.07.2021 17:00
|Плановий ремонт
|01.07.2021
|Л113 10 кВ->КТП-46 10/0.4 кВ->Ф2
|27.07.2021 09:00
|27.07.2021 17:00
|Плановий ремонт
|01.07.2021
|Л113 10 кВ->КТП-346 10/0.4 кВ->Ф1
|27.07.2021 09:00
|27.07.2021 17:00
|Плановий ремонт
|01.07.2021
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л113 10 кВ->КТП-500 10/0.4 кВ
|27.07.2021 09:00
|27.07.2021 17:00
|Плановий ремонт
|01.07.2021
|Л192 10 кВ->КТП-116 10/0.4 кВ->Ф3
|28.07.2021 09:00
|28.07.2021 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|29.06.2021
|Березівка, Дружби, 53а
Березівка, Ольховського, 66, 66а, 68, 70, 70а, 72, 74, 76, 78, 82, 88, 90, 92, 94, 96, 102, 133, 139, 141, 143, 145, 147, 147А, 149, 153, 155, 155а
|Л802 35 кВ->ПС Попельнастое 35/10 кВ->Л142 10 кВ
|28.07.2021 09:00
|28.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|23.06.2021
|Попельнасте, Партизанська, 1-2, 2А, 15, 15А, 19, 19А, 23А, 24
Попельнасте, Степова, 7, 10, 10а, 25-26, 48а, 51
Попельнасте, Шевченка, 54, 56, 58-61, 63, 65-70, 72, 74-76, 78-82, 84-88, 89а, 89б, 90-92, 94-96
|Л1350 10 кВ->РП-7 1Т 10/0.4 кВ->Ф21
|28.07.2021 09:00
|28.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|25.06.2021
|Олександрія, пр.Соборний, 118
|Л152 10 кВ->КТП-152 10/0.4 кВ->Ф2
|28.07.2021 09:00
|28.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|08.07.2021
|Новоулянівка, Гоголя, 2, 6-7, 10-11, 17, 19
Новоулянівка, Центральна, 19
|Л152 10 кВ->КТП-152 10/0.4 кВ->Ф4
|28.07.2021 09:00
|28.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|08.07.2021
|Новоулянівка, Центральна, 18
|Л786 35 кВ->Л787 35 кВ->ПС Конзавод 35/10 кВ
|28.07.2021 09:00
|28.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|07.07.2021
|Лікарівка, Гагаріна, 1-5, 7-11, 13, 15
Лікарівка, Кармелюка, 1-2, 4, 8, 10, 12, 15а, 16, 18, 24
Лікарівка, Кооперативна, 1, 3, 7-10, 12-22, 24, 26
Лікарівка, Л.Костенко, 7, 10, 14, 16, 18, 24
Лікарівка, Миру, 1-3, 7, 9, 9а, 40
Лікарівка, Нова, 1-14, 16
Лікарівка, Садова, 1-8, 9а, 10-22, 24-26, 28, 30, 32, 34-37, 39-40, 42-47, 49, 49б, 50-53, 53а, 56-57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73
Лікарівка, Степова, 1-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 68
Лікарівка, Хліборобів, 1-2, 2а, 3, 5, 6а, 7-8, 8а, 9-10, 10а, 11-17, 20-28, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 49а, 51, 55, 57, 61, 69а, 73, 75, 77, 81, 85, 87, 89, 93, 95, 97, 99, 107, 109, 111, 113, 117, 119, 121, 123, 123А, 125, 129, 133
Лікарівка, Центральна, 1, 3-18, 20-34
Лікарівка, Шевченко, 1, 1 корп.2, 2, 2а, 3-5, 7-11, 13-15, 17-18, 20, 22-23, 25
Н.Олексіївка, Миру, 6
|Л627 6 кВ->КТП-1118 6/0.4 кВ->Ф3
|28.07.2021 09:00
|28.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|05.07.2021
|Олександрія, Богдана Хмельницького, 63, 65, 67, 67А, 69, 74, 76, 78, 80
Олександрія, Григорія Логвина, 58, 62, 64-66, 68
Олександрія, Київська, 71, 73, 75, 77, 79-80, 82-89, 91, 93, 93А, 95, 97, 99, 101, 103
|Л627 6 кВ->КТП-1118 6/0.4 кВ->Ф2
|28.07.2021 09:00
|28.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|05.07.2021
|Олександрія, Богдана Хмельницького, 71, 73, 75, 77, 79, 81-93, 93А, 94-106, 108, 110, 112, 114, 116
Олександрія, Григорія Логвина, 70
|ПС С-з Техникум 1Т 35/6 кВ->Л641 6 кВ->КТП-1394 6/0.4 кВ
|28.07.2021 09:00
|28.07.2021 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|09.07.2021
|ПС Н-Александровка 2Т 35/10 кВ->Л164 10 кВ->КТП-138 10/0.4 кВ
|29.07.2021 09:00
|29.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|08.07.2021
|Косівка, Зарічна, 1-2, 5, 7, 13, 15, 17
Косівка, Захисників України, 1, 3-4, 7, 9-10, 12, 14, 16, 18
Косівка, Луговий пров., 2, 6
Косівка, Миру, 3-4, 7, 14-15, 17, 22-25, 27, 31, 33-38, 38а, 40, 42, 46-51, 53-58, 60-61, 63, 65, 65а, 67
Косівка, Незалежності, 1, 3, 15, 17, 17а, 19, 21, 23, 25
Косівка, пров.Миру, 1, 1а, 2а, 3, 5
Косівка, Степова, 4, 6-8, 11-13
|Л1350 10 кВ->ЗТП-1056 1Т 10/0.4 кВ->Ф3
|29.07.2021 09:00
|29.07.2021 17:00
|Плановий ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, пр.Соборний, 102
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л625 6 кВ->ЗТП-1513 6/0.4 кВ
|29.07.2021 09:00
|29.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|05.07.2021
|Л625 6 кВ->КТП-1129 6/0.4 кВ->Ф2
|29.07.2021 09:00
|29.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|05.07.2021
|Олександрія, Багратіона, 1-11, 13-15, 15А, 16-20, 22-34, 36, 38, 40, 42, 44
Олександрія, пров.Попова, 5, 5Б, 13, 24
|Л-607/1 35 кВ->ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л625 6 кВ
|29.07.2021 09:00
|29.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|05.07.2021
|Олександрія, 40 років Перемоги, 5, 9-10, 12
Олександрія, 8-го Березня, 5, 7, 9
Олександрія, Андрія Демченка, 1, 3-4, 6-12, 12А, 13-14, 16, 20, 22, 22А, 24, 26, 28, 30
Олександрія, Багратіона, 1-11, 13-15, 15А, 16-20, 22-34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
Олександрія, Бориса Нечерди, 1, 3, 5-8, 10-11, 13, 15
Олександрія, Василя Вибрика, 1-3, 3А, 5, 7-9, 11, 15, 19, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37
Олександрія, Ватутіна, 3, 11
Олександрія, Говорова, 3, 6-7, 10-16, 16А, 17-21, 25-30, 32-38, 40-42, 44, 46, 48
Олександрія, Джерельна, 1-4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22
Олександрія, Жуковського, 1-18, 20-32, 34, 36, 38, 40, 42
Олександрія, Іллі Звєрєва, 3, 6-8, 10
Олександрія, Квіткова, 1, 3, 7, 35, 37, 41, 43, 45, 51, 53
Олександрія, Кленова, 3-4, 10
Олександрія, Котляревського, 3-7, 9-12, 14-17, 19, 21
Олександрія, Крилова, 6
Олександрія, Леоніда Коваленка, 1-20, 22, 24, 26
Олександрія, Лісова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Олександрія, Малиновського, 1, 1А, 2-20, 22, 24
Олександрія, Марії Козинець, 1-8, 10-12, 18-19, 22, 24-25, 28-29
Олександрія, Миколаївська, 1-4, 6-9, 11-16, 18, 20-32, 34, 37-39
Олександрія, Миру, 1-7, 9, 11-30, 30А, 31-41, 43, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 63А, 63Б, 65, 67, 69
Олександрія, Нагорна, 1-11, 11А, 13-15, 15А, 16-19, 21-31, 33, 33А, 35-41
Олександрія, Новопразьке шосе, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 129, 131, 133
Олександрія, Одеська, 1-10, 12-18, 22, 26-27, 29, 31, 33, 35-36
Олександрія, Озерна, 1, 5, 9, 11, 13
Олександрія, Олександра Козьми, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
Олександрія, пр.Будівельників, 1, 1А, 1Б, 2, 4, 6, 6А, 7-11, 13, 15, 17-24, 26-27, 29, 31
Олександрія, пров.Борі Бєлого, 1, 4
Олександрія, пров.Вавілова, 1, 3-4, 6-10, 14, 16
Олександрія, пров.Виборзький, 2, 4, 6, 8, 10-22, 24, 26, 28, 30
Олександрія, пров.Горіховий, 12
Олександрія, пров.Грабовського, 4, 6, 8, 10, 12
Олександрія, пров.Івана Сухинова, 1-12, 14
Олександрія, пров.Карпа Хазана, 1-4
Олександрія, пров.Миколи Стрельцова, 2, 4, 6, 8, 10
Олександрія, пров.Молодіжний, 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 4-8, 8А, 9-12
Олександрія, пров.Ноя Морозовського, 1-5, 7, 9
Олександрія, пров.Озірний, 4, 6
Олександрія, пров.Пирогова, 3-7, 9, 15, 17
Олександрія, пров.Попова, 1-3, 3А, 3Б, 5, 5А, 5Б, 6А, 7, 7А, 8-14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26
Олександрія, Рєпіна, 1А, 2, 2А, 3-7, 7А, 8-12, 12А, 13-19, 21-26, 28, 30
Олександрія, Сторожівська, 1-5, 5А, 6, 8, 8А, 9-13, 14А, 14Б, 15-23, 25, 27, 29, 31, 33
Олександрія, Толбухіна, 1, 3-6, 9-14, 17А, 19-25, 27-35, 37-39, 41-46, 48
Олександрія, Трудових Резервів, 1 корп.1, 1 корп.2, 1 корп.3, 1 корп.4, 1 корп.5, 6-12, 14-15, 17-21, 23-26, 26А, 27-49, 49А, 50-53, 56, 58-60, 62-101, 103, 105, 107, 111, 113, 115, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135
Олександрія, Ушакова, 1, 1А, 3, 3А, 4-5, 5А, 6-7, 7А, 9, 11
Олександрія, Фабрична, 2-11, 13-30, 30А, 30Б, 31, 32А, 32Б, 33-39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55
Олександрія, Чайковського, 1А, 1Б, 2-3, 3А, 4-8, 8А, 9-19, 21, 23, 25, 27
Олександрія, Черкаська, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 37, 39
Олександрія, Чернишевського, 1, 1а, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6-21, 21А, 22-23, 23А, 24, 25А, 26, 26А, 28, 30
Олександрія, Чехова, 1, 3-28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42А
|Л625 6 кВ->КТП-1128 6/0.4 кВ->Ф6
|29.07.2021 09:00
|29.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|05.07.2021
|Олександрія, Василя Вибрика, 2, 3А
Олександрія, Трудових Резервів, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
Олександрія, Фабрична, 3-11, 13-30, 30А, 30Б, 31, 32А, 32Б, 33-39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55
Олександрія, Чайковського, 1А, 1Б, 2-3, 3А, 4-8, 8А, 9-11, 13, 15
|Л625 6 кВ->КТП-1128 6/0.4 кВ->Ф5
|29.07.2021 09:00
|29.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|05.07.2021
|Олександрія, Андрія Демченка, 1, 4, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 16, 20, 22, 22А, 24, 26, 28, 30
Олександрія, Олександра Козьми, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
Олександрія, Чайковського, 17, 27
|Л625 6 кВ->КТП-1130 6/0.4 кВ->Ф2
|29.07.2021 09:00
|29.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|05.07.2021
|Олександрія, Леоніда Коваленка, 1-20, 22, 24, 26
Олександрія, Малиновського, 1, 1А, 2-20, 22, 24
Олександрія, пров.Молодіжний, 2А
Олександрія, Сторожівська, 1-5, 5А, 6, 8, 8А, 9-13, 14А, 14Б, 15-23, 25, 27, 29, 31, 33
Олександрія, Ушакова, 1, 1А, 3, 3А, 4-5, 5А, 6-7, 7А, 9, 11
|Л625 6 кВ->КТП-1017 6/0.4 кВ->Ф2
|29.07.2021 09:00
|29.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|05.07.2021
|Олександрія, Квіткова, 1, 3, 7
Олександрія, Одеська, 17, 22, 26-27, 29, 31, 33, 35-36
Олександрія, пров.Озірний, 4, 6
Олександрія, Трудових Резервів, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48-49, 49А, 50-53, 56, 58-60, 62-75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л625 6 кВ->КТП-1017 6/0.4 кВ
|29.07.2021 09:00
|29.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|05.07.2021
|Олександрія, Андрія Демченка, 3, 7, 9, 11, 13
Олександрія, Квіткова, 1, 3, 7, 35, 37, 41, 43, 45, 51, 53
Олександрія, Миколаївська, 1-4, 6-9, 11-16, 18, 20-32, 34, 37-39
Олександрія, Одеська, 1-10, 12-18, 22, 26-27, 29, 31, 33, 35-36
Олександрія, Озерна, 1, 5, 9, 11, 13
Олександрія, пров.Озірний, 4, 6
Олександрія, Трудових Резервів, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48-49, 49А, 50-53, 56, 58-60, 62-101, 103, 105, 107, 111, 113, 115, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135
Олександрія, Черкаська, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 37, 39
|Л625 6 кВ->КТП-1017 6/0.4 кВ->Ф5
|29.07.2021 09:00
|29.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|05.07.2021
|Олександрія, Андрія Демченка, 3, 7, 9, 11, 13
Олександрія, Квіткова, 35, 37, 41, 43, 45, 51, 53
Олександрія, Одеська, 16, 18
Олександрія, Озерна, 1, 5, 9, 11, 13
Олександрія, Трудових Резервів, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100-101, 103, 105, 107, 111, 113, 115, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л625 6 кВ->КТП-1129 6/0.4 кВ
|29.07.2021 09:00
|29.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|05.07.2021
|Олександрія, Багратіона, 1-11, 13-15, 15А, 16-20, 22-34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
Олександрія, пров.Попова, 5, 5Б, 13, 24
Олександрія, Чехова, 1, 3-28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42А
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л625 6 кВ->КТП-1514 6/0.4 кВ
|29.07.2021 09:00
|29.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|05.07.2021
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л625 6 кВ->КТП-1128 6/0.4 кВ
|29.07.2021 09:00
|29.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|05.07.2021
|Олександрія, Андрія Демченка, 1, 4, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 16, 20, 22, 22А, 24, 26, 28, 30
Олександрія, Василя Вибрика, 1-3, 3А, 5, 7-9, 11, 15, 19, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37
Олександрія, Крилова, 6
Олександрія, Олександра Козьми, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
Олександрія, Трудових Резервів, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
Олександрія, Фабрична, 3-11, 13-30, 30А, 30Б, 31, 32А, 32Б, 33-39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55
Олександрія, Чайковського, 1А, 1Б, 2-3, 3А, 4-8, 8А, 9-19, 21, 23, 25, 27
|Л625 6 кВ->КТП-1128 6/0.4 кВ->Ф2
|29.07.2021 09:00
|29.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|05.07.2021
|Олександрія, Василя Вибрика, 1, 3, 5, 7-9, 11, 15, 19, 25
Олександрія, Крилова, 6
Олександрія, Чайковського, 12
|Л625 6 кВ->КТП-1017 6/0.4 кВ->Ф3
|29.07.2021 09:00
|29.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|05.07.2021
|Олександрія, Миколаївська, 1-4, 6-9, 11-16, 18, 20-32, 34, 37-39
Олександрія, Одеська, 1-10, 12-15
Олександрія, Черкаська, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 37, 39
|Л625 6 кВ->КТП-1130 6/0.4 кВ->Ф3
|29.07.2021 09:00
|29.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|05.07.2021
|Олександрія, пров.Молодіжний, 1, 1А, 1Б, 2-3, 3А, 4-8, 8А, 9-12
Олександрія, пров.Попова, 1-3, 3А, 3Б, 5, 5А, 6А, 7, 7А, 8-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24А, 26
Олександрія, Чернишевського, 1, 1а, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6-21, 21А, 22-23, 23А, 24, 25А, 26, 26А, 28, 30
|Л625 6 кВ->КТП-1129 6/0.4 кВ->Ф3
|29.07.2021 09:00
|29.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|05.07.2021
|Олександрія, Багратіона, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
Олександрія, Чехова, 1, 3-28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42А
|Л625 6 кВ->КТП-1128 6/0.4 кВ->Ф3
|29.07.2021 09:00
|29.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|05.07.2021
|Олександрія, Василя Вибрика, 27, 29, 31, 33, 35, 37
Олександрія, Чайковського, 14, 16, 18-19, 21, 23, 25
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л625 6 кВ->КТП-1130 6/0.4 кВ
|29.07.2021 09:00
|29.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|05.07.2021
|Олександрія, Леоніда Коваленка, 1-20, 22, 24, 26
Олександрія, Малиновського, 1, 1А, 2-20, 22, 24
Олександрія, пров.Молодіжний, 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 4-8, 8А, 9-12
Олександрія, пров.Попова, 1-3, 3А, 3Б, 5, 5А, 6А, 7, 7А, 8-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24А, 26
Олександрія, Сторожівська, 1-5, 5А, 6, 8, 8А, 9-13, 14А, 14Б, 15-23, 25, 27, 29, 31, 33
Олександрія, Ушакова, 1, 1А, 3, 3А, 4-5, 5А, 6-7, 7А, 9, 11
Олександрія, Чернишевського, 1, 1а, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6-21, 21А, 22-23, 23А, 24, 25А, 26, 26А, 28, 30
|Л786 35 кВ->Л787 35 кВ->ПС Конзавод 35/10 кВ
|29.07.2021 09:00
|29.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|07.07.2021
|Лікарівка, Гагаріна, 1-5, 7-11, 13, 15
Лікарівка, Кармелюка, 1-2, 4, 8, 10, 12, 15а, 16, 18, 24
Лікарівка, Кооперативна, 1, 3, 7-10, 12-22, 24, 26
Лікарівка, Л.Костенко, 7, 10, 14, 16, 18, 24
Лікарівка, Миру, 1-3, 7, 9, 9а, 40
Лікарівка, Нова, 1-14, 16
Лікарівка, Садова, 1-8, 9а, 10-22, 24-26, 28, 30, 32, 34-37, 39-40, 42-47, 49, 49б, 50-53, 53а, 56-57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73
Лікарівка, Степова, 1-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 68
Лікарівка, Хліборобів, 1-2, 2а, 3, 5, 6а, 7-8, 8а, 9-10, 10а, 11-17, 20-28, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 49а, 51, 55, 57, 61, 69а, 73, 75, 77, 81, 85, 87, 89, 93, 95, 97, 99, 107, 109, 111, 113, 117, 119, 121, 123, 123А, 125, 129, 133
Лікарівка, Центральна, 1, 3-18, 20-34
Лікарівка, Шевченко, 1, 1 корп.2, 2, 2а, 3-5, 7-11, 13-15, 17-18, 20, 22-23, 25
Н.Олексіївка, Миру, 6
|ПС Александровка 1Т 35/10 кВ->Л151 10 кВ->КТП-160 10/0.4 кВ
|29.07.2021 09:00
|29.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|29.06.2021
|Олександрівка, Вишнева, 81-92, 94-96, 96а, 97
|ПС С-з Техникум 1Т 35/6 кВ->Л641 6 кВ->КТП-1309 6/0.4 кВ
|29.07.2021 09:00
|29.07.2021 17:00
|Плановий ремонт
|ТП-1394 Л-2 приєднання
|13.07.2021
|Звенигородка, Братів Петріченко, 29, 31, 33, 35, 37-41, 43-45, 45А, 47-52, 54-59, 61-70, 72, 74, 76, 78, 80, 80А, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108
Звенигородка, Зоряна, 15
Звенигородка, Перемоги, 1, 3, 3А, 4-6
Звенигородка, Попова, 26, 34, 36, 42, 44-45, 47, 51А, 53б, 57А, 61, 63Б
Звенигородка, Центральна, 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
Звенигородка, Шевченко, 24, 26, 28, 30, 32-34, 34А, 35-48, 50-66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 82А, 84
Звенигородка, Шкільна, 2, 2А, 3, 3А, 4-5, 7, 9
|Л802 35 кВ->ПС Попельнастое 35/10 кВ->Л142 10 кВ
|29.07.2021 09:00
|29.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|23.06.2021
|Попельнасте, Партизанська, 1-2, 2А, 15, 15А, 19, 19А, 23А, 24
Попельнасте, Степова, 7, 10, 10а, 25-26, 48а, 51
Попельнасте, Шевченка, 54, 56, 58-61, 63, 65-70, 72, 74-76, 78-82, 84-88, 89а, 89б, 90-92, 94-96
|Л612 6 кВ->ЗТП-1088 6/0.4 кВ->Ф8
|29.07.2021 09:00
|29.07.2021 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|29.06.2021
|Олександрія, пр.Соборний, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196
|ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1103 10 кВ->КТП-70 10/0.4 кВ
|30.07.2021 09:00
|30.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|29.06.2021
|Головківка, пров.Центральний, 5, 7
Головківка, Українська, 7, 21, 23, 25, 29, 38, 56, 56а, 58, 60, 60а, 62, 66, 68, 70, 78
Головківка, Центральна, 306, 308, 310, 314, 316, 322-324, 332, 334, 453, 455, 457, 459, 463, 467, 471, 473, 475, 477, 481, 483, 485, 491, 499
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л1230 6 кВ->КТП-1114 6/0.4 кВ
|30.07.2021 09:00
|30.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|05.07.2021
|Олександрія, Гвардійська, 2, 4
Олександрія, Новопразьке шосе, 12, 14, 16, 18-25, 25А, 26-31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69
Олександрія, Новоселів, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
|ПС Попельнастое 35/10 кВ->Л144 10 кВ->КТП-481 10/0.4 кВ
|30.07.2021 09:00
|30.07.2021 17:00
|Плановий ремонт
|29.06.2021
|Попельнасте, Зоряна, 21-22, 24, 28, 31, 33-36, 40-45, 47-57
|Л786 35 кВ->Л787 35 кВ->ПС Конзавод 35/10 кВ
|30.07.2021 09:00
|30.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|07.07.2021
|Лікарівка, Гагаріна, 1-5, 7-11, 13, 15
Лікарівка, Кармелюка, 1-2, 4, 8, 10, 12, 15а, 16, 18, 24
Лікарівка, Кооперативна, 1, 3, 7-10, 12-22, 24, 26
Лікарівка, Л.Костенко, 7, 10, 14, 16, 18, 24
Лікарівка, Миру, 1-3, 7, 9, 9а, 40
Лікарівка, Нова, 1-14, 16
Лікарівка, Садова, 1-8, 9а, 10-22, 24-26, 28, 30, 32, 34-37, 39-40, 42-47, 49, 49б, 50-53, 53а, 56-57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73
Лікарівка, Степова, 1-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 68
Лікарівка, Хліборобів, 1-2, 2а, 3, 5, 6а, 7-8, 8а, 9-10, 10а, 11-17, 20-28, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 49а, 51, 55, 57, 61, 69а, 73, 75, 77, 81, 85, 87, 89, 93, 95, 97, 99, 107, 109, 111, 113, 117, 119, 121, 123, 123А, 125, 129, 133
Лікарівка, Центральна, 1, 3-18, 20-34
Лікарівка, Шевченко, 1, 1 корп.2, 2, 2а, 3-5, 7-11, 13-15, 17-18, 20, 22-23, 25
Н.Олексіївка, Миру, 6
|Л610 35 кВ->ПС С-з Техникум 1Т 35/6 кВ->Л641 6 кВ
|30.07.2021 09:00
|30.07.2021 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|19.07.2021
|Звенигородка, Берегова, 1-14, 14А, 15-28, 30, 30А, 31-35, 37, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49А, 51
Звенигородка, Братів Петріченко, 1, 1А, 2-17, 17А, 18-41, 43-45, 45А, 47-52, 54-59, 61-70, 72, 74, 76, 78, 80, 80А, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108
Звенигородка, Гагаріна, 1, 1А, 2-6, 8, 10, 12
Звенигородка, Звенігородське шосе, 7
Звенигородка, Зоряна, 15
Звенигородка, Інгулецька, 1, 3-16, 16А, 17-22, 22А, 22Б, 23-39, 41, 43, 45
Звенигородка, Перемоги, 1, 3, 3А, 4-6
Звенигородка, Попова, 1-13, 15, 17-19, 21, 23, 25-26, 34, 36, 42, 44-45, 47, 51А, 53б, 57А, 61, 63Б
Звенигородка, Садова, 1-2, 2А, 3-4, 4А, 5-8, 8 корп.1, 9-21, 21А, 22-28, 30-38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74А, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 108а, 110, 112, 114, 116, 118
Звенигородка, Сосновий бор, 2, 2а, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 30
Звенигородка, Центральна, 1-2, 2А, 3-6, 8, 10-17, 19, 21-24, 26-33, 33А, 34-36, 38, 40, 42
Звенигородка, Шевченко, 1-2, 2Б, 3-6, 6А, 7, 9-12, 12А, 13-34, 34А, 35-48, 50-66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 82А, 84
Звенигородка, Шкільна, 2, 2А, 3, 3А, 4-5, 7, 9
Олександро-Степанівка, Кооператив Уют, 55
|Л610 35 кВ->ПС С-з Техникум 1Т 35/6 кВ->Л641 6 кВ
|30.07.2021 09:00
|30.07.2021 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|19.07.2021
|Звенигородка, Берегова, 1-14, 14А, 15-28, 30, 30А, 31-35, 37, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49А, 51
Звенигородка, Братів Петріченко, 1, 1А, 2-17, 17А, 18-41, 43-45, 45А, 47-52, 54-59, 61-70, 72, 74, 76, 78, 80, 80А, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108
Звенигородка, Гагаріна, 1, 1А, 2-6, 8, 10, 12
Звенигородка, Звенігородське шосе, 7
Звенигородка, Зоряна, 15
Звенигородка, Інгулецька, 1, 3-16, 16А, 17-22, 22А, 22Б, 23-39, 41, 43, 45
Звенигородка, Перемоги, 1, 3, 3А, 4-6
Звенигородка, Попова, 1-13, 15, 17-19, 21, 23, 25-26, 34, 36, 42, 44-45, 47, 51А, 53б, 57А, 61, 63Б
Звенигородка, Садова, 1-2, 2А, 3-4, 4А, 5-8, 8 корп.1, 9-21, 21А, 22-28, 30-38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74А, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 108а, 110, 112, 114, 116, 118
Звенигородка, Сосновий бор, 2, 2а, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 30
Звенигородка, Центральна, 1-2, 2А, 3-6, 8, 10-17, 19, 21-24, 26-33, 33А, 34-36, 38, 40, 42
Звенигородка, Шевченко, 1-2, 2Б, 3-6, 6А, 7, 9-12, 12А, 13-34, 34А, 35-48, 50-66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 82А, 84
Звенигородка, Шкільна, 2, 2А, 3, 3А, 4-5, 7, 9
Олександро-Степанівка, Кооператив Уют, 55
|ПС Н-Александровка 2Т 35/10 кВ->Л164 10 кВ->КТП-138 10/0.4 кВ
|30.07.2021 09:00
|30.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|08.07.2021
|Косівка, Зарічна, 1-2, 5, 7, 13, 15, 17
Косівка, Захисників України, 1, 3-4, 7, 9-10, 12, 14, 16, 18
Косівка, Луговий пров., 2, 6
Косівка, Миру, 3-4, 7, 14-15, 17, 22-25, 27, 31, 33-38, 38а, 40, 42, 46-51, 53-58, 60-61, 63, 65, 65а, 67
Косівка, Незалежності, 1, 3, 15, 17, 17а, 19, 21, 23, 25
Косівка, пров.Миру, 1, 1а, 2а, 3, 5
Косівка, Степова, 4, 6-8, 11-13
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1064 6/0.4 кВ
|30.07.2021 09:00
|30.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Верхньо-Головківська, 49, 51, 51А, 52-71, 71А, 72, 74-78, 80-100, 100А, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118
Олександрія, Виноградна, 1-3, 3А, 3Б, 3Г, 3Д, 4-5, 5А, 5Б, 5В, 6-16, 18
Олександрія, Нижче-Польова, 25, 25А, 27, 29, 31, 33, 35, 37-47, 48А, 49, 51-74, 74А, 75-80, 82, 84, 84А, 86, 88
Олександрія, Олексія Скічка, 50, 52, 54, 56, 58, 60-83, 83А, 84-95, 98-110
Олександрія, пров.Івана Богуна, 11-23, 23А, 24-36
Олександрія, Ярочинська, 1-12, 16, 18, 20, 22
|Л628 6 кВ->КТП-1064 6/0.4 кВ->Ф3
|30.07.2021 09:00
|30.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Верхньо-Головківська, 63, 76
Олександрія, Нижче-Польова, 41, 43, 45, 47, 49, 52, 54, 56, 58, 60
Олександрія, Олексія Скічка, 68, 70, 72, 74-81, 83, 83А, 85, 87
Олександрія, Ярочинська, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1096 6/0.4 кВ
|30.07.2021 09:00
|30.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Григорія Волкова, 2д
Олександрія, Григорія Сковороди, 1, 1 корп.1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91А, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123
Олександрія, Іванівська, 1, 1А, 2, 4
Олександрія, Олексія Скічка, 111-142, 144, 146-157, 157А, 158-164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180
|Л628 6 кВ->КТП-1449 6/0.4 кВ->Ф4
|30.07.2021 09:00
|30.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Леоніда Чернова, 53, 53а, 53б
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1063 6/0.4 кВ
|30.07.2021 09:00
|30.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Верхньо-Головківська, 103, 105, 107, 109, 109А, 111, 113, 115, 115А, 117, 117А, 119, 121-133, 133А, 134-136, 136А, 137-141, 141А, 142-146, 146А, 147-148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 162А
Олександрія, Іванівська, 11, 13, 15
Олександрія, Леоніда Чернова, 87-108, 110-112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 140а
Олександрія, Нижче-Польова, 81, 83, 85, 87, 89, 90А, 91-92, 92А, 93, 93А, 94-95, 95А, 96-126, 126А, 128, 130, 132, 134
Олександрія, пров.Академіка Павлова, 1-4, 4А, 4Б, 5-12, 12А, 13-22, 22А, 23-33, 36, 57, 59
Олександрія, Тургенєва, 10-17
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1417 6/0.4 кВ
|30.07.2021 09:00
|30.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Верхньо-Головківська, 101, 120
Олександрія, Іванівська, 3, 5-8, 8А, 9, 9А
Олександрія, Олексія Скічка, 143, 145
Олександрія, пров.Івана Богуна, 38-40, 42-43, 46, 48, 50-54, 56, 61-62, 64-70, 73-74, 76, 79, 81-82, 87-88, 90, 93-95, 98-99, 102
Олександрія, Тургенєва, 1, 1А, 2, 4, 5в, 6-7, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 9
|Л628 6 кВ->КТП-1064 6/0.4 кВ->Ф4
|30.07.2021 09:00
|30.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Верхньо-Головківська, 49, 51, 51А, 52-62, 64, 66, 68, 70, 72, 74
Олександрія, Нижче-Польова, 25, 25А, 27, 29, 31, 33, 35, 37-40, 42, 44, 46, 48А
Олександрія, Олексія Скічка, 50, 52, 54, 56, 58, 60-67, 69, 71, 73
Олександрія, Ярочинська, 1, 3, 5, 7, 9, 11
|Л628 6 кВ->КТП-1449 6/0.4 кВ->Ф3
|30.07.2021 09:00
|30.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Виноградна, 17, 19-22, 24, 26
Олександрія, Іванівська, 21
Олександрія, Леоніда Чернова, 55, 62, 85
Олександрія, Олександрійська, 20-26, 28-47, 47А, 48-60, 62, 64
Олександрія, Польова, 48Д, 48Е, 50, 52, 54, 58, 60, 74, 74А, 80
Олександрія, пров.Вересневий, 7
Олександрія, пров.Олени Журливої, 20
|Л-607/1 35 кВ->ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ
|30.07.2021 09:00
|30.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, 2-го Українського фронту, 1-5, 5А, 6-15, 15А, 16-22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Олександрія, Богдана Хмельницького, 20, 25-49, 51-56, 58
Олександрія, Бойківська, 1-3, 5, 7, 9-11, 11А, 12-29, 31-42, 42А, 43-44, 44А, 45-51, 51А, 52, 52А, 53А, 54, 54А, 55-56, 56А, 56Б, 57-62, 62А, 63, 65, 65А, 67, 69
Олександрія, Верхньо-Головківська, 1-3, 3А, 5-17, 17 корп.1, 18-51, 51А, 52-71, 71А, 72, 74-78, 80-100, 100А, 101-109, 109А, 110-115, 115А, 116-117, 117А, 118-133, 133А, 134-136, 136А, 137-141, 141А, 142-146, 146А, 147-148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 162А
Олександрія, Виноградна, 1-3, 3А, 3Б, 3Г, 3Д, 4-5, 5А, 5Б, 5В, 6-22, 24, 26
Олександрія, Вище-Празька, 1-13, 13А, 14-25, 25А, 26-30, 30А, 31-36, 36А, 37-42, 42А, 43-60, 62-72, 72А, 73-81, 83, 83А, 84-97, 97А, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112
Олександрія, Войнівська, 1-2, 2В, 2Г, 2д, 3-7, 7А, 8, 8А, 9-11, 11А, 11б, 12-14, 14а, 15-18, 20, 22, 24, 24А, 26А, 26Е, 28, 28А, 28В, 32
Олександрія, Григорія Волкова, 1-2, 2д, 3, 3А, 4-12, 12А, 12Б, 13, 14А, 15-21, 23
Олександрія, Григорія Логвина, 13-15, 17-21, 24-25, 25 корп.1, 25А, 26-41, 41А, 42-50, 50А, 51-55, 59, 61, 63
Олександрія, Григорія Сковороди, 1, 1 корп.1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91А, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123
Олександрія, Димитрова СГТ ~ФЕД~, 509
Олександрія, Знам’янська, 1-3, 3А, 3Б, 4-9, 11-14, 16, 16А, 17-31, 33, 35-37, 39, 41, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83
Олександрія, Іванівська, 1, 1А, 2-8, 8А, 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 19, 21
Олександрія, Київська, 19-26, 26/1, 27, 29-48, 50-55, 57
Олександрія, Козацький шлях, 1-3, 5-11, 11А, 12-18, 18А, 19-22, 23А, 24-42, 44, 46-52, 54-70, 70А, 71-76, 76А, 77-79, 79А, 80-81, 81А, 82-86, 88, 90, 92, 94, 96, 98
Олександрія, Леоніда Чернова, 1-50, 52-53, 53а, 53б, 54-71, 73, 73А, 74-83, 83А, 84-108, 110-112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 138, 140а
Олександрія, Нагорна, 127, 129, 131, 133, 135, 143, 145
Олександрія, Нижче-Польова, 1-4, 4А, 5-17, 18А, 19-25, 25А, 27-32, 32А, 33-47, 48А, 49, 51-74, 74А, 75-84, 84А, 85-89, 90А, 91-92, 92А, 93, 93А, 94-95, 95А, 96-126, 126А, 128, 130, 132, 134
Олександрія, Олександрійська, 1-47, 47А, 48-60, 62, 64
Олександрія, Олексія Скічка, 2-27, 27А, 28-33, 35, 37-83, 83А, 84-95, 98-157, 157А, 158-164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180
Олександрія, Осіння, 1, 3, 21, 23, 29, 37, 47, 49, 52, 54, 56, 63, 65, 71, 75-77, 99
Олександрія, Петра Маркова, 1, 1А, 1Б, 2, 4-7, 9-10, 15
Олександрія, Польова, 1, 1А, 2-9, 9А, 10-14, 16-18, 20, 22-28, 30, 32, 34, 36-38, 40, 42, 44, 46, 48, 48А, 48Б, 48В, 48Д, 48Е, 50, 52, 54, 56а, 58, 60, 74, 74А, 80
Олександрія, пров.Академіка Павлова, 1-4, 4А, 4Б, 5-12, 12А, 13-22, 22А, 23-33, 36, 57, 59, 61, 63
Олександрія, пров.Вересневий, 1-7
Олександрія, пров.Володимира Груші, 1-2, 4, 4А
Олександрія, пров.Знам’янський, 2-3, 79
Олександрія, пров.Івана Богуна, 11-23, 23А, 24-36, 38-40, 42-43, 46, 48, 50-54, 56, 61-62, 64-70, 73-74, 76, 79, 81-82, 87-88, 90, 93-95, 98-99, 102
Олександрія, пров.Курганський, 1-2
Олександрія, пров.Леоніда Чернова, 1-8, 10
Олександрія, пров.Ломоносова, 1-7, 9, 11, 13
Олександрія, пров.Маяковского, 1-12, 14, 16, 18, 20, 22
Олександрія, пров.Миколи Герасюти, 1, 33
Олександрія, пров.Михайла Іванова, 1, 1Г, 1Д, 2-14, 14А, 15-16, 18-24, 26-34, 36, 38, 40, 42
Олександрія, пров.Нагорний, 2, 8, 10, 12, 14
Олександрія, пров.Олени Журливої, 1-20, 20А, 21-27, 29, 31, 33
Олександрія, пров.Ольги Березняк, 1, 1А, 3, 5а, 7, 216, 502Д, 511Д
Олександрія, пров.Павла Доцуги, 1-11, 13, 15
Олександрія, пров.Польовий, 7-8, 10, 12, 16, 20, 26
Олександрія, пров.Пугачова, 1
Олександрія, пров.Разіна, 1-2, 2А, 3, 5
Олександрія, пров.Сергія Солопа, 1, 3, 3А, 3Б, 4-5, 5А, 6-7, 9, 11, 13
Олександрія, пров.Сергія Тюленіна, 1-3, 5-9
Олександрія, пров.Степняка-Кравчинського, 1-15, 17, 19, 21
Олександрія, пров.Суворова, 1, 1А, 2-3, 3А, 4-11, 13-21, 21А, 22-25, 25А, 26-29, 31-33, 35, 35А, 36-38, 40, 42, 44, 46, 48
Олександрія, пров.Таврійський, 1-6, 8, 9А, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
Олександрія, пров.Цеглянокаменярський, 2-5, 7, 7А, 8-10, 10А, 11-12
Олександрія, Ровенська, 1, 1А, 2-6, 6А, 7-11, 11А, 12-14, 14А, 15-24, 26, 28
Олександрія, Тургенєва, 1, 1А, 2, 4, 5в, 6-7, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 9-17
Олександрія, Франка, 1, 3-34, 34А, 35-39, 39А, 40-44, 44А, 45, 45А, 46-60, 60А, 61-66, 66А, 67-73, 73А, 74-80, 81А, 82-87, 87А, 87Б, 88-92, 94-108, 108А, 109-111, 111А, 112-113, 113А, 114, 116-117, 117А, 118-120, 122, 122А, 123-133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149
Олександрія, Червона, 1, 1А, 3, 3а, 4-5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37-39, 41, 43, 45, 47, 49, 51
Олександрія, Яблунева, 1-2, 2А, 3-8, 8А, 9-21, 21А, 22, 22а, 23-24, 24А, 25-28, 28А, 29-33, 33А, 34-42, 43А, 44-54
Олександрія, Ярочинська, 1-13, 15-18, 20, 22, 24, 26, 28
|Л628 6 кВ->КТП-1449 6/0.4 кВ->Ф2
|30.07.2021 09:00
|30.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Іванівська, 17, 19
Олександрія, Леоніда Чернова, 50, 52, 54, 56-61, 63-71, 73, 73А, 74-83, 83А, 84, 86
Олександрія, Олександрійська, 27
Олександрія, Польова, 56а
Олександрія, пров.Вересневий, 1-6
Олександрія, пров.Олени Журливої, 15, 17, 19, 20А, 21-27, 29, 31, 33
|Л628 6 кВ->КТП-1064 6/0.4 кВ->Ф2
|30.07.2021 09:00
|30.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Верхньо-Головківська, 65, 67, 69, 71, 71А, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 99
Олександрія, Виноградна, 3А, 3Б, 3Г, 3Д, 5, 5А, 5Б, 5В, 7, 9, 11, 13, 15
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1149 6/0.4 кВ
|30.07.2021 09:00
|30.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Войнівська, 1-2, 2В, 2Г, 2д, 3-7, 7А, 8, 8А, 9-11, 11А, 11б, 12-14, 14а, 15-18, 20, 22, 24, 24А, 26А, 26Е, 28, 28А, 28В, 32
Олександрія, Григорія Волкова, 1-3, 3А, 4-12, 12А, 12Б, 13, 14А, 15-21, 23
Олександрія, Леоніда Чернова, 128, 138
Олександрія, Петра Маркова, 1, 1А, 1Б, 2, 4-7, 9-10, 15
Олександрія, пров.Академіка Павлова, 61, 63
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1449 6/0.4 кВ
|30.07.2021 09:00
|30.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Виноградна, 17, 19-22, 24, 26
Олександрія, Іванівська, 17, 19, 21
Олександрія, Леоніда Чернова, 40, 42, 44-50, 52-53, 53а, 53б, 54-71, 73, 73А, 74-83, 83А, 84-86
Олександрія, Олександрійська, 1-47, 47А, 48-60, 62, 64
Олександрія, Польова, 48Д, 48Е, 50, 52, 54, 56а, 58, 60, 74, 74А, 80
Олександрія, пров.Вересневий, 1-7
Олександрія, пров.Олени Журливої, 1-20, 20А, 21-27, 29, 31, 33
Олександрія, Ярочинська, 13, 15, 17, 24, 26, 28
|Л628 6 кВ->КТП-1096 6/0.4 кВ->Ф5
|30.07.2021 09:00
|30.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Григорія Сковороди, 1 корп.1, 67
|Л628 6 кВ->КТП-1417 6/0.4 кВ->Ф3
|30.07.2021 09:00
|30.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Олексія Скічка, 143, 145
Олександрія, пров.Івана Богуна, 61-62, 64-70, 73-74, 76, 79, 81
Олександрія, Тургенєва, 1, 1А
|Л628 6 кВ->КТП-1096 6/0.4 кВ->Ф4
|30.07.2021 09:00
|30.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Іванівська, 1, 1А, 2, 4
Олександрія, Олексія Скічка, 111-127, 129-142, 144, 146-157, 157А, 158-164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180
|Л628 6 кВ->КТП-1417 6/0.4 кВ->Ф2
|30.07.2021 09:00
|30.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Верхньо-Головківська, 101, 120
Олександрія, Іванівська, 3, 5-8, 8А, 9, 9А
Олександрія, пров.Івана Богуна, 38-40, 42-43, 46, 48, 50-54, 56
|Л628 6 кВ->КТП-1096 6/0.4 кВ->Ф3
|30.07.2021 09:00
|30.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Олексія Скічка, 128
|Л628 6 кВ->КТП-1063 6/0.4 кВ->Ф1
|30.07.2021 09:00
|30.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Леоніда Чернова, 87-108, 110-112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 140а
Олександрія, пров.Академіка Павлова, 1-4, 4А, 4Б, 5-12, 12А, 13-22, 22А, 23-33, 36, 57, 59
Олександрія, Тургенєва, 14, 16-17
|Л628 6 кВ->КТП-1096 6/0.4 кВ->Ф2
|30.07.2021 09:00
|30.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Григорія Волкова, 2д
Олександрія, Григорія Сковороди, 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91А, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1519 6/0.4 кВ
|30.07.2021 09:00
|30.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Л628 6 кВ->КТП-1449 6/0.4 кВ->Ф1
|30.07.2021 09:00
|30.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Леоніда Чернова, 40, 42, 44-49
Олександрія, Олександрійська, 1-19
Олександрія, пров.Олени Журливої, 1-14, 16, 18
Олександрія, Ярочинська, 13, 15, 17, 24, 26, 28
|Л628 6 кВ->КТП-1064 6/0.4 кВ->Ф1
|30.07.2021 09:00
|30.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Верхньо-Головківська, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89-98, 100, 100А, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118
Олександрія, Виноградна, 1-4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Олександрія, Нижче-Польова, 51, 53, 55, 57, 59, 61-74, 74А, 75-80, 82, 84, 84А, 86, 88
Олександрія, Олексія Скічка, 82, 84, 86, 88-95, 98-110
Олександрія, пров.Івана Богуна, 11-23, 23А, 24-36
|Л628 6 кВ->КТП-1063 6/0.4 кВ->Ф4
|30.07.2021 09:00
|30.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Верхньо-Головківська, 103, 105, 107, 109, 109А, 111, 113, 115, 115А, 117, 117А, 119, 121-133, 133А, 134-136, 136А, 137-141, 141А, 142-146, 146А, 147-148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 162А
Олександрія, Іванівська, 11, 13, 15
Олександрія, Нижче-Польова, 81, 83, 85, 87, 89, 90А, 91-92, 92А, 93, 93А, 94-95, 95А, 96-126, 126А, 128, 130, 132, 134
Олександрія, Тургенєва, 10-13, 15
|Л628 6 кВ->КТП-1149 6/0.4 кВ->Ф2
|30.07.2021 09:00
|30.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Войнівська, 26А, 26Е, 28, 28А, 28В, 32
Олександрія, Леоніда Чернова, 128, 138
Олександрія, пров.Академіка Павлова, 61, 63
|Л628 6 кВ->КТП-1149 6/0.4 кВ->Ф1
|30.07.2021 09:00
|30.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Войнівська, 1-2, 2В, 2Г, 2д, 3-7, 7А, 8, 8А, 9-11, 11А, 11б, 12-14, 14а, 15-18, 20, 22, 24, 24А
Олександрія, Григорія Волкова, 1-3, 3А, 4-12, 12А, 12Б, 13, 14А, 15-21, 23
Олександрія, Петра Маркова, 1, 1А, 1Б, 2, 4-7, 9-10, 15
|Л628 6 кВ->КТП-1417 6/0.4 кВ->Ф1
|30.07.2021 09:00
|30.07.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, пров.Івана Богуна, 82, 87-88, 90, 93-95, 98-99, 102
Олександрія, Тургенєва, 2, 4, 5в, 6-7, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 9
|Л1340 10 кВ->ЗТП-1056 2Т 10/0.4 кВ->Ф15
|30.07.2021 09:00
|30.07.2021 17:00
|Плановий ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, пр.Соборний, 98
|Л61 6 кВ->КТП-1180 6/0.4 кВ->Ф4
|02.08.2021 09:00
|02.08.2021 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|16.07.2021
|Олександрія, Вишнева, 29
|Л61 6 кВ->КТП-1180 6/0.4 кВ->Ф5
|02.08.2021 09:00
|02.08.2021 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|16.07.2021
|Олександрія, Вишнева, 1-2, 2А, 3-28, 30-62, 64, 64А, 66, 68, 70
Олександрія, Космічна, 1-20, 22-31, 33-69, 71, 73-76, 79
Олександрія, Свободи, 35, 37
|Л155 10 кВ->КТП-340 10/0.4 кВ->Ф1
|02.08.2021 09:00
|02.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Куколівка, Київська, 8-10, 11а, 12, 12а, 13-14, 16-19, 21-34
|Л155 10 кВ->КТП-333 10/0.4 кВ->Ф3
|02.08.2021 09:00
|02.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Куколівка, Молодіжна, 2, 4-9, 11-18, 19а, 20-22, 24-30, 31а, 33-36, 53, 55, 70
|Л155 10 кВ->КТП-340 10/0.4 кВ->Ф3
|02.08.2021 09:00
|02.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Куколівка, Молодіжна, 3, 3а
|Л155 10 кВ->КТП-198 10/0.4 кВ->Ф2
|02.08.2021 09:00
|02.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Куколівка, Київська, 4-7, 7б, 34а, 38, 39а, 40-42, 44-48, 51-52, 54-58, 60
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-335 10/0.4 кВ
|02.08.2021 09:00
|02.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Куколівка, Лугова, 3-4, 6, 8, 14-15, 15а, 17, 18а
Куколівка, Миру, 1-2, 3а, 4, 7, 9, 11-15, 17, 19, 21, 23, 27, 28а, 30, 32-34, 37, 40, 42, 44
Куколівка, Молодіжна, 32
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-196 10/0.4 кВ
|02.08.2021 09:00
|02.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-341 10/0.4 кВ
|02.08.2021 09:00
|02.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Куколівка, Вишнева, 61-67, 68а, 69
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-199 10/0.4 кВ
|02.08.2021 09:00
|02.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 9-10, 10А, 12, 14-15, 15А, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 26
|Л155 10 кВ->КТП-341 10/0.4 кВ->Ф1
|02.08.2021 09:00
|02.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Куколівка, Вишнева, 69
|Л605/1 35 кВ->ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ
|02.08.2021 09:00
|02.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Куколівка, Берегова, 1-6, 8-9, 13-19
Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60-67, 68а, 69
Куколівка, Квітнева, 1, 1а, 2, 4-12, 12а, 13, 17, 19-21, 21А, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 32-33, 33а, 34-35, 35а, 36-39, 39а, 40-43, 46-48, 51, 54-56
Куколівка, Київська, 3-4, 4а, 5-6, 6а, 7, 7б, 8-10, 11а, 12, 12а, 13-14, 16-19, 21-34, 34а, 38, 39а, 40-42, 44-52, 54-58, 60, 61а, 64
Куколівка, Лугова, 3-4, 6, 8, 14-15, 15а, 17, 18а
Куколівка, Мира, 22
Куколівка, Миру, 1-2, 3а, 4, 7, 9, 11-17, 19, 21, 23, 27, 28а, 30, 32-34, 36-37, 40, 42-44
Куколівка, Молодіжна, 2-3, 3а, 4-9, 11-18, 19а, 20-22, 24-30, 31а, 32-38, 40, 40а, 41, 44, 46-47, 48а, 49-53, 55, 70
Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
Куколівка, Центральна, 2-3, 3а, 3б, 3в, 4а, 6-7, 9-16, 18-19, 21-23, 25-27, 27А, 28-30, 32, 32а, 33-34, 34а, 35-36, 38-39, 39а, 40-43, 45-50, 52-60, 62, 64, 64а, 65-69, 72-74, 76, 78, 80-81, 83, 85-88, 90-92, 94-96, 99, 101, 103-107, 112-113, 115-119, 122-124, 203
Куколівка, Щастя, 2, 2а, 3-12, 14-15
Олександрівка, Вишнева, 1-7, 7а, 8, 8а, 9-12, 14-15, 15а, 16-18, 20, 22-23, 25-26, 26а, 27-30, 30а, 31-39, 42, 45-49, 51-54, 57-60, 62, 64-70, 72-78, 80, 106
Олександрівка, Нова, 1
Олександрівка, Центральна, 3, 6, 13, 13а, 14-15, 17, 17а, 18, 21-22, 24-25, 27, 27а, 28-29, 31-35, 35а, 36-41, 43, 43а, 44, 44а, 45-51, 51а, 55-56, 58-59, 63, 67-70, 72-73, 79, 81, 81а, 84-85, 87-88, 90-92, 94-95, 98-106, 108
Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 7а, 9-10, 10А, 12-15, 15А, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 26-27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
Соново, Весела, 2, 5, 7, 11-19, 21-24, 25а, 26-30, 30а, 31, 34-35, 37-46, 49-51
Соново, Пайова, 1-3, 6, 8-11, 14-15, 15а, 16, 18, 20-21, 25-26, 30, 32, 32а, 33, 33а, 34-35, 37-39, 42, 55
|Л155 10 кВ->КТП-335 10/0.4 кВ->Ф1
|02.08.2021 09:00
|02.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Куколівка, Лугова, 3-4, 6, 8, 14-15, 15а, 17, 18а
|Л155 10 кВ->КТП-333 10/0.4 кВ->Ф2
|02.08.2021 09:00
|02.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Куколівка, Київська, 3, 4а, 6а, 64
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ
|02.08.2021 09:00
|02.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 7а, 13
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
|Л155 10 кВ->КТП-341 10/0.4 кВ->Ф2
|02.08.2021 09:00
|02.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Куколівка, Вишнева, 61-67, 68а
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-333 10/0.4 кВ
|02.08.2021 09:00
|02.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Куколівка, Київська, 3, 4а, 6а, 61а, 64
Куколівка, Мира, 22
Куколівка, Миру, 16, 36, 43
Куколівка, Молодіжна, 2, 4-9, 11-18, 19а, 20-22, 24-30, 31а, 33-38, 40, 40а, 41, 44, 46-47, 48а, 49-53, 55, 70
|Л155 10 кВ->КТП-333 10/0.4 кВ->Ф1
|02.08.2021 09:00
|02.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Куколівка, Київська, 61а
Куколівка, Мира, 22
Куколівка, Миру, 16, 36, 43
Куколівка, Молодіжна, 37-38, 40, 40а, 41, 44, 46-47, 48а, 49-52
|Л155 10 кВ->КТП-328 10/0.4 кВ->Ф3
|02.08.2021 09:00
|02.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Куколівка, Центральна, 2-3, 3а, 6, 16, 27, 41, 45, 59, 67, 103-107, 112-113, 116-118, 123-124, 203
|Л155 10 кВ->КТП-340 10/0.4 кВ->Ф4
|02.08.2021 09:00
|02.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Куколівка, Київська, 49-50
|Л155 10 кВ->КТП-328 10/0.4 кВ->Ф1
|02.08.2021 09:00
|02.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Куколівка, Центральна, 39, 49, 78, 81, 91, 101, 115, 122
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-614 10/0.4 кВ
|02.08.2021 09:00
|02.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Л155 10 кВ->КТП-199 10/0.4 кВ->Ф1
|02.08.2021 09:00
|02.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 9-10, 10А, 12, 14-15, 15А, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 26
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-197 10/0.4 кВ
|02.08.2021 09:00
|02.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-340 10/0.4 кВ
|02.08.2021 09:00
|02.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Куколівка, Київська, 8-10, 11а, 12, 12а, 13-14, 16-19, 21-34, 49-50
Куколівка, Молодіжна, 3, 3а
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-198 10/0.4 кВ
|02.08.2021 09:00
|02.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Куколівка, Київська, 4-7, 7б, 34а, 38, 39а, 40-42, 44-48, 51-52, 54-58, 60
|Л155 10 кВ->КТП-335 10/0.4 кВ->Ф2
|02.08.2021 09:00
|02.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Куколівка, Миру, 1-2, 3а, 4, 7, 9, 11-15, 17, 19, 21, 23, 27, 28а, 30, 32-34, 37, 40, 42, 44
Куколівка, Молодіжна, 32
|Л155 10 кВ->КТП-335 10/0.4 кВ->Ф3
|02.08.2021 09:00
|02.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Л155 10 кВ->КТП-197 10/0.4 кВ->Ф1
|02.08.2021 09:00
|02.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
|Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ->Ф1
|02.08.2021 09:00
|02.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Солов’ївка, 1-го Травня, 5
Солов’ївка, Шевченко, 53А
|Л155 10 кВ->КТП-196 10/0.4 кВ->Ф1
|02.08.2021 09:00
|02.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60
|Л155 10 кВ->КТП-197 10/0.4 кВ->Ф2
|02.08.2021 09:00
|02.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Л155 10 кВ->КТП-328 10/0.4 кВ->Ф2
|02.08.2021 09:00
|02.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Куколівка, Центральна, 21, 35, 68-69, 72-74, 76, 80, 83, 85, 87-88, 90, 94-96
|Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ->Ф2
|02.08.2021 09:00
|02.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Солов’ївка, 1-го Травня, 1
Солов’ївка, Квітнева, 7а, 13
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-328 10/0.4 кВ
|02.08.2021 09:00
|02.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Куколівка, Центральна, 2-3, 3а, 6, 16, 21, 27, 35, 39, 41, 45, 49, 59, 67-69, 72-74, 76, 78, 80-81, 83, 85, 87-88, 90-91, 94-96, 101, 103-107, 112-113, 115-118, 122-124, 203
|Л1122 10 кВ->КТП-130 10/0.4 кВ->Ф1
|02.08.2021 09:00
|02.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Костянтинівка, Садова, 2, 12
Костянтинівка, Степова, 2-3, 5, 7
Костянтинівка, Центральна, 22, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 109, 111, 115, 117, 125
|Л1122 10 кВ->КТП-130 10/0.4 кВ->Ф2
|02.08.2021 09:00
|02.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Костянтинівка, Вишнева, 4, 8, 10, 13а, 18, 20-21, 23, 25, 27, 30-31, 33, 35, 37
Костянтинівка, Центральна, 77, 79
|Л616Р 6 кВ->ЗТП-1106 1Т 6/0.4 кВ->Ф7
|02.08.2021 09:00
|02.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.07.2021
|Олександрія, Братська, 20, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 41, 41А, 45
Олександрія, Бульварна, 36, 38, 40
Олександрія, Григорія Усика, 58, 60, 83, 85, 87-89, 91, 93, 95, 97
Олександрія, Діброви, 65
Олександрія, Ярмаркова, 16-21, 25, 27, 29, 31, 31А, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
|ПС Энергетик-1 35/6 кВ->Л1220 6 кВ->ЗТП-1216 6/0.4 кВ
|02.08.2021 09:00
|02.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|21.07.2021
|Олександрійське, Миру, 12
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л616Р 6 кВ->ЗТП-1175 6/0.4 кВ
|03.08.2021 09:00
|03.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|21.07.2021
|Л161 10 кВ->КТП-320 10/0.4 кВ->Ф2
|03.08.2021 09:00
|03.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Протопопівка, Козацька, 37а, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61-62, 64-66, 68, 70-78, 80-83, 85-91, 96-98, 99а, 100, 101а, 102, 104, 106, 108
Протопопівка, Мисливський пров., 1, 1а, 2, 2б, 4, 6, 8
|Л161 10 кВ->КТП-320 10/0.4 кВ->Ф2
|03.08.2021 09:00
|03.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Протопопівка, Козацька, 37а, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61-62, 64-66, 68, 70-78, 80-83, 85-91, 96-98, 99а, 100, 101а, 102, 104, 106, 108
Протопопівка, Мисливський пров., 1, 1а, 2, 2б, 4, 6, 8
|Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ->Ф2
|03.08.2021 09:00
|03.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Солов’ївка, 1-го Травня, 1
Солов’ївка, Квітнева, 7а, 13
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53
|Л132 10 кВ->КТП-229 10/0.4 кВ->Ф1
|03.08.2021 09:00
|03.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Пахарівка, Попова, 2, 4, 6-10, 13-14, 16, 18-20, 22-23, 25-28, 32
|Л132 10 кВ->КТП-229 10/0.4 кВ->Ф3
|03.08.2021 09:00
|03.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Пахарівка, Вишнева, 1-3, 5-13
Пахарівка, Молодіжна, 1, 1а, 2-4, 6-8, 10-12, 14, 16-18, 25
Пахарівка, Попова, 1а
|Л852 35 кВ->ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л116 10 кВ
|03.08.2021 09:00
|03.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Нова Прага, 1-го Травня, 42, 44, 46, 49-56, 58-60, 60а, 61, 63, 65-67, 69, 71-77, 79-81, 84-90, 92, 98-99, 101, 103, 109-116, 118, 120, 122-125, 128-131, 133-135, 137, 147, 153, 155, 157, 159, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 185, 187, 193, 197, 199
Нова Прага, Горького, 30-33, 35-39, 41-43, 45, 48-56, 58-60, 62-63, 66, 68-71, 74, 76, 79, 84, 86, 88, 90-92, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 124, 126, 128, 132, 138, 140, 142, 144, 146, 150, 152, 160, 162, 166, 174, 176, 178, 180, 186, 188, 198
Нова Прага, Долинна, 16-17, 19, 19а, 19б, 23, 23а, 24, 27, 44
Нова Прага, Польова, 1, 3, 5, 7
Нова Прага, Шмідта, 7-8, 13, 17
Нова Прага, Шовкова, 1, 7, 9, 11, 15
|Л852 35 кВ->ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л116 10 кВ
|03.08.2021 09:00
|03.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Нова Прага, 1-го Травня, 42, 44, 46, 49-56, 58-60, 60а, 61, 63, 65-67, 69, 71-77, 79-81, 84-90, 92, 98-99, 101, 103, 109-116, 118, 120, 122-125, 128-131, 133-135, 137, 147, 153, 155, 157, 159, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 185, 187, 193, 197, 199
Нова Прага, Горького, 30-33, 35-39, 41-43, 45, 48-56, 58-60, 62-63, 66, 68-71, 74, 76, 79, 84, 86, 88, 90-92, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 124, 126, 128, 132, 138, 140, 142, 144, 146, 150, 152, 160, 162, 166, 174, 176, 178, 180, 186, 188, 198
Нова Прага, Долинна, 16-17, 19, 19а, 19б, 23, 23а, 24, 27, 44
Нова Прага, Польова, 1, 3, 5, 7
Нова Прага, Шмідта, 7-8, 13, 17
Нова Прага, Шовкова, 1, 7, 9, 11, 15
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1069 6/0.4 кВ
|03.08.2021 09:00
|03.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Бойківська, 1-2
Олександрія, Козацький шлях, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23А, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51
Олександрія, пров.Миколи Герасюти, 1, 33
Олександрія, пров.Михайла Іванова, 1, 1Г, 1Д, 2-14, 14А, 15-16, 18-24, 26-34, 36, 38, 40, 42
Олександрія, пров.Степняка-Кравчинського, 1-15, 17, 19, 21
Олександрія, Франка, 1, 3-34, 34А, 35-39, 39А, 40-44, 44А, 45, 45А, 46-60, 60А, 61-66, 66А, 67-73, 73А, 74-79, 81А, 83, 85, 87, 87А, 87Б
|Л628 6 кВ->КТП-1068 6/0.4 кВ->Ф3
|03.08.2021 09:00
|03.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Козацький шлях, 83, 85
Олександрія, пров.Курганський, 1-2
Олександрія, пров.Пугачова, 1
Олександрія, пров.Разіна, 1-2
Олександрія, Червона, 1, 1А, 3, 3а, 4-5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37-39, 41, 43, 45, 47, 49, 51
Олександрія, Яблунева, 26
|Л628 6 кВ->КТП-1069 6/0.4 кВ->Ф2
|03.08.2021 09:00
|03.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Бойківська, 1-2
Олександрія, Козацький шлях, 7, 9, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23А, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51
Олександрія, пров.Степняка-Кравчинського, 1-13, 15, 17, 19, 21
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1427 6/0.4 кВ
|03.08.2021 09:00
|03.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|ПС Войновка 1Т 35/10 кВ->Л192 10 кВ->КТП-205 10/0.4 кВ
|03.08.2021 09:00
|03.08.2021 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|16.07.2021
|Войнівка, Миру, 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4-5, 5а, 6-9, 11-12, 12а
Войнівка, Паромний, 1-5, 7
Войнівка, Центральна, 126, 128, 130, 130а, 132, 134а, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 148а, 150, 152-158, 158а, 158б, 159, 159а, 161, 161а, 162-163, 164а, 165а, 166, 166А, 167-169
Войнівка, Чалого, 1-2, 2а, 3-4, 4а, 5-9, 9а, 10-17, 17а, 18, 18а
Войнівка, Шевченко, 1-3, 3а, 4-5, 6а, 7-8, 10-11, 13-22, 22а, 23, 25, 27
Войнівка, Ювілейна, 1-4, 4а, 5-11, 13, 15, 20-21, 24а
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->ЗТП-1167 1Т 6/0.4 кВ
|03.08.2021 09:00
|03.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1010А 6/0.4 кВ
|03.08.2021 09:00
|03.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Бойківська, 3, 5, 7, 9-11, 11А, 12-29, 31-42, 42А, 43-44, 44А, 45-51, 51А, 52, 52А, 53А, 54, 54А, 55-56, 56А, 56Б, 57-62, 62А, 63, 65, 65А, 67, 69
Олександрія, Козацький шлях, 81, 81А
Олександрія, пров.Ольги Березняк, 1, 1А, 3, 5а, 7, 216, 502Д, 511Д
Олександрія, пров.Суворова, 1, 1А, 2-3, 3А, 4-11, 13-21, 21А, 22-25, 25А, 26-29, 31-33, 35, 35А, 36-38, 40, 42, 44, 46, 48
Олександрія, Франка, 80, 82, 84, 86, 88-92, 94-108, 108А, 109-111, 111А, 112-113, 113А, 114, 116-117, 117А, 118-120, 122, 122А, 123-133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149
Олександрія, Яблунева, 1-2, 2А
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->ЗТП-1167 2Т 6/0.4 кВ
|03.08.2021 09:00
|03.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Нагорна, 127, 129, 131, 133, 135
|Л-607/1 35 кВ->ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ
|03.08.2021 09:00
|03.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, 2-го Українського фронту, 1-5, 5А, 6-15, 15А, 16-22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Олександрія, Богдана Хмельницького, 20, 25-49, 51-56, 58
Олександрія, Бойківська, 1-3, 5, 7, 9-11, 11А, 12-29, 31-42, 42А, 43-44, 44А, 45-51, 51А, 52, 52А, 53А, 54, 54А, 55-56, 56А, 56Б, 57-62, 62А, 63, 65, 65А, 67, 69
Олександрія, Верхньо-Головківська, 1-3, 3А, 5-17, 17 корп.1, 18-51, 51А, 52-71, 71А, 72, 74-78, 80-100, 100А, 101-109, 109А, 110-115, 115А, 116-117, 117А, 118-133, 133А, 134-136, 136А, 137-141, 141А, 142-146, 146А, 147-148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 162А
Олександрія, Виноградна, 1-3, 3А, 3Б, 3Г, 3Д, 4-5, 5А, 5Б, 5В, 6-22, 24, 26
Олександрія, Вище-Празька, 1-13, 13А, 14-25, 25А, 26-30, 30А, 31-36, 36А, 37-42, 42А, 43-60, 62-72, 72А, 73-81, 83, 83А, 84-97, 97А, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112
Олександрія, Войнівська, 1-2, 2В, 2Г, 2д, 3-7, 7А, 8, 8А, 9-11, 11А, 11б, 12-14, 14а, 15-18, 20, 22, 24, 24А, 26А, 26Е, 28, 28А, 28В, 32
Олександрія, Григорія Волкова, 1-2, 2д, 3, 3А, 4-12, 12А, 12Б, 13, 14А, 15-21, 23
Олександрія, Григорія Логвина, 13-15, 17-21, 24-25, 25 корп.1, 25А, 26-41, 41А, 42-50, 50А, 51-55, 59, 61, 63
Олександрія, Григорія Сковороди, 1, 1 корп.1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91А, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123
Олександрія, Димитрова СГТ ~ФЕД~, 509
Олександрія, Знам’янська, 1-3, 3А, 3Б, 4-9, 11-14, 16, 16А, 17-31, 33, 35-37, 39, 41, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83
Олександрія, Іванівська, 1, 1А, 2-8, 8А, 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 19, 21
Олександрія, Київська, 19-26, 26/1, 27, 29-48, 50-55, 57
Олександрія, Козацький шлях, 1-3, 5-11, 11А, 12-18, 18А, 19-22, 23А, 24-42, 44, 46-52, 54-70, 70А, 71-76, 76А, 77-79, 79А, 80-81, 81А, 82-86, 88, 90, 92, 94, 96, 98
Олександрія, Леоніда Чернова, 1-50, 52-53, 53а, 53б, 54-71, 73, 73А, 74-83, 83А, 84-108, 110-112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 138, 140а
Олександрія, Нагорна, 127, 129, 131, 133, 135, 143, 145
Олександрія, Нижче-Польова, 1-4, 4А, 5-17, 18А, 19-25, 25А, 27-32, 32А, 33-47, 48А, 49, 51-74, 74А, 75-84, 84А, 85-89, 90А, 91-92, 92А, 93, 93А, 94-95, 95А, 96-126, 126А, 128, 130, 132, 134
Олександрія, Олександрійська, 1-47, 47А, 48-60, 62, 64
Олександрія, Олексія Скічка, 2-27, 27А, 28-33, 35, 37-83, 83А, 84-95, 98-157, 157А, 158-164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180
Олександрія, Осіння, 1, 3, 21, 23, 29, 37, 47, 49, 52, 54, 56, 63, 65, 71, 75-77, 99
Олександрія, Петра Маркова, 1, 1А, 1Б, 2, 4-7, 9-10, 15
Олександрія, Польова, 1, 1А, 2-9, 9А, 10-14, 16-18, 20, 22-28, 30, 32, 34, 36-38, 40, 42, 44, 46, 48, 48А, 48Б, 48В, 48Д, 48Е, 50, 52, 54, 56а, 58, 60, 74, 74А, 80
Олександрія, пров.Академіка Павлова, 1-4, 4А, 4Б, 5-12, 12А, 13-22, 22А, 23-33, 36, 57, 59, 61, 63
Олександрія, пров.Вересневий, 1-7
Олександрія, пров.Володимира Груші, 1-2, 4, 4А
Олександрія, пров.Знам’янський, 2-3, 79
Олександрія, пров.Івана Богуна, 11-23, 23А, 24-36, 38-40, 42-43, 46, 48, 50-54, 56, 61-62, 64-70, 73-74, 76, 79, 81-82, 87-88, 90, 93-95, 98-99, 102
Олександрія, пров.Курганський, 1-2
Олександрія, пров.Леоніда Чернова, 1-8, 10
Олександрія, пров.Ломоносова, 1-7, 9, 11, 13
Олександрія, пров.Маяковского, 1-12, 14, 16, 18, 20, 22
Олександрія, пров.Миколи Герасюти, 1, 33
Олександрія, пров.Михайла Іванова, 1, 1Г, 1Д, 2-14, 14А, 15-16, 18-24, 26-34, 36, 38, 40, 42
Олександрія, пров.Нагорний, 2, 8, 10, 12, 14
Олександрія, пров.Олени Журливої, 1-20, 20А, 21-27, 29, 31, 33
Олександрія, пров.Ольги Березняк, 1, 1А, 3, 5а, 7, 216, 502Д, 511Д
Олександрія, пров.Павла Доцуги, 1-11, 13, 15
Олександрія, пров.Польовий, 7-8, 10, 12, 16, 20, 26
Олександрія, пров.Пугачова, 1
Олександрія, пров.Разіна, 1-2, 2А, 3, 5
Олександрія, пров.Сергія Солопа, 1, 3, 3А, 3Б, 4-5, 5А, 6-7, 9, 11, 13
Олександрія, пров.Сергія Тюленіна, 1-3, 5-9
Олександрія, пров.Степняка-Кравчинського, 1-15, 17, 19, 21
Олександрія, пров.Суворова, 1, 1А, 2-3, 3А, 4-11, 13-21, 21А, 22-25, 25А, 26-29, 31-33, 35, 35А, 36-38, 40, 42, 44, 46, 48
Олександрія, пров.Таврійський, 1-6, 8, 9А, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
Олександрія, пров.Цеглянокаменярський, 2-5, 7, 7А, 8-10, 10А, 11-12
Олександрія, Ровенська, 1, 1А, 2-6, 6А, 7-11, 11А, 12-14, 14А, 15-24, 26, 28
Олександрія, Тургенєва, 1, 1А, 2, 4, 5в, 6-7, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 9-17
Олександрія, Франка, 1, 3-34, 34А, 35-39, 39А, 40-44, 44А, 45, 45А, 46-60, 60А, 61-66, 66А, 67-73, 73А, 74-80, 81А, 82-87, 87А, 87Б, 88-92, 94-108, 108А, 109-111, 111А, 112-113, 113А, 114, 116-117, 117А, 118-120, 122, 122А, 123-133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149
Олександрія, Червона, 1, 1А, 3, 3а, 4-5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37-39, 41, 43, 45, 47, 49, 51
Олександрія, Яблунева, 1-2, 2А, 3-8, 8А, 9-21, 21А, 22, 22а, 23-24, 24А, 25-28, 28А, 29-33, 33А, 34-42, 43А, 44-54
Олександрія, Ярочинська, 1-13, 15-18, 20, 22, 24, 26, 28
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1068 6/0.4 кВ
|03.08.2021 09:00
|03.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Димитрова СГТ ~ФЕД~, 509
Олександрія, Козацький шлях, 83, 85
Олександрія, пров.Курганський, 1-2
Олександрія, пров.Пугачова, 1
Олександрія, пров.Разіна, 1-2, 2А, 3, 5
Олександрія, Червона, 1, 1А, 3, 3а, 4-5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37-39, 41, 43, 45, 47, 49, 51
Олександрія, Яблунева, 3-8, 8А, 9-21, 21А, 22, 22а, 23-24, 24А, 25-28, 28А, 29-33, 33А, 34-42, 43А, 44-54
|Л628 6 кВ->КТП-1069 6/0.4 кВ->Ф3
|03.08.2021 09:00
|03.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Козацький шлях, 5
Олександрія, пров.Миколи Герасюти, 1, 33
Олександрія, пров.Михайла Іванова, 1, 1Г, 1Д, 2-14, 14А, 15-16, 18-24, 26-34, 36, 38, 40, 42
Олександрія, пров.Степняка-Кравчинського, 14
Олександрія, Франка, 1, 3-34, 34А, 35-39, 39А, 40-44, 44А, 45, 45А, 46-60, 60А, 61-66, 66А, 67-73, 73А, 74-79, 81А, 83, 85, 87, 87А, 87Б
|Л628 6 кВ->КТП-1010А 6/0.4 кВ->Ф4
|03.08.2021 09:00
|03.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Бойківська, 32, 34, 36-42, 42А, 43-44, 44А, 45-51, 51А, 52, 52А, 53А, 54, 54А, 55-56, 56А, 56Б, 57-62, 62А, 63, 65, 65А, 67, 69
Олександрія, пров.Ольги Березняк, 1, 1А, 3, 5а, 7, 216, 502Д, 511Д
Олександрія, Франка, 132
|Л628 6 кВ->КТП-1010А 6/0.4 кВ->Ф3
|03.08.2021 09:00
|03.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Франка, 80, 82, 84, 86, 88, 90-91, 95-108, 108А, 109-111, 111А, 112-113, 113А, 114, 116-117, 117А, 118-119, 122-131, 133, 135, 137, 139, 141, 147, 149
|Л628 6 кВ->ЗТП-1167 2Т 6/0.4 кВ->Ф5
|03.08.2021 09:00
|03.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Нагорна, 127, 129, 131, 133, 135
|Л628 6 кВ->КТП-1068 6/0.4 кВ->Ф2
|03.08.2021 09:00
|03.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Димитрова СГТ ~ФЕД~, 509
Олександрія, пров.Разіна, 2А, 3, 5
Олександрія, Яблунева, 3-8, 8А, 9-21, 21А, 22, 22а, 23-24, 24А, 25, 27-28, 28А, 29-33, 33А, 34-42, 43А, 44-54
|Л628 6 кВ->КТП-1010А 6/0.4 кВ->Ф2
|03.08.2021 09:00
|03.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Бойківська, 3, 5, 7, 9-11, 11А, 12-29, 31, 33, 35
Олександрія, Козацький шлях, 81, 81А
Олександрія, пров.Суворова, 1, 1А, 2-3, 3А, 4-11, 13-21, 21А, 22-25, 25А, 26-29, 31-33, 35, 35А, 36-38, 40, 42, 44, 46, 48
Олександрія, Франка, 89-90, 92, 94, 99, 120, 122А, 143, 145
Олександрія, Яблунева, 1-2, 2А
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->ЗТП-1031 6/0.4 кВ
|03.08.2021 09:00
|03.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Л61 6 кВ->КТП-1180 6/0.4 кВ->Ф4
|04.08.2021 09:00
|04.08.2021 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|16.07.2021
|Олександрія, Вишнева, 29
|Л61 6 кВ->КТП-1180 6/0.4 кВ->Ф5
|04.08.2021 09:00
|04.08.2021 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|16.07.2021
|Олександрія, Вишнева, 1-2, 2А, 3-28, 30-62, 64, 64А, 66, 68, 70
Олександрія, Космічна, 1-20, 22-31, 33-69, 71, 73-76, 79
Олександрія, Свободи, 35, 37
|Л155 10 кВ->КТП-335 10/0.4 кВ->Ф1
|04.08.2021 09:00
|04.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Куколівка, Лугова, 3-4, 6, 8, 14-15, 15а, 17, 18а
|Л155 10 кВ->КТП-333 10/0.4 кВ->Ф3
|04.08.2021 09:00
|04.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Куколівка, Молодіжна, 2, 4-9, 11-18, 19а, 20-22, 24-30, 31а, 33-36, 53, 55, 70
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-333 10/0.4 кВ
|04.08.2021 09:00
|04.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Куколівка, Київська, 3, 4а, 6а, 61а, 64
Куколівка, Мира, 22
Куколівка, Миру, 16, 36, 43
Куколівка, Молодіжна, 2, 4-9, 11-18, 19а, 20-22, 24-30, 31а, 33-38, 40, 40а, 41, 44, 46-47, 48а, 49-53, 55, 70
|Л155 10 кВ->КТП-199 10/0.4 кВ->Ф1
|04.08.2021 09:00
|04.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 9-10, 10А, 12, 14-15, 15А, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 26
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-614 10/0.4 кВ
|04.08.2021 09:00
|04.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-199 10/0.4 кВ
|04.08.2021 09:00
|04.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 9-10, 10А, 12, 14-15, 15А, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 26
|Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ->Ф2
|04.08.2021 09:00
|04.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Солов’ївка, 1-го Травня, 1
Солов’ївка, Квітнева, 7а, 13
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53
|Л155 10 кВ->КТП-198 10/0.4 кВ->Ф2
|04.08.2021 09:00
|04.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Куколівка, Київська, 4-7, 7б, 34а, 38, 39а, 40-42, 44-48, 51-52, 54-58, 60
|Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ->Ф1
|04.08.2021 09:00
|04.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Солов’ївка, 1-го Травня, 5
Солов’ївка, Шевченко, 53А
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-198 10/0.4 кВ
|04.08.2021 09:00
|04.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Куколівка, Київська, 4-7, 7б, 34а, 38, 39а, 40-42, 44-48, 51-52, 54-58, 60
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ
|04.08.2021 09:00
|04.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 7а, 13
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
|Л155 10 кВ->КТП-197 10/0.4 кВ->Ф2
|04.08.2021 09:00
|04.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Л155 10 кВ->КТП-340 10/0.4 кВ->Ф4
|04.08.2021 09:00
|04.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Куколівка, Київська, 49-50
|Л155 10 кВ->КТП-197 10/0.4 кВ->Ф1
|04.08.2021 09:00
|04.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
|Л155 10 кВ->КТП-340 10/0.4 кВ->Ф3
|04.08.2021 09:00
|04.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Куколівка, Молодіжна, 3, 3а
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-197 10/0.4 кВ
|04.08.2021 09:00
|04.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
|Л155 10 кВ->КТП-340 10/0.4 кВ->Ф1
|04.08.2021 09:00
|04.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Куколівка, Київська, 8-10, 11а, 12, 12а, 13-14, 16-19, 21-34
|Л605/1 35 кВ->ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ
|04.08.2021 09:00
|04.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Куколівка, Берегова, 1-6, 8-9, 13-19
Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60-67, 68а, 69
Куколівка, Квітнева, 1, 1а, 2, 4-12, 12а, 13, 17, 19-21, 21А, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 32-33, 33а, 34-35, 35а, 36-39, 39а, 40-43, 46-48, 51, 54-56
Куколівка, Київська, 3-4, 4а, 5-6, 6а, 7, 7б, 8-10, 11а, 12, 12а, 13-14, 16-19, 21-34, 34а, 38, 39а, 40-42, 44-52, 54-58, 60, 61а, 64
Куколівка, Лугова, 3-4, 6, 8, 14-15, 15а, 17, 18а
Куколівка, Мира, 22
Куколівка, Миру, 1-2, 3а, 4, 7, 9, 11-17, 19, 21, 23, 27, 28а, 30, 32-34, 36-37, 40, 42-44
Куколівка, Молодіжна, 2-3, 3а, 4-9, 11-18, 19а, 20-22, 24-30, 31а, 32-38, 40, 40а, 41, 44, 46-47, 48а, 49-53, 55, 70
Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
Куколівка, Центральна, 2-3, 3а, 3б, 3в, 4а, 6-7, 9-16, 18-19, 21-23, 25-27, 27А, 28-30, 32, 32а, 33-34, 34а, 35-36, 38-39, 39а, 40-43, 45-50, 52-60, 62, 64, 64а, 65-69, 72-74, 76, 78, 80-81, 83, 85-88, 90-92, 94-96, 99, 101, 103-107, 112-113, 115-119, 122-124, 203
Куколівка, Щастя, 2, 2а, 3-12, 14-15
Олександрівка, Вишнева, 1-7, 7а, 8, 8а, 9-12, 14-15, 15а, 16-18, 20, 22-23, 25-26, 26а, 27-30, 30а, 31-39, 42, 45-49, 51-54, 57-60, 62, 64-70, 72-78, 80, 106
Олександрівка, Нова, 1
Олександрівка, Центральна, 3, 6, 13, 13а, 14-15, 17, 17а, 18, 21-22, 24-25, 27, 27а, 28-29, 31-35, 35а, 36-41, 43, 43а, 44, 44а, 45-51, 51а, 55-56, 58-59, 63, 67-70, 72-73, 79, 81, 81а, 84-85, 87-88, 90-92, 94-95, 98-106, 108
Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 7а, 9-10, 10А, 12-15, 15А, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 26-27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
Соново, Весела, 2, 5, 7, 11-19, 21-24, 25а, 26-30, 30а, 31, 34-35, 37-46, 49-51
Соново, Пайова, 1-3, 6, 8-11, 14-15, 15а, 16, 18, 20-21, 25-26, 30, 32, 32а, 33, 33а, 34-35, 37-39, 42, 55
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-340 10/0.4 кВ
|04.08.2021 09:00
|04.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Куколівка, Київська, 8-10, 11а, 12, 12а, 13-14, 16-19, 21-34, 49-50
Куколівка, Молодіжна, 3, 3а
|Л155 10 кВ->КТП-333 10/0.4 кВ->Ф1
|04.08.2021 09:00
|04.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Куколівка, Київська, 61а
Куколівка, Мира, 22
Куколівка, Миру, 16, 36, 43
Куколівка, Молодіжна, 37-38, 40, 40а, 41, 44, 46-47, 48а, 49-52
|Л155 10 кВ->КТП-335 10/0.4 кВ->Ф3
|04.08.2021 09:00
|04.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Л155 10 кВ->КТП-333 10/0.4 кВ->Ф2
|04.08.2021 09:00
|04.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Куколівка, Київська, 3, 4а, 6а, 64
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-335 10/0.4 кВ
|04.08.2021 09:00
|04.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Куколівка, Лугова, 3-4, 6, 8, 14-15, 15а, 17, 18а
Куколівка, Миру, 1-2, 3а, 4, 7, 9, 11-15, 17, 19, 21, 23, 27, 28а, 30, 32-34, 37, 40, 42, 44
Куколівка, Молодіжна, 32
|Л155 10 кВ->КТП-335 10/0.4 кВ->Ф2
|04.08.2021 09:00
|04.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Куколівка, Миру, 1-2, 3а, 4, 7, 9, 11-15, 17, 19, 21, 23, 27, 28а, 30, 32-34, 37, 40, 42, 44
Куколівка, Молодіжна, 32
|Л161 10 кВ->КТП-320 10/0.4 кВ->Ф1
|04.08.2021 09:00
|04.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Протопопівка, Козацька, 39, 69, 92
Протопопівка, Кононова, 1-15, 17, 19, 21, 23, 25
Протопопівка, Мисливська вул., 1-5, 5а, 6, 8, 8а, 9-11, 13, 15-21, 23, 25, 27
|Л161 10 кВ->КТП-320 10/0.4 кВ->Ф2
|04.08.2021 09:00
|04.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Протопопівка, Козацька, 37а, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61-62, 64-66, 68, 70-78, 80-83, 85-91, 96-98, 99а, 100, 101а, 102, 104, 106, 108
Протопопівка, Мисливський пров., 1, 1а, 2, 2б, 4, 6, 8
|ПС Энергетик-1 35/6 кВ->Л1220 6 кВ->ЗТП-1205 6/0.4 кВ
|04.08.2021 09:00
|04.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|21.07.2021
|Олександрійське, Ковтуна, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103
Олександрійське, Миру, 1, 3-4, 5А, 6, 7А, 8, 9А, 10, 11А, 13А, 15А, 17А, 19А, 21А, 23А, 25А
Олександрійське, Панфілова, 11, 13
|Л112 10 кВ->ЗТП-18 10/0.4 кВ->Ф2
|04.08.2021 09:00
|04.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Л627 6 кВ->КТП-1119 6/0.4 кВ->Ф3
|04.08.2021 09:00
|04.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.07.2021
|Олександрія, Абрикосова, 10
Олександрія, Василя Сухомлинського, 28, 30, 32
Олександрія, пл.Павла Корчагіна, 1-20, 22
Олександрія, Флотська, 2-9, 11, 13-16, 16А, 17, 19, 21
Олександрія, Ціолковського, 1-19, 22, 24
|Л627 6 кВ->КТП-1119 6/0.4 кВ->Ф2
|05.08.2021 09:00
|05.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.07.2021
|Олександрія, Богдана Хмельницького, 115, 117, 119, 121, 123, 125-136, 138, 140, 142, 144, 146
Олександрія, Григорія Логвина, 111, 113-132, 134
Олександрія, Знам’янська, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 179, 181, 185
Олександрія, Київська, 123, 125
|ПС АФДБ 1Т 35/6 кВ->Л623 6 кВ->ЗТП-1112 1Т 6/0.4 кВ
|05.08.2021 09:00
|05.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|21.07.2021
|ПС АФДБ 1Т 35/6 кВ->Л623 6 кВ->ЗТП-1112 2Т 6/0.4 кВ
|05.08.2021 09:00
|05.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|21.07.2021
|ПС АФДБ 1Т 35/6 кВ->Л623 6 кВ->КТП-1540 6/0.4 кВ
|05.08.2021 09:00
|05.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|21.07.2021
|Л152 10 кВ->КТП-152 10/0.4 кВ->Ф2
|05.08.2021 09:00
|05.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Новоулянівка, Гоголя, 2, 6-7, 10-11, 17, 19
Новоулянівка, Центральна, 19
|Л152 10 кВ->КТП-152 10/0.4 кВ->Ф4
|05.08.2021 09:00
|05.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Новоулянівка, Центральна, 18
|Л132 10 кВ->КТП-210 10/0.4 кВ->Ф1
|05.08.2021 09:00
|05.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.07.2021
|Першотравневе, Гагаріна, 1, 3-4, 4А, 5, 6А, 7-10, 13-15, 15А, 16
|Л852 35 кВ->ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л116 10 кВ
|05.08.2021 09:00
|05.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Нова Прага, 1-го Травня, 42, 44, 46, 49-56, 58-60, 60а, 61, 63, 65-67, 69, 71-77, 79-81, 84-90, 92, 98-99, 101, 103, 109-116, 118, 120, 122-125, 128-131, 133-135, 137, 147, 153, 155, 157, 159, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 185, 187, 193, 197, 199
Нова Прага, Горького, 30-33, 35-39, 41-43, 45, 48-56, 58-60, 62-63, 66, 68-71, 74, 76, 79, 84, 86, 88, 90-92, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 124, 126, 128, 132, 138, 140, 142, 144, 146, 150, 152, 160, 162, 166, 174, 176, 178, 180, 186, 188, 198
Нова Прага, Долинна, 16-17, 19, 19а, 19б, 23, 23а, 24, 27, 44
Нова Прага, Польова, 1, 3, 5, 7
Нова Прага, Шмідта, 7-8, 13, 17
Нова Прага, Шовкова, 1, 7, 9, 11, 15
|Л852 35 кВ->ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л116 10 кВ
|05.08.2021 09:00
|05.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Нова Прага, 1-го Травня, 42, 44, 46, 49-56, 58-60, 60а, 61, 63, 65-67, 69, 71-77, 79-81, 84-90, 92, 98-99, 101, 103, 109-116, 118, 120, 122-125, 128-131, 133-135, 137, 147, 153, 155, 157, 159, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 185, 187, 193, 197, 199
Нова Прага, Горького, 30-33, 35-39, 41-43, 45, 48-56, 58-60, 62-63, 66, 68-71, 74, 76, 79, 84, 86, 88, 90-92, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 124, 126, 128, 132, 138, 140, 142, 144, 146, 150, 152, 160, 162, 166, 174, 176, 178, 180, 186, 188, 198
Нова Прага, Долинна, 16-17, 19, 19а, 19б, 23, 23а, 24, 27, 44
Нова Прага, Польова, 1, 3, 5, 7
Нова Прага, Шмідта, 7-8, 13, 17
Нова Прага, Шовкова, 1, 7, 9, 11, 15
|Л605/1 35 кВ->ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ
|06.08.2021 09:00
|06.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Куколівка, Берегова, 1-6, 8-9, 13-19
Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60-67, 68а, 69
Куколівка, Квітнева, 1, 1а, 2, 4-12, 12а, 13, 17, 19-21, 21А, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 32-33, 33а, 34-35, 35а, 36-39, 39а, 40-43, 46-48, 51, 54-56
Куколівка, Київська, 3-4, 4а, 5-6, 6а, 7, 7б, 8-10, 11а, 12, 12а, 13-14, 16-19, 21-34, 34а, 38, 39а, 40-42, 44-52, 54-58, 60, 61а, 64
Куколівка, Лугова, 3-4, 6, 8, 14-15, 15а, 17, 18а
Куколівка, Мира, 22
Куколівка, Миру, 1-2, 3а, 4, 7, 9, 11-17, 19, 21, 23, 27, 28а, 30, 32-34, 36-37, 40, 42-44
Куколівка, Молодіжна, 2-3, 3а, 4-9, 11-18, 19а, 20-22, 24-30, 31а, 32-38, 40, 40а, 41, 44, 46-47, 48а, 49-53, 55, 70
Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
Куколівка, Центральна, 2-3, 3а, 3б, 3в, 4а, 6-7, 9-16, 18-19, 21-23, 25-27, 27А, 28-30, 32, 32а, 33-34, 34а, 35-36, 38-39, 39а, 40-43, 45-50, 52-60, 62, 64, 64а, 65-69, 72-74, 76, 78, 80-81, 83, 85-88, 90-92, 94-96, 99, 101, 103-107, 112-113, 115-119, 122-124, 203
Куколівка, Щастя, 2, 2а, 3-12, 14-15
Олександрівка, Вишнева, 1-7, 7а, 8, 8а, 9-12, 14-15, 15а, 16-18, 20, 22-23, 25-26, 26а, 27-30, 30а, 31-39, 42, 45-49, 51-54, 57-60, 62, 64-70, 72-78, 80, 106
Олександрівка, Нова, 1
Олександрівка, Центральна, 3, 6, 13, 13а, 14-15, 17, 17а, 18, 21-22, 24-25, 27, 27а, 28-29, 31-35, 35а, 36-41, 43, 43а, 44, 44а, 45-51, 51а, 55-56, 58-59, 63, 67-70, 72-73, 79, 81, 81а, 84-85, 87-88, 90-92, 94-95, 98-106, 108
Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 7а, 9-10, 10А, 12-15, 15А, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 26-27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
Соново, Весела, 2, 5, 7, 11-19, 21-24, 25а, 26-30, 30а, 31, 34-35, 37-46, 49-51
Соново, Пайова, 1-3, 6, 8-11, 14-15, 15а, 16, 18, 20-21, 25-26, 30, 32, 32а, 33, 33а, 34-35, 37-39, 42, 55
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-199 10/0.4 кВ
|06.08.2021 09:00
|06.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 9-10, 10А, 12, 14-15, 15А, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 26
|Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ->Ф1
|06.08.2021 09:00
|06.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Солов’ївка, 1-го Травня, 5
Солов’ївка, Шевченко, 53А
|Л155 10 кВ->КТП-199 10/0.4 кВ->Ф1
|06.08.2021 09:00
|06.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 9-10, 10А, 12, 14-15, 15А, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 26
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ
|06.08.2021 09:00
|06.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 7а, 13
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
|Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ->Ф2
|06.08.2021 09:00
|06.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Солов’ївка, 1-го Травня, 1
Солов’ївка, Квітнева, 7а, 13
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53
|Л118 10 кВ->КТП-34 10/0.4 кВ->Ф2
|06.08.2021 09:00
|06.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Нова Прага, Молодіжна, 1-6, 8-10, 12, 14, 16
Нова Прага, Пушкіна, 114-118, 121, 123-124, 129-130, 133, 136-137, 139-141, 144-145, 147
|Л118 10 кВ->КТП-34 10/0.4 кВ->Ф2
|06.08.2021 09:00
|06.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Нова Прага, Молодіжна, 1-6, 8-10, 12, 14, 16
Нова Прага, Пушкіна, 114-118, 121, 123-124, 129-130, 133, 136-137, 139-141, 144-145, 147
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л627 6 кВ->ЗТП-1115 6/0.4 кВ
|06.08.2021 09:00
|06.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|21.07.2021
|Олександрія, Абрикосова, 6
Олександрія, Василя Сухомлинського, 7, 7А, 9, 11, 22, 24, 26
Олександрія, Григорія Логвина, 69
Олександрія, Маршала Рибалка, 20-21, 23, 25
Олександрія, Миру, 85
Олександрія, Нагорна, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82-83, 85, 87, 89, 95-103, 105, 107, 113, 115, 117, 119, 123, 125
Олександрія, пров.Івана Головка, 1-10, 12, 14
Олександрія, пров.Поштовий, 3-4
Олександрія, Тимірязєва, 1
Олександрія, Флотська, 10, 12, 18, 20, 22-24
|Л612Р 6 кВ->КТП-1131 6/0.4 кВ->Ф3
|06.08.2021 09:00
|06.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Олександрія, Леоніда Коваленка, 23, 25, 27, 29
|Л616Р 6 кВ->ЗТП-1106 1Т 6/0.4 кВ->Ф7
|09.08.2021 09:00
|09.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.07.2021
|Олександрія, Братська, 20, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 41, 41А, 45
Олександрія, Бульварна, 36, 38, 40
Олександрія, Григорія Усика, 58, 60, 83, 85, 87-89, 91, 93, 95, 97
Олександрія, Діброви, 65
Олександрія, Ярмаркова, 16-21, 25, 27, 29, 31, 31А, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л627 6 кВ->ЗТП-1116 2Т 6/0.4 кВ
|09.08.2021 09:00
|09.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|21.07.2021
|Олександрія, Миру, 72
Олександрія, пр.Будівельників, 34, 34А, 36
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л627 6 кВ->ЗТП-1116 1Т 6/0.4 кВ
|09.08.2021 09:00
|09.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|21.07.2021
|Л1103 10 кВ->КТП-77 10/0.4 кВ->Ф1
|09.08.2021 09:00
|09.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.07.2021
|Головківка, Весняна, 2, 5-6, 8-10, 13-14, 16, 20, 22-23, 25, 29-31, 33-40, 40а, 41, 43, 45-46, 48-50, 54-56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 84
|Л132 10 кВ->КТП-210 10/0.4 кВ->Ф2
|09.08.2021 09:00
|09.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.07.2021
|Першотравневе, Ганнівка, 3А
Першотравневе, Першотравнева, 2, 6-10, 14-15
Першотравневе, Південна, 4
Першотравневе, Південний провулок, 6, 8
|Л152 10 кВ->КТП-152 10/0.4 кВ->Ф1
|09.08.2021 09:00
|09.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Новоулянівка, Вишнева, 1-4, 7, 7А, 8, 11-12, 14
Новоулянівка, Центральна, 2-3, 3а, 4-7, 9-17, 24-25, 27-34, 38-43, 45-46, 48-55, 57
|Л61 6 кВ->КТП-1180 6/0.4 кВ->Ф4
|09.08.2021 09:00
|09.08.2021 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|16.07.2021
|Олександрія, Вишнева, 29
|Л61 6 кВ->КТП-1180 6/0.4 кВ->Ф5
|09.08.2021 09:00
|09.08.2021 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|16.07.2021
|Олександрія, Вишнева, 1-2, 2А, 3-28, 30-62, 64, 64А, 66, 68, 70
Олександрія, Космічна, 1-20, 22-31, 33-69, 71, 73-76, 79
Олександрія, Свободи, 35, 37
|ПС Н. Прага 1Т 35/10 кВ->Л117 10 кВ->КТП-485 10/0.4 кВ
|09.08.2021 09:00
|09.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Нова Прага, Зарічна, 39-40, 41а, 42, 44-45, 47-54, 56-57, 57а, 58, 60-62, 64-66, 68-69, 69а, 70-71, 73-83, 85-86, 88-92, 95-96, 100-110, 112-118, 120, 124
Нова Прага, Лермонтова, 3-6, 10, 10а, 13, 15-16, 18, 21а, 23, 24а, 25, 27А
Нова Прага, П’ятихатки, 1-5, 5а, 6, 8-10, 11а, 12-14
|ПС Александровка 1Т 35/10 кВ->Л154 10 кВ->КТП-161 10/0.4 кВ
|10.08.2021 09:00
|10.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Олександрівка, Гагаріна, 3-36, 38, 40, 44, 46, 52, 128
Олександрівка, Зелена, 99
|Л155 10 кВ->КТП-340 10/0.4 кВ->Ф4
|10.08.2021 09:00
|10.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Куколівка, Київська, 49-50
|Л605/1 35 кВ->ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ
|10.08.2021 09:00
|10.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Куколівка, Берегова, 1-6, 8-9, 13-19
Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60-67, 68а, 69
Куколівка, Квітнева, 1, 1а, 2, 4-12, 12а, 13, 17, 19-21, 21А, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 32-33, 33а, 34-35, 35а, 36-39, 39а, 40-43, 46-48, 51, 54-56
Куколівка, Київська, 3-4, 4а, 5-6, 6а, 7, 7б, 8-10, 11а, 12, 12а, 13-14, 16-19, 21-34, 34а, 38, 39а, 40-42, 44-52, 54-58, 60, 61а, 64
Куколівка, Лугова, 3-4, 6, 8, 14-15, 15а, 17, 18а
Куколівка, Мира, 22
Куколівка, Миру, 1-2, 3а, 4, 7, 9, 11-17, 19, 21, 23, 27, 28а, 30, 32-34, 36-37, 40, 42-44
Куколівка, Молодіжна, 2-3, 3а, 4-9, 11-18, 19а, 20-22, 24-30, 31а, 32-38, 40, 40а, 41, 44, 46-47, 48а, 49-53, 55, 70
Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
Куколівка, Центральна, 2-3, 3а, 3б, 3в, 4а, 6-7, 9-16, 18-19, 21-23, 25-27, 27А, 28-30, 32, 32а, 33-34, 34а, 35-36, 38-39, 39а, 40-43, 45-50, 52-60, 62, 64, 64а, 65-69, 72-74, 76, 78, 80-81, 83, 85-88, 90-92, 94-96, 99, 101, 103-107, 112-113, 115-119, 122-124, 203
Куколівка, Щастя, 2, 2а, 3-12, 14-15
Олександрівка, Вишнева, 1-7, 7а, 8, 8а, 9-12, 14-15, 15а, 16-18, 20, 22-23, 25-26, 26а, 27-30, 30а, 31-39, 42, 45-49, 51-54, 57-60, 62, 64-70, 72-78, 80, 106
Олександрівка, Нова, 1
Олександрівка, Центральна, 3, 6, 13, 13а, 14-15, 17, 17а, 18, 21-22, 24-25, 27, 27а, 28-29, 31-35, 35а, 36-41, 43, 43а, 44, 44а, 45-51, 51а, 55-56, 58-59, 63, 67-70, 72-73, 79, 81, 81а, 84-85, 87-88, 90-92, 94-95, 98-106, 108
Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 7а, 9-10, 10А, 12-15, 15А, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 26-27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
Соново, Весела, 2, 5, 7, 11-19, 21-24, 25а, 26-30, 30а, 31, 34-35, 37-46, 49-51
Соново, Пайова, 1-3, 6, 8-11, 14-15, 15а, 16, 18, 20-21, 25-26, 30, 32, 32а, 33, 33а, 34-35, 37-39, 42, 55
|Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ->Ф1
|10.08.2021 09:00
|10.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Солов’ївка, 1-го Травня, 5
Солов’ївка, Шевченко, 53А
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ
|10.08.2021 09:00
|10.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 7а, 13
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
|Л155 10 кВ->КТП-197 10/0.4 кВ->Ф2
|10.08.2021 09:00
|10.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-340 10/0.4 кВ
|10.08.2021 09:00
|10.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Куколівка, Київська, 8-10, 11а, 12, 12а, 13-14, 16-19, 21-34, 49-50
Куколівка, Молодіжна, 3, 3а
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-614 10/0.4 кВ
|10.08.2021 09:00
|10.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-341 10/0.4 кВ
|10.08.2021 09:00
|10.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Куколівка, Вишнева, 61-67, 68а, 69
|Л155 10 кВ->КТП-341 10/0.4 кВ->Ф1
|10.08.2021 09:00
|10.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Куколівка, Вишнева, 69
|Л155 10 кВ->КТП-340 10/0.4 кВ->Ф3
|10.08.2021 09:00
|10.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Куколівка, Молодіжна, 3, 3а
|Л155 10 кВ->КТП-333 10/0.4 кВ->Ф1
|10.08.2021 09:00
|10.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Куколівка, Київська, 61а
Куколівка, Мира, 22
Куколівка, Миру, 16, 36, 43
Куколівка, Молодіжна, 37-38, 40, 40а, 41, 44, 46-47, 48а, 49-52
|Л155 10 кВ->КТП-328 10/0.4 кВ->Ф1
|10.08.2021 09:00
|10.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Куколівка, Центральна, 39, 49, 78, 81, 91, 101, 115, 122
|Л155 10 кВ->КТП-196 10/0.4 кВ->Ф1
|10.08.2021 09:00
|10.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60
|Л155 10 кВ->КТП-333 10/0.4 кВ->Ф2
|10.08.2021 09:00
|10.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Куколівка, Київська, 3, 4а, 6а, 64
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-333 10/0.4 кВ
|10.08.2021 09:00
|10.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Куколівка, Київська, 3, 4а, 6а, 61а, 64
Куколівка, Мира, 22
Куколівка, Миру, 16, 36, 43
Куколівка, Молодіжна, 2, 4-9, 11-18, 19а, 20-22, 24-30, 31а, 33-38, 40, 40а, 41, 44, 46-47, 48а, 49-53, 55, 70
|Л155 10 кВ->КТП-328 10/0.4 кВ->Ф3
|10.08.2021 09:00
|10.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Куколівка, Центральна, 2-3, 3а, 6, 16, 27, 41, 45, 59, 67, 103-107, 112-113, 116-118, 123-124, 203
|Л155 10 кВ->КТП-328 10/0.4 кВ->Ф2
|10.08.2021 09:00
|10.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Куколівка, Центральна, 21, 35, 68-69, 72-74, 76, 80, 83, 85, 87-88, 90, 94-96
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-199 10/0.4 кВ
|10.08.2021 09:00
|10.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 9-10, 10А, 12, 14-15, 15А, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 26
|Л155 10 кВ->КТП-198 10/0.4 кВ->Ф2
|10.08.2021 09:00
|10.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Куколівка, Київська, 4-7, 7б, 34а, 38, 39а, 40-42, 44-48, 51-52, 54-58, 60
|Л155 10 кВ->КТП-341 10/0.4 кВ->Ф2
|10.08.2021 09:00
|10.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Куколівка, Вишнева, 61-67, 68а
|Л155 10 кВ->КТП-197 10/0.4 кВ->Ф1
|10.08.2021 09:00
|10.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
|Л155 10 кВ->КТП-335 10/0.4 кВ->Ф2
|10.08.2021 09:00
|10.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Куколівка, Миру, 1-2, 3а, 4, 7, 9, 11-15, 17, 19, 21, 23, 27, 28а, 30, 32-34, 37, 40, 42, 44
Куколівка, Молодіжна, 32
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-197 10/0.4 кВ
|10.08.2021 09:00
|10.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
|Л155 10 кВ->КТП-335 10/0.4 кВ->Ф3
|10.08.2021 09:00
|10.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Л155 10 кВ->КТП-335 10/0.4 кВ->Ф1
|10.08.2021 09:00
|10.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Куколівка, Лугова, 3-4, 6, 8, 14-15, 15а, 17, 18а
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-335 10/0.4 кВ
|10.08.2021 09:00
|10.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Куколівка, Лугова, 3-4, 6, 8, 14-15, 15а, 17, 18а
Куколівка, Миру, 1-2, 3а, 4, 7, 9, 11-15, 17, 19, 21, 23, 27, 28а, 30, 32-34, 37, 40, 42, 44
Куколівка, Молодіжна, 32
|Л155 10 кВ->КТП-333 10/0.4 кВ->Ф3
|10.08.2021 09:00
|10.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Куколівка, Молодіжна, 2, 4-9, 11-18, 19а, 20-22, 24-30, 31а, 33-36, 53, 55, 70
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-328 10/0.4 кВ
|10.08.2021 09:00
|10.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Куколівка, Центральна, 2-3, 3а, 6, 16, 21, 27, 35, 39, 41, 45, 49, 59, 67-69, 72-74, 76, 78, 80-81, 83, 85, 87-88, 90-91, 94-96, 101, 103-107, 112-113, 115-118, 122-124, 203
|Л155 10 кВ->КТП-199 10/0.4 кВ->Ф1
|10.08.2021 09:00
|10.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 9-10, 10А, 12, 14-15, 15А, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 26
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-198 10/0.4 кВ
|10.08.2021 09:00
|10.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Куколівка, Київська, 4-7, 7б, 34а, 38, 39а, 40-42, 44-48, 51-52, 54-58, 60
|Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ->Ф2
|10.08.2021 09:00
|10.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Солов’ївка, 1-го Травня, 1
Солов’ївка, Квітнева, 7а, 13
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53
|Л155 10 кВ->КТП-340 10/0.4 кВ->Ф1
|10.08.2021 09:00
|10.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Куколівка, Київська, 8-10, 11а, 12, 12а, 13-14, 16-19, 21-34
|Л154 10 кВ->КТП-285 10/0.4 кВ->Ф2
|10.08.2021 09:00
|10.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Олександрівка, Гагаріна, 2
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-196 10/0.4 кВ
|10.08.2021 09:00
|10.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60
|ПС Луч 2Т 35/10 кВ->Л1350 10 кВ->ЗТП-1404 2Т 10/0.4 кВ
|10.08.2021 09:00
|10.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|21.07.2021
|ПС Луч 1Т 35/10 кВ->Л1340 10 кВ->ЗТП-1404 1Т 10/0.4 кВ
|10.08.2021 09:00
|10.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|21.07.2021
|Олександрія, 6-го Грудня, 140, 140а, 142, 144, 146
|Л1103 10 кВ->КТП-77 10/0.4 кВ->Ф2
|10.08.2021 09:00
|10.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.07.2021
|Головківка, Озерна, 1, 5-6, 8, 13, 15-16, 19, 23-25, 27, 30-36, 38-39
|Л117 10 кВ->КТП-17 10/0.4 кВ->Ф1
|11.08.2021 09:00
|11.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.07.2021
|Лозуватка, Конєва, 25, 30
Лозуватка, пров.Степовий, 8
Лозуватка, Садова, 12, 14
Лозуватка, Шкільна, 1
Лозуватка, Ягідна, 4-6, 6а, 10, 12, 15-16, 20, 22, 26
|ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л-5 10 кВ->КТП-1113 10/0.4 кВ
|11.08.2021 09:00
|11.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|21.07.2021
|Олександрія, Ж/Д БУДКА, 346
Олександрія, Користівське шосе, 2, 2А, 4
Олександрія, пров.Степовий, 1-2, 4, 26
|Л627 6 кВ->КТП-1119 6/0.4 кВ->Ф1
|11.08.2021 09:00
|11.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.07.2021
|Олександрія, Богдана Хмельницького, 107, 109, 111, 113, 118, 120, 122, 124
Олександрія, Григорія Логвина, 91, 93, 95, 97-110, 112
Олександрія, Знам’янська, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131
Олександрія, Київська, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104-113, 115, 117, 119, 121
|Л627 6 кВ->КТП-1119 6/0.4 кВ->Ф2
|11.08.2021 09:00
|11.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.07.2021
|Олександрія, Богдана Хмельницького, 115, 117, 119, 121, 123, 125-136, 138, 140, 142, 144, 146
Олександрія, Григорія Логвина, 111, 113-132, 134
Олександрія, Знам’янська, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 179, 181, 185
Олександрія, Київська, 123, 125
|ПС Александровка 1Т 35/10 кВ->Л154 10 кВ->КТП-285 10/0.4 кВ
|11.08.2021 09:00
|11.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Олександрівка, Гагаріна, 2
|Л132 10 кВ->КТП-210 10/0.4 кВ->Ф2
|11.08.2021 09:00
|11.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.07.2021
|Першотравневе, Ганнівка, 3А
Першотравневе, Першотравнева, 2, 6-10, 14-15
Першотравневе, Південна, 4
Першотравневе, Південний провулок, 6, 8
|ПС Войновка 1Т 35/10 кВ->Л192 10 кВ->КТП-117 10/0.4 кВ
|11.08.2021 09:00
|11.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|ПС Александровка 1Т 35/10 кВ->Л153 10 кВ->КТП-166 10/0.4 кВ
|13.08.2021 09:00
|13.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Новозолотарівка, Степова, 1, 3
П.Загір’я, Макаренка, 3, 5, 16, 18, 22-23, 23а, 25, 28, 32-33, 36
П.Загір’я, пров.Вишневий, 2, 4
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-263 10/0.4 кВ
|13.08.2021 09:00
|13.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Червоний Поділ, Перемоги, 17
Червоний Поділ, Подол, 1, 2А, 3А, 4А, 6А, 7А, 8, 9А
|ПС Сахзавод 2Т 35/6 кВ->Л604 6 кВ->КТП-377 6/0.4 кВ
|13.08.2021 09:00
|13.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Приютівка, Зарічна, 2, 4, 6, 8, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 52
Приютівка, Межева, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17
Приютівка, Миру, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15-18, 18а, 19-23, 23а, 24-40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
Приютівка, Молодіжна, 1-5, 7-13, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
Приютівка, Надії, 1а, 1б, 2, 2а, 3-11, 13-16, 20
Приютівка, пров.Межевий, 3-5, 7, 9-10, 12-17, 19, 21, 23, 25
Приютівка, пров.Надії, 2
Приютівка, Сонячна, 1-19, 21-32, 34-50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
|Л628 6 кВ->КТП-1069 6/0.4 кВ->Ф2
|13.08.2021 09:00
|13.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.07.2021
|Олександрія, Бойківська, 1-2
Олександрія, Козацький шлях, 7, 9, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23А, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51
Олександрія, пров.Степняка-Кравчинського, 1-13, 15, 17, 19, 21
|ПС Энергетик-1 35/6 кВ->Л1210 6 кВ->КТП-1144 6/0.4 кВ
|13.08.2021 09:00
|13.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|21.07.2021
|Олександрія, Робітнича, 2-6, 10, 12, 14
Олександрія, Черняховського, 1-7, 11
|Л117 10 кВ->КТП-17 10/0.4 кВ->Ф2
|13.08.2021 09:00
|13.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.07.2021
|Лозуватка, Весняний пров., 14
Лозуватка, Кленова, 2, 2а, 4, 6, 8, 14
Лозуватка, Перемоги, 4
Лозуватка, Садова, 2
Лозуватка, Яблунева, 2, 4, 21
|ПС Н. Прага 1Т 35/10 кВ->Л117 10 кВ->КТП-604 10/0.4 кВ
|14.08.2021 09:00
|14.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|ПС Попельнастое 35/10 кВ->Л142 10 кВ->КТП-398 10/0.4 кВ
|16.08.2021 07:00
|16.08.2021 20:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Попельнасте, Партизанська, 1-2, 2А, 15, 15А, 19, 19А, 23А, 24
Попельнасте, Степова, 26
|ПС Попельнастое 35/10 кВ->Л141 10 кВ->КТП-388 10/0.4 кВ
|16.08.2021 07:00
|16.08.2021 20:00
|Плановий ремонт
|16.07.2021
|Попельнасте, Садова, 63, 66-67
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-169 10/0.4 кВ
|16.08.2021 08:00
|16.08.2021 20:00
|Плановий ремонт
|16.07.2021
|Олександрівка, Центральна, 88, 90-92, 94-95, 98-106, 108
|Л627 6 кВ->КТП-1119 6/0.4 кВ->Ф1
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.07.2021
|Олександрія, Богдана Хмельницького, 107, 109, 111, 113, 118, 120, 122, 124
Олександрія, Григорія Логвина, 91, 93, 95, 97-110, 112
Олександрія, Знам’янська, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131
Олександрія, Київська, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104-113, 115, 117, 119, 121
|Л627 6 кВ->КТП-1119 6/0.4 кВ->Ф2
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.07.2021
|Олександрія, Богдана Хмельницького, 115, 117, 119, 121, 123, 125-136, 138, 140, 142, 144, 146
Олександрія, Григорія Логвина, 111, 113-132, 134
Олександрія, Знам’янська, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 179, 181, 185
Олександрія, Київська, 123, 125
|Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ->Ф1
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Солов’ївка, 1-го Травня, 5
Солов’ївка, Шевченко, 53А
|ПС Сахзавод 2Т 35/6 кВ->Л604 6 кВ->КТП-377 6/0.4 кВ
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Приютівка, Зарічна, 2, 4, 6, 8, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 52
Приютівка, Межева, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17
Приютівка, Миру, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15-18, 18а, 19-23, 23а, 24-40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
Приютівка, Молодіжна, 1-5, 7-13, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
Приютівка, Надії, 1а, 1б, 2, 2а, 3-11, 13-16, 20
Приютівка, пров.Межевий, 3-5, 7, 9-10, 12-17, 19, 21, 23, 25
Приютівка, пров.Надії, 2
Приютівка, Сонячна, 1-19, 21-32, 34-50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
|Л161 10 кВ->КТП-344 10/0.4 кВ->Ф1
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Протопопівка, Інгульська вул., 2-4, 6-13, 13а, 17-22, 22а, 23-25, 27-30, 32, 33а, 34, 37-41, 43-46, 49, 51, 53-54, 57, 57а, 58-59, 61, 63, 65, 67, 71, 73-74, 79, 81, 83, 85, 89-91, 99
Протопопівка, Інгульський пров., 2-5, 7-10, 12-15, 17, 19-23
Протопопівка, Клубна вул., 13, 15, 15а, 17, 21
Протопопівка, Козацька, 12
Протопопівка, пров.Фермерський, 2-7, 7а, 8, 9а, 10-11, 16, 18, 22, 24, 26, 26а, 30, 32, 34а, 36, 38, 40, 42
|Л115 10 кВ->КТП-50 10/0.4 кВ->Ф3
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Шарівка, Ломоносова, 37
Шарівка, Миру, 10
Шарівка, Новопразька, 1, 3-4
|Л115 10 кВ->КТП-581 10/0.4 кВ->Ф2
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Шарівка, Привокзальна, 2-11, 13-14, 16-31, 32а, 34, 36
|Л115 10 кВ->КТП-56 10/0.4 кВ->Ф3
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Шарівка, Зелена, 1, 1а, 2-24, 26-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Шарівка, Зелений, 1, 1а, 2-5, 7, 7а, 9, 11, 13
|Л115 10 кВ->КТП-463 10/0.4 кВ->Ф1
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Гайове, Шкільна, 1а
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ->КТП-11 10/0.4 кВ
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Л115 10 кВ->КТП-581 10/0.4 кВ->Ф1
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Шарівка, Мічуріна, 2, 4, 6, 8
Шарівка, Садова, 1-18, 20-39, 41-43, 45
|Л115 10 кВ->КТП-11 10/0.4 кВ->Л-1
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ->КТП-55 10/0.4 кВ
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Шарівка, Молодіжна, 1
Шарівка, Пушкіна, 1, 3, 53
|Л115 10 кВ->КТП-11 10/0.4 кВ->Л-2
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Л115 10 кВ->КТП-58 10/0.4 кВ->Ф2
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ->КТП-387 10/0.4 кВ
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Шарівка, Ломоносова, 1, 9, 11, 17, 35, 47
|Л115 10 кВ->КТП-55 10/0.4 кВ->Ф2
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ->КТП-56 10/0.4 кВ
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Шарівка, Зелена, 1, 1а, 2-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Шарівка, Зелений, 1, 1а, 2-5, 7, 7а, 9, 11, 13
Шарівка, Пушкіна, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51
|Л115 10 кВ->КТП-387 10/0.4 кВ->Ф2
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ->КТП-395 10/0.4 кВ
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ->ЗТП-53 10/0.4 кВ
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Л115 10 кВ->КТП-60 10/0.4 кВ->Ф1
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Гайове, Гагаріна, 1-7, 9-11, 13а, 14-17, 19-21, 42, 46, 54
Гайове, Шкільна, 1-2, 4, 6-7, 7А, 14, 19А, 24, 25А, 26-27
|Л115 10 кВ->КТП-89 10/0.4 кВ->Ф2
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Шарівка, Молодіжна, 1, 3, 5, 7, 16
Шарівка, Молодіжний провулок, 4
Шарівка, Пушкіна, 5
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ->КТП-463 10/0.4 кВ
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Гайове, Шкільна, 1а
|Л115 10 кВ->КТП-60 10/0.4 кВ->Ф2
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Гайове, Вишнева, 1-4, 6, 8-14, 16, 16а, 18, 21, 24-30, 32, 35, 37, 39, 41
Гайове, Гагаріна, 8, 12, 18, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 50, 52
Гайове, Дружби, 1-8, 10, 12
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ->КТП-58 10/0.4 кВ
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Гайове, Шкільна, 4, 7, 8А, 20
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ->КТП-61 10/0.4 кВ
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Гайове, Пятихатки, 2, 2А, 3, 5-7, 10, 10А, 11, 13, 13А, 14, 17, 21А, 25
|Л115 10 кВ->КТП-58 10/0.4 кВ->Ф1
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Гайове, Шкільна, 4, 7, 8А, 20
|Л852 35 кВ->ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Гайове, Вишнева, 1-4, 6, 8-14, 16, 16а, 18, 21, 24-30, 32, 35, 37, 39, 41
Гайове, Гагаріна, 1-12, 13а, 14-22, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54
Гайове, Дружби, 1-8, 10, 12
Гайове, Пятихатки, 2, 2А, 3, 5-7, 10, 10А, 11, 13, 13А, 14, 17, 21А, 25
Гайове, Шкільна, 1, 1а, 2, 4, 6-7, 7А, 8А, 14, 19А, 20, 24, 25А, 26-27
Квітневе, Гоголя, 2, 6, 8, 10, 12, 14-15
Квітневе, Зелена, 1, 1А, 2, 2А, 5, 7, 11-12, 14, 14А, 15, 15а, 17-19, 22, 25, 28-29, 31-32, 37, 39, 44, 44А, 54а, 55-56, 66-68, 73
Квітневе, Миру, 1-4, 4а, 5-7, 9-14, 14А, 15, 15А, 16-18, 20, 22
Квітневе, пров. Миру, 18
Квітневе, пров.Зелений, 1, 4-6
Квітневе, пров.Миру, 1, 4-5, 7, 9-10, 12, 16, 18
Квітневе, Степова, 2, 4, 6-8, 10, 13, 15-17, 19
Шарівка, Зелена, 1, 1а, 2-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Шарівка, Зелений, 1, 1а, 2-5, 7, 7а, 9, 11, 13
Шарівка, Лісова, 1-6, 8-9, 11, 13
Шарівка, Ломоносова, 1, 9, 11, 17, 35, 37, 47
Шарівка, Миру, 1-10, 12-19, 24
Шарівка, Мічуріна, 2, 4, 6, 8
Шарівка, Молодіжна, 1, 3, 5, 7, 16
Шарівка, Молодіжний провулок, 2, 4
Шарівка, Новопразька, 1, 3-4, 6, 6а, 11, 13, 15, 17, 21, 21А
Шарівка, Привокзальна, 2-11, 13-14, 16-31, 32а, 34, 36
Шарівка, пров.Миру, 1, 4, 6
Шарівка, Пушкіна, 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53
Шарівка, Садова, 1-18, 20-39, 41-43, 45
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ->ЗТП-52 10/0.4 кВ
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Л115 10 кВ->КТП-59 10/0.4 кВ->Ф1
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Л115 10 кВ->КТП-50 10/0.4 кВ->Ф2
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Шарівка, Лісова, 1-6, 8-9, 11, 13
Шарівка, Миру, 1-9, 12-19, 24
Шарівка, Молодіжний провулок, 2
Шарівка, Новопразька, 4
Шарівка, пров.Миру, 1, 4, 6
|Л115 10 кВ->КТП-89 10/0.4 кВ->Ф1
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ->КТП-50 10/0.4 кВ
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Шарівка, Лісова, 1-6, 8-9, 11, 13
Шарівка, Ломоносова, 37
Шарівка, Миру, 1-10, 12-19, 24
Шарівка, Молодіжний провулок, 2
Шарівка, Новопразька, 1, 3-4, 6, 6а, 11, 13, 15, 17, 21, 21А
Шарівка, пров.Миру, 1, 4, 6
|Л115 10 кВ->КТП-61 10/0.4 кВ->Ф1
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Гайове, Пятихатки, 2, 2А, 3, 5-7, 10, 10А, 11, 13, 13А, 14, 17, 21А, 25
|Л115 10 кВ->КТП-50 10/0.4 кВ->Ф1
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Шарівка, Новопразька, 1, 3-4, 6, 6а, 11, 13, 15, 17, 21, 21А
|Л115 10 кВ->КТП-55 10/0.4 кВ->Ф1
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Шарівка, Молодіжна, 1
Шарівка, Пушкіна, 1, 3, 53
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ->КТП-89 10/0.4 кВ
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Шарівка, Молодіжна, 1, 3, 5, 7, 16
Шарівка, Молодіжний провулок, 4
Шарівка, Пушкіна, 5
|Л115 10 кВ->КТП-387 10/0.4 кВ->Ф1
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Шарівка, Ломоносова, 1, 9, 11, 17, 35, 47
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ->КТП-581 10/0.4 кВ
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Шарівка, Мічуріна, 2, 4, 6, 8
Шарівка, Привокзальна, 2-11, 13-14, 16-31, 32а, 34, 36
Шарівка, Садова, 1-18, 20-39, 41-43, 45
|Л115 10 кВ->КТП-59 10/0.4 кВ->Ф2
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Л115 10 кВ->КТП-56 10/0.4 кВ->Ф1
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Шарівка, Зелена, 25
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ->КТП-60 10/0.4 кВ
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Гайове, Вишнева, 1-4, 6, 8-14, 16, 16а, 18, 21, 24-30, 32, 35, 37, 39, 41
Гайове, Гагаріна, 1-12, 13а, 14-22, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54
Гайове, Дружби, 1-8, 10, 12
Гайове, Шкільна, 1-2, 4, 6-7, 7А, 14, 19А, 24, 25А, 26-27
|Л115 10 кВ->КТП-56 10/0.4 кВ->Ф2
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Шарівка, Пушкіна, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ->КТП-59 10/0.4 кВ
|16.08.2021 09:00
|16.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|ПС Попельнастое 35/10 кВ->Л143 10 кВ->КТП-472 10/0.4 кВ
|17.08.2021 07:00
|17.08.2021 20:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Попельнасте, Перемоги, 44, 47-48, 49а, 52, 54, 56-57, 58а, 60, 62, 64-67, 67а, 69-71, 73-74, 76, 78, 82-83
|ПС Попельнастое 35/10 кВ->Л145 10 кВ->КТП-249 10/0.4 кВ
|17.08.2021 07:00
|17.08.2021 20:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Попельнасте, Лесі Українки, 1-2, 3а, 4-5, 5а, 6, 6а, 7-8, 10-12, 16-20, 20а, 22, 22а, 23-24
Попельнасте, Таврійська, 26, 29-31, 33, 35, 38-39, 39а, 40-43, 48-55, 55а, 56, 61-65
Попельнасте, Тиха, 2
|ПС Александровка 1Т 35/10 кВ->Л153 10 кВ->КТП-167 10/0.4 кВ
|17.08.2021 08:00
|17.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|16.07.2021
|Дівоче Поле, Гагаріна, 1-2, 4, 6, 8-16
Дівоче Поле, Зелена, 16, 55-61, 63-64, 66-67, 69-70
Дівоче Поле, Підгірна, 1, 18-19, 32, 45
Дівоче Поле, Чкалова, 1-10, 10а, 12, 14-15, 17-18, 20-21, 23-24, 28-30
Дівоче Поле, Шевченко, 10-12, 14, 14а, 15
|Л886 35 кВ->ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1121 10 кВ
|17.08.2021 09:00
|17.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Бутівське, Бутовська, 2, 6, 8, 10, 12
Бутівське, Житомирська, 1-25, 27-30, 32-46, 48-49, 49а, 50-54, 56-66, 68, 70
Бутівське, Калинівська, 1, 3, 5-11, 14
Бутівське, Квітнева, 4, 6, 8
Бутівське, Київська, 1-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
Бутівське, Миру, 8, 12, 16, 18
Бутівське, Молодіжна, 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Бутівське, Нагірна, 1, 3, 5-9, 11-12, 14-16
Бутівське, Польова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
Бутівське, Садова, 6, 8, 10, 12, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Бутівське, Шевченко, 2, 4, 6-9, 11-18
Бутівське, Шкільна, 1, 3, 5, 7
Занфірівка, Комарова, 4, 6-7
Занфірівка, Лісова, 1, 4-5, 9-10, 12-13, 16-19, 22, 25, 30, 34, 58
Занфірівка, Польова, 2-3, 5, 11
Занфірівка, Толбухіна, 16
|Л605/1 35 кВ->ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ
|17.08.2021 09:00
|17.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Куколівка, Берегова, 1-6, 8-9, 13-19
Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60-67, 68а, 69
Куколівка, Квітнева, 1, 1а, 2, 4-12, 12а, 13, 17, 19-21, 21А, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 32-33, 33а, 34-35, 35а, 36-39, 39а, 40-43, 46-48, 51, 54-56
Куколівка, Київська, 3-4, 4а, 5-6, 6а, 7, 7б, 8-10, 11а, 12, 12а, 13-14, 16-19, 21-34, 34а, 38, 39а, 40-42, 44-52, 54-58, 60, 61а, 64
Куколівка, Лугова, 3-4, 6, 8, 14-15, 15а, 17, 18а
Куколівка, Мира, 22
Куколівка, Миру, 1-2, 3а, 4, 7, 9, 11-17, 19, 21, 23, 27, 28а, 30, 32-34, 36-37, 40, 42-44
Куколівка, Молодіжна, 2-3, 3а, 4-9, 11-18, 19а, 20-22, 24-30, 31а, 32-38, 40, 40а, 41, 44, 46-47, 48а, 49-53, 55, 70
Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
Куколівка, Центральна, 2-3, 3а, 3б, 3в, 4а, 6-7, 9-16, 18-19, 21-23, 25-27, 27А, 28-30, 32, 32а, 33-34, 34а, 35-36, 38-39, 39а, 40-43, 45-50, 52-60, 62, 64, 64а, 65-69, 72-74, 76, 78, 80-81, 83, 85-88, 90-92, 94-96, 99, 101, 103-107, 112-113, 115-119, 122-124, 203
Куколівка, Щастя, 2, 2а, 3-12, 14-15
Олександрівка, Вишнева, 1-7, 7а, 8, 8а, 9-12, 14-15, 15а, 16-18, 20, 22-23, 25-26, 26а, 27-30, 30а, 31-39, 42, 45-49, 51-54, 57-60, 62, 64-70, 72-78, 80, 106
Олександрівка, Нова, 1
Олександрівка, Центральна, 3, 6, 13, 13а, 14-15, 17, 17а, 18, 21-22, 24-25, 27, 27а, 28-29, 31-35, 35а, 36-41, 43, 43а, 44, 44а, 45-51, 51а, 55-56, 58-59, 63, 67-70, 72-73, 79, 81, 81а, 84-85, 87-88, 90-92, 94-95, 98-106, 108
Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 7а, 9-10, 10А, 12-15, 15А, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 26-27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
Соново, Весела, 2, 5, 7, 11-19, 21-24, 25а, 26-30, 30а, 31, 34-35, 37-46, 49-51
Соново, Пайова, 1-3, 6, 8-11, 14-15, 15а, 16, 18, 20-21, 25-26, 30, 32, 32а, 33, 33а, 34-35, 37-39, 42, 55
|Л628 6 кВ->КТП-1069 6/0.4 кВ->Ф3
|17.08.2021 09:00
|17.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.07.2021
|Олександрія, Козацький шлях, 5
Олександрія, пров.Миколи Герасюти, 1, 33
Олександрія, пров.Михайла Іванова, 1, 1Г, 1Д, 2-14, 14А, 15-16, 18-24, 26-34, 36, 38, 40, 42
Олександрія, пров.Степняка-Кравчинського, 14
Олександрія, Франка, 1, 3-34, 34А, 35-39, 39А, 40-44, 44А, 45, 45А, 46-60, 60А, 61-66, 66А, 67-73, 73А, 74-79, 81А, 83, 85, 87, 87А, 87Б
|Л112 10 кВ->ЗТП-18 10/0.4 кВ->Ф1
|17.08.2021 09:00
|17.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|ПС Попельнастое 35/10 кВ->Л145 10 кВ->КТП-458 10/0.4 кВ
|18.08.2021 07:00
|18.08.2021 20:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Попельнасте, Таврійська, 1-2, 4, 6-7, 8А, 9-16, 18, 20, 22-24, 24а, 25
Попельнасте, Тиха, 2а
Попельнасте, Шевченка, 41-45, 50, 54, 73, 88, 99
|ПС Сахзавод 2Т 35/6 кВ->Л604 6 кВ->КТП-259 6/0.4 кВ
|18.08.2021 08:00
|18.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|16.07.2021
|Приютівка, Клубний, 1, 3, 5
Приютівка, Межева, 10, 16, 19-23, 25-31, 33-35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55
Приютівка, Набережна, 66, 72
Приютівка, Набережний, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 30
Приютівка, пров.Межевий, 1, 8, 18
Приютівка, Сонячна, 20
Приютівка, Шкільна, 10-14, 16-18, 20-21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61
|Л118 10 кВ->КТП-34 10/0.4 кВ->Ф1
|18.08.2021 09:00
|18.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Нова Прага, Пушкіна, 148-150, 152-156, 158-160, 162-163, 166-169, 172-179, 183, 186-187, 189-191, 193-195, 197-201
|Л628 6 кВ->КТП-1069 6/0.4 кВ->Ф3
|18.08.2021 09:00
|18.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.07.2021
|Олександрія, Козацький шлях, 5
Олександрія, пров.Миколи Герасюти, 1, 33
Олександрія, пров.Михайла Іванова, 1, 1Г, 1Д, 2-14, 14А, 15-16, 18-24, 26-34, 36, 38, 40, 42
Олександрія, пров.Степняка-Кравчинського, 14
Олександрія, Франка, 1, 3-34, 34А, 35-39, 39А, 40-44, 44А, 45, 45А, 46-60, 60А, 61-66, 66А, 67-73, 73А, 74-79, 81А, 83, 85, 87, 87А, 87Б
|Л161 10 кВ->КТП-344 10/0.4 кВ->Ф2
|18.08.2021 09:00
|18.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Протопопівка, Клубний пров., 2б, 4, 6
Протопопівка, Фермерська, 14-26, 28, 31-35, 38-41, 43-44, 46-58, 61, 63, 65-66
|Л132 10 кВ->КТП-210 10/0.4 кВ->Ф1
|18.08.2021 09:00
|18.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.07.2021
|Першотравневе, Гагаріна, 1, 3-4, 4А, 5, 6А, 7-10, 13-15, 15А, 16
|ПС Попельнастое 35/10 кВ->Л143 10 кВ->КТП-322 10/0.4 кВ
|19.08.2021 07:00
|19.08.2021 20:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Попельнасте, Перемоги, 1, 3-4, 6, 9, 11-14, 16-17, 17а, 18, 20, 22-24, 26, 26а, 28-29, 32-39, 41-43, 57, 63
|ПС Попельнастое 35/10 кВ->Л145 10 кВ->КТП-249 10/0.4 кВ
|19.08.2021 07:00
|19.08.2021 20:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Попельнасте, Лесі Українки, 1-2, 3а, 4-5, 5а, 6, 6а, 7-8, 10-12, 16-20, 20а, 22, 22а, 23-24
Попельнасте, Таврійська, 26, 29-31, 33, 35, 38-39, 39а, 40-43, 48-55, 55а, 56, 61-65
Попельнасте, Тиха, 2
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ
|19.08.2021 08:00
|19.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|16.07.2021
|Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 7а, 13
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
|Л605/1 35 кВ->ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ
|19.08.2021 09:00
|19.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Куколівка, Берегова, 1-6, 8-9, 13-19
Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60-67, 68а, 69
Куколівка, Квітнева, 1, 1а, 2, 4-12, 12а, 13, 17, 19-21, 21А, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 32-33, 33а, 34-35, 35а, 36-39, 39а, 40-43, 46-48, 51, 54-56
Куколівка, Київська, 3-4, 4а, 5-6, 6а, 7, 7б, 8-10, 11а, 12, 12а, 13-14, 16-19, 21-34, 34а, 38, 39а, 40-42, 44-52, 54-58, 60, 61а, 64
Куколівка, Лугова, 3-4, 6, 8, 14-15, 15а, 17, 18а
Куколівка, Мира, 22
Куколівка, Миру, 1-2, 3а, 4, 7, 9, 11-17, 19, 21, 23, 27, 28а, 30, 32-34, 36-37, 40, 42-44
Куколівка, Молодіжна, 2-3, 3а, 4-9, 11-18, 19а, 20-22, 24-30, 31а, 32-38, 40, 40а, 41, 44, 46-47, 48а, 49-53, 55, 70
Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
Куколівка, Центральна, 2-3, 3а, 3б, 3в, 4а, 6-7, 9-16, 18-19, 21-23, 25-27, 27А, 28-30, 32, 32а, 33-34, 34а, 35-36, 38-39, 39а, 40-43, 45-50, 52-60, 62, 64, 64а, 65-69, 72-74, 76, 78, 80-81, 83, 85-88, 90-92, 94-96, 99, 101, 103-107, 112-113, 115-119, 122-124, 203
Куколівка, Щастя, 2, 2а, 3-12, 14-15
Олександрівка, Вишнева, 1-7, 7а, 8, 8а, 9-12, 14-15, 15а, 16-18, 20, 22-23, 25-26, 26а, 27-30, 30а, 31-39, 42, 45-49, 51-54, 57-60, 62, 64-70, 72-78, 80, 106
Олександрівка, Нова, 1
Олександрівка, Центральна, 3, 6, 13, 13а, 14-15, 17, 17а, 18, 21-22, 24-25, 27, 27а, 28-29, 31-35, 35а, 36-41, 43, 43а, 44, 44а, 45-51, 51а, 55-56, 58-59, 63, 67-70, 72-73, 79, 81, 81а, 84-85, 87-88, 90-92, 94-95, 98-106, 108
Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 7а, 9-10, 10А, 12-15, 15А, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 26-27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
Соново, Весела, 2, 5, 7, 11-19, 21-24, 25а, 26-30, 30а, 31, 34-35, 37-46, 49-51
Соново, Пайова, 1-3, 6, 8-11, 14-15, 15а, 16, 18, 20-21, 25-26, 30, 32, 32а, 33, 33а, 34-35, 37-39, 42, 55
|ПС Сахзавод 2Т 35/6 кВ->Л604 6 кВ->КТП-377 6/0.4 кВ
|19.08.2021 09:00
|19.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Приютівка, Зарічна, 2, 4, 6, 8, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 52
Приютівка, Межева, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17
Приютівка, Миру, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15-18, 18а, 19-23, 23а, 24-40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
Приютівка, Молодіжна, 1-5, 7-13, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
Приютівка, Надії, 1а, 1б, 2, 2а, 3-11, 13-16, 20
Приютівка, пров.Межевий, 3-5, 7, 9-10, 12-17, 19, 21, 23, 25
Приютівка, пров.Надії, 2
Приютівка, Сонячна, 1-19, 21-32, 34-50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л627 6 кВ->КТП-1119 6/0.4 кВ
|19.08.2021 09:00
|19.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.07.2021
|Олександрія, Абрикосова, 10
Олександрія, Богдана Хмельницького, 107, 109, 111, 113, 115, 117-136, 138, 140, 142, 144, 146
Олександрія, Василя Сухомлинського, 28, 30, 32
Олександрія, Григорія Логвина, 91, 93, 95, 97-132, 134
Олександрія, Знам’янська, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 179, 181, 185
Олександрія, Київська, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104-113, 115, 117, 119, 121, 123, 125
Олександрія, пл.Павла Корчагіна, 1-20, 22
Олександрія, Флотська, 2-9, 11, 13-16, 16А, 17, 19, 21
Олександрія, Ціолковського, 1-19, 22, 24
|Л117 10 кВ->КТП-17 10/0.4 кВ->Ф1
|19.08.2021 09:00
|19.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.07.2021
|Лозуватка, Конєва, 25, 30
Лозуватка, пров.Степовий, 8
Лозуватка, Садова, 12, 14
Лозуватка, Шкільна, 1
Лозуватка, Ягідна, 4-6, 6а, 10, 12, 15-16, 20, 22, 26
|ПС Попельнастое 35/10 кВ->Л145 10 кВ->КТП-457 10/0.4 кВ
|20.08.2021 07:00
|20.08.2021 20:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Попельнасте, Жовтоводська, 1-7, 7а, 8-12, 14, 15а, 16, 19-21, 23
|ПС Сахзавод 2Т 35/6 кВ->Л604 6 кВ->КТП-120 6/0.4 кВ
|20.08.2021 08:00
|20.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|16.07.2021
|Приютівка, Гоголя, 1-2, 4-5, 7-14, 16, 16а, 17, 17а, 18, 20-27, 29-30, 32, 34, 36, 38
Приютівка, Залізнична, 1, 3, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 37а, 39, 43, 45
Приютівка, Затишна, 1-5, 5а, 6-8, 10, 12, 14
Приютівка, Набережна, 1-5, 6а, 7-10, 12-32, 34-40, 40а, 41-48, 50-65, 67-69, 71, 73
Приютівка, Олександрійська, 1, 3-4, 4а, 5-16, 18-20, 22, 24, 26а, 27-31, 33-35, 38, 40, 42
Приютівка, Олександрійський пров., 2, 4-8, 10
Приютівка, Привокзальна, 11, 13, 15
Приютівка, Привокзальний пров., 1-12, 13а
Приютівка, Робоча, 1-2, 3а, 5, 7, 9-25, 25а, 26-27, 29-31, 31а, 34-37, 39, 41-42, 44, 46, 48, 50-51, 53-54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80
|Л1103 10 кВ->КТП-77 10/0.4 кВ->Ф2
|20.08.2021 09:00
|20.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.07.2021
|Головківка, Озерна, 1, 5-6, 8, 13, 15-16, 19, 23-25, 27, 30-36, 38-39
|Л628 6 кВ->КТП-1069 6/0.4 кВ->Ф2
|20.08.2021 09:00
|20.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.07.2021
|Олександрія, Бойківська, 1-2
Олександрія, Козацький шлях, 7, 9, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23А, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51
Олександрія, пров.Степняка-Кравчинського, 1-13, 15, 17, 19, 21
|ПС Сахзавод 2Т 35/6 кВ->Л604 6 кВ->КТП-377 6/0.4 кВ
|20.08.2021 09:00
|20.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Приютівка, Зарічна, 2, 4, 6, 8, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 52
Приютівка, Межева, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17
Приютівка, Миру, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15-18, 18а, 19-23, 23а, 24-40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
Приютівка, Молодіжна, 1-5, 7-13, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
Приютівка, Надії, 1а, 1б, 2, 2а, 3-11, 13-16, 20
Приютівка, пров.Межевий, 3-5, 7, 9-10, 12-17, 19, 21, 23, 25
Приютівка, пров.Надії, 2
Приютівка, Сонячна, 1-19, 21-32, 34-50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ
|20.08.2021 09:00
|20.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 7а, 13
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-263 10/0.4 кВ
|20.08.2021 09:00
|20.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Червоний Поділ, Перемоги, 17
Червоний Поділ, Подол, 1, 2А, 3А, 4А, 6А, 7А, 8, 9А
|Л616Р 6 кВ->ЗТП-1106 1Т 6/0.4 кВ->Ф8
|21.08.2021 09:00
|21.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|25.06.2021
|Олександрія, Братська, 31, 33, 41А
Олександрія, Григорія Усика, 69, 71
Олександрія, Діброви, 40, 42
Олександрія, пров.Якова Шахунянца, 1-5, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23
|ПС Краснокаменка 2Т 35/10 кВ->Л135 10 кВ->КТП-419 10/0.4 кВ
|25.08.2021 09:00
|25.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Червона Кам’янка, Захарченко, 2-7, 11-12, 14-17, 18а, 19-23, 25-26, 27а, 29, 34-36, 39, 41, 43-46, 50-51, 53, 55-57, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 70, 82
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1427 6/0.4 кВ
|25.08.2021 09:00
|25.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Л628 6 кВ->КТП-1068 6/0.4 кВ->Ф3
|25.08.2021 09:00
|25.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Козацький шлях, 83, 85
Олександрія, пров.Курганський, 1-2
Олександрія, пров.Пугачова, 1
Олександрія, пров.Разіна, 1-2
Олександрія, Червона, 1, 1А, 3, 3а, 4-5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37-39, 41, 43, 45, 47, 49, 51
Олександрія, Яблунева, 26
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->ЗТП-1031 6/0.4 кВ
|25.08.2021 09:00
|25.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Л-607/1 35 кВ->ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ
|25.08.2021 09:00
|25.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, 2-го Українського фронту, 1-5, 5А, 6-15, 15А, 16-22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Олександрія, Богдана Хмельницького, 20, 25-49, 51-56, 58
Олександрія, Бойківська, 1-3, 5, 7, 9-11, 11А, 12-29, 31-42, 42А, 43-44, 44А, 45-51, 51А, 52, 52А, 53А, 54, 54А, 55-56, 56А, 56Б, 57-62, 62А, 63, 65, 65А, 67, 69
Олександрія, Верхньо-Головківська, 1-3, 3А, 5-17, 17 корп.1, 18-51, 51А, 52-71, 71А, 72, 74-78, 80-100, 100А, 101-109, 109А, 110-115, 115А, 116-117, 117А, 118-133, 133А, 134-136, 136А, 137-141, 141А, 142-146, 146А, 147-148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 162А
Олександрія, Виноградна, 1-3, 3А, 3Б, 3Г, 3Д, 4-5, 5А, 5Б, 5В, 6-22, 24, 26
Олександрія, Вище-Празька, 1-13, 13А, 14-25, 25А, 26-30, 30А, 31-36, 36А, 37-42, 42А, 43-60, 62-72, 72А, 73-81, 83, 83А, 84-97, 97А, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112
Олександрія, Войнівська, 1-2, 2В, 2Г, 2д, 3-7, 7А, 8, 8А, 9-11, 11А, 11б, 12-14, 14а, 15-18, 20, 22, 24, 24А, 26А, 26Е, 28, 28А, 28В, 32
Олександрія, Григорія Волкова, 1-2, 2д, 3, 3А, 4-12, 12А, 12Б, 13, 14А, 15-21, 23
Олександрія, Григорія Логвина, 13-15, 17-21, 24-25, 25 корп.1, 25А, 26-41, 41А, 42-50, 50А, 51-55, 59, 61, 63
Олександрія, Григорія Сковороди, 1, 1 корп.1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91А, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123
Олександрія, Димитрова СГТ ~ФЕД~, 509
Олександрія, Знам’янська, 1-3, 3А, 3Б, 4-9, 11-14, 16, 16А, 17-31, 33, 35-37, 39, 41, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83
Олександрія, Іванівська, 1, 1А, 2-8, 8А, 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 19, 21
Олександрія, Київська, 19-26, 26/1, 27, 29-48, 50-55, 57
Олександрія, Козацький шлях, 1-3, 5-11, 11А, 12-18, 18А, 19-22, 23А, 24-42, 44, 46-52, 54-70, 70А, 71-76, 76А, 77-79, 79А, 80-81, 81А, 82-86, 88, 90, 92, 94, 96, 98
Олександрія, Леоніда Чернова, 1-50, 52-53, 53а, 53б, 54-71, 73, 73А, 74-83, 83А, 84-108, 110-112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 138, 140а
Олександрія, Нагорна, 127, 129, 131, 133, 135, 143, 145
Олександрія, Нижче-Польова, 1-4, 4А, 5-17, 18А, 19-25, 25А, 27-32, 32А, 33-47, 48А, 49, 51-74, 74А, 75-84, 84А, 85-89, 90А, 91-92, 92А, 93, 93А, 94-95, 95А, 96-126, 126А, 128, 130, 132, 134
Олександрія, Олександрійська, 1-47, 47А, 48-60, 62, 64
Олександрія, Олексія Скічка, 2-27, 27А, 28-33, 35, 37-83, 83А, 84-95, 98-157, 157А, 158-164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180
Олександрія, Осіння, 1, 3, 21, 23, 29, 37, 47, 49, 52, 54, 56, 63, 65, 71, 75-77, 99
Олександрія, Петра Маркова, 1, 1А, 1Б, 2, 4-7, 9-10, 15
Олександрія, Польова, 1, 1А, 2-9, 9А, 10-14, 16-18, 20, 22-28, 30, 32, 34, 36-38, 40, 42, 44, 46, 48, 48А, 48Б, 48В, 48Д, 48Е, 50, 52, 54, 56а, 58, 60, 74, 74А, 80
Олександрія, пров.Академіка Павлова, 1-4, 4А, 4Б, 5-12, 12А, 13-22, 22А, 23-33, 36, 57, 59, 61, 63
Олександрія, пров.Вересневий, 1-7
Олександрія, пров.Володимира Груші, 1-2, 4, 4А
Олександрія, пров.Знам’янський, 2-3, 79
Олександрія, пров.Івана Богуна, 11-23, 23А, 24-36, 38-40, 42-43, 46, 48, 50-54, 56, 61-62, 64-70, 73-74, 76, 79, 81-82, 87-88, 90, 93-95, 98-99, 102
Олександрія, пров.Курганський, 1-2
Олександрія, пров.Леоніда Чернова, 1-8, 10
Олександрія, пров.Ломоносова, 1-7, 9, 11, 13
Олександрія, пров.Маяковского, 1-12, 14, 16, 18, 20, 22
Олександрія, пров.Миколи Герасюти, 1, 33
Олександрія, пров.Михайла Іванова, 1, 1Г, 1Д, 2-14, 14А, 15-16, 18-24, 26-34, 36, 38, 40, 42
Олександрія, пров.Нагорний, 2, 8, 10, 12, 14
Олександрія, пров.Олени Журливої, 1-20, 20А, 21-27, 29, 31, 33
Олександрія, пров.Ольги Березняк, 1, 1А, 3, 5а, 7, 216, 502Д, 511Д
Олександрія, пров.Павла Доцуги, 1-11, 13, 15
Олександрія, пров.Польовий, 7-8, 10, 12, 16, 20, 26
Олександрія, пров.Пугачова, 1
Олександрія, пров.Разіна, 1-2, 2А, 3, 5
Олександрія, пров.Сергія Солопа, 1, 3, 3А, 3Б, 4-5, 5А, 6-7, 9, 11, 13
Олександрія, пров.Сергія Тюленіна, 1-3, 5-9
Олександрія, пров.Степняка-Кравчинського, 1-15, 17, 19, 21
Олександрія, пров.Суворова, 1, 1А, 2-3, 3А, 4-11, 13-21, 21А, 22-25, 25А, 26-29, 31-33, 35, 35А, 36-38, 40, 42, 44, 46, 48
Олександрія, пров.Таврійський, 1-6, 8, 9А, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
Олександрія, пров.Цеглянокаменярський, 2-5, 7, 7А, 8-10, 10А, 11-12
Олександрія, Ровенська, 1, 1А, 2-6, 6А, 7-11, 11А, 12-14, 14А, 15-24, 26, 28
Олександрія, Тургенєва, 1, 1А, 2, 4, 5в, 6-7, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 9-17
Олександрія, Франка, 1, 3-34, 34А, 35-39, 39А, 40-44, 44А, 45, 45А, 46-60, 60А, 61-66, 66А, 67-73, 73А, 74-80, 81А, 82-87, 87А, 87Б, 88-92, 94-108, 108А, 109-111, 111А, 112-113, 113А, 114, 116-117, 117А, 118-120, 122, 122А, 123-133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149
Олександрія, Червона, 1, 1А, 3, 3а, 4-5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37-39, 41, 43, 45, 47, 49, 51
Олександрія, Яблунева, 1-2, 2А, 3-8, 8А, 9-21, 21А, 22, 22а, 23-24, 24А, 25-28, 28А, 29-33, 33А, 34-42, 43А, 44-54
Олександрія, Ярочинська, 1-13, 15-18, 20, 22, 24, 26, 28
|Л605/1 35 кВ->ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ
|25.08.2021 09:00
|25.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Куколівка, Берегова, 1-6, 8-9, 13-19
Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60-67, 68а, 69
Куколівка, Квітнева, 1, 1а, 2, 4-12, 12а, 13, 17, 19-21, 21А, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 32-33, 33а, 34-35, 35а, 36-39, 39а, 40-43, 46-48, 51, 54-56
Куколівка, Київська, 3-4, 4а, 5-6, 6а, 7, 7б, 8-10, 11а, 12, 12а, 13-14, 16-19, 21-34, 34а, 38, 39а, 40-42, 44-52, 54-58, 60, 61а, 64
Куколівка, Лугова, 3-4, 6, 8, 14-15, 15а, 17, 18а
Куколівка, Мира, 22
Куколівка, Миру, 1-2, 3а, 4, 7, 9, 11-17, 19, 21, 23, 27, 28а, 30, 32-34, 36-37, 40, 42-44
Куколівка, Молодіжна, 2-3, 3а, 4-9, 11-18, 19а, 20-22, 24-30, 31а, 32-38, 40, 40а, 41, 44, 46-47, 48а, 49-53, 55, 70
Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
Куколівка, Центральна, 2-3, 3а, 3б, 3в, 4а, 6-7, 9-16, 18-19, 21-23, 25-27, 27А, 28-30, 32, 32а, 33-34, 34а, 35-36, 38-39, 39а, 40-43, 45-50, 52-60, 62, 64, 64а, 65-69, 72-74, 76, 78, 80-81, 83, 85-88, 90-92, 94-96, 99, 101, 103-107, 112-113, 115-119, 122-124, 203
Куколівка, Щастя, 2, 2а, 3-12, 14-15
Олександрівка, Вишнева, 1-7, 7а, 8, 8а, 9-12, 14-15, 15а, 16-18, 20, 22-23, 25-26, 26а, 27-30, 30а, 31-39, 42, 45-49, 51-54, 57-60, 62, 64-70, 72-78, 80, 106
Олександрівка, Нова, 1
Олександрівка, Центральна, 3, 6, 13, 13а, 14-15, 17, 17а, 18, 21-22, 24-25, 27, 27а, 28-29, 31-35, 35а, 36-41, 43, 43а, 44, 44а, 45-51, 51а, 55-56, 58-59, 63, 67-70, 72-73, 79, 81, 81а, 84-85, 87-88, 90-92, 94-95, 98-106, 108
Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 7а, 9-10, 10А, 12-15, 15А, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 26-27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
Соново, Весела, 2, 5, 7, 11-19, 21-24, 25а, 26-30, 30а, 31, 34-35, 37-46, 49-51
Соново, Пайова, 1-3, 6, 8-11, 14-15, 15а, 16, 18, 20-21, 25-26, 30, 32, 32а, 33, 33а, 34-35, 37-39, 42, 55
|Л628 6 кВ->КТП-1069 6/0.4 кВ->Ф3
|25.08.2021 09:00
|25.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Козацький шлях, 5
Олександрія, пров.Миколи Герасюти, 1, 33
Олександрія, пров.Михайла Іванова, 1, 1Г, 1Д, 2-14, 14А, 15-16, 18-24, 26-34, 36, 38, 40, 42
Олександрія, пров.Степняка-Кравчинського, 14
Олександрія, Франка, 1, 3-34, 34А, 35-39, 39А, 40-44, 44А, 45, 45А, 46-60, 60А, 61-66, 66А, 67-73, 73А, 74-79, 81А, 83, 85, 87, 87А, 87Б
|Л628 6 кВ->КТП-1010А 6/0.4 кВ->Ф3
|25.08.2021 09:00
|25.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Франка, 80, 82, 84, 86, 88, 90-91, 95-108, 108А, 109-111, 111А, 112-113, 113А, 114, 116-117, 117А, 118-119, 122-131, 133, 135, 137, 139, 141, 147, 149
|Л628 6 кВ->КТП-1010А 6/0.4 кВ->Ф2
|25.08.2021 09:00
|25.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Бойківська, 3, 5, 7, 9-11, 11А, 12-29, 31, 33, 35
Олександрія, Козацький шлях, 81, 81А
Олександрія, пров.Суворова, 1, 1А, 2-3, 3А, 4-11, 13-21, 21А, 22-25, 25А, 26-29, 31-33, 35, 35А, 36-38, 40, 42, 44, 46, 48
Олександрія, Франка, 89-90, 92, 94, 99, 120, 122А, 143, 145
Олександрія, Яблунева, 1-2, 2А
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1069 6/0.4 кВ
|25.08.2021 09:00
|25.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Бойківська, 1-2
Олександрія, Козацький шлях, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23А, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51
Олександрія, пров.Миколи Герасюти, 1, 33
Олександрія, пров.Михайла Іванова, 1, 1Г, 1Д, 2-14, 14А, 15-16, 18-24, 26-34, 36, 38, 40, 42
Олександрія, пров.Степняка-Кравчинського, 1-15, 17, 19, 21
Олександрія, Франка, 1, 3-34, 34А, 35-39, 39А, 40-44, 44А, 45, 45А, 46-60, 60А, 61-66, 66А, 67-73, 73А, 74-79, 81А, 83, 85, 87, 87А, 87Б
|Л628 6 кВ->КТП-1069 6/0.4 кВ->Ф2
|25.08.2021 09:00
|25.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Бойківська, 1-2
Олександрія, Козацький шлях, 7, 9, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23А, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51
Олександрія, пров.Степняка-Кравчинського, 1-13, 15, 17, 19, 21
|Л628 6 кВ->КТП-1010А 6/0.4 кВ->Ф4
|25.08.2021 09:00
|25.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Бойківська, 32, 34, 36-42, 42А, 43-44, 44А, 45-51, 51А, 52, 52А, 53А, 54, 54А, 55-56, 56А, 56Б, 57-62, 62А, 63, 65, 65А, 67, 69
Олександрія, пров.Ольги Березняк, 1, 1А, 3, 5а, 7, 216, 502Д, 511Д
Олександрія, Франка, 132
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1068 6/0.4 кВ
|25.08.2021 09:00
|25.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Димитрова СГТ ~ФЕД~, 509
Олександрія, Козацький шлях, 83, 85
Олександрія, пров.Курганський, 1-2
Олександрія, пров.Пугачова, 1
Олександрія, пров.Разіна, 1-2, 2А, 3, 5
Олександрія, Червона, 1, 1А, 3, 3а, 4-5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37-39, 41, 43, 45, 47, 49, 51
Олександрія, Яблунева, 3-8, 8А, 9-21, 21А, 22, 22а, 23-24, 24А, 25-28, 28А, 29-33, 33А, 34-42, 43А, 44-54
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1010А 6/0.4 кВ
|25.08.2021 09:00
|25.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Бойківська, 3, 5, 7, 9-11, 11А, 12-29, 31-42, 42А, 43-44, 44А, 45-51, 51А, 52, 52А, 53А, 54, 54А, 55-56, 56А, 56Б, 57-62, 62А, 63, 65, 65А, 67, 69
Олександрія, Козацький шлях, 81, 81А
Олександрія, пров.Ольги Березняк, 1, 1А, 3, 5а, 7, 216, 502Д, 511Д
Олександрія, пров.Суворова, 1, 1А, 2-3, 3А, 4-11, 13-21, 21А, 22-25, 25А, 26-29, 31-33, 35, 35А, 36-38, 40, 42, 44, 46, 48
Олександрія, Франка, 80, 82, 84, 86, 88-92, 94-108, 108А, 109-111, 111А, 112-113, 113А, 114, 116-117, 117А, 118-120, 122, 122А, 123-133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149
Олександрія, Яблунева, 1-2, 2А
|Л628 6 кВ->ЗТП-1167 2Т 6/0.4 кВ->Ф5
|25.08.2021 09:00
|25.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Нагорна, 127, 129, 131, 133, 135
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->ЗТП-1167 2Т 6/0.4 кВ
|25.08.2021 09:00
|25.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Нагорна, 127, 129, 131, 133, 135
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->ЗТП-1167 1Т 6/0.4 кВ
|25.08.2021 09:00
|25.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Л628 6 кВ->КТП-1068 6/0.4 кВ->Ф2
|25.08.2021 09:00
|25.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Олександрія, Димитрова СГТ ~ФЕД~, 509
Олександрія, пров.Разіна, 2А, 3, 5
Олександрія, Яблунева, 3-8, 8А, 9-21, 21А, 22, 22а, 23-24, 24А, 25, 27-28, 28А, 29-33, 33А, 34-42, 43А, 44-54
|ПС Сахзавод 2Т 35/6 кВ->Л604 6 кВ->КТП-377 6/0.4 кВ
|25.08.2021 09:00
|25.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Приютівка, Зарічна, 2, 4, 6, 8, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 52
Приютівка, Межева, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17
Приютівка, Миру, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15-18, 18а, 19-23, 23а, 24-40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
Приютівка, Молодіжна, 1-5, 7-13, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
Приютівка, Надії, 1а, 1б, 2, 2а, 3-11, 13-16, 20
Приютівка, пров.Межевий, 3-5, 7, 9-10, 12-17, 19, 21, 23, 25
Приютівка, пров.Надії, 2
Приютівка, Сонячна, 1-19, 21-32, 34-50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
|Л628 6 кВ->КТП-1069 6/0.4 кВ->Ф2
|25.08.2021 09:00
|25.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.07.2021
|Олександрія, Бойківська, 1-2
Олександрія, Козацький шлях, 7, 9, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23А, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51
Олександрія, пров.Степняка-Кравчинського, 1-13, 15, 17, 19, 21
|Л628 6 кВ->КТП-1069 6/0.4 кВ->Ф3
|26.08.2021 09:00
|26.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.07.2021
|Олександрія, Козацький шлях, 5
Олександрія, пров.Миколи Герасюти, 1, 33
Олександрія, пров.Михайла Іванова, 1, 1Г, 1Д, 2-14, 14А, 15-16, 18-24, 26-34, 36, 38, 40, 42
Олександрія, пров.Степняка-Кравчинського, 14
Олександрія, Франка, 1, 3-34, 34А, 35-39, 39А, 40-44, 44А, 45, 45А, 46-60, 60А, 61-66, 66А, 67-73, 73А, 74-79, 81А, 83, 85, 87, 87А, 87Б
|ПС Сахзавод 2Т 35/6 кВ->Л604 6 кВ->КТП-377 6/0.4 кВ
|26.08.2021 09:00
|26.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Приютівка, Зарічна, 2, 4, 6, 8, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 52
Приютівка, Межева, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17
Приютівка, Миру, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15-18, 18а, 19-23, 23а, 24-40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
Приютівка, Молодіжна, 1-5, 7-13, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
Приютівка, Надії, 1а, 1б, 2, 2а, 3-11, 13-16, 20
Приютівка, пров.Межевий, 3-5, 7, 9-10, 12-17, 19, 21, 23, 25
Приютівка, пров.Надії, 2
Приютівка, Сонячна, 1-19, 21-32, 34-50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
|Л132 10 кВ->КТП-210 10/0.4 кВ->Ф2
|26.08.2021 09:00
|26.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.07.2021
|Першотравневе, Ганнівка, 3А
Першотравневе, Першотравнева, 2, 6-10, 14-15
Першотравневе, Південна, 4
Першотравневе, Південний провулок, 6, 8
|ПС Александровка 1Т 35/10 кВ->Л153 10 кВ->КТП-168 10/0.4 кВ
|26.08.2021 09:00
|26.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|ПС Краснокаменка 2Т 35/10 кВ->Л135 10 кВ->КТП-419 10/0.4 кВ
|27.08.2021 09:00
|27.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Червона Кам’янка, Захарченко, 2-7, 11-12, 14-17, 18а, 19-23, 25-26, 27а, 29, 34-36, 39, 41, 43-46, 50-51, 53, 55-57, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 70, 82
|Л605/1 35 кВ->ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ
|27.08.2021 09:00
|27.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Куколівка, Берегова, 1-6, 8-9, 13-19
Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60-67, 68а, 69
Куколівка, Квітнева, 1, 1а, 2, 4-12, 12а, 13, 17, 19-21, 21А, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 32-33, 33а, 34-35, 35а, 36-39, 39а, 40-43, 46-48, 51, 54-56
Куколівка, Київська, 3-4, 4а, 5-6, 6а, 7, 7б, 8-10, 11а, 12, 12а, 13-14, 16-19, 21-34, 34а, 38, 39а, 40-42, 44-52, 54-58, 60, 61а, 64
Куколівка, Лугова, 3-4, 6, 8, 14-15, 15а, 17, 18а
Куколівка, Мира, 22
Куколівка, Миру, 1-2, 3а, 4, 7, 9, 11-17, 19, 21, 23, 27, 28а, 30, 32-34, 36-37, 40, 42-44
Куколівка, Молодіжна, 2-3, 3а, 4-9, 11-18, 19а, 20-22, 24-30, 31а, 32-38, 40, 40а, 41, 44, 46-47, 48а, 49-53, 55, 70
Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
Куколівка, Центральна, 2-3, 3а, 3б, 3в, 4а, 6-7, 9-16, 18-19, 21-23, 25-27, 27А, 28-30, 32, 32а, 33-34, 34а, 35-36, 38-39, 39а, 40-43, 45-50, 52-60, 62, 64, 64а, 65-69, 72-74, 76, 78, 80-81, 83, 85-88, 90-92, 94-96, 99, 101, 103-107, 112-113, 115-119, 122-124, 203
Куколівка, Щастя, 2, 2а, 3-12, 14-15
Олександрівка, Вишнева, 1-7, 7а, 8, 8а, 9-12, 14-15, 15а, 16-18, 20, 22-23, 25-26, 26а, 27-30, 30а, 31-39, 42, 45-49, 51-54, 57-60, 62, 64-70, 72-78, 80, 106
Олександрівка, Нова, 1
Олександрівка, Центральна, 3, 6, 13, 13а, 14-15, 17, 17а, 18, 21-22, 24-25, 27, 27а, 28-29, 31-35, 35а, 36-41, 43, 43а, 44, 44а, 45-51, 51а, 55-56, 58-59, 63, 67-70, 72-73, 79, 81, 81а, 84-85, 87-88, 90-92, 94-95, 98-106, 108
Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 7а, 9-10, 10А, 12-15, 15А, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 26-27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
Соново, Весела, 2, 5, 7, 11-19, 21-24, 25а, 26-30, 30а, 31, 34-35, 37-46, 49-51
Соново, Пайова, 1-3, 6, 8-11, 14-15, 15а, 16, 18, 20-21, 25-26, 30, 32, 32а, 33, 33а, 34-35, 37-39, 42, 55
|Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ->Ф1
|27.08.2021 09:00
|27.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Солов’ївка, 1-го Травня, 5
Солов’ївка, Шевченко, 53А
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-199 10/0.4 кВ
|27.08.2021 09:00
|27.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 9-10, 10А, 12, 14-15, 15А, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 26
|Л155 10 кВ->КТП-199 10/0.4 кВ->Ф1
|27.08.2021 09:00
|27.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 9-10, 10А, 12, 14-15, 15А, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 26
|Л852 35 кВ->ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л115 10 кВ
|27.08.2021 09:00
|27.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Гайове, Вишнева, 1-4, 6, 8-14, 16, 16а, 18, 21, 24-30, 32, 35, 37, 39, 41
Гайове, Гагаріна, 1-12, 13а, 14-22, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54
Гайове, Дружби, 1-8, 10, 12
Гайове, Пятихатки, 2, 2А, 3, 5-7, 10, 10А, 11, 13, 13А, 14, 17, 21А, 25
Гайове, Шкільна, 1, 1а, 2, 4, 6-7, 7А, 8А, 14, 19А, 20, 24, 25А, 26-27
Квітневе, Гоголя, 2, 6, 8, 10, 12, 14-15
Квітневе, Зелена, 1, 1А, 2, 2А, 5, 7, 11-12, 14, 14А, 15, 15а, 17-19, 22, 25, 28-29, 31-32, 37, 39, 44, 44А, 54а, 55-56, 66-68, 73
Квітневе, Миру, 1-4, 4а, 5-7, 9-14, 14А, 15, 15А, 16-18, 20, 22
Квітневе, пров. Миру, 18
Квітневе, пров.Зелений, 1, 4-6
Квітневе, пров.Миру, 1, 4-5, 7, 9-10, 12, 16, 18
Квітневе, Степова, 2, 4, 6-8, 10, 13, 15-17, 19
Шарівка, Зелена, 1, 1а, 2-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Шарівка, Зелений, 1, 1а, 2-5, 7, 7а, 9, 11, 13
Шарівка, Лісова, 1-6, 8-9, 11, 13
Шарівка, Ломоносова, 1, 9, 11, 17, 35, 37, 47
Шарівка, Миру, 1-10, 12-19, 24
Шарівка, Мічуріна, 2, 4, 6, 8
Шарівка, Молодіжна, 1, 3, 5, 7, 16
Шарівка, Молодіжний провулок, 2, 4
Шарівка, Новопразька, 1, 3-4, 6, 6а, 11, 13, 15, 17, 21, 21А
Шарівка, Привокзальна, 2-11, 13-14, 16-31, 32а, 34, 36
Шарівка, пров.Миру, 1, 4, 6
Шарівка, Пушкіна, 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53
Шарівка, Садова, 1-18, 20-39, 41-43, 45
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ
|27.08.2021 09:00
|27.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 7а, 13
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
|ПС Сахзавод 2Т 35/6 кВ->Л604 6 кВ->КТП-377 6/0.4 кВ
|27.08.2021 09:00
|27.08.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.07.2021
|Приютівка, Зарічна, 2, 4, 6, 8, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 52
Приютівка, Межева, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17
Приютівка, Миру, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15-18, 18а, 19-23, 23а, 24-40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
Приютівка, Молодіжна, 1-5, 7-13, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
Приютівка, Надії, 1а, 1б, 2, 2а, 3-11, 13-16, 20
Приютівка, пров.Межевий, 3-5, 7, 9-10, 12-17, 19, 21, 23, 25
Приютівка, пров.Надії, 2
Приютівка, Сонячна, 1-19, 21-32, 34-50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
|Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ->Ф2
|27.08.2021 09:00
|27.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Солов’ївка, 1-го Травня, 1
Солов’ївка, Квітнева, 7а, 13
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53
|Л628 6 кВ->КТП-1069 6/0.4 кВ->Ф3
|27.08.2021 09:00
|27.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.07.2021
|Олександрія, Козацький шлях, 5
Олександрія, пров.Миколи Герасюти, 1, 33
Олександрія, пров.Михайла Іванова, 1, 1Г, 1Д, 2-14, 14А, 15-16, 18-24, 26-34, 36, 38, 40, 42
Олександрія, пров.Степняка-Кравчинського, 14
Олександрія, Франка, 1, 3-34, 34А, 35-39, 39А, 40-44, 44А, 45, 45А, 46-60, 60А, 61-66, 66А, 67-73, 73А, 74-79, 81А, 83, 85, 87, 87А, 87Б
|ПС Войновка 2Т 35/10 кВ->Л196 10 кВ->КТП-356 10/0.4 кВ
|28.08.2021 09:00
|28.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Войнівка, Верхня, 1-2, 4-11, 11а, 14-17, 17а, 18-24, 24а, 25-26, 28, 28а, 29-30, 32-33
Войнівка, Користівська, 1
Войнівка, Кошового, 1-6, 6а, 7-9, 9а, 10-11, 12а, 13, 13а, 14а
Войнівка, Ломоносова, 1-4
Войнівка, Щаслива, 1, 1а, 2, 2а, 3-4, 4а, 5-6, 6а, 7, 7а, 8-11
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л131 10 кВ->КТП-440 10/0.4 кВ
|30.08.2021 09:00
|30.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Червона Кам’янка, Першотравнева, 1-11, 13-14, 16, 18-25, 27, 29, 31-34, 37-40, 42-45, 47-54, 56, 60, 62-65, 71-72, 76, 78, 81, 84, 86, 88, 90-92, 94, 100, 102, 104, 112, 116, 118, 120, 122, 124
|Л628 6 кВ->КТП-1069 6/0.4 кВ->Ф2
|30.08.2021 09:00
|30.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.07.2021
|Олександрія, Бойківська, 1-2
Олександрія, Козацький шлях, 7, 9, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23А, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51
Олександрія, пров.Степняка-Кравчинського, 1-13, 15, 17, 19, 21
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-210 10/0.4 кВ
|30.08.2021 09:00
|30.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.07.2021
|Першотравневе, Гагаріна, 1, 3-4, 4А, 5, 6А, 7-10, 13-15, 15А, 16
Першотравневе, Ганнівка, 3А
Першотравневе, Першотравнева, 2, 6-10, 14-15
Першотравневе, Південна, 4
Першотравневе, Південний провулок, 6, 8
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1069 6/0.4 кВ
|31.08.2021 09:00
|31.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.07.2021
|Олександрія, Бойківська, 1-2
Олександрія, Козацький шлях, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23А, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51
Олександрія, пров.Миколи Герасюти, 1, 33
Олександрія, пров.Михайла Іванова, 1, 1Г, 1Д, 2-14, 14А, 15-16, 18-24, 26-34, 36, 38, 40, 42
Олександрія, пров.Степняка-Кравчинського, 1-15, 17, 19, 21
Олександрія, Франка, 1, 3-34, 34А, 35-39, 39А, 40-44, 44А, 45, 45А, 46-60, 60А, 61-66, 66А, 67-73, 73А, 74-79, 81А, 83, 85, 87, 87А, 87Б
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л131 10 кВ->КТП-466 10/0.4 кВ
|31.08.2021 09:00
|31.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|16.07.2021
|Червона Кам’янка, Тараненка, 4, 6, 6а, 7, 9-13, 15-19, 19а, 23-24, 26-31, 33, 36, 39, 42, 44-49, 53-54, 57, 59, 62-63, 66-67, 71-73, 75, 77, 81, 83, 115
|Л605/1 35 кВ->ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ
|31.08.2021 09:00
|31.08.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|19.07.2021
|Куколівка, Берегова, 1-6, 8-9, 13-19
Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60-67, 68а, 69
Куколівка, Квітнева, 1, 1а, 2, 4-12, 12а, 13, 17, 19-21, 21А, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 32-33, 33а, 34-35, 35а, 36-39, 39а, 40-43, 46-48, 51, 54-56
Куколівка, Київська, 3-4, 4а, 5-6, 6а, 7, 7б, 8-10, 11а, 12, 12а, 13-14, 16-19, 21-34, 34а, 38, 39а, 40-42, 44-52, 54-58, 60, 61а, 64
Куколівка, Лугова, 3-4, 6, 8, 14-15, 15а, 17, 18а
Куколівка, Мира, 22
Куколівка, Миру, 1-2, 3а, 4, 7, 9, 11-17, 19, 21, 23, 27, 28а, 30, 32-34, 36-37, 40, 42-44
Куколівка, Молодіжна, 2-3, 3а, 4-9, 11-18, 19а, 20-22, 24-30, 31а, 32-38, 40, 40а, 41, 44, 46-47, 48а, 49-53, 55, 70
Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
Куколівка, Центральна, 2-3, 3а, 3б, 3в, 4а, 6-7, 9-16, 18-19, 21-23, 25-27, 27А, 28-30, 32, 32а, 33-34, 34а, 35-36, 38-39, 39а, 40-43, 45-50, 52-60, 62, 64, 64а, 65-69, 72-74, 76, 78, 80-81, 83, 85-88, 90-92, 94-96, 99, 101, 103-107, 112-113, 115-119, 122-124, 203
Куколівка, Щастя, 2, 2а, 3-12, 14-15
Олександрівка, Вишнева, 1-7, 7а, 8, 8а, 9-12, 14-15, 15а, 16-18, 20, 22-23, 25-26, 26а, 27-30, 30а, 31-39, 42, 45-49, 51-54, 57-60, 62, 64-70, 72-78, 80, 106
Олександрівка, Нова, 1
Олександрівка, Центральна, 3, 6, 13, 13а, 14-15, 17, 17а, 18, 21-22, 24-25, 27, 27а, 28-29, 31-35, 35а, 36-41, 43, 43а, 44, 44а, 45-51, 51а, 55-56, 58-59, 63, 67-70, 72-73, 79, 81, 81а, 84-85, 87-88, 90-92, 94-95, 98-106, 108
Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 7а, 9-10, 10А, 12-15, 15А, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 26-27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
Соново, Весела, 2, 5, 7, 11-19, 21-24, 25а, 26-30, 30а, 31, 34-35, 37-46, 49-51
Соново, Пайова, 1-3, 6, 8-11, 14-15, 15а, 16, 18, 20-21, 25-26, 30, 32, 32а, 33, 33а, 34-35, 37-39, 42, 55
|Л164 10 кВ->КТП-109 10/0.4 кВ->Ф3
|05.09.2021 09:00
|05.09.2021 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|16.07.2021
|Косівка, Садовий, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21
Косівка, Центральна, 1, 5-6, 9, 12, 14-15, 15а, 16-22, 24-25, 27, 29, 31-32, 34-40, 42, 44, 46