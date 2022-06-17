Відкупитися від карального «меча Феміди» за 60 тисяч гривень…

Таку суму таємно запропонував мешканець м. Олександрії одному із заступників начальника управління поліції за закриття кримінального провадження відносно нього. І це ще не вся пропозиція: «ділок» захотів, щоб працівник поліції у подальшому «кришував» його «бізнес», тобто – злочинну діяльність зі збуту наркотичних засобів. За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури наркодилера викрили та затримали. Про це повідомило правоохоронне відомство.

За даними слідства, злочинець, аби не потрапити за ґрати за зберігання наркотичних засобів, та подальше невжиття працівниками поліції заходів щодо документування незаконної діяльності, запропонував та надав посадовцю поліції неправомірну вигоду у розмірі 60 тис гривень.

Фігуранта затримано. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП України в Кіровоградській області, оперативний супровід – Кіровоградське управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.