Відрахованого іноземного студента міграційники примусово видворили з Кіровоградщини

У рамках загальнодержавної операції “Мігрант” працівники сектору організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення Управління Державної міграційної служби у Кіровоградській області виявили громадянина Республіки Індія, який проживав у Кропивницькому нелегально.

24-річний іноземець в’їхав в Україну наприкінці 2017 року для вступу до вищого навчального закладу. У травні 2021 року через невиконання навчального плану іноземного студента відраховано та скасовано посвідку на тимчасове проживання. Згодом через ухилення від виїзду з України після закінчення відповідного терміну перебування Фортечним відділом УДМС іноземця було притягнено до адміністративної відповідальності та прийнято рішення про примусове повернення на батьківщину. У встановлений термін громадянин Індії не залишив Україну.

Через неодноразове порушення міграційного законодавства працівники Міграційної служби звернулись з позовом до суду про примусове видворення неврегульованого мігранта до країни походження, який було задоволено.

Працівники сектору організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС доставили іноземця до Міжнародного аеропорту “Бориспіль”, звідки він відлетів на батьківщину.