Віктор Ляшко: Понад 300 трансплантацій проведено в Україні протягом 2021 року – це абсолютний рекорд останніх десятиліть

Понад 300 трансплантацій провели в Україні вітчизняні лікарі протягом 2021 року. Це вдвічі більше, ніж у 2020 році і майже вчетверо більше – ніж у 2019-му.

«Наразі в Україні діють 26 центрів трансплантації, яким витрати за операції повністю покриваються за рахунок коштів Державного бюджету. За трансплантацію нирки в Україні лікарня отримує від держави 801 тис грн, печінки – 1,428 млн грн, серця – понад 2 млн грн, за трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора – понад 2,4 млн грн», – зауважив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Для порівняння: середня вартість такого ж лікування за кордоном – 3,5 млн грн за трансплантацію печінки та понад 3 млн грн – за трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора.

Цьогоріч вперше було проведено:

пересадку серця дітям,

трансплантацію легень,

симультанну трансплантацію (пацієнту одночасно пересаджено серце і нирки).

У планах на 2022 рік – врегулювання питання трансплантації тканин. Окрім того, у бюджеті на наступний рік закладено 939,5 млн грн на трансплантацію.

«Розвиток трансплантації в Україні вже дозволив економію коштів з програми лікування за кордоном проінвестувати в розвиток інноваційних методів лікування в середині країни. У 2021 році на програму лікування за кордоном було витрачено на 545,7 млн. грн менше у порівнянні із 2020 роком. Ці кошти вже отримали наші лікарні. Цього року ми відправили вдвічі менше пацієнтів на лікування за кордон, оскільки переважна більшість українців отримали медичну допомогу вдома”, – додає міністр.

Пілотний проєкт із трансплантації продовжено до грудня 2023 року, що дає можливість і надалі збільшувати кількість відповідних операцій в Україні.

Також у 2021 році Уряд розширив перелік медичних закладів-учасників пілотного проєкту з трансплантації, що дозволило збільшити кількість операцій з трансплантації органів від посмертного донора, і підвищив тарифи на трансплантацію серця та легень.

Крім того, у грудні поточного року Верховна Рада прийняла Закон “«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині», завдяки якому все більше українців можуть отримувати високотехнологічну допомогу безкоштовно.