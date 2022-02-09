Відтепер з пенсійниками Кіровоградщини є мобільний зв’язок!

З 07.02.2022, задля створення комфортних умов для реалізації громадянами конституційного права на звернення, в головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області запроваджено роботу телефонів “гарячої лінії” з використанням мобільного телефонного зв’язку від операторів “Київстар” та “Vodafone Україна”.

Відтепер, окрім стаціонарного телефону “гарячої лінії” ((0522)33-04-41), дзвінки прийматимуться за номерами мобільних телефонів: 097-988-98-68 та 050-874-28-63.

Телефонуйте з понеділка по четвер – з 08.00 до 17.00, у п’ятницю – з 08.00 до 16.00.

Володимир ІЩЕНКО, заступник начальника управління – начальник відділу розгляду звернень управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області