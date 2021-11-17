Вогонь забирав життя мешканця Кіровоградщини

З настанням холодів та початком опалювального сезону зросла кількість пожеж й зокрема трагічних випадків, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу рятувальників.

Так, лише минулої доби, 16 листопада, вогонь забрав життя сімох українців. Ще троє — отримали травми різного ступеня тяжкості.

Днями на Кіровоградщині горів приватний будинок у с. Богданівка Петрівської ТГ. Під час гасіння пожежі, яка охопила весь будинок, рятувальники виявили тіло загиблого громадянина.

Такі наслідки є результатом недбалості самих громадян, які часто нехтуючи правилами пожежної безпеки, палять у приміщеннях та перенавантажують електромережу, вмикаючи обігрівачі та несправні побутові прилади. І таке недбальство щоразу підтверджується сумною статистикою.