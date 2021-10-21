Відключення світла в Олександрії та районі на кінець жовтня (ГРАФІК)

У третій декаді жовтня Олександрійський РЕМ планує провести планові відключення. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.
Відключення електропостачання будуть відбуватися за наступними адресами:
|Назва енергооб’єкта
|Початок виконання робіт
|Закінчення виконання робіт
|Причина відключення (вид робіт)
|Примітка
|Дата оприлюднення на сайті
|Л615 35 кВ->ПС Сахзавод 1Т 35/6 кВ->Л602 6 кВ
|21.10.2021 09:00
|21.10.2021 17:00
|Плановий ремонт
|09.09.2021
|Войнівка, Абрикосова, 306
Войнівка, Войнівське шосе, 12
Войнівка, Дачний кооп ~Жовтень~, 2А, 4А, 6А, 8А, 10А, 12А, 16, 18, 20, 334
Войнівка, Клубнічна, 263
Войнівка, Тениста (СТ Жовтень), 14
Войнівка, Уютна, 355
Войнівка, Фруктова (СТ Жовтень), 23, 30-31
Олександрія, Фруктова (СТ Жовтень), 21
Приютівка, Войнівське шосе, 1а, 2, 2а, 3
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л625 6 кВ->КТП-1123 6/0.4 кВ
|21.10.2021 09:00
|21.10.2021 15:00
|Плановий ремонт
|20.09.2021
|Олександрія, Жуковського, 1-18, 20, 22, 24, 26
Олександрія, Миру, 1-7, 9
Олександрія, Нагорна, 1-11, 11А, 13-15, 15А, 16-19, 21-27, 29, 31, 33, 33А
Олександрія, пр.Будівельників, 1, 1А, 1Б, 2, 4, 6, 6А, 7-11, 13, 15
Олександрія, пров.Виборзький, 2, 4, 6, 8, 10-20, 22, 24, 26, 28
Олександрія, пров.Горіховий, 12
Олександрія, пров.Грабовського, 4, 6, 8, 10, 12
Олександрія, пров.Івана Сухинова, 1-2, 4, 6, 8
Олександрія, пров.Миколи Стрельцова, 2, 4, 6, 8, 10
Олександрія, Рєпіна, 1А, 2, 2А, 3-7, 7А, 8-12, 12А, 13-14, 16, 18
Олександрія, Толбухіна, 9, 11-14, 17А, 19-25, 27-35, 37, 39, 41-46, 48
|Л141 10 кВ->КТП-244 10/0.4 кВ->Ф1
|21.10.2021 09:00
|21.10.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.09.2021
|Попельнасте, Гагаріна, 2, 8, 8А, 9, 11, 14, 14А, 15, 17-18, 24-25, 25а, 27, 94
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ
|21.10.2021 09:00
|21.10.2021 17:00
|Плановий ремонт
|ПЛ-0,4кВ
|20.09.2021
|Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 7а, 13
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
|ПС Сахзавод 2Т 35/6 кВ->Л604 6 кВ->КТП-259 6/0.4 кВ
|21.10.2021 09:00
|21.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|21.09.2021
|Приютівка, Клубний, 1, 3, 5
Приютівка, Межева, 10, 16, 19-23, 25-31, 33-35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55
Приютівка, Набережна, 66, 72
Приютівка, Набережний, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 30
Приютівка, пров.Межевий, 1, 8, 18
Приютівка, Сонячна, 20
Приютівка, Шкільна, 10-14, 16-18, 20-21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61
|ПС Н-Александровка 1Т 35/10 кВ->Л161 10 кВ->КТП-13 10/0.4 кВ
|21.10.2021 09:00
|21.10.2021 17:00
|Плановий ремонт
|приєднання
|22.09.2021
|Протопопівка, Клубна вул., 1-9, 11, 17
Протопопівка, Клубний пров., 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Протопопівка, Набережна, 1-10, 12-13, 15, 17-19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
Протопопівка, Набережний, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
Протопопівка, пров.Шевченка, 1
Протопопівка, Фермерська, 2-3, 5-8, 10-11, 13
Протопопівка, Шевченко, 2-8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24
Протопопівка, Шкільна, 1-2, 4, 4а
|ПС Войновка 1Т 35/10 кВ->Л192 10 кВ->КТП-153 10/0.4 кВ
|21.10.2021 09:00
|21.10.2021 17:00
|Плановий ремонт
|БМО
|21.10.2021
|Березівка, Березівська, 14, 16
Приютівка, Березівська, 4, 6, 8, 10, 12
Приютівка, Користівське шосе, 1
Приютівка, Садова, 1-2, 2а, 3-13
|Л1102 10 кВ->КТП-301 10/0.4 кВ->Ф1
|21.10.2021 09:00
|21.10.2021 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|21.10.2021
|Пустельніково, Берегова, 65, 69, 71, 75, 85, 89
Пустельніково, Інгулецька, 1-4, 6, 8-9, 11-12, 14, 20
Пустельніково, Лісова, 40-41, 43
Пустельніково, Чапаєва, 24
|Л155 10 кВ->КТП-328 10/0.4 кВ->Ф3
|21.10.2021 09:00
|21.10.2021 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|21.10.2021
|Куколівка, Центральна, 2-3, 3а, 16, 27, 41, 45, 59, 67, 103-107, 112-113, 116-118, 123, 203
|Л132 10 кВ->КТП-39 10/0.4 кВ->Ф2
|21.10.2021 09:00
|21.10.2021 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|21.10.2021
|Михайлівка, Гагаріна, 1, 1а, 2-7, 15, 17
Михайлівка, Поповича, 5-16, 18, 20-21
|Л155 10 кВ->КТП-195 10/0.4 кВ->Ф2
|21.10.2021 09:00
|21.10.2021 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|21.10.2021
|Куколівка, Центральна, 3б, 3в, 4а, 7, 9-15, 18-19, 22-23, 26, 28-30, 32, 32а, 33-36, 60
|Л627 6 кВ->ЗТП-1189 6/0.4 кВ->Ф10
|21.10.2021 09:46
|21.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|21.09.2021
|Олександрія, Василя Сухомлинського, 18
Олександрія, Маршала Рибалка, 7-8, 11, 13, 15
Олександрія, Миру, 70, 74, 76, 78, 103, 105, 107, 109
|Л627 6 кВ->ЗТП-1189 6/0.4 кВ->Ф8
|21.10.2021 09:46
|21.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|21.09.2021
|Олександрія, Абрикосова, 2, 4, 8
Олександрія, Василя Сухомлинського, 5
Олександрія, Миру, 62, 64, 66, 68, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101
Олександрія, Нагорна, 79, 81, 84, 86, 88, 90, 92, 94
|ПС Добронадиевка 2Т 35/10 кВ->Л177 10 кВ->КТП-343 10/0.4 кВ
|21.10.2021 10:00
|21.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|18.10.2021
|Щасливе, Гоголя, 1-7, 10, 12-19
Щасливе, Комарова, 1-3, 6, 8-11, 13-14
Щасливе, Набережна, 2-15
Щасливе, Перекопська, 1-2, 4, 6, 13
Щасливе, Садова, 1-3, 5-6
Щасливе, Центральна, 1-2, 4-5, 7, 9, 11-14, 14а, 15-16, 19-33, 35-45
Щасливе, Шкільна, 1-13
|Л886 35 кВ->ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1121 10 кВ
|21.10.2021 10:25
|21.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|09.09.2021
|Бутівське, Бутовська, 2, 6, 8, 10, 12
Бутівське, Житомирська, 1-25, 27-30, 32-46, 48-49, 49а, 50-54, 56-66, 68, 70
Бутівське, Калинівська, 1, 3, 5-11, 14
Бутівське, Квітнева, 4, 6, 8
Бутівське, Київська, 1-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
Бутівське, Миру, 8, 12, 16, 18
Бутівське, Молодіжна, 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Бутівське, Нагірна, 1, 3, 5-9, 11-12, 14-16
Бутівське, Польова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
Бутівське, Садова, 6, 8, 10, 12, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Бутівське, Шевченко, 2, 4, 6-9, 11-18
Бутівське, Шкільна, 1, 3, 5, 7
Занфірівка, Комарова, 4, 6-7
Занфірівка, Лісова, 1, 4-5, 9-10, 12-13, 16-19, 22, 25, 30, 34, 58
Занфірівка, Польова, 2-3, 5, 11
Занфірівка, Толбухіна, 16
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л131 10 кВ->КТП-440 10/0.4 кВ
|21.10.2021 10:47
|21.10.2021 17:00
|Плановий ремонт
|06.10.2021
|Червона Кам’янка, Першотравнева, 1-11, 13-14, 16, 18-25, 27, 29, 31-34, 37-40, 42-45, 47-54, 56, 60, 62-65, 71-72, 76, 78, 81, 86, 88, 90-92, 94, 100, 102, 104, 112, 116, 118, 120, 122, 124
|Л132 10 кВ->КТП-39 10/0.4 кВ->Ф2
|21.10.2021 10:54
|21.10.2021 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|21.10.2021
|Михайлівка, Гагаріна, 1, 1а, 2-7, 15, 17
Михайлівка, Поповича, 5-16, 18, 20-21
|ПС Энергетик-1 35/6 кВ->Л1220 6 кВ->КТП-1091 6/0.4 кВ
|21.10.2021 13:00
|21.10.2021 17:00
|Плановий ремонт
|20.09.2021
|Олександрія, Верболозівська, 1-2, 2А, 3-4, 4А, 5, 7, 7А, 8-9, 9А, 10-12, 12А, 12Б, 13-25, 27-30, 32, 32А
Олександрія, Лугова, 3-8, 11, 13, 15-19, 21-28, 29А, 30-31, 31А, 32-33, 35, 37-41, 43-44, 46, 46А, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84
|ПС Луч 2Т 35/10 кВ->Л1350 10 кВ->РП-7 1Т 10/0.4 кВ
|22.10.2021 09:00
|22.10.2021 13:00
|Пошкодження обладнання
|21.09.2021
|Олександрія, пр.Соборний, 118, 132, 132А
|ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1103 10 кВ->КТП-75 10/0.4 кВ
|22.10.2021 09:00
|22.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|21.09.2021
|Головківка, Молодіжна, 1а, 3, 5-7, 10, 12, 16, 23
Головківка, Осіння, 32, 36-37, 40-41, 43, 45, 47
Головківка, Центральна, 123, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 148, 152, 154, 156, 160, 162, 164, 168, 170, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 217а, 219, 221, 223, 225, 227, 231, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 253, 255, 261, 263, 267, 269, 271, 275, 277, 281, 283, 285, 289, 291, 293, 295, 487
|Л641 6 кВ->КТП-1313 6/0.4 кВ->Ф3
|22.10.2021 09:00
|22.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|21.09.2021
|Звенигородка, Садова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21А, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 108а, 110, 112, 114, 116, 118
Звенигородка, Сосновий бор, 2, 2а, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 30
|ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л17 10 кВ->КТП-174 10/0.4 кВ
|22.10.2021 09:00
|22.10.2021 17:00
|Плановий ремонт
|ПЛ-0,4кВ
|21.09.2021
|В.Орел, Леніна, 15, 48
Степанівка, Гоголя, 1-2, 2а, 3-4, 6-12, 15-16, 19, 21-23
Степанівка, Польова, 2, 2А, 4, 4а, 5, 8, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26А, 28, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 48А, 52, 66
Степанівка, Садова, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 24
|ПС Н-Александровка 1Т 35/10 кВ->Л161 10 кВ->КТП-320 10/0.4 кВ
|22.10.2021 09:00
|22.10.2021 17:00
|Плановий ремонт
|приєднання
|22.09.2021
|Протопопівка, Козацька, 37а, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61-62, 64-66, 68-78, 80-83, 85-92, 96-98, 99а, 100, 101а, 102, 104, 106, 108
Протопопівка, Кононова, 1-15, 17, 19, 21, 23, 25
Протопопівка, Мисливська вул., 1-5, 5а, 6, 8, 8а, 9-13, 15-21, 23, 25, 25А, 27
Протопопівка, Мисливський пров., 1, 1а, 2, 2б, 4, 6, 8
|ПС Добронадиевка 2Т 35/10 кВ->Л177 10 кВ->КТП-240 10/0.4 кВ
|22.10.2021 09:00
|22.10.2021 17:00
|Плановий ремонт
|ПЛ-0,4кВ
|20.09.2021
|Щасливе, Нагорна, 2, 5-7, 9-14, 16, 19, 21-22
Щасливе, Шевченко, 2, 4, 19
|ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л17 10 кВ->КТП-508 10/0.4 кВ
|22.10.2021 09:00
|22.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|18.10.2021
|Андріївка, Молодіжна, 1-8, 10, 12-20, 22-32, 34
Андріївка, Садова, 1-2, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25
Андріївка, Центральна, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
|ПС Луч 2Т 35/10 кВ->Л1350 10 кВ->ЗТП-1174 2Т 10/0.4 кВ
|22.10.2021 13:00
|22.10.2021 16:00
|Пошкодження обладнання
|21.09.2021
|Олександрія, 6-го Грудня, 143 корп.1, 143 корп.2, 147
|ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л17 10 кВ->КТП-174 10/0.4 кВ
|23.10.2021 09:00
|23.10.2021 17:00
|Плановий ремонт
|ПЛ-0,4кВ
|21.09.2021
|В.Орел, Леніна, 15, 48
Степанівка, Гоголя, 1-2, 2а, 3-4, 6-12, 15-16, 19, 21-23
Степанівка, Польова, 2, 2А, 4, 4а, 5, 8, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26А, 28, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 48А, 52, 66
Степанівка, Садова, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 24
|ПС Попельнастое 35/10 кВ->Л145 10 кВ->КТП-457 10/0.4 кВ
|23.10.2021 09:00
|23.10.2021 19:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|05.10.2021
|Попельнасте, Жовтоводська, 1-7, 7а, 8-12, 14, 15а, 16, 19-21, 23
|Л641 6 кВ->КТП-1313 6/0.4 кВ->Ф1
|25.10.2021 09:00
|25.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|21.09.2021
|Звенигородка, Садова, 2, 2А, 4, 4А, 6, 8, 8 корп.1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74А, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90
|ПС ПТО 2Т 150/35/10 кВ->Л45 10 кВ
|25.10.2021 09:00
|25.10.2021 17:00
|Плановий ремонт
|приэднання
|22.09.2021
|Олександрія, Заводська, 2а, 16, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46А, 48, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74
Олександрія, Куколівське шосе, 1, 1а, 2-4, 6, 8
Олександрія, Пилипа Гриценка, 3, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 62, 66, 70, 70а, 78, 82А
Олександрія, пров.Бориса Йогансона, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
Олександрія, пров.Кіндрата Рожнова, 1, 1А, 2-20, 22-24, 26, 30, 32
Олександрія, пров.Кропивницького, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
|ПС ПТО 2Т 150/35/10 кВ->Л45 10 кВ->КТП-1049 10/0.4 кВ
|25.10.2021 09:00
|25.10.2021 17:00
|Плановий ремонт
|Приєднання
|07.10.2021
|Олександрія, Заводська, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46А, 48, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74
Олександрія, Куколівське шосе, 1, 1а, 2-4, 6, 8
Олександрія, Пилипа Гриценка, 3, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 62, 66
|ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6201 6 кВ->КТП-421 6/0.4 кВ
|25.10.2021 09:00
|25.10.2021 17:00
|Плановий ремонт
|ПЛ-0,4кВ
|21.09.2021
|Новоселівка, Миру, 3
Новоселівка, Новоселів, 1-18, 20
Новоселівка, Степова, 1-11, 11а, 12, 14, 16-20
Новоселівка, Шкільна, 1-4, 4а, 5-7
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ
|25.10.2021 09:00
|25.10.2021 17:00
|Плановий ремонт
|ПЛ-0,4кВ
|20.09.2021
|Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 7а, 13
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
|ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л6111 6 кВ->КТП-1059 6/0.4 кВ
|25.10.2021 09:00
|25.10.2021 15:00
|Плановий ремонт
|20.09.2021
|Олександрія, Василя Никифорова, 1-11, 11А, 12-15, 15А, 15Б, 16-18, 20, 20А, 22
Олександрія, Декабристів, 40, 42-58, 60, 61А, 62-67, 67 корп.1, 68-88, 88А, 89-93, 93А, 94-113, 113А, 114-117, 119-122, 124, 128, 130, 132
Олександрія, Кременчуцька, 51-54, 54А, 56, 58, 62, 64-66, 68-76, 76А, 77-80, 80 корп.2, 81-97, 97А, 98-104, 104А, 105-107, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130
Олександрія, пров.Яковенка, 1-3, 5, 7, 9
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л611 6 кВ->КТП-1537 6/0.4 кВ
|25.10.2021 09:00
|25.10.2021 15:00
|Плановий ремонт
|ПЛ-6кВ
|20.09.2021
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л611 6 кВ->КТП-1067 6/0.4 кВ
|25.10.2021 09:00
|25.10.2021 15:00
|Плановий ремонт
|20.09.2021
|Олександрія, Березівська, 1-6, 7А, 8-17, 19, 21, 23
Олександрія, Максима Бендерова, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52-57, 57А, 58-61, 61А, 62-66, 66А, 67, 67А, 68-73, 73А, 74-75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87А
Олександрія, Осипенка, 46, 48, 50, 52, 54-70, 72-103, 105, 107, 109, 111
Олександрія, пров.Заслонова, 1, 3-6, 6А, 7-45, 47
Олександрія, пров.Олександра Горського, 1-12, 12А, 13-20, 22-28, 30, 30А, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50
|Л886 35 кВ->ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1121 10 кВ
|25.10.2021 09:00
|25.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|09.09.2021
|Бутівське, Бутовська, 2, 6, 8, 10, 12
Бутівське, Житомирська, 1-25, 27-30, 32-46, 48-49, 49а, 50-54, 56-66, 68, 70
Бутівське, Калинівська, 1, 3, 5-11, 14
Бутівське, Квітнева, 4, 6, 8
Бутівське, Київська, 1-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
Бутівське, Миру, 8, 12, 16, 18
Бутівське, Молодіжна, 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Бутівське, Нагірна, 1, 3, 5-9, 11-12, 14-16
Бутівське, Польова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
Бутівське, Садова, 6, 8, 10, 12, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Бутівське, Шевченко, 2, 4, 6-9, 11-18
Бутівське, Шкільна, 1, 3, 5, 7
Занфірівка, Комарова, 4, 6-7
Занфірівка, Лісова, 1, 4-5, 9-10, 12-13, 16-19, 22, 25, 30, 34, 58
Занфірівка, Польова, 2-3, 5, 11
Занфірівка, Толбухіна, 16
|ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1103 10 кВ->КТП-71 10/0.4 кВ
|25.10.2021 09:00
|25.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|18.10.2021
|Головківка, Тимірязєва, 5, 7, 9, 14-15
Головківка, Центральна, 188, 194, 196, 198, 200, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 224а, 228, 232-234, 282, 297, 301, 303, 305, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 325, 327, 333, 337, 339, 343, 345, 349, 353, 355, 357, 359
|ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л619 6 кВ->КТП-1426 6/0.4 кВ
|25.10.2021 13:00
|25.10.2021 16:00
|Плановий ремонт
|ПЛ-6кВ
|20.09.2021
|ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л619 6 кВ->КТП-1078 6/0.4 кВ
|25.10.2021 13:00
|25.10.2021 16:00
|Плановий ремонт
|20.09.2021
|Олександрія, Весняна, 1, 5, 7-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
Олександрія, Елеваторна, 1-5, 7-21
Олександрія, Зоряна, 1, 1А, 2-24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
Олександрія, Липнева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Олександрія, Міліцейська, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79-84, 84А, 85-93, 95-97, 97А, 98-100, 102-108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 124, 126, 128, 130
Олександрія, пров.Верхній, 1-17, 19
Олександрія, пров.Весняний, 1, 3, 5-7, 9-19, 21, 21а, 22-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Олександрія, пров.Можайського, 1, 3-9, 11, 13, 13А, 15, 17, 19, 21, 23
Олександрія, пров.Нижній, 1, 3-20
Олександрія, пров.Середній, 1-18
Олександрія, Сидоренка, 1
|ПС Луч 2Т 35/10 кВ->Л1350 10 кВ->ЗТП-1199 1Т 10/0.4 кВ
|26.10.2021 09:00
|26.10.2021 16:00
|Пошкодження обладнання
|21.09.2021
|Олександрія, Героїв Сталінграда, 17, 19, 19А
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ
|26.10.2021 09:00
|26.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 7а, 13
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
|ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6201 6 кВ->КТП-423 6/0.4 кВ
|26.10.2021 09:00
|26.10.2021 17:00
|Плановий ремонт
|ПЛ-0,4кВ
|21.09.2021
|Новоселівка, Миру, 1-6
Новоселівка, Центральна, 25
Новоселівка, Шкільна, 1а
|Л886 35 кВ->ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1121 10 кВ
|26.10.2021 09:00
|26.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|09.09.2021
|Бутівське, Бутовська, 2, 6, 8, 10, 12
Бутівське, Житомирська, 1-25, 27-30, 32-46, 48-49, 49а, 50-54, 56-66, 68, 70
Бутівське, Калинівська, 1, 3, 5-11, 14
Бутівське, Квітнева, 4, 6, 8
Бутівське, Київська, 1-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
Бутівське, Миру, 8, 12, 16, 18
Бутівське, Молодіжна, 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Бутівське, Нагірна, 1, 3, 5-9, 11-12, 14-16
Бутівське, Польова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
Бутівське, Садова, 6, 8, 10, 12, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Бутівське, Шевченко, 2, 4, 6-9, 11-18
Бутівське, Шкільна, 1, 3, 5, 7
Занфірівка, Комарова, 4, 6-7
Занфірівка, Лісова, 1, 4-5, 9-10, 12-13, 16-19, 22, 25, 30, 34, 58
Занфірівка, Польова, 2-3, 5, 11
Занфірівка, Толбухіна, 16
|Л610 35 кВ->ПС С-з Техникум 1Т 35/6 кВ->Л642 6 кВ
|26.10.2021 09:00
|26.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|20.09.2021
|Л605/1 35 кВ->ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ
|26.10.2021 09:00
|26.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-23.
|20.09.2021
|Куколівка, Берегова, 1-6, 8-9, 13-19
Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60-67, 68а, 69
Куколівка, Квітнева, 1, 1а, 2, 4-12, 12а, 13, 17, 19-21, 21А, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 32-33, 33а, 34-35, 35а, 36-39, 39а, 40-43, 46-48, 51, 54-56
Куколівка, Київська, 3-4, 4а, 5-6, 6а, 7, 7б, 8-10, 11а, 12, 12а, 13-14, 16-19, 21-34, 34а, 38, 39а, 40-42, 44-52, 54-58, 60, 61а, 64
Куколівка, Лугова, 3-4, 6, 8, 14-15, 15а, 17, 18а
Куколівка, Мира, 22
Куколівка, Миру, 1-2, 3а, 4, 7, 9, 11-17, 19, 21, 23, 27, 28а, 30, 32-34, 36-37, 40, 42-44
Куколівка, Молодіжна, 2-3, 3а, 4-9, 11-18, 19а, 20-22, 24-30, 31а, 32-38, 40, 40а, 41, 44, 46-47, 48а, 49-53, 55, 70
Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
Куколівка, Центральна, 2-3, 3а, 3б, 3в, 4а, 6-7, 9-16, 18-19, 21-23, 25-27, 27А, 28-30, 32, 32а, 33-34, 34а, 35-36, 38-39, 39а, 40-43, 45-50, 52-60, 62, 64, 64а, 65-69, 72-74, 76, 78, 80-81, 83, 85-88, 90-92, 94-96, 99, 101, 103-107, 112-113, 115-119, 122-124, 203
Куколівка, Щастя, 2, 2а, 3-12, 14-15
Олександрівка, Вишнева, 1-7, 7а, 8, 8а, 9-12, 14-15, 15а, 16-18, 20, 22-23, 25-26, 26а, 27-30, 30а, 31-39, 42, 45-49, 51-54, 57-60, 62, 64-70, 72-78, 80, 106
Олександрівка, Нова, 1
Олександрівка, Центральна, 3, 6, 13, 13а, 14-15, 17, 17а, 18, 21-22, 24-25, 27, 27а, 28-29, 31-35, 35а, 36-41, 43, 43а, 44, 44а, 45-51, 51а, 55-56, 58-59, 63, 67-70, 72-73, 79, 81, 81а, 84-85, 87-88, 90-92, 94-95, 98-106, 108
Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 7а, 9-10, 10А, 12-15, 15А, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 26-27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
Соново, Весела, 2, 5, 7, 11-19, 21-24, 25а, 26-30, 30а, 31, 34-35, 37-46, 49-51
Соново, Пайова, 1-3, 6, 8-11, 14-15, 15а, 16, 18, 20-21, 25-26, 30, 32, 32а, 33, 33а, 34-35, 37-39, 42, 55
|Л605/1 35 кВ->ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ
|26.10.2021 09:00
|26.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Берегова, 1-6, 8-9, 13-19
Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60-67, 68а, 69
Куколівка, Квітнева, 1, 1а, 2, 4-12, 12а, 13, 17, 19-21, 21А, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 32-33, 33а, 34-35, 35а, 36-39, 39а, 40-43, 46-48, 51, 54-56
Куколівка, Київська, 3-4, 4а, 5-6, 6а, 7, 7б, 8-10, 11а, 12, 12а, 13-14, 16-19, 21-34, 34а, 38, 39а, 40-42, 44-52, 54-58, 60, 61а, 64
Куколівка, Лугова, 3-4, 6, 8, 14-15, 15а, 17, 18а
Куколівка, Мира, 22
Куколівка, Миру, 1-2, 3а, 4, 7, 9, 11-17, 19, 21, 23, 27, 28а, 30, 32-34, 36-37, 40, 42-44
Куколівка, Молодіжна, 2-3, 3а, 4-9, 11-18, 19а, 20-22, 24-30, 31а, 32-38, 40, 40а, 41, 44, 46-47, 48а, 49-53, 55, 70
Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
Куколівка, Центральна, 2-3, 3а, 3б, 3в, 4а, 6-7, 9-16, 18-19, 21-23, 25-27, 27А, 28-30, 32, 32а, 33-34, 34а, 35-36, 38-39, 39а, 40-43, 45-50, 52-60, 62, 64, 64а, 65-69, 72-74, 76, 78, 80-81, 83, 85-88, 90-92, 94-96, 99, 101, 103-107, 112-113, 115-119, 122-124, 203
Куколівка, Щастя, 2, 2а, 3-12, 14-15
Олександрівка, Вишнева, 1-7, 7а, 8, 8а, 9-12, 14-15, 15а, 16-18, 20, 22-23, 25-26, 26а, 27-30, 30а, 31-39, 42, 45-49, 51-54, 57-60, 62, 64-70, 72-78, 80, 106
Олександрівка, Нова, 1
Олександрівка, Центральна, 3, 6, 13, 13а, 14-15, 17, 17а, 18, 21-22, 24-25, 27, 27а, 28-29, 31-35, 35а, 36-41, 43, 43а, 44, 44а, 45-51, 51а, 55-56, 58-59, 63, 67-70, 72-73, 79, 81, 81а, 84-85, 87-88, 90-92, 94-95, 98-106, 108
Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 7а, 9-10, 10А, 12-15, 15А, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 26-27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
Соново, Весела, 2, 5, 7, 11-19, 21-24, 25а, 26-30, 30а, 31, 34-35, 37-46, 49-51
Соново, Пайова, 1-3, 6, 8-11, 14-15, 15а, 16, 18, 20-21, 25-26, 30, 32, 32а, 33, 33а, 34-35, 37-39, 42, 55
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-195 10/0.4 кВ
|26.10.2021 09:00
|26.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Берегова, 1-6, 8
Куколівка, Квітнева, 1-2, 4-9, 11-12, 12а, 13, 17, 20, 21А, 41, 55-56
Куколівка, Центральна, 3б, 3в, 4а, 7, 9-15, 18-19, 22-23, 25-26, 28-30, 32, 32а, 33-36, 60
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-196 10/0.4 кВ
|26.10.2021 09:00
|26.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-328 10/0.4 кВ
|26.10.2021 09:00
|26.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Центральна, 2-3, 3а, 6, 16, 21, 27, 35, 39, 41, 45, 49, 59, 67-69, 72-74, 76, 78, 80-81, 83, 85, 87-88, 90-91, 94-96, 101, 103-107, 112-113, 115-118, 122-124, 203
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-329 10/0.4 кВ
|26.10.2021 09:00
|26.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Берегова, 3, 9, 13-19
Куколівка, Квітнева, 1а, 10, 19, 21, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 32-33, 33а, 34-35, 35а, 36-39, 39а, 40, 42-43, 46-48, 51, 54
Куколівка, Щастя, 2, 2а, 3-12, 14-15
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-333 10/0.4 кВ
|26.10.2021 09:00
|26.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Київська, 3, 4а, 6а, 61а, 64
Куколівка, Мира, 22
Куколівка, Миру, 16, 36, 43
Куколівка, Молодіжна, 2, 4-9, 11-18, 19а, 20-22, 24-30, 31а, 33-38, 40, 40а, 41, 44, 46-47, 48а, 49-53, 55, 70
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-194 10/0.4 кВ
|26.10.2021 09:00
|26.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Центральна, 27А, 34а, 38, 39а, 40, 42-43, 46-50, 52-58, 62, 64, 64а, 65-66, 86, 92, 99, 119
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-197 10/0.4 кВ
|26.10.2021 09:00
|26.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-335 10/0.4 кВ
|26.10.2021 09:00
|26.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Лугова, 3-4, 6, 8, 14-15, 15а, 17, 18а
Куколівка, Миру, 1-2, 3а, 4, 7, 9, 11-15, 17, 19, 21, 23, 27, 28а, 30, 32-34, 37, 40, 42, 44
Куколівка, Молодіжна, 32
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-340 10/0.4 кВ
|26.10.2021 09:00
|26.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Київська, 8-10, 11а, 12, 12а, 13-14, 16-19, 21-34, 49-50
Куколівка, Молодіжна, 3, 3а
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-341 10/0.4 кВ
|26.10.2021 09:00
|26.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Вишнева, 61-67, 68а, 69
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-614 10/0.4 кВ
|26.10.2021 09:00
|26.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-199 10/0.4 кВ
|26.10.2021 09:00
|26.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 9-10, 10А, 12, 14-15, 15А, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 26
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-198 10/0.4 кВ
|26.10.2021 09:00
|26.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Київська, 4-7, 7б, 34а, 38, 39а, 40-42, 44-48, 51-52, 54-58, 60
|ПС ПТО 2Т 150/35/10 кВ->Л45 10 кВ->КТП-1049 10/0.4 кВ
|26.10.2021 09:00
|26.10.2021 17:00
|Плановий ремонт
|приєднання
|22.09.2021
|Олександрія, Заводська, 16, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46А, 48, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74
Олександрія, Куколівське шосе, 1, 1а, 2-4, 6, 8
Олександрія, Пилипа Гриценка, 3, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 62, 66
|ПС Нефтяник 1Т 150/35/10 кВ->Л802 35 кВ->ПС Попельнастое 35/10 кВ
|26.10.2021 09:00
|26.10.2021 17:00
|По заяві споживача
|ПЛ-35кВ Л-802
|14.10.2021
|Долинське, Горобця, 3-4, 6, 8-10, 12-15, 17-19, 21, 22а, 23, 25, 28, 28А, 30, 33, 36, 36а, 37, 39, 39а, 41, 41а, 42-43, 43А, 47, 49, 53-57, 59-61, 64-68, 70, 74, 80, 82, 84, 86, 96, 98, 100, 104-106, 106А, 108, 110, 116, 118, 120, 124а, 125-126, 126а, 130, 134, 136, 138, 156, 158, 166
Долинське, Набережна, 2, 18А
Долинське, Степова, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Попельнасте, Гагаріна, 2, 8, 8А, 11, 14, 14А, 15, 17-18, 25, 25а, 27, 94
Попельнасте, Жовтоводська, 1-7, 7а, 8-12, 14, 15а, 16, 19-21, 23
Попельнасте, Зоряна, 4-5, 8-12, 14-15, 17-18, 21-22, 24, 31, 33, 35-36, 40-45, 47-48, 50-52, 55-57
Попельнасте, Красна, 1-5, 9-14, 16, 18а, 20-22, 24-26, 28, 30, 32-33
Попельнасте, Лесі Українки, 1, 3а, 4-5, 5а, 6, 6а, 7-8, 10-12, 16, 18-20, 20а, 22, 22а, 23-24
Попельнасте, Лугова, 1-5, 5а, 6-7, 9, 11-13, 15
Попельнасте, Набережна, 1-4, 6-7
Попельнасте, Партизанська, 1-2, 2А, 15, 15А, 19, 19А, 23А
Попельнасте, Перемоги, 1, 4, 6, 9, 11-14, 16-17, 17а, 18, 20, 22-24, 26, 28-29, 32-39, 41-42, 44, 47-48, 49а, 52, 54, 56-57, 58а, 60, 62-67, 67а, 69-71, 73-74, 76, 82-83
Попельнасте, Садова, 1-3, 6, 6а, 7-13, 13а, 16-17, 17А, 19-20, 22, 22а, 23-26, 28-31, 31а, 32, 34, 36, 36а, 37-39, 41-42, 42а, 43, 44а, 45-47, 50-53, 58, 63, 66
Попельнасте, Соборна, 2а, 4, 7-8, 10-12, 19, 22-25, 25а, 28
Попельнасте, Степова, 10, 10а, 25-26, 48а, 51
Попельнасте, Таврійська, 1-2, 4, 6-7, 8А, 9-16, 18, 20, 22-24, 24а, 25-26, 29-31, 33, 35, 38-39, 39а, 40-43, 48-55, 55а, 56, 61-65
Попельнасте, Тиха, 1-2, 2а, 3-4, 7, 7А, 9
Попельнасте, Шевченка, 3-6, 6А, 7, 7а, 8, 10-11, 13-14, 16-17, 19, 21-22, 24, 27-28, 28а, 29, 32, 34-35, 35а, 36-37, 39-45, 50, 54, 56, 58-61, 63, 65-70, 72-76, 78-82, 84-88, 89а, 89б, 90-92, 94-96, 99
|Л45 10 кВ->КТП-1049 10/0.4 кВ->Ф1
|27.10.2021 09:00
|27.10.2021 17:00
|Плановий ремонт
|приєднання
|22.09.2021
|Олександрія, Заводська, 16, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46А, 48, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74
Олександрія, Куколівське шосе, 1, 1а, 3, 6, 8
|ПС Добронадиевка 2Т 35/10 кВ->Л177 10 кВ->КТП-240 10/0.4 кВ
|27.10.2021 09:00
|27.10.2021 17:00
|Плановий ремонт
|ПЛ-0,4кВ
|20.09.2021
|Щасливе, Нагорна, 2, 5-7, 9-14, 16, 19, 21-22
Щасливе, Шевченко, 2, 4, 19
|Л621Р 6 кВ->ЗТП-1015 2Т 6/0.4 кВ->Ф18
|27.10.2021 09:00
|27.10.2021 17:00
|Плановий ремонт
|Приєднання
|07.10.2021
|Олександрія, Вікторії Білаківської пров., 1-11, 13, 15, 17, 19
Олександрія, Григорія Сокальського, 16, 18, 18А, 20, 22, 22А, 24, 26
Олександрія, Сєрова пров., 11, 13, 15, 17
Олександрія, Студентська, 55, 57, 59, 61, 63, 65-68, 70, 72, 74, 74А, 76, 76А
|Л45 10 кВ->КТП-1049 10/0.4 кВ->Ф1
|27.10.2021 09:00
|27.10.2021 18:00
|Плановий ремонт
|Приєднання.
|07.10.2021
|Олександрія, Заводська, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46А, 48, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74
Олександрія, Куколівське шосе, 1, 1а, 3, 6, 8
|Л886 35 кВ->ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1121 10 кВ
|27.10.2021 09:00
|27.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|09.09.2021
|Бутівське, Бутовська, 2, 6, 8, 10, 12
Бутівське, Житомирська, 1-25, 27-30, 32-46, 48-49, 49а, 50-54, 56-66, 68, 70
Бутівське, Калинівська, 1, 3, 5-11, 14
Бутівське, Квітнева, 4, 6, 8
Бутівське, Київська, 1-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
Бутівське, Миру, 8, 12, 16, 18
Бутівське, Молодіжна, 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Бутівське, Нагірна, 1, 3, 5-9, 11-12, 14-16
Бутівське, Польова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
Бутівське, Садова, 6, 8, 10, 12, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Бутівське, Шевченко, 2, 4, 6-9, 11-18
Бутівське, Шкільна, 1, 3, 5, 7
Занфірівка, Комарова, 4, 6-7
Занфірівка, Лісова, 1, 4-5, 9-10, 12-13, 16-19, 22, 25, 30, 34, 58
Занфірівка, Польова, 2-3, 5, 11
Занфірівка, Толбухіна, 16
|ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6201 6 кВ->КТП-421 6/0.4 кВ
|27.10.2021 09:00
|27.10.2021 17:00
|Плановий ремонт
|ПЛ-0,4кВ
|21.09.2021
|Новоселівка, Миру, 3
Новоселівка, Новоселів, 1-18, 20
Новоселівка, Степова, 1-11, 11а, 12, 14, 16-20
Новоселівка, Шкільна, 1-4, 4а, 5-7
|ПС С-з Техникум 1Т 35/6 кВ->Л641 6 кВ->КТП-1313 6/0.4 кВ
|27.10.2021 09:00
|27.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|ПЛ-0,4кВ від ТП-1478
|21.09.2021
|Звенигородка, Садова, 1-2, 2А, 3-4, 4А, 5-8, 8 корп.1, 9-21, 21А, 22-28, 30-38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74А, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 108а, 110, 112, 114, 116, 118
Звенигородка, Сосновий бор, 2, 2а, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 30
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ
|27.10.2021 09:00
|27.10.2021 17:00
|Плановий ремонт
|ПЛ-0,4кВ
|20.09.2021
|Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 7а, 13
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
|ПС Александрия 2Т 35/10 кВ->Л128 10 кВ->ЗТП-1164 1Т 10/0.4 кВ
|27.10.2021 09:00
|27.10.2021 15:00
|Пошкодження обладнання
|20.09.2021
|Олександрія, Садова, 35, 37, 37А
|ПС Александрия 1Т 35/10 кВ->КЛ124 10 кВ->ЗТП-1164 2Т 10/0.4 кВ
|27.10.2021 09:00
|27.10.2021 15:00
|Пошкодження обладнання
|20.09.2021
|ПС Луч 1Т 35/10 кВ->Л1340 10 кВ->ЗТП-1147 2Т 10/0.4 кВ
|27.10.2021 13:00
|27.10.2021 17:00
|Пошкодження обладнання
|20.09.2021
|Олександрія, 6-го Грудня, 141 корп.2
|ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л7 10 кВ->КТП-1177 10/0.4 кВ
|28.10.2021 09:00
|28.10.2021 16:00
|Пошкодження обладнання
|20.09.2021
|Олександрія, Єфремова, 27, 27 корп.1, 27 корп.2, 27 корп.3, 27 корп.4, 27 корп.5, 27 корп.6, 27 корп.7, 27 корп.8
|Л605/1 35 кВ->ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ
|28.10.2021 09:00
|28.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Берегова, 1-6, 8-9, 13-19
Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60-67, 68а, 69
Куколівка, Квітнева, 1, 1а, 2, 4-12, 12а, 13, 17, 19-21, 21А, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 32-33, 33а, 34-35, 35а, 36-39, 39а, 40-43, 46-48, 51, 54-56
Куколівка, Київська, 3-4, 4а, 5-6, 6а, 7, 7б, 8-10, 11а, 12, 12а, 13-14, 16-19, 21-34, 34а, 38, 39а, 40-42, 44-52, 54-58, 60, 61а, 64
Куколівка, Лугова, 3-4, 6, 8, 14-15, 15а, 17, 18а
Куколівка, Мира, 22
Куколівка, Миру, 1-2, 3а, 4, 7, 9, 11-17, 19, 21, 23, 27, 28а, 30, 32-34, 36-37, 40, 42-44
Куколівка, Молодіжна, 2-3, 3а, 4-9, 11-18, 19а, 20-22, 24-30, 31а, 32-38, 40, 40а, 41, 44, 46-47, 48а, 49-53, 55, 70
Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
Куколівка, Центральна, 2-3, 3а, 3б, 3в, 4а, 6-7, 9-16, 18-19, 21-23, 25-27, 27А, 28-30, 32, 32а, 33-34, 34а, 35-36, 38-39, 39а, 40-43, 45-50, 52-60, 62, 64, 64а, 65-69, 72-74, 76, 78, 80-81, 83, 85-88, 90-92, 94-96, 99, 101, 103-107, 112-113, 115-119, 122-124, 203
Куколівка, Щастя, 2, 2а, 3-12, 14-15
Олександрівка, Вишнева, 1-7, 7а, 8, 8а, 9-12, 14-15, 15а, 16-18, 20, 22-23, 25-26, 26а, 27-30, 30а, 31-39, 42, 45-49, 51-54, 57-60, 62, 64-70, 72-78, 80, 106
Олександрівка, Нова, 1
Олександрівка, Центральна, 3, 6, 13, 13а, 14-15, 17, 17а, 18, 21-22, 24-25, 27, 27а, 28-29, 31-35, 35а, 36-41, 43, 43а, 44, 44а, 45-51, 51а, 55-56, 58-59, 63, 67-70, 72-73, 79, 81, 81а, 84-85, 87-88, 90-92, 94-95, 98-106, 108
Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 7а, 9-10, 10А, 12-15, 15А, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 26-27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
Соново, Весела, 2, 5, 7, 11-19, 21-24, 25а, 26-30, 30а, 31, 34-35, 37-46, 49-51
Соново, Пайова, 1-3, 6, 8-11, 14-15, 15а, 16, 18, 20-21, 25-26, 30, 32, 32а, 33, 33а, 34-35, 37-39, 42, 55
|Л627 6 кВ->ЗТП-1189 6/0.4 кВ->Ф8
|28.10.2021 09:00
|28.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|21.09.2021
|Олександрія, Абрикосова, 2, 4, 8
Олександрія, Василя Сухомлинського, 5
Олександрія, Миру, 62, 64, 66, 68, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101
Олександрія, Нагорна, 79, 81, 84, 86, 88, 90, 92, 94
|Л627 6 кВ->ЗТП-1189 6/0.4 кВ->Ф10
|28.10.2021 09:00
|28.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|21.09.2021
|Олександрія, Василя Сухомлинського, 18
Олександрія, Маршала Рибалка, 7-8, 11, 13, 15
Олександрія, Миру, 70, 74, 76, 78, 103, 105, 107, 109
|Л6201 6 кВ->КТП-423 6/0.4 кВ->Ф1
|28.10.2021 09:00
|28.10.2021 17:00
|Плановий ремонт
|21.09.2021
|Новоселівка, Миру, 1-6
Новоселівка, Центральна, 25
Новоселівка, Шкільна, 1а
|Л605/1 35 кВ->ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ
|28.10.2021 09:00
|28.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-23.
|20.09.2021
|Куколівка, Берегова, 1-6, 8-9, 13-19
Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60-67, 68а, 69
Куколівка, Квітнева, 1, 1а, 2, 4-12, 12а, 13, 17, 19-21, 21А, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 32-33, 33а, 34-35, 35а, 36-39, 39а, 40-43, 46-48, 51, 54-56
Куколівка, Київська, 3-4, 4а, 5-6, 6а, 7, 7б, 8-10, 11а, 12, 12а, 13-14, 16-19, 21-34, 34а, 38, 39а, 40-42, 44-52, 54-58, 60, 61а, 64
Куколівка, Лугова, 3-4, 6, 8, 14-15, 15а, 17, 18а
Куколівка, Мира, 22
Куколівка, Миру, 1-2, 3а, 4, 7, 9, 11-17, 19, 21, 23, 27, 28а, 30, 32-34, 36-37, 40, 42-44
Куколівка, Молодіжна, 2-3, 3а, 4-9, 11-18, 19а, 20-22, 24-30, 31а, 32-38, 40, 40а, 41, 44, 46-47, 48а, 49-53, 55, 70
Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
Куколівка, Центральна, 2-3, 3а, 3б, 3в, 4а, 6-7, 9-16, 18-19, 21-23, 25-27, 27А, 28-30, 32, 32а, 33-34, 34а, 35-36, 38-39, 39а, 40-43, 45-50, 52-60, 62, 64, 64а, 65-69, 72-74, 76, 78, 80-81, 83, 85-88, 90-92, 94-96, 99, 101, 103-107, 112-113, 115-119, 122-124, 203
Куколівка, Щастя, 2, 2а, 3-12, 14-15
Олександрівка, Вишнева, 1-7, 7а, 8, 8а, 9-12, 14-15, 15а, 16-18, 20, 22-23, 25-26, 26а, 27-30, 30а, 31-39, 42, 45-49, 51-54, 57-60, 62, 64-70, 72-78, 80, 106
Олександрівка, Нова, 1
Олександрівка, Центральна, 3, 6, 13, 13а, 14-15, 17, 17а, 18, 21-22, 24-25, 27, 27а, 28-29, 31-35, 35а, 36-41, 43, 43а, 44, 44а, 45-51, 51а, 55-56, 58-59, 63, 67-70, 72-73, 79, 81, 81а, 84-85, 87-88, 90-92, 94-95, 98-106, 108
Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 7а, 9-10, 10А, 12-15, 15А, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 26-27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
Соново, Весела, 2, 5, 7, 11-19, 21-24, 25а, 26-30, 30а, 31, 34-35, 37-46, 49-51
Соново, Пайова, 1-3, 6, 8-11, 14-15, 15а, 16, 18, 20-21, 25-26, 30, 32, 32а, 33, 33а, 34-35, 37-39, 42, 55
|Л886 35 кВ->ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1121 10 кВ
|28.10.2021 09:00
|28.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|09.09.2021
|Бутівське, Бутовська, 2, 6, 8, 10, 12
Бутівське, Житомирська, 1-25, 27-30, 32-46, 48-49, 49а, 50-54, 56-66, 68, 70
Бутівське, Калинівська, 1, 3, 5-11, 14
Бутівське, Квітнева, 4, 6, 8
Бутівське, Київська, 1-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
Бутівське, Миру, 8, 12, 16, 18
Бутівське, Молодіжна, 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Бутівське, Нагірна, 1, 3, 5-9, 11-12, 14-16
Бутівське, Польова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
Бутівське, Садова, 6, 8, 10, 12, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Бутівське, Шевченко, 2, 4, 6-9, 11-18
Бутівське, Шкільна, 1, 3, 5, 7
Занфірівка, Комарова, 4, 6-7
Занфірівка, Лісова, 1, 4-5, 9-10, 12-13, 16-19, 22, 25, 30, 34, 58
Занфірівка, Польова, 2-3, 5, 11
Занфірівка, Толбухіна, 16
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-335 10/0.4 кВ
|28.10.2021 09:00
|28.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Лугова, 3-4, 6, 8, 14-15, 15а, 17, 18а
Куколівка, Миру, 1-2, 3а, 4, 7, 9, 11-15, 17, 19, 21, 23, 27, 28а, 30, 32-34, 37, 40, 42, 44
Куколівка, Молодіжна, 32
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-196 10/0.4 кВ
|28.10.2021 09:00
|28.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-329 10/0.4 кВ
|28.10.2021 09:00
|28.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Берегова, 3, 9, 13-19
Куколівка, Квітнева, 1а, 10, 19, 21, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 32-33, 33а, 34-35, 35а, 36-39, 39а, 40, 42-43, 46-48, 51, 54
Куколівка, Щастя, 2, 2а, 3-12, 14-15
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-341 10/0.4 кВ
|28.10.2021 09:00
|28.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Вишнева, 61-67, 68а, 69
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-614 10/0.4 кВ
|28.10.2021 09:00
|28.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-197 10/0.4 кВ
|28.10.2021 09:00
|28.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-328 10/0.4 кВ
|28.10.2021 09:00
|28.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Центральна, 2-3, 3а, 6, 16, 21, 27, 35, 39, 41, 45, 49, 59, 67-69, 72-74, 76, 78, 80-81, 83, 85, 87-88, 90-91, 94-96, 101, 103-107, 112-113, 115-118, 122-124, 203
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ
|28.10.2021 09:00
|28.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 7а, 13
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-194 10/0.4 кВ
|28.10.2021 09:00
|28.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Центральна, 27А, 34а, 38, 39а, 40, 42-43, 46-50, 52-58, 62, 64, 64а, 65-66, 86, 92, 99, 119
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-195 10/0.4 кВ
|28.10.2021 09:00
|28.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Берегова, 1-6, 8
Куколівка, Квітнева, 1-2, 4-9, 11-12, 12а, 13, 17, 20, 21А, 41, 55-56
Куколівка, Центральна, 3б, 3в, 4а, 7, 9-15, 18-19, 22-23, 25-26, 28-30, 32, 32а, 33-36, 60
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-198 10/0.4 кВ
|28.10.2021 09:00
|28.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Київська, 4-7, 7б, 34а, 38, 39а, 40-42, 44-48, 51-52, 54-58, 60
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-199 10/0.4 кВ
|28.10.2021 09:00
|28.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 9-10, 10А, 12, 14-15, 15А, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 26
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-333 10/0.4 кВ
|28.10.2021 09:00
|28.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Київська, 3, 4а, 6а, 61а, 64
Куколівка, Мира, 22
Куколівка, Миру, 16, 36, 43
Куколівка, Молодіжна, 2, 4-9, 11-18, 19а, 20-22, 24-30, 31а, 33-38, 40, 40а, 41, 44, 46-47, 48а, 49-53, 55, 70
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-340 10/0.4 кВ
|28.10.2021 09:00
|28.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-80.
|20.09.2021
|Куколівка, Київська, 8-10, 11а, 12, 12а, 13-14, 16-19, 21-34, 49-50
Куколівка, Молодіжна, 3, 3а
|Л-97 10 кВ->КТП-1077 10/0.4 кВ->Ф3
|28.10.2021 09:00
|28.10.2021 18:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|04.10.2021
|Олександрія, Гоголя, 46, 50
Олександрія, Холодноярська, 91, 93, 95, 97, 99, 101-112, 116-125, 127-131, 134, 136, 138, 140
Олександрія, Чонгарська, 118, 120, 122, 124-137, 139, 141-147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 163А
|Л605/1 35 кВ->ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ
|28.10.2021 09:00
|28.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|Вся Л-155.
|18.10.2021
|Куколівка, Берегова, 2-6, 8-9, 13-19
Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60-67, 68а, 69
Куколівка, Квітнева, 1, 1а, 2, 4-12, 12а, 13, 17, 19-21, 21А, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 32-33, 33а, 34-35, 35а, 36-39, 39а, 40-43, 47-48, 51, 54, 56
Куколівка, Київська, 3-4, 4а, 5-6, 6а, 7, 7б, 8-10, 11а, 12а, 13-14, 16-19, 21-34, 34а, 38, 39а, 40, 42, 44-52, 54-58, 60, 61а, 64
Куколівка, Лугова, 3-4, 6, 14, 15а, 17, 18а
Куколівка, Мира, 22
Куколівка, Миру, 1-2, 4, 7, 9, 11-17, 19, 21, 23, 27, 28а, 30, 32-34, 36-37, 40, 42-44
Куколівка, Молодіжна, 2-9, 11-18, 19а, 20-22, 24-30, 31а, 32-38, 40, 40а, 41, 44, 46-47, 48а, 49-53, 55, 70
Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
Куколівка, Центральна, 2-3, 3а, 3б, 3в, 4а, 7, 9-16, 18-19, 21-23, 26-27, 27А, 28-30, 32, 32а, 33-34, 34а, 35-36, 38, 39а, 40-43, 45-50, 52-60, 62, 64, 64а, 65-69, 72-74, 76, 78, 80-81, 83, 85-88, 90-92, 94-96, 99, 101, 103-107, 112-113, 115-119, 122-123, 203
Куколівка, Щастя, 2-12, 14-15
Олександрівка, Вишнева, 1-6, 7а, 8, 8а, 10, 12, 14-18, 20, 22-23, 25-26, 26а, 27-30, 30а, 31-37, 39, 42, 45-49, 51-54, 57-60, 62, 64-70, 72-78, 80
Олександрівка, Нова, 1
Олександрівка, Центральна, 3, 6, 13, 13а, 14-15, 17, 17а, 18, 21-22, 24-25, 27, 27а, 28-29, 31-35, 35а, 36-38, 40-41, 43, 43а, 44, 44а, 45-51, 51а, 55-56, 58-59, 67-70, 72-73, 79, 81а, 84, 88, 90-92, 94-95, 99-103, 105-106, 108
Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 7а, 9-10, 10А, 12-15, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25-27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
Соново, Весела, 5, 7, 11-19, 21-22, 24, 25а, 26-30, 30а, 31, 34-35, 37-41, 43-46, 49-51
Соново, Пайова, 1-3, 6, 8-11, 15, 15а, 16, 18, 20-21, 25-26, 30, 32, 32а, 33, 33а, 34-35, 37-39, 42, 55
|Л1102 10 кВ->КТП-183 10/0.4 кВ->Ф1
|29.10.2021 09:00
|29.10.2021 18:00
|По заяві споживача
|18.10.2021
|Ізмайлівка, Озерна, 1, 5, 7, 9, 13, 15, 19, 25, 27, 31, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 49
|Л-97 10 кВ->КТП-1030 10/0.4 кВ->Ф3
|29.10.2021 09:00
|29.10.2021 18:00
|По заяві споживача
|21.10.2021
|Олександрія, Кармелюка пров., 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58-59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93
Олександрія, Степова, 17, 19, 21, 23, 60, 60А, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80
Олександрія, Хасанська, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59-62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80
Олександрія, Холодноярська, 61, 63-90, 92, 94, 96, 98, 100
Олександрія, Чонгарська, 82, 84-117, 119, 121, 123
Олександрія, Шкільна, 12-15
|ПС Александрия 1Т 35/10 кВ->Л122 10 кВ->КТП-172 10/0.4 кВ
|29.10.2021 09:00
|29.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|08.10.2021
|Рожеве, Шовкова, 1-6, 10, 12-18
|Л605/1 35 кВ->ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ
|29.10.2021 09:00
|29.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-81.
|20.09.2021
|Куколівка, Берегова, 1-6, 8-9, 13-19
Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60-67, 68а, 69
Куколівка, Квітнева, 1, 1а, 2, 4-12, 12а, 13, 17, 19-21, 21А, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 32-33, 33а, 34-35, 35а, 36-39, 39а, 40-43, 46-48, 51, 54-56
Куколівка, Київська, 3-4, 4а, 5-6, 6а, 7, 7б, 8-10, 11а, 12, 12а, 13-14, 16-19, 21-34, 34а, 38, 39а, 40-42, 44-52, 54-58, 60, 61а, 64
Куколівка, Лугова, 3-4, 6, 8, 14-15, 15а, 17, 18а
Куколівка, Мира, 22
Куколівка, Миру, 1-2, 3а, 4, 7, 9, 11-17, 19, 21, 23, 27, 28а, 30, 32-34, 36-37, 40, 42-44
Куколівка, Молодіжна, 2-3, 3а, 4-9, 11-18, 19а, 20-22, 24-30, 31а, 32-38, 40, 40а, 41, 44, 46-47, 48а, 49-53, 55, 70
Куколівка, Степова, 5-6, 8-9, 12
Куколівка, Центральна, 2-3, 3а, 3б, 3в, 4а, 6-7, 9-16, 18-19, 21-23, 25-27, 27А, 28-30, 32, 32а, 33-34, 34а, 35-36, 38-39, 39а, 40-43, 45-50, 52-60, 62, 64, 64а, 65-69, 72-74, 76, 78, 80-81, 83, 85-88, 90-92, 94-96, 99, 101, 103-107, 112-113, 115-119, 122-124, 203
Куколівка, Щастя, 2, 2а, 3-12, 14-15
Олександрівка, Вишнева, 1-7, 7а, 8, 8а, 9-12, 14-15, 15а, 16-18, 20, 22-23, 25-26, 26а, 27-30, 30а, 31-39, 42, 45-49, 51-54, 57-60, 62, 64-70, 72-78, 80, 106
Олександрівка, Нова, 1
Олександрівка, Центральна, 3, 6, 13, 13а, 14-15, 17, 17а, 18, 21-22, 24-25, 27, 27а, 28-29, 31-35, 35а, 36-41, 43, 43а, 44, 44а, 45-51, 51а, 55-56, 58-59, 63, 67-70, 72-73, 79, 81, 81а, 84-85, 87-88, 90-92, 94-95, 98-106, 108
Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 7а, 9-10, 10А, 12-15, 15А, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 26-27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
Соново, Весела, 2, 5, 7, 11-19, 21-24, 25а, 26-30, 30а, 31, 34-35, 37-46, 49-51
Соново, Пайова, 1-3, 6, 8-11, 14-15, 15а, 16, 18, 20-21, 25-26, 30, 32, 32а, 33, 33а, 34-35, 37-39, 42, 55
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ
|29.10.2021 09:00
|29.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-81.
|20.09.2021
|Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 7а, 13
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 25А, 27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
|Л886 35 кВ->ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1121 10 кВ
|29.10.2021 09:00
|29.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|09.09.2021
|Бутівське, Бутовська, 2, 6, 8, 10, 12
Бутівське, Житомирська, 1-25, 27-30, 32-46, 48-49, 49а, 50-54, 56-66, 68, 70
Бутівське, Калинівська, 1, 3, 5-11, 14
Бутівське, Квітнева, 4, 6, 8
Бутівське, Київська, 1-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
Бутівське, Миру, 8, 12, 16, 18
Бутівське, Молодіжна, 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Бутівське, Нагірна, 1, 3, 5-9, 11-12, 14-16
Бутівське, Польова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
Бутівське, Садова, 6, 8, 10, 12, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Бутівське, Шевченко, 2, 4, 6-9, 11-18
Бутівське, Шкільна, 1, 3, 5, 7
Занфірівка, Комарова, 4, 6-7
Занфірівка, Лісова, 1, 4-5, 9-10, 12-13, 16-19, 22, 25, 30, 34, 58
Занфірівка, Польова, 2-3, 5, 11
Занфірівка, Толбухіна, 16
|Л604 6 кВ->КТП-435 6/0.4 кВ->Ф1
|29.10.2021 09:00
|29.10.2021 17:00
|Плановий ремонт
|21.09.2021
|Приютівка, 1го Травня, 21, 23
Приютівка, пр.Дружби, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Приютівка, Шкільна, 32
|Л604 6 кВ->КТП-435 6/0.4 кВ->Ф2
|29.10.2021 09:00
|29.10.2021 17:00
|Плановий ремонт
|21.09.2021
|Приютівка, 1го Травня, 2, 4-9, 11, 13-15, 17-20, 22, 53, 55
Приютівка, Гагаріна вул., 1-6, 8, 10, 12, 26, 28
Приютівка, Гагаріна провулок, 2-3, 5, 7, 9, 11
Приютівка, Чкалова, 1-14, 15б, 16-17, 17а, 18-25, 28
Приютівка, Шкільна, 22, 24, 26, 28, 28а, 30
|ПС С-з Техникум 1Т 35/6 кВ->Л641 6 кВ->КТП-1313 6/0.4 кВ
|29.10.2021 09:00
|29.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|ПЛ-0,4кВ від ТП-1478
|21.09.2021
|Звенигородка, Садова, 1-2, 2А, 3-4, 4А, 5-8, 8 корп.1, 9-21, 21А, 22-28, 30-38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74А, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 108а, 110, 112, 114, 116, 118
Звенигородка, Сосновий бор, 2, 2а, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 30
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-199 10/0.4 кВ
|29.10.2021 09:00
|29.10.2021 17:00
|Капітальний ремонт
|За РЛ-81.
|20.09.2021
|Солов’ївка, Квітнева, 3, 5, 7, 9-10, 10А, 12, 14-15, 15А, 17, 19-22, 22А, 23, 25-26, 28
Солов’ївка, Шевченко, 26