Власників земельних паїв обклали новим непідйомним податком

Верховна рада України прийняла закон, який зобов’язує всіх українців — власників земельних паїв, сплачувати мінімальний податок в 1,5 тис.грн з кожного гектара. Про це повідомляє Главред.

Закон прийняли 30 листопада, у разі підписання президентом набуває чинності з 1 січня 2022 року.

Відзначається, що податки доведеться платити навіть тоді, коли ділянка розташована в місті. Якщо розмір цього городу становить 0,5 га (50 соток), власникам доведеться платити фіксований податок.

Крім того, платити податок доведеться навіть у тому випадку, коли людина вирощує на цій земельній ділянці продукцію виключно для власного споживання, а не для продажу на ринку.

Якщо ж сільськогосподарські земельні ділянки розташовані за межами населених пунктів, то власники паїв повинні будуть змушені платити не менше мінімальної суми податку, тобто, приблизно 1,5 тис. грн з 1 гектара.