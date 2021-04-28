Вночі згоріла іномарка сім`ї депутата Олександрійської районної ради

Вночі, 28 квітня, близько 01:00 години згорів автомобіль Hyundai TUCSON дружини депутата Олександрійської райради Віктора Дудіна, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на CBN.

Такою прикрою новиною ділиться депутат на своїй сторінці у ФБ.

“Сьогодні о 01:00 ночі загорівся автомобіль моєї дружини, мабуть, коротке замикання! Я як депутат Олександрійської районної ради та керівник Відокремленого осередка всеукраїнської ГО «Стоп Корупції» в Кіровоградській області, провожу ряд розслідувань з приводу корупції деяких чиновників та депутатів ОТГ Олександрійського району, спадає на думку що це комусь дуже не подобається! Експерти дадуть відповідь” – у “піднесеному” настрої повідомляє депутат.