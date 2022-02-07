Віктор Ляшко: 100% закладів екстреної меддопомоги отримали кошти за січень

100% закладів, які надають екстрену медичну допомогу, та 97% закладів первинної медичної допомоги вже отримали кошти, необхідні для виплати базової заробітної плати за січень. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Зокрема, нову базову заробітну плату вже отримали медики, які працюють у закладах охорони здоров’я, що фінансуються за кошторисним принципом з державного бюджету.

Зі свого боку, Національна служба здоров’я перерахувала за січень 2 мільярди гривень для 1969 закладів, які надають первинну медичну допомогу. Також для медустанов первинки розпочато нарахування авансу за лютий. Таким чином, 97% закладів первинної медичної допомоги забезпечені необхідними коштами. Більшість працівників вищезгаданих медустанов вже отримали заробітну плату на рівні не менше ніж 20 000 гривень для лікарів та понад 13 500 для медичних сестер.

За словами міністра охорони здоров’я, тим медикам первинки, які ще не отримали базову заробітну плату, вона буде виплачена найближчими днями.

«Я хочу зазначити, що це лише базовий рівень заробітної плати, нижче якого медики не повинні отримувати. Однак ми не забороняємо керівникам закладів охорони здоров’я платити лікарям та медсестрам більше. Адже лікарні є самостійними підприємствами, які розпоряджаються коштами на власний розсуд. Тому саме від керівника лікарні залежить, який відсоток бюджету буде спрямовано у фонд заробітної плати», – повідомив Віктор Ляшко.

Окрім того, сьогодні 100% закладів екстреної медичної допомоги отримають фінансування за січень. Національна служба здоров’я перерахує їм 1 мільярд гривень. Найближчими днями кошти за лютий у розмірі понад 946 мільйонів для центрів екстреної медичної допомоги будуть передані до Держказначейства.

Також заклади охорони здоров’я, які надають спеціалізовану медичну допомогу в рамках Програми медичних гарантій, вже мають сформовані договори. До кінця тижня буде завершено їх юридичне оформлення. Виплати для медзакладів розпочнуться з 7 лютого.

Міністр нагадав, що за січень кожен медзаклад, який працює за Програмою медичних гарантій, отримає оплату за надані послуги від Національної служби здоров’я України у повному обсязі.

Ті медзаклади, які з об’єктивних причин не в змозі з власного бюджету покрити виплати базової заробітної плати, отримають фінансування за окремим механізмом – аби кожен лікар та медсестра в кожному регіоні отримали гарантовану Урядом заробітну плату.