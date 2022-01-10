Відтепер роботодавців за дискримінацію працівників «битимуть по кишені» на підставі закону

В Україні почали працювати зміни до закону “Про рекламу” у частині запобігання дискримінації. Тепер роботодавців штрафуватимуть за вказування у вакансії вимог до кандидатів таких як стать, вік, раса, колір шкіри тощо, повідомляє «Голос Громади».

Зміни до законодавства почали діяти з 8 січня 2022 року і вони забороняють вміщувати у рекламі твердження та зображення щодо інтелектуальної, фізичної, соціальної чи іншої переваги однієї статі над іншою, стереотипності ролі чоловіка та жінки.

Зокрема, відтепер не можна демонструвати у рекламі насильство за ознакою статі, використовувати зображення тіла людини або частин тіла виключно як сексуального об’єкта з метою привернення уваги споживачів, коли така демонстрація ніяк не стосується рекламованого продукту.

Державна служба з питань праці уповноважена накладати штраф за порушення цієї норми на роботодавців у десятикратному розмірі мінімальної зарплати – 65 тисяч гривень (враховуючи, що «мінімалка» з поточного року становитиме 6,5 тис.гривень).

Заборона на дискримінацію у вакансіях діє в Україні з 1996 року. Згідно з нею, роботодавці не можуть вказувати вік кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, представникам певної раси, кольору шкіри. Також заборонено вказувати бажане соціальне походження кандидата, його майновий стан, місце проживання. А вищезгадані зміни до Закону України «Про рекламу» прийняті Верховною Радою минулого (2021-го) року.