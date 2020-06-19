Військові Олександрійщини можуть безкоштовно оздоровитись у Трускавці (покрокові дії)

Учасники бойових дій можуть безкоштовно відпочити в Трускавці у СПА комплексі-санаторії «Женева».
Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Український мілітарний портал.
Комплекс послуг, що включені у безкоштовну пільгову путівку це: проживання, 3-разове харчування – шведська лінія, користування СПА-комплексом, користування медичним центром.
Комплекс має один з найбільших SPA-центрів площею 7000 кв. м, який складається з 18 саун, 11 басейнів, джакузі, в тому числі басейн просто неба з підігрівом води.
Зокрема, на території санаторію розташований сучасний медичний центр, який здійснює лікування сердечно-судинної, нервової, сечостатевої, опорно-рухової систем та має наступну спеціалізацію:
• терапія
• урологія
• кардіологія
• ендокринологія
• дієтологія
• ультразвукова діагностика
• акушерство і гінекологія
• ендоскопія
• анестезіологія
• офтальмологія
• дерматовенерологія
• рефлексотерапія
• психотерапія
• фізіотерапія
• неврологія
• лікувальна фізкультура
• педіатрія
Путівки оформляються у районних управліннях соціального захисту («Соцзахист») відповідно місця прописки (Соцзахист розпочне роботу після закінчення карантину з 22.06.2020).
Дії для оформлення путівці наступні:
1. Прийти в управління й сказати що Ви бажаєте скористатися пільговим відпочинком у санаторно-курортному комплексі Женева — Трускавець (визначитись з датою)
2. При собі мати: копію паспорту, копію посвідчення УБД та медичну довідку № 070 (отриману у сімейного лікаря чи лікаря – терапевта у поліклініці за місцем прописки)
3. Надати представнику соцзахисту телефон координатора від санаторію Женева – Людмила 0963591004
Контактний номер телефону по програмі санаторно-курортного лікування: 0963591004 чи 0506108847 Людмила
За Viber-номером 0963591004 також можна отримати відповіді на додаткові питання.