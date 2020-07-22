Відтепер поїзд Дніпро-Трускавець матиме зупинку на станції «Олександрія»

Від учора, 21 липня, Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на п’ять поїздів далекого сполучення Львів — Чернівці, Дніпро — Трускавець, Чернівці — Одеса, Ужгород — Лисичанськ та Запоріжжя — Одеса, повідомляє «Голос Громади» на сайт «Укрзалізниці».

Зокрема, поїзд № 41/42 Дніпро — Трускавець, який курсуватиме через Олександрію, вже відучора розпочав рух із Дніпра, о 17:33 він робить зупинку в місті Олександрія.

З Трускавця відправиться сьогодні, 22 липня та вже о 06:15 прибуде на станцію Олександрія.

Поїзд курсуватиме через день.