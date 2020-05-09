Військові мелодії з відтінком перемоги: на олександрійських вулицях лунають пісні часів війни

Сьогодні, 9 травня, у День Перемоги, Олександрія окутана мелодіями та піснями військової тематики, повідомляє «Голос Громади».

На площі Соборній, біля Братської могили та ПК «Світлопільського» встановлені музичні колонки, з яких сьогодні видаються військові пісні. Вони веселі, ритмічні, сумні, з присмаком смутку, болю, радості, гордості й перемоги.

До управління культури, яке забезпечує озвучку цього святкового та пам’ятного дня, долучилося й керівництво кафе «У Яши», яке на балконі закладу облаштувало «вуличну музичну студію», що добряче видає тематичні мелодії.

Пісні лунають, повітря в місті поколихується від звукових хвиль, які навіюють, та… прискорюють серцебиття кожного олександрійця.