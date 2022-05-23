Відсьогодні діє послуга одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта

Відтепер працює послуга одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Державну міграційну службу України.

📌 Підстави для отримання послуги:

🔹 у разі оформлення ID-картки вперше в 14 років;

🔸 надалі у разі втрати документів або їх обміну у зв‘язку зі зміною персональних даних;

📌За отриманням послуги можна звертатися до:

🔹 підрозділу ДМС;

🔸 центру обслуговування «Паспортний сервіс»;

🔹 ЦНАП.

📌 Вартість послуги*:

🔹 1105 грн (у разі оформлення протягом 20 робочих днів);

🔸 1583 грн (у разі термінового оформлення протягом 7 робочих днів).

*у разі оформлення в 14 років вперше сплачується лише послуга оформлення закордонного паспорта

❗️На період дії воєнного стану можливі затримки з оформлення паспортних документів.