Відвідувачку олександрійського кафе «Звезда Востока» покарали за влаштовану бійку

Апеляційний суд Кіровоградщини покарав уродженку Кривого Рогу, яка під час відвідування кафе «Звезды Востока» влаштувала бійку з іншою відвідувачкою, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Златопіль.

Інцидент стався 2 січня минулого року, в приміщенні кафе-бару у центрі міста.

У матеріалах вироку суду йдеться наступне: “Підозрювана схопила потерпілу руками за волосся, скинула з дивану на підлогу, та завдала не менше трьох ударів кулаком в обличчя. Утримуючи потерпілу на підлозі, почала натискати пальцями обох рук на очі. Після цього дії підозрюваної припинили відвідувачі кафе-бару”.

За фактом нанесення тілесних ушкоджень розпочали кримінальне провадження. У результаті суд визнав нападницю винною та призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 850 гривень. Зокрема, суд вирішив стягнути з обвинуваченої на користь потерпілої 23 тисячі 229 гривень майнової шкоди, три тисячі гривень моральної шкоди та п’ять тисяч 600 гривень витрат на правову допомогу.

Однак, обвинувачена звернулася з проханням переглянути суми, які підлягають стягненню, оскільки перебуває у декретній відпустці та утримує дитину-інваліда, але апеляційний суд області залишив без змін вирок першої інстанції.