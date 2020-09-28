Водії Кіровоградщині можуть скористатись ще одним онлайн сервісом МВС

На сайті МВС запрацював ще один онлайн сервіс – перевірка свідоцтва ДОПНВ про підготовку водія, повідомляє “Голос Громади”.

За функціоналом він аналогічний сервісу «Перевірка посвідчення водія» – у два кліки дозволяє за номером та серією документа перевірити факт його видачі; переглянути класи небезпечних речовин, дозволених до перевезення водію; визначити допустимі види перевезення цих речовин; впевнитися, що документ не протермінований.

Сервіс актуальний для:

-вітчизняних та іноземних роботодавців, вантажовідправників та вантажоперевізників – при наймі водія;

-відповідних установ і компетентних іноземних органів – при оформленні погоджувальних документів на дорожнє перевезення небезпечного вантажу;

-працівників митної служби – при перегляді документів тощо.

Для зручності користування сервісом за межами країни створено англомовну версію. Так, в один клік можна переключити інтерфейс в необхідний мовний режим.

Якщо за результатами перевірки інформація про Свідоцтво ДОПНВ не знайдена, радимо надіслати звернення (у довільній формі) на електронну адресу info@hsc.gov.ua.

Нагадаємо, що на сайті Головного сервісного центру МВС також працює аналогічний функціонал перевірки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.