Вода і камінь точить: Водоканал «дотиснув» Олександрійську міську владу

Виконком Олександрійської міської ради встановив щоквартальну плату за обслуговування водолічильників для приватного сектору, повідомляє «Голос Громади».

Дане рішення було ухвалено на останньому засіданні виконавчого комітету за поданням ОКВП «Дніпро-Кіровоград». Доповідав по проекту рішення директор Олександрійського водопровідно-каналізаційного господарства Олександр Онищенко. Ця додаткова абонентська плата постачальнику води називається «щоквартальний внесок за обслуговування/заміну вузлів комерційного обліку централізованого водопостачання для споживачів приватного сектору окремо по кожному будинку». Дана послуга «водоканалу» передбачає періодичну повірку (1 раз на 4 роки) одного або двох водомірних вузлів приватного домоволодіння. Щоквартальна плата буде нараховуватися абоненту після першої з дня прийняття даного рішення повірки, про яку «водоканал» повідомить абонента заздалегідь згідно з встановлений графіком. Щоквартальна плата за обслуговування (повірку) одного лічильника встановлена у 26 гривень 91 коп., за два – 52 грн 98 коп. (Таким чином, за одну періодичну повірку одного водоміру абонент за 4 роки заплатить в сумі 430 грн 56 коп., за два водоміри – 847 грн 67 коп.).

Квартальний внесок передбачає і заміну лічильника у разі виходу його з ладу, але не частіше, ніж раз на 5 років. У такому випадку розмір внеску абонента буде вже значно більший: після заміни приладу він платитиме за його обслуговування вже 47 грн 31 коп. щокварталу за один водомір.

Нагадаємо, завжди раніше всі ці роботи виконував той же самий «водоканал», але за індивідуальним зверненням споживача у разі потреби і за його одноразову плату, яка була меншою, ніж тепер виходить у сумі поквартально за 4 роки згідно з рішенням виконкому.

Варто зазначити і те, що даного рішення міської влади обласний «водоканал» добивався ще з вересня минулого року: чотири рази один і той же проєкт рішення подавався на чергові засідання виконкому, але щоразу представники міської влади разом з її першими особами сприймали «в штики» це додаткове навантаження на кишеню споживача. І тому щоразу запропонований проект «з ганьбою» відхилявся. Більше того, для отримання пояснень на одну з сесій міської ради у лютому цього року були навіть викликані юрист і технічний керівник з обласного управління «Дніпро-Кіровоград», а також директор олександрійського «водоканалу». Тоді кропивницькі гості та місцевий керівник на сесії фактично побували у ролі «хлопчиків для биття», настільки нищівної критики зазнало від депутатів міськради запропоноване ними нововведення. Хоча насправді за великим рахунком, ОКВП «Дніпро-Кіровоград» з введенням «щоквартальних внесків» нічого нового не запропонував: він лише скористався відповідною постановою Кабінету міністрів України 2018 року «Про затвердження методики розрахунків внесків за встановлення і обслуговування вузлів комерційного бліку». А от наскільки обгрунтованими є розрахунки сум внесків – ось це вже залишається, так би мовити, на совісті спеціалістів обласного «водоканалу», які самі ж і розраховували розміри цих щоквартальних плат…

Та цього разу на засіданні виконкому в черговий раз (тобто вп’яте!) щось заперечувати проти сумнозвісних щоквартальних внесків спробувала лише перший заступник міського голови Людмила Давиденко, але й то якось не надто впевнено. Міський же голова Степан Цапюк лише розвів руками: нічого, мовляв, не поробиш – такий закон ухвалила держава… Всі інші члени виконавчого комітету, хоча й неоохоче, але покірно проголосували за запропонований «водоканалом» (з подачі Кабміну) проект рішення. Наскільки економічно обгрунтованими є суми внесків – про це чомусь ні в кого з присутніх запитань не виникло…

Отже, ОКВП «Дніпро-Кіровоград» методом затяжного «змору», з п’ятої спроби, висловлюючись спортивною борцівською термінологією, таки «нагнуло і дотисло до килима» олександрійську міську владу і тепер може тріумфально святкувати чергову перемогу над нею (а заодно і над своїми абонентами): нововведення про щоквартальні внески для приватного сектору набрало чинності.