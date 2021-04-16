Відтепер Національна поліція Кіровоградщини має право самопредставництва у суді

Проєктом акта доповнюються пункти 5 та 11 Положення про Нацполіцію підпунктами щодо забезпечення в установленому порядку самопредставництва НПУ в судах України та інших органах. Голова Нацполіції наділяється повноваженнями визначати із числа посадових осіб юридичних служб апарату центрального органу управління поліції, її територіальних органів осіб, які діятимуть від імені поліції в порядку самопредставництва в судах України та інших органах без окремого його доручення.