Вітання мешканцям Олександрійської громади з Днем місцевого самоврядування

7 грудня – День місцевого самоврядування

Шановні жителі Олександрійської громади!

Прийміть вітання з нашим спільним святом – Днем місцевого самоврядування!

Це свято не лише працівників органів місцевої влади, депутатів, а й усіх жителів, які активно долучаються до процесу управління, вирішення важливих питань та дбають про розвиток громади.

Сьогодні, завдяки злагодженій співпраці депутатського корпусу, виконавчих органів ради та громадськості ми реалізовуємо перспективні проєкти, які допомагають зробити громаду більш сучасною, а життя людей на її території – приємним і комфортним.

У цей день висловлюю щиру вдячність усім причетним до роботи в органах місцевого самоврядування, за високий професіоналізм, ефективні рішення та самовіддану працю.

Бажаю усім вам успіхів, наснаги, втілення нових ідей, а Олександрійській громаді – зміцнення, процвітання та досягнення високих рейтингів!

Із повагою

міський голова Сергій Кузьменко