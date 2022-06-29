Відтепер вакцинація від COVID-19 можлива одночасно з іншими вакцинами

В Україні дозволили одночасно вводити вакцини проти COVID-19 та вакцини проти інших інфекційних хвороб дітям від 12 років та дорослим, про це йдеться на сайті МОЗу, інформує “Голос Громади”.

Це рішення затверджено наказом #МОЗ № 1067 від 20 червня 2022 р. Відтепер за один візит до медичного закладу можна буде щепитися одразу від кількох небезпечних хвороб.

«Практика одночасного введення вакцин від кількох хвороб є безпечною та не може «перевантажити» імунну систему. Якщо цього вимагають обставини, це дозволено як в Україні, так і у світі», – йдеться у повідомленні.