Вкрав стільки, скільки зміг підняти (Олександрія)

Раніше судимого злодія, який скоїв свою чергову крадіжку минулого місяця, викрили правоохоронці. Про це «Голосу Громади» розповіли в секторі моніторингу Олександрійського райвідділу поліції.

Так, 26 листопада до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 52-річної мешканки міста про те, що невстановлена особа проникла до території її домоволодіння, звідки викрали чимало речей. Це електроінструмент різних видів, а саме: два перфоратори, дриль, болгарку, а також інші особисті речі власниці будинку. Збитки, які завдав їй злодій, оцінені на загальну суму щонайменше 10000 гривень.

Минулого тижня, в ході проведення слідчо-розшукових заходів поліцією в скоєнні злочину було викрито 53-річного, раніше судимого мешканця Олександрійського району.

Відомості за фактом крадіжки внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України («Крадіжка, поєднана з проникненням у житло чи інше приміщення, або така, що завдала значної шкоди потерпілому»).

За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.