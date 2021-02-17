Водіям збільшили штрафи за порушення ПДР, зокрема й за водіння в нетверезому стані

Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроект № 2695, яким має намір посилити покарання для водіїв за п’яне водіння, повідомляє “Голос Громади”.

Мінімальний штраф підвищується до 510 гривень й передбачено за:

непристебнутий ремінь;

відсутність шолома у мотоцикліста;

неосвітлений номерний знак;

розмова по телефону за кермом без гарнітури;

порушення правил проїзду перехресть, зупинок, проїзд на заборонний сигнал світлофора, правил обгону.

За керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння чи під впливом лікарських препаратів, які знижають увагу та швидкість реакції, передбачається штраф у розмірі 17 тисяч гривень з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом року.

Також пропонують дозволити арешт на термін від 10 до 15 діб для причетних до аварії водіїв, які залишили місце ДТП. Таких водіїв пропонують карати 3 400 грн штрафу або позбавленням прав на строк до 6 місяців. Наразі за таке порушення загрожує штраф у розмірі 255 грн або 40 годин громадських робіт.