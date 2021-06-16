Водоплавні пернаті облюбували олександрійське «Болото» (замальовка)

Дикі качки відчули цілком придатним для свого існування «ареал» майже в центрі Олександрії, повідомляє «Голос Громади».

Водоплавну птицю можна вільно спостерігати в різних місцях на річці Березівці. Наприклад, в районі супермаркету АТБ, що на пр.Соборному біля мосту через річку (це місце корінні олександрійці зазвичай любовно називають «наше болото»). І якщо з походженням свійських качок тут все зрозуміло (городи приватних садиб, розташованих неподалік, виходять прямо на р.Березівку), то присутність диких «ластоногих» птахів у доволі людному місці приємно дивує. Дикі качки зайняли свою «екологічну нішу» на річковому плесі і мирно співіснують зі свійськими тут вже не перший рік. Перехожі олександрійці зупиняються на пішохідному містку, до якого без остраху, впритул підпливають обидва різновиди, фотографують їх телефонами, показують дітям, підгодовують тим, що мають з собою. Найсміливіші дикі качки іноді з`являються на очі любителів природи навіть зі своїми невеликими виводками каченят, що викликає особливий захват як у малих, так і в дорослих спостерігачів. Очевидно, ці водоплавні гніздяться десь неподалік у прибережних очеретах і такій вільній популяції не надто заважають присутність людей, шум міста та його нічні вогні. Принаймні, якась їжа для качок в річці водиться, в цьому досить людному місці Олександрії немає диких хижаків і… мисливські рушниці їм тут теж не загрожують. Одним словом, жити можна… Або як сказали б науковці-біологи, адаптація представників дикої фауни до умов місцевої «урбанізованої» екосистеми пройшла успішно. І це втішає.

(Примітка: екологічна ніша – термін в екології, що описує взаємовідносини виду і його популяції з екосистемою, та їхнє в ній розташування).