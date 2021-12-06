Вітання Сергія Кузьменка з Днем Збройних Сил України

6 грудня – День Збройних Сил України!

Шановні військовослужбовці, захисники нашої держави!

Традиційно 6 грудня відзначається День Збройних сил України.

Це свято справжніх патріотів та захисників України, адже на долю наших військових випала надзвичайно відповідальна місія з оборони, захисту суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України.

Сьогодні українські військові гідно несуть службу заради збереження миру, безпеки в країні та спокою у наших домівках.

Прийміть вдячність, шановні військовослужбовці, за високий професіоналізм та вірність службовому обов’язку.

Схиляємо голови перед пам’яттю військових, які віддали своє життя за мирну Україну.

У цей день зичу усім нам миру, віри у краще майбутнє і нехай усі наші бійці повертаються до своїх родин живими і неушкодженими!

Із повагою

міський голова