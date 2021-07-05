Відключитися від централізованого опалення в Олександрії стане складніше

Виконком Олександрійської міської ради змінив склад комісії з розгляду питань відключення споживачів від централізованого теплопостачання, яка має принципово змінити підхід до даних питань, повідомляє «Голос Громади».

Склад цієї «дозвільної» комісії суттєво змінено у порівнянні з попереднім аналогічним рішенням виконкому від 5 червня 2020 року, яке відтепер втратило чинність. Так, до нинішнього складу комісії увійшли перший заступник міського голови Юрій Гугленко (голова комісії), начальник управління ЖКГ міськради Михайло Сулятицький (заступник голови), начальник теплової інспекції КП «Теплокомуненерго» Олександр Толкачов (секретар комісії). А також члени комісії: директор КП «Теплокомуненерго» Алла Грибачова, депутат міськради Віталій Заріцький (за згодою), начальник Олександрійського управління ДСНС Дмитро Колісник (за згодою), директор Олександрійського ВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград» Олександр Онищенко (за згодою), начальник управління охорони здоров`я Тамара Сакара, директор КП «Житлогосп» Віктор Самойленко, головний спеціаліст управління ЖКГ Валентин Ціпов`яз, представник Олександрійського МРЕМ «Кіровоградобленерго» (за згодою), представник Олександрійського управління «Кіровоградгаз» (за згодою), представник Олександрійського управління Держпродспоживслужби (за згодою).

Як зазначалося на засіданні виконкому під час обговорення даного проєкту рішення, питання надання дозволів на відключення від централізованого опалення в Олександрії є доволі непростим: через масові видачі дозволів у попередні роки число абонентів КП ТКЕ суттєво зменшилося, що у свою чергу, спричинило збільшення собівартості розрахункової одиниці виробленого тепла і відповідно – впливало на кінцевий тариф на теплопостачання для населення.

У зв`язку з цим міський голова Сергій Кузьменко зауважив, що в місті є деякі багатоквартирні будинки, мешканці яких масово перейшли на індивідуальне опалення і абонентами ТКЕ залишаються у таких будинках всього по 3-4 квартири; а це вкрай негативно впливає на економіку теплопостачального підприємства.

Звідси з`явилася пропозиція: аби мінімізувати ускладнення і без того не простого економічного та технічного становища КП ТКЕ, комісії у подальшому при розгляді заяв на відключення від тепломереж орієнтуватися лише на колективні звернення на від’єднання від мереж цілого будинку, а не окремих квартир.

(Для довідки: в Олександрії є всього три будинки, які повністю обладнані електричним опаленням і таким чином, не є абонентами КП ТКЕ. В той же час можна пригадати, що протягом багатьох років дозволи на індивідуальні відключення від тепломереж виконком попередніх складів з легкістю видавав щоліта у гігантських кількостях – по 500 – 800 дозволів, що звісно, аж ніяк не йшло на користь виробництву централізованого тепла. Такий «лібералізм» тим більше мав дивний вигляд, якщо врахувати, що заявнику, згідно з чинним законодавством, для отримання дозволу на відключення від тепломережі потрібно було надати цілу купу погоджуючих документів, отримати які теж реально дуже непросто)…