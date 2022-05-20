Військові злочини: прокурори Олександрії збирають докази збройної агресії рф

Прокурори Кіровоградщини продовжують збирати докази збройної агресії рф, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на інформацію відомства.

Документування військових злочинів рф процесуальним шляхом. Так, зокрема, працівники Олександрійської окружної прокуратури проводять щоденну роботу щодо фіксації свідчень військової агресії від потерпілих громадян, які змушені були залишили свої домівки та наразі проживають на підвідомчій території.

Наразі охоплено близько 1000 громадян, які уже надали свої свідчення у якості потерпілих, та які у подальшому будуть використані для притягнення до відповідальності осіб, винних в найтяжчих міжнародних злочинах, як в українських судах, так і в у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі та в спеціальному трибуналі після його створення.

Прокурори організовують та проводять зустрічі з людьми, як на території відповідних територіальних громад та гуртожитків, де останні знайшли прихисток, так і в телефонному режимі.

Така робота проводиться усіма окружними прокуратурами.

Контакти прокуратур для свідків та потерпілих військових злочинів, які перебувають на території Кіровоградської області:

Кропивницька окружна прокуратура

(0522) 34-59-07

+380 (95) 485-98-87

Новоукраїнська окружна прокуратура

+380 (95) 753 51 96

Олександрійська окружна прокуратура

+380 (50) 588 22 65

Голованівська окружна прокуратура

(05252) 3-01-33

Знам’янська окружна прокуратура

(05233) 7-47-69

(05233) 7-45-99