Відтепер за автопаркування біля центрального ринку грошей не братимуть

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Виконком Олександрійської міської ради скасував плату за паркування автотранспорту біля центрального ринку міста, повідомляє «Голос Громади».

Відповідне рішення виконавчий комітет ухвалив на підставі листа адміністрації КП «Олександрійський центральний ринок», визнавши таким, що втратило чинність, рішення виконкому попереднього складу від 25.06.2020 року «Про визначення суб’єкта для організації та утримання майданчиків для паркування та погодження розрахунку тарифів». Рішення про скасування плати за автопаркування транспорту біля центрального «market square» Олександрії набрала чинності з 1 лютого.

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