Водії Кіровоградщині можуть скористатись ще одним онлайн сервісом МВС

На сайті МВС запрацював ще один онлайн сервіс – перевірка свідоцтва ДОПНВ про підготовку водія, повідомляє “Голос Громади”.
За функціоналом він аналогічний сервісу «Перевірка посвідчення водія» – у два кліки дозволяє за номером та серією документа перевірити факт його видачі; переглянути класи небезпечних речовин, дозволених до перевезення водію; визначити допустимі види перевезення цих речовин; впевнитися, що документ не протермінований.
Сервіс актуальний для:
-вітчизняних та іноземних роботодавців, вантажовідправників та вантажоперевізників – при наймі водія;
-відповідних установ і компетентних іноземних органів – при оформленні погоджувальних документів на дорожнє перевезення небезпечного вантажу;
-працівників митної служби – при перегляді документів тощо.
Для зручності користування сервісом за межами країни створено англомовну версію. Так, в один клік можна переключити інтерфейс в необхідний мовний режим.
Якщо за результатами перевірки інформація про Свідоцтво ДОПНВ не знайдена, радимо надіслати звернення (у довільній формі) на електронну адресу info@hsc.gov.ua.
Нагадаємо, що на сайті Головного сервісного центру МВС також працює аналогічний функціонал перевірки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.
Отримати додаткову інформацію та консультацію можна за номером: (044) 290 19 88 або в повідомленнях на офіційній Фейсбук-сторінці Головного сервісного центру МВС. Дізнатися новини сервісних центрів MBC — на сайті Головного сервісного центру МВС.