«Віра-Сервіс Інтермаш» потребує працівників різного професійного профілю

Учора, 12 жовтня, в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості на замовлення ТОВ «ЗПТУ «Віра-Сервіс Інтермаш» відбувся міні-ярмарок вакансій.

До уваги відвідувачів були представлені вакансії: електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, електрогазозварник, слюсар із складання металевих конструкцій, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, майстер дільниці.

Директор з виробництва Олексій Булдаков надав вичерпну інформацію про характер та режим роботи, умови оплати праці, специфіку виконання робіт та вимоги до претендентів за кожною із заявлених вакансій, а також відповів на запитання, які цікавили безробітних.

Як підсумок – визначено декілька кандидатур, яких запрошено безпосередньо на виробничі дільниці для ознайомлення з умовами праці на робочих місцях та вирішення питання подальшого працевлаштування.

Нагадаємо, що основна діяльність ТОВ «ЗПТУ «Віра-Сервіс Інтермаш» пов’язана з виробництвом підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування.