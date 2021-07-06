Вітаємо з Всесвітнім днем поцілунків!

6 липня – Всесвітній день поцілунків

Це неофіційне свято, придумане в XIX столітті у Великій Британії, а 20 років тому було затверджено Організацією Об’єднаних Націй. Святкується щорічно 6 липня. Цього дня у містах традиційно проводять різні конкурси поцілунків, учасники яких мають шанс виграти різні призи та подарунки (“За найдовший поцілунок”, “за найкрасивіший поцілунок”, “за пристрасний поцілунок, за найпристрасніший поцілунок, та ін.).

Релігійне свято

6 липня в православній церкві шанується пам’ять мучениці Агрипини. Вона жила в III столітті, була справжньою християнкою і прийняла мученицьку смерть за свою віру. Біля її мощей збиралася велика кількість вірян, а хворі, які приходили до її гробу, чудесним чином видужували.

Вважалося, що в цей період потрібно обов’язково попаритися в лазні й скупатися в річці — це корисно для здоров’я та омолодження.

Іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Антоній, Артемій, Герман, Йосип, Петро, ​​Федір.

Джерело: УНН