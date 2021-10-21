Відключення світла в Олександрії та районі на кінець жовтня (ГРАФІК)

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У третій декаді жовтня Олександрійський РЕМ планує провести планові відключення. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Відключення електропостачання будуть відбуватися за наступними адресами:

Назва енергооб’єкта Початок виконання робіт Закінчення виконання робіт Причина відключення (вид робіт) Примітка Дата оприлюднення на сайті
Л615 35 кВ->ПС Сахзавод 1Т 35/6 кВ->Л602 6 кВ 21.10.2021 09:00 21.10.2021 17:00 Плановий ремонт 09.09.2021
Войнівка, Абрикосова, 306
Войнівка, Войнівське шосе, 12
Войнівка, Дачний кооп ~Жовтень~, 2А, 4А, 6А, 8А, 10А, 12А, 16, 18, 20, 334
Войнівка, Клубнічна, 263
Войнівка, Тениста (СТ Жовтень), 14
Войнівка, Уютна, 355
Войнівка, Фруктова (СТ Жовтень), 23, 30-31
Олександрія, Фруктова (СТ Жовтень), 21
Приютівка, Войнівське шосе, 1а, 2, 2а, 3
ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л625 6 кВ->КТП-1123 6/0.4 кВ 21.10.2021 09:00 21.10.2021 15:00 Плановий ремонт 20.09.2021
Олександрія, Жуковського, 1-18, 20, 22, 24, 26
Олександрія, Миру, 1-7, 9
Олександрія, Нагорна, 1-11, 11А, 13-15, 15А, 16-19, 21-27, 29, 31, 33, 33А
Олександрія, пр.Будівельників, 1, 1А, 1Б, 2, 4, 6, 6А, 7-11, 13, 15
Олександрія, пров.Виборзький, 2, 4, 6, 8, 10-20, 22, 24, 26, 28
Олександрія, пров.Горіховий, 12
Олександрія, пров.Грабовського, 4, 6, 8, 10, 12
Олександрія, пров.Івана Сухинова, 1-2, 4, 6, 8
Олександрія, пров.Миколи Стрельцова, 2, 4, 6, 8, 10
Олександрія, Рєпіна, 1А, 2, 2А, 3-7, 7А, 8-12, 12А, 13-14, 16, 18
Олександрія, Толбухіна, 9, 11-14, 17А, 19-25, 27-35, 37, 39, 41-46, 48
Л141 10 кВ->КТП-244 10/0.4 кВ->Ф1 21.10.2021 09:00 21.10.2021 17:00 Плановий ремонт 20.09.2021
Попельнасте, Гагаріна, 2, 8, 8А, 9, 11, 14, 14А, 15, 17-18, 24-25, 25а, 27, 94
ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ 21.10.2021 09:00 21.10.2021 17:00 Плановий ремонт ПЛ-0,4кВ 20.09.2021
Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 7а, 13
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
ПС Сахзавод 2Т 35/6 кВ->Л604 6 кВ->КТП-259 6/0.4 кВ 21.10.2021 09:00 21.10.2021 17:00 Капітальний ремонт 21.09.2021
Приютівка, Клубний, 1, 3, 5
Приютівка, Межева, 10, 16, 19-23, 25-31, 33-35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55
Приютівка, Набережна, 66, 72
Приютівка, Набережний, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 30
Приютівка, пров.Межевий, 1, 8, 18
Приютівка, Сонячна, 20
Приютівка, Шкільна, 10-14, 16-18, 20-21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61
ПС Н-Александровка 1Т 35/10 кВ->Л161 10 кВ->КТП-13 10/0.4 кВ 21.10.2021 09:00 21.10.2021 17:00 Плановий ремонт приєднання 22.09.2021
Протопопівка, Клубна вул., 1-9, 11, 17
Протопопівка, Клубний пров., 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Протопопівка, Набережна, 1-10, 12-13, 15, 17-19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
Протопопівка, Набережний, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
Протопопівка, пров.Шевченка, 1
Протопопівка, Фермерська, 2-3, 5-8, 10-11, 13
Протопопівка, Шевченко, 2-8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24
Протопопівка, Шкільна, 1-2, 4, 4а
ПС Войновка 1Т 35/10 кВ->Л192 10 кВ->КТП-153 10/0.4 кВ 21.10.2021 09:00 21.10.2021 17:00 Плановий ремонт БМО 21.10.2021
Березівка, Березівська, 14, 16
Приютівка, Березівська, 4, 6, 8, 10, 12
Приютівка, Користівське шосе, 1
Приютівка, Садова, 1-2, 2а, 3-13
Л1102 10 кВ->КТП-301 10/0.4 кВ->Ф1 21.10.2021 09:00 21.10.2021 17:00 Заміна проводів, підключення ввода 21.10.2021
Пустельніково, Берегова, 65, 69, 71, 75, 85, 89
Пустельніково, Інгулецька, 1-4, 6, 8-9, 11-12, 14, 20
Пустельніково, Лісова, 40-41, 43
Пустельніково, Чапаєва, 24
Л155 10 кВ->КТП-328 10/0.4 кВ->Ф3 21.10.2021 09:00 21.10.2021 17:00 Заміна проводів, підключення ввода 21.10.2021
Куколівка, Центральна, 2-3, 3а, 16, 27, 41, 45, 59, 67, 103-107, 112-113, 116-118, 123, 203
Л132 10 кВ->КТП-39 10/0.4 кВ->Ф2 21.10.2021 09:00 21.10.2021 17:00 Заміна проводів, підключення ввода 21.10.2021
Михайлівка, Гагаріна, 1, 1а, 2-7, 15, 17
Михайлівка, Поповича, 5-16, 18, 20-21
Л155 10 кВ->КТП-195 10/0.4 кВ->Ф2 21.10.2021 09:00 21.10.2021 17:00 Заміна проводів, підключення ввода 21.10.2021
Куколівка, Центральна, 3б, 3в, 4а, 7, 9-15, 18-19, 22-23, 26, 28-30, 32, 32а, 33-36, 60
Л627 6 кВ->ЗТП-1189 6/0.4 кВ->Ф10 21.10.2021 09:46 21.10.2021 17:00 Капітальний ремонт 21.09.2021
Олександрія, Василя Сухомлинського, 18
Олександрія, Маршала Рибалка, 7-8, 11, 13, 15
Олександрія, Миру, 70, 74, 76, 78, 103, 105, 107, 109
Л627 6 кВ->ЗТП-1189 6/0.4 кВ->Ф8 21.10.2021 09:46 21.10.2021 17:00 Капітальний ремонт 21.09.2021
Олександрія, Абрикосова, 2, 4, 8
Олександрія, Василя Сухомлинського, 5
Олександрія, Миру, 62, 64, 66, 68, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101
Олександрія, Нагорна, 79, 81, 84, 86, 88, 90, 92, 94
ПС Добронадиевка 2Т 35/10 кВ->Л177 10 кВ->КТП-343 10/0.4 кВ 21.10.2021 10:00 21.10.2021 17:00 Капітальний ремонт 18.10.2021
Щасливе, Гоголя, 1-7, 10, 12-19
Щасливе, Комарова, 1-3, 6, 8-11, 13-14
Щасливе, Набережна, 2-15
Щасливе, Перекопська, 1-2, 4, 6, 13
Щасливе, Садова, 1-3, 5-6
Щасливе, Центральна, 1-2, 4-5, 7, 9, 11-14, 14а, 15-16, 19-33, 35-45
Щасливе, Шкільна, 1-13
Л886 35 кВ->ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1121 10 кВ 21.10.2021 10:25 21.10.2021 17:00 Капітальний ремонт 09.09.2021
Бутівське, Бутовська, 2, 6, 8, 10, 12
Бутівське, Житомирська, 1-25, 27-30, 32-46, 48-49, 49а, 50-54, 56-66, 68, 70
Бутівське, Калинівська, 1, 3, 5-11, 14
Бутівське, Квітнева, 4, 6, 8
Бутівське, Київська, 1-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
Бутівське, Миру, 8, 12, 16, 18
Бутівське, Молодіжна, 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Бутівське, Нагірна, 1, 3, 5-9, 11-12, 14-16
Бутівське, Польова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
Бутівське, Садова, 6, 8, 10, 12, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Бутівське, Шевченко, 2, 4, 6-9, 11-18
Бутівське, Шкільна, 1, 3, 5, 7
Занфірівка, Комарова, 4, 6-7
Занфірівка, Лісова, 1, 4-5, 9-10, 12-13, 16-19, 22, 25, 30, 34, 58
Занфірівка, Польова, 2-3, 5, 11
Занфірівка, Толбухіна, 16
ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л131 10 кВ->КТП-440 10/0.4 кВ 21.10.2021 10:47 21.10.2021 17:00 Плановий ремонт 06.10.2021
Червона Кам’янка, Першотравнева, 1-11, 13-14, 16, 18-25, 27, 29, 31-34, 37-40, 42-45, 47-54, 56, 60, 62-65, 71-72, 76, 78, 81, 86, 88, 90-92, 94, 100, 102, 104, 112, 116, 118, 120, 122, 124
Л132 10 кВ->КТП-39 10/0.4 кВ->Ф2 21.10.2021 10:54 21.10.2021 17:00 Заміна проводів, підключення ввода 21.10.2021
Михайлівка, Гагаріна, 1, 1а, 2-7, 15, 17
Михайлівка, Поповича, 5-16, 18, 20-21
ПС Энергетик-1 35/6 кВ->Л1220 6 кВ->КТП-1091 6/0.4 кВ 21.10.2021 13:00 21.10.2021 17:00 Плановий ремонт 20.09.2021
Олександрія, Верболозівська, 1-2, 2А, 3-4, 4А, 5, 7, 7А, 8-9, 9А, 10-12, 12А, 12Б, 13-25, 27-30, 32, 32А
Олександрія, Лугова, 3-8, 11, 13, 15-19, 21-28, 29А, 30-31, 31А, 32-33, 35, 37-41, 43-44, 46, 46А, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84
ПС Луч 2Т 35/10 кВ->Л1350 10 кВ->РП-7 1Т 10/0.4 кВ 22.10.2021 09:00 22.10.2021 13:00 Пошкодження обладнання 21.09.2021
Олександрія, пр.Соборний, 118, 132, 132А
ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1103 10 кВ->КТП-75 10/0.4 кВ 22.10.2021 09:00 22.10.2021 17:00 Капітальний ремонт 21.09.2021
Головківка, Молодіжна, 1а, 3, 5-7, 10, 12, 16, 23
Головківка, Осіння, 32, 36-37, 40-41, 43, 45, 47
Головківка, Центральна, 123, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 148, 152, 154, 156, 160, 162, 164, 168, 170, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 217а, 219, 221, 223, 225, 227, 231, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 253, 255, 261, 263, 267, 269, 271, 275, 277, 281, 283, 285, 289, 291, 293, 295, 487
Л641 6 кВ->КТП-1313 6/0.4 кВ->Ф3 22.10.2021 09:00 22.10.2021 17:00 Капітальний ремонт 21.09.2021
Звенигородка, Садова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21А, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 108а, 110, 112, 114, 116, 118
Звенигородка, Сосновий бор, 2, 2а, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 30
ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л17 10 кВ->КТП-174 10/0.4 кВ 22.10.2021 09:00 22.10.2021 17:00 Плановий ремонт ПЛ-0,4кВ 21.09.2021
В.Орел, Леніна, 15, 48
Степанівка, Гоголя, 1-2, 2а, 3-4, 6-12, 15-16, 19, 21-23
Степанівка, Польова, 2, 2А, 4, 4а, 5, 8, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26А, 28, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 48А, 52, 66
Степанівка, Садова, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 24
ПС Н-Александровка 1Т 35/10 кВ->Л161 10 кВ->КТП-320 10/0.4 кВ 22.10.2021 09:00 22.10.2021 17:00 Плановий ремонт приєднання 22.09.2021
Протопопівка, Козацька, 37а, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61-62, 64-66, 68-78, 80-83, 85-92, 96-98, 99а, 100, 101а, 102, 104, 106, 108
Протопопівка, Кононова, 1-15, 17, 19, 21, 23, 25
Протопопівка, Мисливська вул., 1-5, 5а, 6, 8, 8а, 9-13, 15-21, 23, 25, 25А, 27
Протопопівка, Мисливський пров., 1, 1а, 2, 2б, 4, 6, 8
ПС Добронадиевка 2Т 35/10 кВ->Л177 10 кВ->КТП-240 10/0.4 кВ 22.10.2021 09:00 22.10.2021 17:00 Плановий ремонт ПЛ-0,4кВ 20.09.2021
Щасливе, Нагорна, 2, 5-7, 9-14, 16, 19, 21-22
Щасливе, Шевченко, 2, 4, 19
ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л17 10 кВ->КТП-508 10/0.4 кВ 22.10.2021 09:00 22.10.2021 17:00 Капітальний ремонт 18.10.2021
Андріївка, Молодіжна, 1-8, 10, 12-20, 22-32, 34
Андріївка, Садова, 1-2, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25
Андріївка, Центральна, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
ПС Луч 2Т 35/10 кВ->Л1350 10 кВ->ЗТП-1174 2Т 10/0.4 кВ 22.10.2021 13:00 22.10.2021 16:00 Пошкодження обладнання 21.09.2021
Олександрія, 6-го Грудня, 143 корп.1, 143 корп.2, 147
ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л17 10 кВ->КТП-174 10/0.4 кВ 23.10.2021 09:00 23.10.2021 17:00 Плановий ремонт ПЛ-0,4кВ 21.09.2021
В.Орел, Леніна, 15, 48
Степанівка, Гоголя, 1-2, 2а, 3-4, 6-12, 15-16, 19, 21-23
Степанівка, Польова, 2, 2А, 4, 4а, 5, 8, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26А, 28, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 48А, 52, 66
Степанівка, Садова, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 24
ПС Попельнастое 35/10 кВ->Л145 10 кВ->КТП-457 10/0.4 кВ 23.10.2021 09:00 23.10.2021 19:00 Заміна проводів, підключення ввода 05.10.2021
Попельнасте, Жовтоводська, 1-7, 7а, 8-12, 14, 15а, 16, 19-21, 23
Л641 6 кВ->КТП-1313 6/0.4 кВ->Ф1 25.10.2021 09:00 25.10.2021 17:00 Капітальний ремонт 21.09.2021
Звенигородка, Садова, 2, 2А, 4, 4А, 6, 8, 8 корп.1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74А, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90
ПС ПТО 2Т 150/35/10 кВ->Л45 10 кВ 25.10.2021 09:00 25.10.2021 17:00 Плановий ремонт приэднання 22.09.2021
Олександрія, Заводська, 2а, 16, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46А, 48, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74
Олександрія, Куколівське шосе, 1, 1а, 2-4, 6, 8
Олександрія, Пилипа Гриценка, 3, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 62, 66, 70, 70а, 78, 82А
Олександрія, пров.Бориса Йогансона, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
Олександрія, пров.Кіндрата Рожнова, 1, 1А, 2-20, 22-24, 26, 30, 32
Олександрія, пров.Кропивницького, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
ПС ПТО 2Т 150/35/10 кВ->Л45 10 кВ->КТП-1049 10/0.4 кВ 25.10.2021 09:00 25.10.2021 17:00 Плановий ремонт Приєднання 07.10.2021
Олександрія, Заводська, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46А, 48, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74
Олександрія, Куколівське шосе, 1, 1а, 2-4, 6, 8
Олександрія, Пилипа Гриценка, 3, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 62, 66
ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6201 6 кВ->КТП-421 6/0.4 кВ 25.10.2021 09:00 25.10.2021 17:00 Плановий ремонт ПЛ-0,4кВ 21.09.2021
Новоселівка, Миру, 3
Новоселівка, Новоселів, 1-18, 20
Новоселівка, Степова, 1-11, 11а, 12, 14, 16-20
Новоселівка, Шкільна, 1-4, 4а, 5-7
ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ 25.10.2021 09:00 25.10.2021 17:00 Плановий ремонт ПЛ-0,4кВ 20.09.2021
Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 7а, 13
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л6111 6 кВ->КТП-1059 6/0.4 кВ 25.10.2021 09:00 25.10.2021 15:00 Плановий ремонт 20.09.2021
Олександрія, Василя Никифорова, 1-11, 11А, 12-15, 15А, 15Б, 16-18, 20, 20А, 22
Олександрія, Декабристів, 40, 42-58, 60, 61А, 62-67, 67 корп.1, 68-88, 88А, 89-93, 93А, 94-113, 113А, 114-117, 119-122, 124, 128, 130, 132
Олександрія, Кременчуцька, 51-54, 54А, 56, 58, 62, 64-66, 68-76, 76А, 77-80, 80 корп.2, 81-97, 97А, 98-104, 104А, 105-107, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130
Олександрія, пров.Яковенка, 1-3, 5, 7, 9
ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л611 6 кВ->КТП-1537 6/0.4 кВ 25.10.2021 09:00 25.10.2021 15:00 Плановий ремонт ПЛ-6кВ 20.09.2021
ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л611 6 кВ->КТП-1067 6/0.4 кВ 25.10.2021 09:00 25.10.2021 15:00 Плановий ремонт 20.09.2021
Олександрія, Березівська, 1-6, 7А, 8-17, 19, 21, 23
Олександрія, Максима Бендерова, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52-57, 57А, 58-61, 61А, 62-66, 66А, 67, 67А, 68-73, 73А, 74-75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87А
Олександрія, Осипенка, 46, 48, 50, 52, 54-70, 72-103, 105, 107, 109, 111
Олександрія, пров.Заслонова, 1, 3-6, 6А, 7-45, 47
Олександрія, пров.Олександра Горського, 1-12, 12А, 13-20, 22-28, 30, 30А, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50
Л886 35 кВ->ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1121 10 кВ 25.10.2021 09:00 25.10.2021 17:00 Капітальний ремонт 09.09.2021
Бутівське, Бутовська, 2, 6, 8, 10, 12
Бутівське, Житомирська, 1-25, 27-30, 32-46, 48-49, 49а, 50-54, 56-66, 68, 70
Бутівське, Калинівська, 1, 3, 5-11, 14
Бутівське, Квітнева, 4, 6, 8
Бутівське, Київська, 1-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
Бутівське, Миру, 8, 12, 16, 18
Бутівське, Молодіжна, 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Бутівське, Нагірна, 1, 3, 5-9, 11-12, 14-16
Бутівське, Польова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
Бутівське, Садова, 6, 8, 10, 12, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Бутівське, Шевченко, 2, 4, 6-9, 11-18
Бутівське, Шкільна, 1, 3, 5, 7
Занфірівка, Комарова, 4, 6-7
Занфірівка, Лісова, 1, 4-5, 9-10, 12-13, 16-19, 22, 25, 30, 34, 58
Занфірівка, Польова, 2-3, 5, 11
Занфірівка, Толбухіна, 16
ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1103 10 кВ->КТП-71 10/0.4 кВ 25.10.2021 09:00 25.10.2021 17:00 Капітальний ремонт 18.10.2021
Головківка, Тимірязєва, 5, 7, 9, 14-15
Головківка, Центральна, 188, 194, 196, 198, 200, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 224а, 228, 232-234, 282, 297, 301, 303, 305, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 325, 327, 333, 337, 339, 343, 345, 349, 353, 355, 357, 359
ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л619 6 кВ->КТП-1426 6/0.4 кВ 25.10.2021 13:00 25.10.2021 16:00 Плановий ремонт ПЛ-6кВ 20.09.2021
ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л619 6 кВ->КТП-1078 6/0.4 кВ 25.10.2021 13:00 25.10.2021 16:00 Плановий ремонт 20.09.2021
Олександрія, Весняна, 1, 5, 7-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
Олександрія, Елеваторна, 1-5, 7-21
Олександрія, Зоряна, 1, 1А, 2-24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
Олександрія, Липнева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Олександрія, Міліцейська, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79-84, 84А, 85-93, 95-97, 97А, 98-100, 102-108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 124, 126, 128, 130
Олександрія, пров.Верхній, 1-17, 19
Олександрія, пров.Весняний, 1, 3, 5-7, 9-19, 21, 21а, 22-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Олександрія, пров.Можайського, 1, 3-9, 11, 13, 13А, 15, 17, 19, 21, 23
Олександрія, пров.Нижній, 1, 3-20
Олександрія, пров.Середній, 1-18
Олександрія, Сидоренка, 1
ПС Луч 2Т 35/10 кВ->Л1350 10 кВ->ЗТП-1199 1Т 10/0.4 кВ 26.10.2021 09:00 26.10.2021 16:00 Пошкодження обладнання 21.09.2021
Олександрія, Героїв Сталінграда, 17, 19, 19А
ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ 26.10.2021 09:00 26.10.2021 17:00 Капітальний ремонт За РЛ-80. 20.09.2021
Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 7а, 13
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6201 6 кВ->КТП-423 6/0.4 кВ 26.10.2021 09:00 26.10.2021 17:00 Плановий ремонт ПЛ-0,4кВ 21.09.2021
Новоселівка, Миру, 1-6
Новоселівка, Центральна, 25
Новоселівка, Шкільна, 1а
Л886 35 кВ->ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1121 10 кВ 26.10.2021 09:00 26.10.2021 17:00 Капітальний ремонт 09.09.2021
Бутівське, Бутовська, 2, 6, 8, 10, 12
Бутівське, Житомирська, 1-25, 27-30, 32-46, 48-49, 49а, 50-54, 56-66, 68, 70
Бутівське, Калинівська, 1, 3, 5-11, 14
Бутівське, Квітнева, 4, 6, 8
Бутівське, Київська, 1-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
Бутівське, Миру, 8, 12, 16, 18
Бутівське, Молодіжна, 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Бутівське, Нагірна, 1, 3, 5-9, 11-12, 14-16
Бутівське, Польова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
Бутівське, Садова, 6, 8, 10, 12, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Бутівське, Шевченко, 2, 4, 6-9, 11-18
Бутівське, Шкільна, 1, 3, 5, 7
Занфірівка, Комарова, 4, 6-7
Занфірівка, Лісова, 1, 4-5, 9-10, 12-13, 16-19, 22, 25, 30, 34, 58
Занфірівка, Польова, 2-3, 5, 11
Занфірівка, Толбухіна, 16
Л610 35 кВ->ПС С-з Техникум 1Т 35/6 кВ->Л642 6 кВ 26.10.2021 09:00 26.10.2021 17:00 Капітальний ремонт 20.09.2021
Л605/1 35 кВ->ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ 26.10.2021 09:00 26.10.2021 17:00 Капітальний ремонт За РЛ-23. 20.09.2021
Куколівка, Берегова, 1-6, 8-9, 13-19
Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60-67, 68а, 69
Куколівка, Квітнева, 1, 1а, 2, 4-12, 12а, 13, 17, 19-21, 21А, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 32-33, 33а, 34-35, 35а, 36-39, 39а, 40-43, 46-48, 51, 54-56
Куколівка, Київська, 3-4, 4а, 5-6, 6а, 7, 7б, 8-10, 11а, 12, 12а, 13-14, 16-19, 21-34, 34а, 38, 39а, 40-42, 44-52, 54-58, 60, 61а, 64
Куколівка, Лугова, 3-4, 6, 8, 14-15, 15а, 17, 18а
Куколівка, Мира, 22
Куколівка, Миру, 1-2, 3а, 4, 7, 9, 11-17, 19, 21, 23, 27, 28а, 30, 32-34, 36-37, 40, 42-44
Куколівка, Молодіжна, 2-3, 3а, 4-9, 11-18, 19а, 20-22, 24-30, 31а, 32-38, 40, 40а, 41, 44, 46-47, 48а, 49-53, 55, 70
Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
Куколівка, Центральна, 2-3, 3а, 3б, 3в, 4а, 6-7, 9-16, 18-19, 21-23, 25-27, 27А, 28-30, 32, 32а, 33-34, 34а, 35-36, 38-39, 39а, 40-43, 45-50, 52-60, 62, 64, 64а, 65-69, 72-74, 76, 78, 80-81, 83, 85-88, 90-92, 94-96, 99, 101, 103-107, 112-113, 115-119, 122-124, 203
Куколівка, Щастя, 2, 2а, 3-12, 14-15
Олександрівка, Вишнева, 1-7, 7а, 8, 8а, 9-12, 14-15, 15а, 16-18, 20, 22-23, 25-26, 26а, 27-30, 30а, 31-39, 42, 45-49, 51-54, 57-60, 62, 64-70, 72-78, 80, 106
Олександрівка, Нова, 1
Олександрівка, Центральна, 3, 6, 13, 13а, 14-15, 17, 17а, 18, 21-22, 24-25, 27, 27а, 28-29, 31-35, 35а, 36-41, 43, 43а, 44, 44а, 45-51, 51а, 55-56, 58-59, 63, 67-70, 72-73, 79, 81, 81а, 84-85, 87-88, 90-92, 94-95, 98-106, 108
Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 7а, 9-10, 10А, 12-15, 15А, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 26-27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
Соново, Весела, 2, 5, 7, 11-19, 21-24, 25а, 26-30, 30а, 31, 34-35, 37-46, 49-51
Соново, Пайова, 1-3, 6, 8-11, 14-15, 15а, 16, 18, 20-21, 25-26, 30, 32, 32а, 33, 33а, 34-35, 37-39, 42, 55
Л605/1 35 кВ->ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ 26.10.2021 09:00 26.10.2021 17:00 Капітальний ремонт За РЛ-80. 20.09.2021
Куколівка, Берегова, 1-6, 8-9, 13-19
Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60-67, 68а, 69
Куколівка, Квітнева, 1, 1а, 2, 4-12, 12а, 13, 17, 19-21, 21А, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 32-33, 33а, 34-35, 35а, 36-39, 39а, 40-43, 46-48, 51, 54-56
Куколівка, Київська, 3-4, 4а, 5-6, 6а, 7, 7б, 8-10, 11а, 12, 12а, 13-14, 16-19, 21-34, 34а, 38, 39а, 40-42, 44-52, 54-58, 60, 61а, 64
Куколівка, Лугова, 3-4, 6, 8, 14-15, 15а, 17, 18а
Куколівка, Мира, 22
Куколівка, Миру, 1-2, 3а, 4, 7, 9, 11-17, 19, 21, 23, 27, 28а, 30, 32-34, 36-37, 40, 42-44
Куколівка, Молодіжна, 2-3, 3а, 4-9, 11-18, 19а, 20-22, 24-30, 31а, 32-38, 40, 40а, 41, 44, 46-47, 48а, 49-53, 55, 70
Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
Куколівка, Центральна, 2-3, 3а, 3б, 3в, 4а, 6-7, 9-16, 18-19, 21-23, 25-27, 27А, 28-30, 32, 32а, 33-34, 34а, 35-36, 38-39, 39а, 40-43, 45-50, 52-60, 62, 64, 64а, 65-69, 72-74, 76, 78, 80-81, 83, 85-88, 90-92, 94-96, 99, 101, 103-107, 112-113, 115-119, 122-124, 203
Куколівка, Щастя, 2, 2а, 3-12, 14-15
Олександрівка, Вишнева, 1-7, 7а, 8, 8а, 9-12, 14-15, 15а, 16-18, 20, 22-23, 25-26, 26а, 27-30, 30а, 31-39, 42, 45-49, 51-54, 57-60, 62, 64-70, 72-78, 80, 106
Олександрівка, Нова, 1
Олександрівка, Центральна, 3, 6, 13, 13а, 14-15, 17, 17а, 18, 21-22, 24-25, 27, 27а, 28-29, 31-35, 35а, 36-41, 43, 43а, 44, 44а, 45-51, 51а, 55-56, 58-59, 63, 67-70, 72-73, 79, 81, 81а, 84-85, 87-88, 90-92, 94-95, 98-106, 108
Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 7а, 9-10, 10А, 12-15, 15А, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 26-27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
Соново, Весела, 2, 5, 7, 11-19, 21-24, 25а, 26-30, 30а, 31, 34-35, 37-46, 49-51
Соново, Пайова, 1-3, 6, 8-11, 14-15, 15а, 16, 18, 20-21, 25-26, 30, 32, 32а, 33, 33а, 34-35, 37-39, 42, 55
ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-195 10/0.4 кВ 26.10.2021 09:00 26.10.2021 17:00 Капітальний ремонт За РЛ-80. 20.09.2021
Куколівка, Берегова, 1-6, 8
Куколівка, Квітнева, 1-2, 4-9, 11-12, 12а, 13, 17, 20, 21А, 41, 55-56
Куколівка, Центральна, 3б, 3в, 4а, 7, 9-15, 18-19, 22-23, 25-26, 28-30, 32, 32а, 33-36, 60
ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-196 10/0.4 кВ 26.10.2021 09:00 26.10.2021 17:00 Капітальний ремонт За РЛ-80. 20.09.2021
Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60
ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-328 10/0.4 кВ 26.10.2021 09:00 26.10.2021 17:00 Капітальний ремонт За РЛ-80. 20.09.2021
Куколівка, Центральна, 2-3, 3а, 6, 16, 21, 27, 35, 39, 41, 45, 49, 59, 67-69, 72-74, 76, 78, 80-81, 83, 85, 87-88, 90-91, 94-96, 101, 103-107, 112-113, 115-118, 122-124, 203
ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-329 10/0.4 кВ 26.10.2021 09:00 26.10.2021 17:00 Капітальний ремонт За РЛ-80. 20.09.2021
Куколівка, Берегова, 3, 9, 13-19
Куколівка, Квітнева, 1а, 10, 19, 21, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 32-33, 33а, 34-35, 35а, 36-39, 39а, 40, 42-43, 46-48, 51, 54
Куколівка, Щастя, 2, 2а, 3-12, 14-15
ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-333 10/0.4 кВ 26.10.2021 09:00 26.10.2021 17:00 Капітальний ремонт За РЛ-80. 20.09.2021
Куколівка, Київська, 3, 4а, 6а, 61а, 64
Куколівка, Мира, 22
Куколівка, Миру, 16, 36, 43
Куколівка, Молодіжна, 2, 4-9, 11-18, 19а, 20-22, 24-30, 31а, 33-38, 40, 40а, 41, 44, 46-47, 48а, 49-53, 55, 70
ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-194 10/0.4 кВ 26.10.2021 09:00 26.10.2021 17:00 Капітальний ремонт За РЛ-80. 20.09.2021
Куколівка, Центральна, 27А, 34а, 38, 39а, 40, 42-43, 46-50, 52-58, 62, 64, 64а, 65-66, 86, 92, 99, 119
ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-197 10/0.4 кВ 26.10.2021 09:00 26.10.2021 17:00 Капітальний ремонт За РЛ-80. 20.09.2021
Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-335 10/0.4 кВ 26.10.2021 09:00 26.10.2021 17:00 Капітальний ремонт За РЛ-80. 20.09.2021
Куколівка, Лугова, 3-4, 6, 8, 14-15, 15а, 17, 18а
Куколівка, Миру, 1-2, 3а, 4, 7, 9, 11-15, 17, 19, 21, 23, 27, 28а, 30, 32-34, 37, 40, 42, 44
Куколівка, Молодіжна, 32
ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-340 10/0.4 кВ 26.10.2021 09:00 26.10.2021 17:00 Капітальний ремонт За РЛ-80. 20.09.2021
Куколівка, Київська, 8-10, 11а, 12, 12а, 13-14, 16-19, 21-34, 49-50
Куколівка, Молодіжна, 3, 3а
ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-341 10/0.4 кВ 26.10.2021 09:00 26.10.2021 17:00 Капітальний ремонт За РЛ-80. 20.09.2021
Куколівка, Вишнева, 61-67, 68а, 69
ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-614 10/0.4 кВ 26.10.2021 09:00 26.10.2021 17:00 Капітальний ремонт За РЛ-80. 20.09.2021
ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-199 10/0.4 кВ 26.10.2021 09:00 26.10.2021 17:00 Капітальний ремонт За РЛ-80. 20.09.2021
Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 9-10, 10А, 12, 14-15, 15А, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 26
ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-198 10/0.4 кВ 26.10.2021 09:00 26.10.2021 17:00 Капітальний ремонт За РЛ-80. 20.09.2021
Куколівка, Київська, 4-7, 7б, 34а, 38, 39а, 40-42, 44-48, 51-52, 54-58, 60
ПС ПТО 2Т 150/35/10 кВ->Л45 10 кВ->КТП-1049 10/0.4 кВ 26.10.2021 09:00 26.10.2021 17:00 Плановий ремонт приєднання 22.09.2021
Олександрія, Заводська, 16, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46А, 48, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74
Олександрія, Куколівське шосе, 1, 1а, 2-4, 6, 8
Олександрія, Пилипа Гриценка, 3, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 62, 66
ПС Нефтяник 1Т 150/35/10 кВ->Л802 35 кВ->ПС Попельнастое 35/10 кВ 26.10.2021 09:00 26.10.2021 17:00 По заяві споживача ПЛ-35кВ Л-802 14.10.2021
Долинське, Горобця, 3-4, 6, 8-10, 12-15, 17-19, 21, 22а, 23, 25, 28, 28А, 30, 33, 36, 36а, 37, 39, 39а, 41, 41а, 42-43, 43А, 47, 49, 53-57, 59-61, 64-68, 70, 74, 80, 82, 84, 86, 96, 98, 100, 104-106, 106А, 108, 110, 116, 118, 120, 124а, 125-126, 126а, 130, 134, 136, 138, 156, 158, 166
Долинське, Набережна, 2, 18А
Долинське, Степова, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Попельнасте, Гагаріна, 2, 8, 8А, 11, 14, 14А, 15, 17-18, 25, 25а, 27, 94
Попельнасте, Жовтоводська, 1-7, 7а, 8-12, 14, 15а, 16, 19-21, 23
Попельнасте, Зоряна, 4-5, 8-12, 14-15, 17-18, 21-22, 24, 31, 33, 35-36, 40-45, 47-48, 50-52, 55-57
Попельнасте, Красна, 1-5, 9-14, 16, 18а, 20-22, 24-26, 28, 30, 32-33
Попельнасте, Лесі Українки, 1, 3а, 4-5, 5а, 6, 6а, 7-8, 10-12, 16, 18-20, 20а, 22, 22а, 23-24
Попельнасте, Лугова, 1-5, 5а, 6-7, 9, 11-13, 15
Попельнасте, Набережна, 1-4, 6-7
Попельнасте, Партизанська, 1-2, 2А, 15, 15А, 19, 19А, 23А
Попельнасте, Перемоги, 1, 4, 6, 9, 11-14, 16-17, 17а, 18, 20, 22-24, 26, 28-29, 32-39, 41-42, 44, 47-48, 49а, 52, 54, 56-57, 58а, 60, 62-67, 67а, 69-71, 73-74, 76, 82-83
Попельнасте, Садова, 1-3, 6, 6а, 7-13, 13а, 16-17, 17А, 19-20, 22, 22а, 23-26, 28-31, 31а, 32, 34, 36, 36а, 37-39, 41-42, 42а, 43, 44а, 45-47, 50-53, 58, 63, 66
Попельнасте, Соборна, 2а, 4, 7-8, 10-12, 19, 22-25, 25а, 28
Попельнасте, Степова, 10, 10а, 25-26, 48а, 51
Попельнасте, Таврійська, 1-2, 4, 6-7, 8А, 9-16, 18, 20, 22-24, 24а, 25-26, 29-31, 33, 35, 38-39, 39а, 40-43, 48-55, 55а, 56, 61-65
Попельнасте, Тиха, 1-2, 2а, 3-4, 7, 7А, 9
Попельнасте, Шевченка, 3-6, 6А, 7, 7а, 8, 10-11, 13-14, 16-17, 19, 21-22, 24, 27-28, 28а, 29, 32, 34-35, 35а, 36-37, 39-45, 50, 54, 56, 58-61, 63, 65-70, 72-76, 78-82, 84-88, 89а, 89б, 90-92, 94-96, 99
Л45 10 кВ->КТП-1049 10/0.4 кВ->Ф1 27.10.2021 09:00 27.10.2021 17:00 Плановий ремонт приєднання 22.09.2021
Олександрія, Заводська, 16, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46А, 48, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74
Олександрія, Куколівське шосе, 1, 1а, 3, 6, 8
ПС Добронадиевка 2Т 35/10 кВ->Л177 10 кВ->КТП-240 10/0.4 кВ 27.10.2021 09:00 27.10.2021 17:00 Плановий ремонт ПЛ-0,4кВ 20.09.2021
Щасливе, Нагорна, 2, 5-7, 9-14, 16, 19, 21-22
Щасливе, Шевченко, 2, 4, 19
Л621Р 6 кВ->ЗТП-1015 2Т 6/0.4 кВ->Ф18 27.10.2021 09:00 27.10.2021 17:00 Плановий ремонт Приєднання 07.10.2021
Олександрія, Вікторії Білаківської пров., 1-11, 13, 15, 17, 19
Олександрія, Григорія Сокальського, 16, 18, 18А, 20, 22, 22А, 24, 26
Олександрія, Сєрова пров., 11, 13, 15, 17
Олександрія, Студентська, 55, 57, 59, 61, 63, 65-68, 70, 72, 74, 74А, 76, 76А
Л45 10 кВ->КТП-1049 10/0.4 кВ->Ф1 27.10.2021 09:00 27.10.2021 18:00 Плановий ремонт Приєднання. 07.10.2021
Олександрія, Заводська, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46А, 48, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74
Олександрія, Куколівське шосе, 1, 1а, 3, 6, 8
Л886 35 кВ->ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1121 10 кВ 27.10.2021 09:00 27.10.2021 17:00 Капітальний ремонт 09.09.2021
Бутівське, Бутовська, 2, 6, 8, 10, 12
Бутівське, Житомирська, 1-25, 27-30, 32-46, 48-49, 49а, 50-54, 56-66, 68, 70
Бутівське, Калинівська, 1, 3, 5-11, 14
Бутівське, Квітнева, 4, 6, 8
Бутівське, Київська, 1-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
Бутівське, Миру, 8, 12, 16, 18
Бутівське, Молодіжна, 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Бутівське, Нагірна, 1, 3, 5-9, 11-12, 14-16
Бутівське, Польова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
Бутівське, Садова, 6, 8, 10, 12, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Бутівське, Шевченко, 2, 4, 6-9, 11-18
Бутівське, Шкільна, 1, 3, 5, 7
Занфірівка, Комарова, 4, 6-7
Занфірівка, Лісова, 1, 4-5, 9-10, 12-13, 16-19, 22, 25, 30, 34, 58
Занфірівка, Польова, 2-3, 5, 11
Занфірівка, Толбухіна, 16
ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6201 6 кВ->КТП-421 6/0.4 кВ 27.10.2021 09:00 27.10.2021 17:00 Плановий ремонт ПЛ-0,4кВ 21.09.2021
Новоселівка, Миру, 3
Новоселівка, Новоселів, 1-18, 20
Новоселівка, Степова, 1-11, 11а, 12, 14, 16-20
Новоселівка, Шкільна, 1-4, 4а, 5-7
ПС С-з Техникум 1Т 35/6 кВ->Л641 6 кВ->КТП-1313 6/0.4 кВ 27.10.2021 09:00 27.10.2021 17:00 Капітальний ремонт ПЛ-0,4кВ від ТП-1478 21.09.2021
Звенигородка, Садова, 1-2, 2А, 3-4, 4А, 5-8, 8 корп.1, 9-21, 21А, 22-28, 30-38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74А, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 108а, 110, 112, 114, 116, 118
Звенигородка, Сосновий бор, 2, 2а, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 30
ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ 27.10.2021 09:00 27.10.2021 17:00 Плановий ремонт ПЛ-0,4кВ 20.09.2021
Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 7а, 13
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
ПС Александрия 2Т 35/10 кВ->Л128 10 кВ->ЗТП-1164 1Т 10/0.4 кВ 27.10.2021 09:00 27.10.2021 15:00 Пошкодження обладнання 20.09.2021
Олександрія, Садова, 35, 37, 37А
ПС Александрия 1Т 35/10 кВ->КЛ124 10 кВ->ЗТП-1164 2Т 10/0.4 кВ 27.10.2021 09:00 27.10.2021 15:00 Пошкодження обладнання 20.09.2021
ПС Луч 1Т 35/10 кВ->Л1340 10 кВ->ЗТП-1147 2Т 10/0.4 кВ 27.10.2021 13:00 27.10.2021 17:00 Пошкодження обладнання 20.09.2021
Олександрія, 6-го Грудня, 141 корп.2
ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л7 10 кВ->КТП-1177 10/0.4 кВ 28.10.2021 09:00 28.10.2021 16:00 Пошкодження обладнання 20.09.2021
Олександрія, Єфремова, 27, 27 корп.1, 27 корп.2, 27 корп.3, 27 корп.4, 27 корп.5, 27 корп.6, 27 корп.7, 27 корп.8
Л605/1 35 кВ->ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ 28.10.2021 09:00 28.10.2021 17:00 Капітальний ремонт За РЛ-80. 20.09.2021
Куколівка, Берегова, 1-6, 8-9, 13-19
Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60-67, 68а, 69
Куколівка, Квітнева, 1, 1а, 2, 4-12, 12а, 13, 17, 19-21, 21А, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 32-33, 33а, 34-35, 35а, 36-39, 39а, 40-43, 46-48, 51, 54-56
Куколівка, Київська, 3-4, 4а, 5-6, 6а, 7, 7б, 8-10, 11а, 12, 12а, 13-14, 16-19, 21-34, 34а, 38, 39а, 40-42, 44-52, 54-58, 60, 61а, 64
Куколівка, Лугова, 3-4, 6, 8, 14-15, 15а, 17, 18а
Куколівка, Мира, 22
Куколівка, Миру, 1-2, 3а, 4, 7, 9, 11-17, 19, 21, 23, 27, 28а, 30, 32-34, 36-37, 40, 42-44
Куколівка, Молодіжна, 2-3, 3а, 4-9, 11-18, 19а, 20-22, 24-30, 31а, 32-38, 40, 40а, 41, 44, 46-47, 48а, 49-53, 55, 70
Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
Куколівка, Центральна, 2-3, 3а, 3б, 3в, 4а, 6-7, 9-16, 18-19, 21-23, 25-27, 27А, 28-30, 32, 32а, 33-34, 34а, 35-36, 38-39, 39а, 40-43, 45-50, 52-60, 62, 64, 64а, 65-69, 72-74, 76, 78, 80-81, 83, 85-88, 90-92, 94-96, 99, 101, 103-107, 112-113, 115-119, 122-124, 203
Куколівка, Щастя, 2, 2а, 3-12, 14-15
Олександрівка, Вишнева, 1-7, 7а, 8, 8а, 9-12, 14-15, 15а, 16-18, 20, 22-23, 25-26, 26а, 27-30, 30а, 31-39, 42, 45-49, 51-54, 57-60, 62, 64-70, 72-78, 80, 106
Олександрівка, Нова, 1
Олександрівка, Центральна, 3, 6, 13, 13а, 14-15, 17, 17а, 18, 21-22, 24-25, 27, 27а, 28-29, 31-35, 35а, 36-41, 43, 43а, 44, 44а, 45-51, 51а, 55-56, 58-59, 63, 67-70, 72-73, 79, 81, 81а, 84-85, 87-88, 90-92, 94-95, 98-106, 108
Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 7а, 9-10, 10А, 12-15, 15А, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 26-27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
Соново, Весела, 2, 5, 7, 11-19, 21-24, 25а, 26-30, 30а, 31, 34-35, 37-46, 49-51
Соново, Пайова, 1-3, 6, 8-11, 14-15, 15а, 16, 18, 20-21, 25-26, 30, 32, 32а, 33, 33а, 34-35, 37-39, 42, 55
Л627 6 кВ->ЗТП-1189 6/0.4 кВ->Ф8 28.10.2021 09:00 28.10.2021 17:00 Капітальний ремонт 21.09.2021
Олександрія, Абрикосова, 2, 4, 8
Олександрія, Василя Сухомлинського, 5
Олександрія, Миру, 62, 64, 66, 68, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101
Олександрія, Нагорна, 79, 81, 84, 86, 88, 90, 92, 94
Л627 6 кВ->ЗТП-1189 6/0.4 кВ->Ф10 28.10.2021 09:00 28.10.2021 17:00 Капітальний ремонт 21.09.2021
Олександрія, Василя Сухомлинського, 18
Олександрія, Маршала Рибалка, 7-8, 11, 13, 15
Олександрія, Миру, 70, 74, 76, 78, 103, 105, 107, 109
Л6201 6 кВ->КТП-423 6/0.4 кВ->Ф1 28.10.2021 09:00 28.10.2021 17:00 Плановий ремонт 21.09.2021
Новоселівка, Миру, 1-6
Новоселівка, Центральна, 25
Новоселівка, Шкільна, 1а
Л605/1 35 кВ->ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ 28.10.2021 09:00 28.10.2021 17:00 Капітальний ремонт За РЛ-23. 20.09.2021
Куколівка, Берегова, 1-6, 8-9, 13-19
Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60-67, 68а, 69
Куколівка, Квітнева, 1, 1а, 2, 4-12, 12а, 13, 17, 19-21, 21А, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 32-33, 33а, 34-35, 35а, 36-39, 39а, 40-43, 46-48, 51, 54-56
Куколівка, Київська, 3-4, 4а, 5-6, 6а, 7, 7б, 8-10, 11а, 12, 12а, 13-14, 16-19, 21-34, 34а, 38, 39а, 40-42, 44-52, 54-58, 60, 61а, 64
Куколівка, Лугова, 3-4, 6, 8, 14-15, 15а, 17, 18а
Куколівка, Мира, 22
Куколівка, Миру, 1-2, 3а, 4, 7, 9, 11-17, 19, 21, 23, 27, 28а, 30, 32-34, 36-37, 40, 42-44
Куколівка, Молодіжна, 2-3, 3а, 4-9, 11-18, 19а, 20-22, 24-30, 31а, 32-38, 40, 40а, 41, 44, 46-47, 48а, 49-53, 55, 70
Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
Куколівка, Центральна, 2-3, 3а, 3б, 3в, 4а, 6-7, 9-16, 18-19, 21-23, 25-27, 27А, 28-30, 32, 32а, 33-34, 34а, 35-36, 38-39, 39а, 40-43, 45-50, 52-60, 62, 64, 64а, 65-69, 72-74, 76, 78, 80-81, 83, 85-88, 90-92, 94-96, 99, 101, 103-107, 112-113, 115-119, 122-124, 203
Куколівка, Щастя, 2, 2а, 3-12, 14-15
Олександрівка, Вишнева, 1-7, 7а, 8, 8а, 9-12, 14-15, 15а, 16-18, 20, 22-23, 25-26, 26а, 27-30, 30а, 31-39, 42, 45-49, 51-54, 57-60, 62, 64-70, 72-78, 80, 106
Олександрівка, Нова, 1
Олександрівка, Центральна, 3, 6, 13, 13а, 14-15, 17, 17а, 18, 21-22, 24-25, 27, 27а, 28-29, 31-35, 35а, 36-41, 43, 43а, 44, 44а, 45-51, 51а, 55-56, 58-59, 63, 67-70, 72-73, 79, 81, 81а, 84-85, 87-88, 90-92, 94-95, 98-106, 108
Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 7а, 9-10, 10А, 12-15, 15А, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 26-27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
Соново, Весела, 2, 5, 7, 11-19, 21-24, 25а, 26-30, 30а, 31, 34-35, 37-46, 49-51
Соново, Пайова, 1-3, 6, 8-11, 14-15, 15а, 16, 18, 20-21, 25-26, 30, 32, 32а, 33, 33а, 34-35, 37-39, 42, 55
Л886 35 кВ->ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1121 10 кВ 28.10.2021 09:00 28.10.2021 17:00 Капітальний ремонт 09.09.2021
Бутівське, Бутовська, 2, 6, 8, 10, 12
Бутівське, Житомирська, 1-25, 27-30, 32-46, 48-49, 49а, 50-54, 56-66, 68, 70
Бутівське, Калинівська, 1, 3, 5-11, 14
Бутівське, Квітнева, 4, 6, 8
Бутівське, Київська, 1-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
Бутівське, Миру, 8, 12, 16, 18
Бутівське, Молодіжна, 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Бутівське, Нагірна, 1, 3, 5-9, 11-12, 14-16
Бутівське, Польова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
Бутівське, Садова, 6, 8, 10, 12, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Бутівське, Шевченко, 2, 4, 6-9, 11-18
Бутівське, Шкільна, 1, 3, 5, 7
Занфірівка, Комарова, 4, 6-7
Занфірівка, Лісова, 1, 4-5, 9-10, 12-13, 16-19, 22, 25, 30, 34, 58
Занфірівка, Польова, 2-3, 5, 11
Занфірівка, Толбухіна, 16
ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-335 10/0.4 кВ 28.10.2021 09:00 28.10.2021 17:00 Капітальний ремонт За РЛ-80. 20.09.2021
Куколівка, Лугова, 3-4, 6, 8, 14-15, 15а, 17, 18а
Куколівка, Миру, 1-2, 3а, 4, 7, 9, 11-15, 17, 19, 21, 23, 27, 28а, 30, 32-34, 37, 40, 42, 44
Куколівка, Молодіжна, 32
ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-196 10/0.4 кВ 28.10.2021 09:00 28.10.2021 17:00 Капітальний ремонт За РЛ-80. 20.09.2021
Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60
ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-329 10/0.4 кВ 28.10.2021 09:00 28.10.2021 17:00 Капітальний ремонт За РЛ-80. 20.09.2021
Куколівка, Берегова, 3, 9, 13-19
Куколівка, Квітнева, 1а, 10, 19, 21, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 32-33, 33а, 34-35, 35а, 36-39, 39а, 40, 42-43, 46-48, 51, 54
Куколівка, Щастя, 2, 2а, 3-12, 14-15
ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-341 10/0.4 кВ 28.10.2021 09:00 28.10.2021 17:00 Капітальний ремонт За РЛ-80. 20.09.2021
Куколівка, Вишнева, 61-67, 68а, 69
ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-614 10/0.4 кВ 28.10.2021 09:00 28.10.2021 17:00 Капітальний ремонт За РЛ-80. 20.09.2021
ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-197 10/0.4 кВ 28.10.2021 09:00 28.10.2021 17:00 Капітальний ремонт За РЛ-80. 20.09.2021
Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-328 10/0.4 кВ 28.10.2021 09:00 28.10.2021 17:00 Капітальний ремонт За РЛ-80. 20.09.2021
Куколівка, Центральна, 2-3, 3а, 6, 16, 21, 27, 35, 39, 41, 45, 49, 59, 67-69, 72-74, 76, 78, 80-81, 83, 85, 87-88, 90-91, 94-96, 101, 103-107, 112-113, 115-118, 122-124, 203
ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ 28.10.2021 09:00 28.10.2021 17:00 Капітальний ремонт За РЛ-80. 20.09.2021
Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 7а, 13
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-194 10/0.4 кВ 28.10.2021 09:00 28.10.2021 17:00 Капітальний ремонт За РЛ-80. 20.09.2021
Куколівка, Центральна, 27А, 34а, 38, 39а, 40, 42-43, 46-50, 52-58, 62, 64, 64а, 65-66, 86, 92, 99, 119
ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-195 10/0.4 кВ 28.10.2021 09:00 28.10.2021 17:00 Капітальний ремонт За РЛ-80. 20.09.2021
Куколівка, Берегова, 1-6, 8
Куколівка, Квітнева, 1-2, 4-9, 11-12, 12а, 13, 17, 20, 21А, 41, 55-56
Куколівка, Центральна, 3б, 3в, 4а, 7, 9-15, 18-19, 22-23, 25-26, 28-30, 32, 32а, 33-36, 60
ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-198 10/0.4 кВ 28.10.2021 09:00 28.10.2021 17:00 Капітальний ремонт За РЛ-80. 20.09.2021
Куколівка, Київська, 4-7, 7б, 34а, 38, 39а, 40-42, 44-48, 51-52, 54-58, 60
ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-199 10/0.4 кВ 28.10.2021 09:00 28.10.2021 17:00 Капітальний ремонт За РЛ-80. 20.09.2021
Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 9-10, 10А, 12, 14-15, 15А, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 26
ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-333 10/0.4 кВ 28.10.2021 09:00 28.10.2021 17:00 Капітальний ремонт За РЛ-80. 20.09.2021
Куколівка, Київська, 3, 4а, 6а, 61а, 64
Куколівка, Мира, 22
Куколівка, Миру, 16, 36, 43
Куколівка, Молодіжна, 2, 4-9, 11-18, 19а, 20-22, 24-30, 31а, 33-38, 40, 40а, 41, 44, 46-47, 48а, 49-53, 55, 70
ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-340 10/0.4 кВ 28.10.2021 09:00 28.10.2021 17:00 Капітальний ремонт За РЛ-80. 20.09.2021
Куколівка, Київська, 8-10, 11а, 12, 12а, 13-14, 16-19, 21-34, 49-50
Куколівка, Молодіжна, 3, 3а
Л-97 10 кВ->КТП-1077 10/0.4 кВ->Ф3 28.10.2021 09:00 28.10.2021 18:00 Заміна проводів, підключення ввода 04.10.2021
Олександрія, Гоголя, 46, 50
Олександрія, Холодноярська, 91, 93, 95, 97, 99, 101-112, 116-125, 127-131, 134, 136, 138, 140
Олександрія, Чонгарська, 118, 120, 122, 124-137, 139, 141-147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 163А
Л605/1 35 кВ->ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ 28.10.2021 09:00 28.10.2021 17:00 Капітальний ремонт Вся Л-155. 18.10.2021
Куколівка, Берегова, 2-6, 8-9, 13-19
Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60-67, 68а, 69
Куколівка, Квітнева, 1, 1а, 2, 4-12, 12а, 13, 17, 19-21, 21А, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 32-33, 33а, 34-35, 35а, 36-39, 39а, 40-43, 47-48, 51, 54, 56
Куколівка, Київська, 3-4, 4а, 5-6, 6а, 7, 7б, 8-10, 11а, 12а, 13-14, 16-19, 21-34, 34а, 38, 39а, 40, 42, 44-52, 54-58, 60, 61а, 64
Куколівка, Лугова, 3-4, 6, 14, 15а, 17, 18а
Куколівка, Мира, 22
Куколівка, Миру, 1-2, 4, 7, 9, 11-17, 19, 21, 23, 27, 28а, 30, 32-34, 36-37, 40, 42-44
Куколівка, Молодіжна, 2-9, 11-18, 19а, 20-22, 24-30, 31а, 32-38, 40, 40а, 41, 44, 46-47, 48а, 49-53, 55, 70
Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
Куколівка, Центральна, 2-3, 3а, 3б, 3в, 4а, 7, 9-16, 18-19, 21-23, 26-27, 27А, 28-30, 32, 32а, 33-34, 34а, 35-36, 38, 39а, 40-43, 45-50, 52-60, 62, 64, 64а, 65-69, 72-74, 76, 78, 80-81, 83, 85-88, 90-92, 94-96, 99, 101, 103-107, 112-113, 115-119, 122-123, 203
Куколівка, Щастя, 2-12, 14-15
Олександрівка, Вишнева, 1-6, 7а, 8, 8а, 10, 12, 14-18, 20, 22-23, 25-26, 26а, 27-30, 30а, 31-37, 39, 42, 45-49, 51-54, 57-60, 62, 64-70, 72-78, 80
Олександрівка, Нова, 1
Олександрівка, Центральна, 3, 6, 13, 13а, 14-15, 17, 17а, 18, 21-22, 24-25, 27, 27а, 28-29, 31-35, 35а, 36-38, 40-41, 43, 43а, 44, 44а, 45-51, 51а, 55-56, 58-59, 67-70, 72-73, 79, 81а, 84, 88, 90-92, 94-95, 99-103, 105-106, 108
Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 7а, 9-10, 10А, 12-15, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25-27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
Соново, Весела, 5, 7, 11-19, 21-22, 24, 25а, 26-30, 30а, 31, 34-35, 37-41, 43-46, 49-51
Соново, Пайова, 1-3, 6, 8-11, 15, 15а, 16, 18, 20-21, 25-26, 30, 32, 32а, 33, 33а, 34-35, 37-39, 42, 55
Л1102 10 кВ->КТП-183 10/0.4 кВ->Ф1 29.10.2021 09:00 29.10.2021 18:00 По заяві споживача 18.10.2021
Ізмайлівка, Озерна, 1, 5, 7, 9, 13, 15, 19, 25, 27, 31, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 49
Л-97 10 кВ->КТП-1030 10/0.4 кВ->Ф3 29.10.2021 09:00 29.10.2021 18:00 По заяві споживача 21.10.2021
Олександрія, Кармелюка пров., 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58-59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93
Олександрія, Степова, 17, 19, 21, 23, 60, 60А, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80
Олександрія, Хасанська, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59-62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80
Олександрія, Холодноярська, 61, 63-90, 92, 94, 96, 98, 100
Олександрія, Чонгарська, 82, 84-117, 119, 121, 123
Олександрія, Шкільна, 12-15
ПС Александрия 1Т 35/10 кВ->Л122 10 кВ->КТП-172 10/0.4 кВ 29.10.2021 09:00 29.10.2021 17:00 Капітальний ремонт 08.10.2021
Рожеве, Шовкова, 1-6, 10, 12-18
Л605/1 35 кВ->ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ 29.10.2021 09:00 29.10.2021 17:00 Капітальний ремонт За РЛ-81. 20.09.2021
Куколівка, Берегова, 1-6, 8-9, 13-19
Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60-67, 68а, 69
Куколівка, Квітнева, 1, 1а, 2, 4-12, 12а, 13, 17, 19-21, 21А, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 32-33, 33а, 34-35, 35а, 36-39, 39а, 40-43, 46-48, 51, 54-56
Куколівка, Київська, 3-4, 4а, 5-6, 6а, 7, 7б, 8-10, 11а, 12, 12а, 13-14, 16-19, 21-34, 34а, 38, 39а, 40-42, 44-52, 54-58, 60, 61а, 64
Куколівка, Лугова, 3-4, 6, 8, 14-15, 15а, 17, 18а
Куколівка, Мира, 22
Куколівка, Миру, 1-2, 3а, 4, 7, 9, 11-17, 19, 21, 23, 27, 28а, 30, 32-34, 36-37, 40, 42-44
Куколівка, Молодіжна, 2-3, 3а, 4-9, 11-18, 19а, 20-22, 24-30, 31а, 32-38, 40, 40а, 41, 44, 46-47, 48а, 49-53, 55, 70
Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
Куколівка, Центральна, 2-3, 3а, 3б, 3в, 4а, 6-7, 9-16, 18-19, 21-23, 25-27, 27А, 28-30, 32, 32а, 33-34, 34а, 35-36, 38-39, 39а, 40-43, 45-50, 52-60, 62, 64, 64а, 65-69, 72-74, 76, 78, 80-81, 83, 85-88, 90-92, 94-96, 99, 101, 103-107, 112-113, 115-119, 122-124, 203
Куколівка, Щастя, 2, 2а, 3-12, 14-15
Олександрівка, Вишнева, 1-7, 7а, 8, 8а, 9-12, 14-15, 15а, 16-18, 20, 22-23, 25-26, 26а, 27-30, 30а, 31-39, 42, 45-49, 51-54, 57-60, 62, 64-70, 72-78, 80, 106
Олександрівка, Нова, 1
Олександрівка, Центральна, 3, 6, 13, 13а, 14-15, 17, 17а, 18, 21-22, 24-25, 27, 27а, 28-29, 31-35, 35а, 36-41, 43, 43а, 44, 44а, 45-51, 51а, 55-56, 58-59, 63, 67-70, 72-73, 79, 81, 81а, 84-85, 87-88, 90-92, 94-95, 98-106, 108
Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 7а, 9-10, 10А, 12-15, 15А, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 26-27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
Соново, Весела, 2, 5, 7, 11-19, 21-24, 25а, 26-30, 30а, 31, 34-35, 37-46, 49-51
Соново, Пайова, 1-3, 6, 8-11, 14-15, 15а, 16, 18, 20-21, 25-26, 30, 32, 32а, 33, 33а, 34-35, 37-39, 42, 55
ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ 29.10.2021 09:00 29.10.2021 17:00 Капітальний ремонт За РЛ-81. 20.09.2021
Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 7а, 13
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
Л886 35 кВ->ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1121 10 кВ 29.10.2021 09:00 29.10.2021 17:00 Капітальний ремонт 09.09.2021
Бутівське, Бутовська, 2, 6, 8, 10, 12
Бутівське, Житомирська, 1-25, 27-30, 32-46, 48-49, 49а, 50-54, 56-66, 68, 70
Бутівське, Калинівська, 1, 3, 5-11, 14
Бутівське, Квітнева, 4, 6, 8
Бутівське, Київська, 1-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
Бутівське, Миру, 8, 12, 16, 18
Бутівське, Молодіжна, 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Бутівське, Нагірна, 1, 3, 5-9, 11-12, 14-16
Бутівське, Польова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
Бутівське, Садова, 6, 8, 10, 12, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Бутівське, Шевченко, 2, 4, 6-9, 11-18
Бутівське, Шкільна, 1, 3, 5, 7
Занфірівка, Комарова, 4, 6-7
Занфірівка, Лісова, 1, 4-5, 9-10, 12-13, 16-19, 22, 25, 30, 34, 58
Занфірівка, Польова, 2-3, 5, 11
Занфірівка, Толбухіна, 16
Л604 6 кВ->КТП-435 6/0.4 кВ->Ф1 29.10.2021 09:00 29.10.2021 17:00 Плановий ремонт 21.09.2021
Приютівка, 1го Травня, 21, 23
Приютівка, пр.Дружби, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Приютівка, Шкільна, 32
Л604 6 кВ->КТП-435 6/0.4 кВ->Ф2 29.10.2021 09:00 29.10.2021 17:00 Плановий ремонт 21.09.2021
Приютівка, 1го Травня, 2, 4-9, 11, 13-15, 17-20, 22, 53, 55
Приютівка, Гагаріна вул., 1-6, 8, 10, 12, 26, 28
Приютівка, Гагаріна провулок, 2-3, 5, 7, 9, 11
Приютівка, Чкалова, 1-14, 15б, 16-17, 17а, 18-25, 28
Приютівка, Шкільна, 22, 24, 26, 28, 28а, 30
ПС С-з Техникум 1Т 35/6 кВ->Л641 6 кВ->КТП-1313 6/0.4 кВ 29.10.2021 09:00 29.10.2021 17:00 Капітальний ремонт ПЛ-0,4кВ від ТП-1478 21.09.2021
Звенигородка, Садова, 1-2, 2А, 3-4, 4А, 5-8, 8 корп.1, 9-21, 21А, 22-28, 30-38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74А, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 108а, 110, 112, 114, 116, 118
Звенигородка, Сосновий бор, 2, 2а, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 30
ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-199 10/0.4 кВ 29.10.2021 09:00 29.10.2021 17:00 Капітальний ремонт За РЛ-81. 20.09.2021
Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 9-10, 10А, 12, 14-15, 15А, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 26
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