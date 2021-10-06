Відповіді на найпоширеніші питання про е-лікарняні

В Україні з 1 жовтня всі заклади охорони здоров’я видають електронні лікарняні. У червні цього року стартував перехідний етап запуску е-лікарняних по всій Україні. До єдиної інформаційної медичної системи за цей час вдалось підключити майже всі українські лікарні, а це близько 3 тисяч. Загалом сформували майже мільйон електронних медичних висновків. Відповідаємо на найпоширеніші питання про е-лікарняні, щоб Ви краще розуміли роботу системи.

Що таке електронний лікарняний?

Е-лікарняний – електронний документ, що засвідчує факт тимчасової непрацездатності особи. Він є підставою для звільнення від роботи та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок роботодавця, призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Документ формується в Електронному реєстрі листків непрацездатності Пенсійного фонду України на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність або рішення органу опіки та піклування.

Що таке медичний висновок про тимчасову непрацездатність?

Медичний висновок про тимчасову непрацездатність, або МВТН – це електронний документ, який:

містить висновок лікаря за результатами медичної експертизи з тимчасової втрати працездатності,

засвідчує тимчасову непрацездатність,

може бути підставою для створення е-лікарняного.

Лікуючий лікар може сформувати МВТН на підставі медичних записів в електронній системі охорони здоров’я за умови пред’явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу непрацездатного. Формування МВТН – безкоштовне.

Який документ мені видасть лікар на підтвердження моєї тимчасової непрацездатності?

У разі хвороби пацієнта лікар формує медичний висновок про тимчасову непрацездатність МВТН в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я.

Медичний висновок містить, зокрема, таку інформацію:

номер запису в Реєстрі;

висновок лікаря про тимчасову непрацездатність;

строк дії медичного висновку (дата початку та завершення його дії);

посилання на попередній медичний висновок про тимчасову непрацездатність, (за наявності);

відмітку про початок нового випадку тимчасової непрацездатності (за наявності).

Після формування МВТН пацієнту має прийти смс-повідомлення (на номер зазначений в електронній системі охорони здоров’я і за умови, що визначено саме такий спосіб зв’язку). У разі потреби лікар може надрукувати інформаційну довідку.

Е-лікарняний формується на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність.

Чи буде медичний висновок про тимчасову непрацездатність підставою для оформлення е-лікарняного?

Так, у випадках офіційного працевлаштування пацієнта, відповідно наявності соціального страхування у нього і внесення відомостей про нього в Реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Як отримати е-лікарняний: Звернутися для медичного огляду до лікаря. Лікар встановлює факт тимчасової непрацездатності та формує електронний медичний висновок у Реєстрі медичних висновків. МВТН з моменту накладання на нього КЕП лікаря автоматично передається з електронної системи охорони здоров’я до Електронного реєстру листків непрацездатності. На підставі МВТН формується листок непрацездатності. Електронний листок непрацездатності має унікальний реєстраційний номер і надійде роботодавцю пацієнта в його кабінет страхувальника і самому пацієнту в його особистий кабінет навебпорталі Пенсійного фонду. Дані електронного листка непрацездатності надходять до Реєстру застрахованих осіб Пенсійного фонду України у закритому вигляді та відразу відображається в Електронному кабінеті страхувальника (роботодавця) у відповідному статусі. Через 7 днів після закриття електронний переходить у статус “Готовий до сплати”. На підставі сформованої заяви-розрахунку за даними Реєстру страхувальник може робити виплату.

Детальніше про Електронний кабінет страхувальника Ви можете дізнатися на порталі Пенсійного фонду України або зателефонувавши на гарячу лінію за номером: 0 800 503 753.

У разі виникнення запитань щодо оплати е-лікарняних роботодавцями можна дізнатися, зателефонувавши на гарячу лінію Фонду соціального страхування за номером: 0 800 50 18 92.

Чи буде мій е-лікарняний в мобільному додатку Дія?

Ні, е-лікарняний не буде відображатися в додатку чи порталі Дія. Проте на порталі можна буде перевірити, чи був сформований МВТН конкретні особі.

Для цього необхідно буде на порталі Дія ввести номер запису про сформований медичний висновок та інформацію про особу, яку потрібно ідентифікувати.

Перевірити інформацію про е-лікарняний можна на вебпорталі Пенсійного фонду України заосиланням: https://portal.pfu.gov.ua/sidebar/Templates/IncapListsSearch та у розділі “Застрахованим особам”, натиснувши на іконку “Дані з Електронного реєстру листків непрацездатності” в особистому кабінеті. Ви також можете зареєструватись на порталі ПФУ і отримувати смс-повідомлення із відповідною інформацією про е-лікарняні.

Чи потрібно друкувати е-лікарняний та надавати роботодавцю будь-які паперові підтвердження хвороби?

Ні, не потрібно друкувати е-лікарняний та надавати роботодавцю будь-які паперові підтвердження тимчасової непрацездатності.

Ви маєте повідомити про відкриття е-лікарняного свого роботодавця будь-яким зручним обом способом, наприклад, телефоном.

Всю необхідну інформацію про Ваш е-лікарняний роботодавець зможе побачити у своєму Електронному кабінеті страхувальника на порталі Пенсійного фонду України.

Як мій роботодавець дізнається, що в мене відкритий е-лікарняний?

Про відкриття е-лікарняного ви маєте повідомити роботодавця самостійно будь-яким зручним способом.

Усю необхідну інформацію про е-лікарняний роботодавець зможе побачити у своєму Електронному кабінеті страхувальника на Порталі Пенсійного фонду України.

Паперові листки непрацездатності більше не видаватимуться?

Паперові листки непрацездатності видаватимуться до 1 лютого 2022 року лише у визначених випадках, якщо:

листок непрацездатності, який було видано в паперовій формі до 1 жовтня 2021 року, потрібно продовжити чи закрити;

сплив час (сім днів), протягом якого лікар може внести зміни до медичного висновку про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я. У такому випадку рішення про видачу листка непрацездатності приймає лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров’я, а за її відсутності – головний лікар закладу;

у зв’язку з усиновленням дитини протягом двох місяців з дати народження, зазначеного в свідоцтві про народження. Листок непрацездатності видається на підставі рішення суду про усиновлення та цього свідоцтва про народження;

виникнуть технічні проблеми при передачі даних між ЕРЛН та ЕСОЗ, що призводять до неможливості формування електронного листка непрацездатності більше ніж протягом семі днів з дати створення МВТН – до усунення таких проблем (помилок).

Якщо в мене є відкритий медичний висновок про тимчасову непрацездатність, я продовжую хворіти, а лікар іншого закладу пропонує мені відкрити паперовий листок непрацездатності?

Станом на 01.10 практично усі заклади охорони здоров’я, які здійснюють експертизу тимчасової непрацездатності, підключені до ЕСОЗ та мають можливість формувати МВТН. Паперові листки непрацездатності можуть видаватися лише у 4 випадках, передбачених законодавством, і у цих випадках якщо паперовий лікарняний видається як продовження електронного на бланку має бути зазначено номер електронного лікарняного

Коли буде заборонено видавати паперові листки непрацездатності?

Передбачається, що з 1 жовтня 2021 року всі заклади охорони здоров’я мають розпочати формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я в установленому порядку.

При цьому, до 01 лютого 2022 року в окремих випадках, визначених законодавством, можуть видаватися паперові листки непрацездатності.

Чи можна отримати медичний висновок про тимчасову непрацездатність без укладеної декларації?

Так, МВТН може сформувати лікуючий лікар при умові реєстрації в ЕСОЗі закладу, де він працює. Станом на 1 жовтня 2021 року це практично всі заклади охорони здоров’я, які здійснюють експертизу тимчасової непрацездатності. Якщо ж ви потрапили в лікарню – МВТН буде вам сформовано з прогнозованою кінцевою датою вашої госпіталізації.