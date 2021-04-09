Відкрита «дипломатична нота» міського голови до Водоканалу. І ще раз про дороги

Міський голова Сергій Кузьменко на черговому засіданні виконкому окремо приділив увагу темі капітальних ремонтів доріг міста і офіційно звернувся до керівництва ОКВП «Дніпро-Кіровоград», повідомляє «Голос Громади».

«Дорожню» тему міський голова розпочав на засіданні виконкому Олександрійської міської ради 8 квітня з відкритого усного звернення такого змісту:

«Хочу звернутися до Водоканалу. Колеги, час обіцяти закінчився, настав час ремонтувати. Тому я публічно прошу вас ремонт на вул. 6 Грудня виконати невідкладно. Ми отримали листа, що ви готові це зробити, але місту потрібен не лист, а відремонтована вулиця…». Сергій Кузьменко нагадав присутнім, що дорожнє покриття цієї вулиці, однієї з центральних у місті, вже було капітально відремонтоване раніше, та Водоканал вимушений був на ній місцями зруйнувати асфальт, ремонтуючи свої мережі, і не поспішає відновлювати покриття (на що, до речі, дуже нарікають жителі мікрорайону). Саме тому С.Кузьменко наполягає на якнайшвидшому усуненні даних недоліків. Після цього звернення, яке дипломати назвали б «офіційною вербальною нотою», міський голова у подальшому повідомленні розширив тему «від центру до периферії».

Так, за його інформацією, вже у поточному році міська влада розпочне капітальні ремонти доріг вулиць віддалених мікрорайонів міста. Для цього наразі визначений їхній перелік, а на черговій сесії міської ради з бюджету міста на виготовлення відповідної проектно-кошторисної документації вирішено виділити 741 тис.гривень.

Зазначимо, за попередньою інформацією, у цей реєстр капітальних ремонтів потрапили зокрема ділянки таких вулиць:

по вул. Весняній (від вул. Садової до кінцевої зупинки автобусного маршруту №9) у Південному мікрорайоні;

по маршруту №7 (від переїзду – вул.Пушкіна – вул.Єфремова – вул.Запорізька – кінцева зупинка маршруту №7) у Заводському мікрорайоні;

продовження автобусного маршруту №7: пров.Краснодонців – вул.Бендерова – вул.Єфремова у Заводському мікрорайоні;

дорога від Новопразького шосе – вул.Джерельна – вул.Івана Зайця – до вул.Трудових резервів у Байдаківському мікрорайоні;

дорога по вул.6 Грудня (від вул.Героїв Сталінграда до вул.Трапезонської) у Новопилипівському мікрорайоні;

дорога по вул.Трапезонській по маршруту №7 у Новопилипівському мікрорайоні; дорога по вул. Олексія Скічка (14-й мікрорайон);

поточний ремонт прибудинкової території у Перемозькому мікрорайоні: ділянки по пр.Будівельників (від вул.Белінського до вул.Сухомлинського); ділянки по вул.8 Березня (від пр.Будівельників до двору будинку №32).

Як зазначив міський голова, всього це складає приблизно 8 км дорожніх покриттів, завдання заплановане на виконання у 2021-2022 роках.