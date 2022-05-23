Відсьогодні діє послуга одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта

Відтепер працює послуга одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Державну міграційну службу України.
📌 Підстави для отримання послуги:
🔹 у разі оформлення ID-картки вперше в 14 років;
🔸 надалі у разі втрати документів або їх обміну у зв‘язку зі зміною персональних даних;
📌За отриманням послуги можна звертатися до:
🔹 підрозділу ДМС;
🔸 центру обслуговування «Паспортний сервіс»;
🔹 ЦНАП.
📌 Вартість послуги*:
🔹 1105 грн (у разі оформлення протягом 20 робочих днів);
🔸 1583 грн (у разі термінового оформлення протягом 7 робочих днів).
*у разі оформлення в 14 років вперше сплачується лише послуга оформлення закордонного паспорта
❗️На період дії воєнного стану можливі затримки з оформлення паспортних документів.