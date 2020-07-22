Військомат та абітурієнти: для вступників Олександрійщини можлива відстрочка від призову до армії

У зв’язку з карантином, який було введено в Україні через поширення пандемії COVID-19, весняний призов до армії перенесено на травень-липень 2020 р. – розпорядження Уряду №179-р від 26.02.2020 року (зі змінами від 15.04.2020). Важливо, що пунктом 5 цього документа визначено, що громадяни віком 18-19 років можуть бути призвані на службу лише за власним бажанням, яке підтверджується письмовою заявою.

Щодо випускників коледжів та університетів, то Міністерством освіти і науки спільно з Офісом Президента та Генеральним штабом напрацьовані рішення, що дозволять їм, у разі бажання продовжити навчання за наступним ступенем освіти, отримати відстрочку від весняного призову.

Міністерство освіти і науки надало відповідні роз’яснення Приймальним комісіям закладів фахової передвищої та вищої освіти щодо попередньої реєстрації вступників, які планують продовжити своє навчання, але підлягають призову. Попередня реєстрація дозволить таким вступникам отримати документальне підтвердження про свої наміри і на підставі довідки отримати відстрочку до 01 жовтня 2020 року.