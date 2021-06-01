Вітання міського голови Сергія Кузьменка з Міжнародним днем захисту дітей

Шановні олександрійці, як дорослі, так і маленькі!

Існує проста істина: діти – це наше майбутнє. Але не варто забувати ще одне твердження: діти – це наше сьогодення. Уже зараз ми живемо в тому світі, який вони творять. І треба пам’ятати, що прикладом для них є ми з вами, наш світогляд, цінності та переконання.

Необхідно замислитися над тим, що ми хочемо від наших дітей і прикласти максимум зусиль, аби вони захотіли наслідувати нас і передавати наші ідеали вже своїм дітям. Але зробити це треба так майстерно, щоби дозволити їм жити власним життям і робити свої помилки. Тільки так можна буде з впевненістю сказати, що ми виховали справжніх людей: нашу підтримку і опору, гордість і впевненість у світлому майбутньому.

Тож бажаю не схибити на цьому шляху, бути мудрими та виваженим.

Зі святом!

З повагою міський голова Сергій Кузьменко